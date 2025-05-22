УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9320 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
19 786 45

Невідомі дрони масовано атакують Москву, Тулу, Новомосковськ. ВIДЕО

Місцева влада Москви, Тули та Новомосковська заявила про масовану атаку нібито українських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

Зокрема, мешканці Тули на ранок 22 травня нарахували вже понад 10 вибухів у небі над містом. За попередньою інформацією, ППО відбиває наліт безпілотників.

Раніше повідомлялося, що небо над Тулою закрито для польотів на всіх висотах. Тульський губернатор повідомив про відбиття повітряної атаки в регіоні. За його словами, уламки БПЛА впали в Тулі, постраждалих немає.

Триває наліт на Новомосковськ - друге за величиною місто Тульської області, де розташований хімічний комбінат і ще кілька підприємств. Місцеві жителі нарахували близько 19 вибухів під час відбиття атаки безпілотників системою ППО.

Московський мер Сергій Собянін тим часом заявив, що збито ще чотири безпілотники, що летіли, за його словами, на Москву. Таким чином, з першої години дня середи, згідно із заявами Собяніна, збито вже 32 дрони, що летіли на Москву.

План "Ковер" оголошено в московських аеропортах "Домодєдово", "Жуковський" і "Внуково", повідомила Росавіація.

Також російська влада заявила про атаку безпілотників на Орловську область. Про звуки дронів повідомляють жителі Малоархангельська, Мценська та Кромського району. У різних районах області чули щонайменше 4 хлопки.

За словами місцевих, БПЛА летіли низько - над дахами будинків. За даними Міноборони, за вечір середи над територією Орловської області збито 8 безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Москву атакують безпілотники. Закрито аеропорти, - росЗМІ

Автор: 

безпілотник (4760) Удари по РФ (501)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+43
По перше це не ми...а по друге А ЧОГО НЕ КОЖНИЙ ДЕНЬ? І чого перестали горіти НПЗ? Бо Трампу лизали? - так він кохає Путіна і це кохання вічне
показати весь коментар
22.05.2025 06:37 Відповісти
+24
Тобі ж пояснили, якщо колись діло і дійде до копалин то тампона вже й на цьому світі не буде. Ця угода майже ні про що.
показати весь коментар
22.05.2025 07:06 Відповісти
+17
Невідомим дронам-респект...
показати весь коментар
22.05.2025 06:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По перше це не ми...а по друге А ЧОГО НЕ КОЖНИЙ ДЕНЬ? І чого перестали горіти НПЗ? Бо Трампу лизали? - так він кохає Путіна і це кохання вічне
показати весь коментар
22.05.2025 06:37 Відповісти
А навіщо зелений виродок віддав Трампу копалини? Як можна було так бездарно здати національні багатства? І чому ця скотина досі не здохла? Я не про Трампа.
показати весь коментар
22.05.2025 06:41 Відповісти
Риба, мОя, нібуя ніхто нічого не здав, якщо чесно. Це гра така.
показати весь коментар
22.05.2025 07:05 Відповісти
Тобі ж пояснили, якщо колись діло і дійде до копалин то тампона вже й на цьому світі не буде. Ця угода майже ні про що.
показати весь коментар
22.05.2025 07:06 Відповісти
хто пояснив? шо там з фондом в делавері? хто туди гроші буде вносити і скільки?
показати весь коментар
22.05.2025 07:10 Відповісти
Ти взагалі розумієш шо за таке рідкоземельні копалини, де вони знаходяться, як їх добувають, чи вони є взагалі? Може їх і немає, їх ще розвідати треба, це перспектива років на 30-40 вперед. Чи ти думав шо завтра почнуть вагони відвантажувати?
показати весь коментар
22.05.2025 07:17 Відповісти
ти взагалі розумієш, що таке фонд?
показати весь коментар
22.05.2025 07:21 Відповісти
Я розумію. Ти дай відповідь на моє запитання стосовно копалин. А ти починаєш тут умнічть. Той фонд запрацює, якщо колись і запрацює, якщо будуть якісь доходи, а може й не буде ніяких доходів та і копалин може ніяких не буде, а може воно шкурка вчинки не коштує. Ця угода просто заради угоди. Мені здається...
показати весь коментар
22.05.2025 08:31 Відповісти
стосовно яких копалин? що там в договорі написано? тільки рідкоземельні копалини? чи ще якісь?

