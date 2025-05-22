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Новини Атака дронів на регіони РФ Російський ОПК
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БПЛА повторно атакували оборонний завод у російській Тулі: Путін був там три дні тому, - росЗМІ

ЗСУ повторно уразили цех оборонного заводу Сплав в Тулі

У ніч на 22 травня безпілотники вразили цех оборонного заводу НВО "Сплав" у російській Тулі. Три дні тому диктатор Володимир Путін нагороджував його співробітників за внесок у створення озброєнь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання ASTRA.

Відомо, що НВО "Сплав" належить "Ростеху" – виробника РСЗВ, авіаракет, важких вогнеметних систем і боєприпасів до них.

Зазначається, що після падіння уламків безпілотника цех загорівся. Також пожежа сталася на електропідстанції.

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Три дні тому Путін нагородив чотирьох працівників "Сплаву" преміями імені Маршала Жукова в галузі створення російського озброєння і військової техніки.

Атака БПЛА по Тулі 22 травня: уражено оборонний завод Сплав

Колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу перевіряв виконання держоборонзамовлення на заводі "Сплав" наприкінці лютого 2023 року.

Завод уже намагалися атакувати в ніч на 7 травня. Тоді росіяни повідомляли про дим у районі вулиці Щегловська засіка, де також розташоване АТ "Конструкторське бюро приладобудування", що займається розробкою високоточної керованої зброї. Підприємства розташовані приблизно за кілометр один від одного.

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Наразі Генштаб і спецслужби України офіційно не коментували атаки БПЛА на російські регіони. 

Автор: 

безпілотник (4285) росія (65800) Удари по РФ (313)


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Топ коментарі
+11
Фосфор треба виливати на ті заводи, а не вибухівку в 3 кг...
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22.05.2025 18:46
+5
трошки запізнилися з обстрілом на 3 дні
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22.05.2025 18:48
+3
Засвітив?
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22.05.2025 18:45
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Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что с осени 2024 года нынешний глава Совбеза Сергей Шойгу почти в два раза увеличил свою личную охрану и сейчас она составляет …15 человек, которые непременно присутствуют с Шойгу. Без них, он только что в Кремле. Причем, защита, как утверждается, не от "внешних врагов", а от "внутренних". Кого уж подразумевает под ними Шойгу, который сейчас в опале у Путина и вызывает пристальный интерес следователей - вопрос крайне интересный.
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22.05.2025 18:42 Відповісти
"Здєсь бил Вова"
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22.05.2025 18:45 Відповісти
Засвітив?
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22.05.2025 18:45 Відповісти
Фосфор треба виливати на ті заводи, а не вибухівку в 3 кг...
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22.05.2025 18:46 Відповісти
там же от фосфора могут пострадать люді . ми не такі як вони .дрон за 1000 км з гранатою ф-1 зробить трохи шуму , вибити шибку у вікні а головне не постраждает мірное населеніе РФ.
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22.05.2025 19:01 Відповісти
Фосфор конвенціями заборонений..для нас. пдри ще з 2008 їх застосовували..
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22.05.2025 19:07 Відповісти
трошки запізнилися з обстрілом на 3 дні
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22.05.2025 18:48 Відповісти
Долго моторы прогревали...
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23.05.2025 12:41 Відповісти
Thomas Lynch вам не родственник?
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23.05.2025 12:43 Відповісти
Я вас прошу..Який Путін там був?Ця бункерна криса не покидала свою нору вже роками
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22.05.2025 18:50 Відповісти
пупін там був
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22.05.2025 18:53 Відповісти
а ще Путін був на 9 травня в Москві. де Путін, туди дрони не летять. а ракети не летять, бо їх у потужного смарагдового бонопартія немає.
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22.05.2025 18:58 Відповісти
А прутень же є !!!!
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22.05.2025 19:00 Відповісти
Довгий?
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22.05.2025 19:17 Відповісти
Фото зі супутника не постраждало.
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22.05.2025 19:11 Відповісти
Щось раптом немиті занепокоєні))

Пишуть:
❗ Прогнозы на ночь.

Двое суток подряд враг массово запускает БПЛА на наши регионы. Ночью ожидаем массированный налёт БПЛА. При работе ПВО не находитесь на улице и отойдите от окон, чтобы не попасть под осколки. Крайне высока угроза БПЛА для Московской области на ночь. При работе ПВО не находитесь на улице и отойдите от окон, чтобы не попасть под осколки.
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22.05.2025 19:34 Відповісти
 
 