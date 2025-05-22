БПЛА повторно атаковали оборонный завод в российской Туле: Путин был там три дня назад, - росСМИ

В ночь на 22 мая беспилотники поразили цех оборонного завода НПО "Сплав" в российской Туле. Три дня назад диктатор Владимир Путин награждал его сотрудников за вклад в создание вооружений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание ASTRA.

Известно, что НПО "Сплав" принадлежит "Ростеху" - производителю РСЗО, авиаракет, тяжелых огнеметных систем и боеприпасов к ним.

Отмечается, что после падения обломков беспилотника цех загорелся. Также пожар произошел на электроподстанции.

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Три дня назад Путин наградил четырех работников "Сплава" премиями имени Маршала Жукова в области создания российского вооружения и военной техники.

Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу проверял выполнение гособоронзаказа на заводе "Сплав" в конце февраля 2023 года.

Завод уже пытались атаковать в ночь на 7 мая. Тогда россияне сообщали о дыме в районе улицы Щегловская засека, где также расположено АО "Конструкторское бюро приборостроения", занимающееся разработкой высокоточного управляемого оружия. Предприятия расположены примерно в километре друг от друга.

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Пока Генштаб и спецслужбы Украины официально не комментировали атаки БПЛА на российские регионы.