Невідомі дрони масовано атакують Москву, Тулу, Новомосковськ. ВIДЕО

Місцева влада Москви, Тули та Новомосковська заявила про масовану атаку нібито українських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

Зокрема, мешканці Тули на ранок 22 травня нарахували вже понад 10 вибухів у небі над містом. За попередньою інформацією, ППО відбиває наліт безпілотників.

Раніше повідомлялося, що небо над Тулою закрито для польотів на всіх висотах. Тульський губернатор повідомив про відбиття повітряної атаки в регіоні. За його словами, уламки БПЛА впали в Тулі, постраждалих немає.

Триває наліт на Новомосковськ - друге за величиною місто Тульської області, де розташований хімічний комбінат і ще кілька підприємств. Місцеві жителі нарахували близько 19 вибухів під час відбиття атаки безпілотників системою ППО.

Московський мер Сергій Собянін тим часом заявив, що збито ще чотири безпілотники, що летіли, за його словами, на Москву. Таким чином, з першої години дня середи, згідно із заявами Собяніна, збито вже 32 дрони, що летіли на Москву.

План "Ковер" оголошено в московських аеропортах "Домодєдово", "Жуковський" і "Внуково", повідомила Росавіація.

Також російська влада заявила про атаку безпілотників на Орловську область. Про звуки дронів повідомляють жителі Малоархангельська, Мценська та Кромського району. У різних районах області чули щонайменше 4 хлопки.

За словами місцевих, БПЛА летіли низько - над дахами будинків. За даними Міноборони, за вечір середи над територією Орловської області збито 8 безпілотників.

