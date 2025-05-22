БПЛА повторно атаковали оборонный завод в российской Туле: Путин был там три дня назад, - росСМИ
В ночь на 22 мая беспилотники поразили цех оборонного завода НПО "Сплав" в российской Туле. Три дня назад диктатор Владимир Путин награждал его сотрудников за вклад в создание вооружений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание ASTRA.
Известно, что НПО "Сплав" принадлежит "Ростеху" - производителю РСЗО, авиаракет, тяжелых огнеметных систем и боеприпасов к ним.
Отмечается, что после падения обломков беспилотника цех загорелся. Также пожар произошел на электроподстанции.
Три дня назад Путин наградил четырех работников "Сплава" премиями имени Маршала Жукова в области создания российского вооружения и военной техники.
Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу проверял выполнение гособоронзаказа на заводе "Сплав" в конце февраля 2023 года.
Завод уже пытались атаковать в ночь на 7 мая. Тогда россияне сообщали о дыме в районе улицы Щегловская засека, где также расположено АО "Конструкторское бюро приборостроения", занимающееся разработкой высокоточного управляемого оружия. Предприятия расположены примерно в километре друг от друга.
Пока Генштаб и спецслужбы Украины официально не комментировали атаки БПЛА на российские регионы.
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Двое суток подряд враг массово запускает БПЛА на наши регионы. Ночью ожидаем массированный налёт БПЛА. При работе ПВО не находитесь на улице и отойдите от окон, чтобы не попасть под осколки. Крайне высока угроза БПЛА для Московской области на ночь. При работе ПВО не находитесь на улице и отойдите от окон, чтобы не попасть под осколки.