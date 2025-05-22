БПЛА повторно атакували оборонний завод у російській Тулі: Путін був там три дні тому, - росЗМІ

У ніч на 22 травня безпілотники вразили цех оборонного заводу НВО "Сплав" у російській Тулі. Три дні тому диктатор Володимир Путін нагороджував його співробітників за внесок у створення озброєнь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання ASTRA.

Відомо, що НВО "Сплав" належить "Ростеху" – виробника РСЗВ, авіаракет, важких вогнеметних систем і боєприпасів до них.

Зазначається, що після падіння уламків безпілотника цех загорівся. Також пожежа сталася на електропідстанції.

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Три дні тому Путін нагородив чотирьох працівників "Сплаву" преміями імені Маршала Жукова в галузі створення російського озброєння і військової техніки.

Колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу перевіряв виконання держоборонзамовлення на заводі "Сплав" наприкінці лютого 2023 року.

Завод уже намагалися атакувати в ніч на 7 травня. Тоді росіяни повідомляли про дим у районі вулиці Щегловська засіка, де також розташоване АТ "Конструкторське бюро приладобудування", що займається розробкою високоточної керованої зброї. Підприємства розташовані приблизно за кілометр один від одного.

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Наразі Генштаб і спецслужби України офіційно не коментували атаки БПЛА на російські регіони.