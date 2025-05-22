БПЛА повторно атакували оборонний завод у російській Тулі: Путін був там три дні тому, - росЗМІ
У ніч на 22 травня безпілотники вразили цех оборонного заводу НВО "Сплав" у російській Тулі. Три дні тому диктатор Володимир Путін нагороджував його співробітників за внесок у створення озброєнь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання ASTRA.
Відомо, що НВО "Сплав" належить "Ростеху" – виробника РСЗВ, авіаракет, важких вогнеметних систем і боєприпасів до них.
Зазначається, що після падіння уламків безпілотника цех загорівся. Також пожежа сталася на електропідстанції.
Три дні тому Путін нагородив чотирьох працівників "Сплаву" преміями імені Маршала Жукова в галузі створення російського озброєння і військової техніки.
Колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу перевіряв виконання держоборонзамовлення на заводі "Сплав" наприкінці лютого 2023 року.
Завод уже намагалися атакувати в ніч на 7 травня. Тоді росіяни повідомляли про дим у районі вулиці Щегловська засіка, де також розташоване АТ "Конструкторське бюро приладобудування", що займається розробкою високоточної керованої зброї. Підприємства розташовані приблизно за кілометр один від одного.
Наразі Генштаб і спецслужби України офіційно не коментували атаки БПЛА на російські регіони.
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❗ Прогнозы на ночь.
Двое суток подряд враг массово запускает БПЛА на наши регионы. Ночью ожидаем массированный налёт БПЛА. При работе ПВО не находитесь на улице и отойдите от окон, чтобы не попасть под осколки. Крайне высока угроза БПЛА для Московской области на ночь. При работе ПВО не находитесь на улице и отойдите от окон, чтобы не попасть под осколки.