фонд скоро створять, навіщо? що там в секретній частині договора написано?
показати весь коментар
22.05.2025 08:34 Відповісти
На то вона і сЄкрЄтна. А вам візьми і все виложи
показати весь коментар
22.05.2025 09:15 Відповісти
Фонд створять, щоб він наповнювався в рахунок зброї, яку дядько сем буде поставляти. Питання в тому, чи буде?
показати весь коментар
22.05.2025 14:17 Відповісти
Чому «не ми»??
показати весь коментар
22.05.2025 08:39 Відповісти
Невідомим дронам-респект...
показати весь коментар
22.05.2025 06:38 Відповісти
Лаптеногі самі себе обстрілюють, щоб потім казати що ми не хочемо закінчення війни
показати весь коментар
22.05.2025 06:38 Відповісти
в алабуга дрони складають татарські студенти...і ця молодь дорожить суверенітетом татарстану який був і якого позбавили...
татарстан озброюється і зібраними в гражах дрони чес від часу обстрілює російські міста, щоби сіяти паніку в рф...
татарстан має перемогти...
показати весь коментар
22.05.2025 15:56 Відповісти
нібито українських безпілотників

Ну правильно!
Може то їх власні, або безпілотники Гваделупи!
показати весь коментар
22.05.2025 06:40 Відповісти
СБУ и ГУР надо бы заслать несколько десятков своих агентов в Казахстан и от туда запустить под сотню дронов по военных объектах КНДР, пускай у жирного ускоглазого выродка очко пригорит!
показати весь коментар
22.05.2025 06:45 Відповісти
Із Казахстану? В КНДР? А долетять?
показати весь коментар
22.05.2025 06:52 Відповісти
Та тут все літає, куди хочеш.
показати весь коментар
22.05.2025 07:07 Відповісти
Не городи єрунди казахстан не кацапстан
показати весь коментар
22.05.2025 08:40 Відповісти
Який гарний початок дня
показати весь коментар
22.05.2025 06:46 Відповісти
У Новомосковську знаходиться одне з чотирьох на росії виробників концентрованої азотної кислоти - АК "Азот". Сподіваюсь декілька кацапів розчиняться у розлитій кислоті.
показати весь коментар
22.05.2025 06:51 Відповісти
Тут важливіше те, що азотна кислота - ключовий реагент у виробленні майже всіх видів вибухових речовин. Ну, і розчинення кацапів річ теж не зайва...
показати весь коментар
22.05.2025 09:58 Відповісти
ще три підприємства, які виробляють концентровану - у москві, підєрі і нєвінномисску
показати весь коментар
22.05.2025 10:27 Відповісти
Вбивайте москалів,
Злодюг-злодійських,
Вбивайте без жалю!!
показати весь коментар
22.05.2025 07:01 Відповісти
"Невідомі дрони"!!! І хто ж це міг бути? Мабуть, Гондурас.
показати весь коментар
22.05.2025 07:06 Відповісти
Краще б десяток відомих прилетіли по потрібній адресі, ніж 150 збитих.
показати весь коментар
22.05.2025 07:10 Відповісти
https://youtu.be/i6lYfRI01AA?si=emL2sbpMQQfQ4Yw-
А цей пороховий завод коли ????
показати весь коментар
22.05.2025 07:27 Відповісти
Мабуть інопланетяни. Все одно дякую
показати весь коментар
22.05.2025 07:29 Відповісти
Наши дрони в ночи не літають бо у нас комендантська година, тому некуй брихати. А невідомим добрим дронам нехай щастить.
показати весь коментар
22.05.2025 07:37 Відповісти
Наслідки є?
показати весь коментар
22.05.2025 07:43 Відповісти
Нема, бо в нас перемир'я
показати весь коментар
22.05.2025 08:16 Відповісти
Хто не хоче миру, отримує відповідь дронами по військових об'єктах і залишається без нпз
показати весь коментар
