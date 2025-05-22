Невідомі дрони масовано атакують Москву, Тулу, Новомосковськ. ВIДЕО
Місцева влада Москви, Тули та Новомосковська заявила про масовану атаку нібито українських безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.
Зокрема, мешканці Тули на ранок 22 травня нарахували вже понад 10 вибухів у небі над містом. За попередньою інформацією, ППО відбиває наліт безпілотників.
Раніше повідомлялося, що небо над Тулою закрито для польотів на всіх висотах. Тульський губернатор повідомив про відбиття повітряної атаки в регіоні. За його словами, уламки БПЛА впали в Тулі, постраждалих немає.
Триває наліт на Новомосковськ - друге за величиною місто Тульської області, де розташований хімічний комбінат і ще кілька підприємств. Місцеві жителі нарахували близько 19 вибухів під час відбиття атаки безпілотників системою ППО.
Московський мер Сергій Собянін тим часом заявив, що збито ще чотири безпілотники, що летіли, за його словами, на Москву. Таким чином, з першої години дня середи, згідно із заявами Собяніна, збито вже 32 дрони, що летіли на Москву.
План "Ковер" оголошено в московських аеропортах "Домодєдово", "Жуковський" і "Внуково", повідомила Росавіація.
Також російська влада заявила про атаку безпілотників на Орловську область. Про звуки дронів повідомляють жителі Малоархангельська, Мценська та Кромського району. У різних районах області чули щонайменше 4 хлопки.
За словами місцевих, БПЛА летіли низько - над дахами будинків. За даними Міноборони, за вечір середи над територією Орловської області збито 8 безпілотників.
фонд скоро створять, навіщо? що там в секретній частині договора написано?
татарстан озброюється і зібраними в гражах дрони чес від часу обстрілює російські міста, щоби сіяти паніку в рф...
татарстан має перемогти...
Ну правильно!
Може то їх власні, або безпілотники Гваделупи!
Злодюг-злодійських,
Вбивайте без жалю!!
А цей пороховий завод коли ????
Вони повинні думати , що в них все чудово !
бо всі слова інші безсмислено.
З 2022-го моїх знайомих в росії не зачепило ЖОДНОГО. Вони тупо не знають і не бачать , що таке війна. Десь ... там ... хтось .... щось ....
Гражданское лицо такой дрон запустить не может, думаю ты сам понимаешь. Незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами, все дела. Запускать его может только определенное формирование.
Но и это формирование запустить просто так дрон такого типа не может, поскольку в этом формировании каждый выполняет строго положенную на него функцию. Если у тебя в ВОСе пулеметчик, то к миномету тебя не подпустят. Не должны во всяком случае. Запустить дрон такого типа может ограниченный круг лиц.
А теперь самое важное.
У этого круга лиц, такие дроны не лежат ни в карманах, ни в рюкзаках. Такие дроны они получают со склада вкупе с боевым заданием. Поскольку это задание лежит за пределами ответственности этого формирования (чаще всего это рота), его выписывает не непосредственный командир этого формирования, а писюн повыше. Собственно все задания происходящие за пределами границ, являются стратегическими, и выписывают их следующие писюны: ІВАЩЕНКО Олег Іванович, КЛИМЕНКО Ігор Володимирович, МАЛЮК Василь Васильович, СИРСЬКИЙ Олександр Станіславович, УМЄРОВ Рустем Енверович и чаще всего по согласованию с царем.
Поэтому краiни могут надавать хоть 100 дронов в сутки. Без приказа их никто не запустит.