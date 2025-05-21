Москву атакують безпілотники. Закрито аеропорти, - росЗМІ

У Москві заявили про атаку безпілотників, внаслідок чого аеропорти тимчасово не приймають рейси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Мер російської столиці заявив, що Міноборони нібито відбило атаку трьох БпЛА, що летіли на Москву. Зафіксовано падіння уламків.

Водночас російські ЗМІ заявили, що московські аеропорти "Шереметьєво", "Домодєдово" та "Жуковський" тимчасово не приймають рейси через запроваджені обмеження.

Раніше аналогічні обмеження було запроваджено в аеропортах Володимира, Іваново, Калуги, Ярославля та Костроми.

Читайте: 10 БпЛА уразили завод напівпровідникових приладів в Орловській області РФ, - Генштаб ЗСУ