22.05.2025 08:08 Відповісти
беларусы наверно
показати весь коментар
22.05.2025 09:28 Відповісти
Хто вони, організми -пофігісти які своїм голосуванням на виборах привели до влади в Україні клоунів українофобів, ФСБшну агентуру, сепаратистів, кримінальні структури і корупціонерів. А після нападу московських банд андрофагів в запісяних кальсонах потікали за кордон?... "Це нащадки виповзнів із каторжного ГУЛАГу і колгоспного рабства. Нащадки "строітелей светлого будущего во всем мире". Мутанти і дегенерати, яких потрібно вимести запісяними ганчірками в рідні палестіни, копати окопи і на передовій лінії оборони зустрічати московські банди людоїдів." - Євангеліє від Українців-. (Г.К.)
показати весь коментар
22.05.2025 09:45 Відповісти
А чому не 9 травня коли РФ стягнула ППО для захисту Москви?
показати весь коментар
22.05.2025 10:58 Відповісти
Гарна новина.
показати весь коментар
22.05.2025 11:11 Відповісти
аплодирую стоя ВСУ!
показати весь коментар
22.05.2025 12:10 Відповісти
Що характерно - кацапам , про це , взагалі не розповідають !
Вони повинні думати , що в них все чудово !
показати весь коментар
22.05.2025 13:13 Відповісти
Влучать у ціль тільки ті дрони , які невідомі дерьмаку...
показати весь коментар
22.05.2025 14:49 Відповісти
Якщо запускати хоча б по 1 дрону з різних локацій кожних 30хв, це паралізує руске авіасполучення. А це 50 шт в сутки. Невже кожна країна, що нас підтримує не може щодня надавати для цього по декілька дронів. І це буде гарний аргумент, щоб москалі зрозуміли що війна і їм приносить шкоду, зачіпає кожного,
бо всі слова інші безсмислено.
показати весь коментар
22.05.2025 15:41 Відповісти
" ....зачіпає КОЖНОГО" ... Золоті слова.
З 2022-го моїх знайомих в росії не зачепило ЖОДНОГО. Вони тупо не знають і не бачать , що таке війна. Десь ... там ... хтось .... щось ....
показати весь коментар
22.05.2025 16:21 Відповісти
Смотри как это работает изнутри:

Гражданское лицо такой дрон запустить не может, думаю ты сам понимаешь. Незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами, все дела. Запускать его может только определенное формирование.

Но и это формирование запустить просто так дрон такого типа не может, поскольку в этом формировании каждый выполняет строго положенную на него функцию. Если у тебя в ВОСе пулеметчик, то к миномету тебя не подпустят. Не должны во всяком случае. Запустить дрон такого типа может ограниченный круг лиц.

А теперь самое важное.

У этого круга лиц, такие дроны не лежат ни в карманах, ни в рюкзаках. Такие дроны они получают со склада вкупе с боевым заданием. Поскольку это задание лежит за пределами ответственности этого формирования (чаще всего это рота), его выписывает не непосредственный командир этого формирования, а писюн повыше. Собственно все задания происходящие за пределами границ, являются стратегическими, и выписывают их следующие писюны: ІВАЩЕНКО Олег Іванович, КЛИМЕНКО Ігор Володимирович, МАЛЮК Василь Васильович, СИРСЬКИЙ Олександр Станіславович, УМЄРОВ Рустем Енверович и чаще всего по согласованию с царем.

Поэтому краiни могут надавать хоть 100 дронов в сутки. Без приказа их никто не запустит.
показати весь коментар
22.05.2025 18:20 Відповісти
і який результат?
показати весь коментар
23.05.2025 00:19 Відповісти
 
 