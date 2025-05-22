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Новости Атака дронов на регионы РФ оссийский ОПК
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БПЛА повторно атаковали оборонный завод в российской Туле: Путин был там три дня назад, - росСМИ

ВСУ повторно поразили цех оборонного завода Сплав в Туле

В ночь на 22 мая беспилотники поразили цех оборонного завода НПО "Сплав" в российской Туле. Три дня назад диктатор Владимир Путин награждал его сотрудников за вклад в создание вооружений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание ASTRA.

Известно, что НПО "Сплав" принадлежит "Ростеху" - производителю РСЗО, авиаракет, тяжелых огнеметных систем и боеприпасов к ним.

Отмечается, что после падения обломков беспилотника цех загорелся. Также пожар произошел на электроподстанции.

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Три дня назад Путин наградил четырех работников "Сплава" премиями имени Маршала Жукова в области создания российского вооружения и военной техники.

Атака БПЛА по Туле 22 мая: поражен оборонный завод Сплав

Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу проверял выполнение гособоронзаказа на заводе "Сплав" в конце февраля 2023 года.

Завод уже пытались атаковать в ночь на 7 мая. Тогда россияне сообщали о дыме в районе улицы Щегловская засека, где также расположено АО "Конструкторское бюро приборостроения", занимающееся разработкой высокоточного управляемого оружия. Предприятия расположены примерно в километре друг от друга.

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Пока Генштаб и спецслужбы Украины официально не комментировали атаки БПЛА на российские регионы.

Автор: 

беспилотник (3718) россия (96001) Удары по РФ (311)


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Топ комментарии
+11
Фосфор треба виливати на ті заводи, а не вибухівку в 3 кг...
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22.05.2025 18:46
+5
трошки запізнилися з обстрілом на 3 дні
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22.05.2025 18:48
+3
Засвітив?
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22.05.2025 18:45
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Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что с осени 2024 года нынешний глава Совбеза Сергей Шойгу почти в два раза увеличил свою личную охрану и сейчас она составляет …15 человек, которые непременно присутствуют с Шойгу. Без них, он только что в Кремле. Причем, защита, как утверждается, не от "внешних врагов", а от "внутренних". Кого уж подразумевает под ними Шойгу, который сейчас в опале у Путина и вызывает пристальный интерес следователей - вопрос крайне интересный.
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22.05.2025 18:42 Ответить
"Здєсь бил Вова"
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22.05.2025 18:45 Ответить
Засвітив?
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22.05.2025 18:45 Ответить
Фосфор треба виливати на ті заводи, а не вибухівку в 3 кг...
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22.05.2025 18:46 Ответить
там же от фосфора могут пострадать люді . ми не такі як вони .дрон за 1000 км з гранатою ф-1 зробить трохи шуму , вибити шибку у вікні а головне не постраждает мірное населеніе РФ.
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22.05.2025 19:01 Ответить
Фосфор конвенціями заборонений..для нас. пдри ще з 2008 їх застосовували..
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22.05.2025 19:07 Ответить
трошки запізнилися з обстрілом на 3 дні
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22.05.2025 18:48 Ответить
Долго моторы прогревали...
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23.05.2025 12:41 Ответить
Thomas Lynch вам не родственник?
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23.05.2025 12:43 Ответить
Я вас прошу..Який Путін там був?Ця бункерна криса не покидала свою нору вже роками
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22.05.2025 18:50 Ответить
пупін там був
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22.05.2025 18:53 Ответить
а ще Путін був на 9 травня в Москві. де Путін, туди дрони не летять. а ракети не летять, бо їх у потужного смарагдового бонопартія немає.
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22.05.2025 18:58 Ответить
А прутень же є !!!!
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22.05.2025 19:00 Ответить
Довгий?
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22.05.2025 19:17 Ответить
Фото зі супутника не постраждало.
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22.05.2025 19:11 Ответить
Щось раптом немиті занепокоєні))

Пишуть:
❗ Прогнозы на ночь.

Двое суток подряд враг массово запускает БПЛА на наши регионы. Ночью ожидаем массированный налёт БПЛА. При работе ПВО не находитесь на улице и отойдите от окон, чтобы не попасть под осколки. Крайне высока угроза БПЛА для Московской области на ночь. При работе ПВО не находитесь на улице и отойдите от окон, чтобы не попасть под осколки.
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22.05.2025 19:34 Ответить
 
 