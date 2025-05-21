УКР
11 303 45

Москву атакують безпілотники. Закрито аеропорти, - росЗМІ

Атака безпілотників на Москву 21 травня 2025 року

У Москві заявили про атаку безпілотників, внаслідок чого аеропорти тимчасово не приймають рейси. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Мер російської столиці заявив, що Міноборони нібито відбило атаку трьох БпЛА, що летіли на Москву. Зафіксовано падіння уламків.

Водночас російські ЗМІ заявили, що московські аеропорти "Шереметьєво", "Домодєдово" та "Жуковський" тимчасово не приймають рейси через запроваджені обмеження.

Раніше аналогічні обмеження було запроваджено в аеропортах Володимира, Іваново, Калуги, Ярославля та Костроми.

Читайте: 10 БпЛА уразили завод напівпровідникових приладів в Орловській області РФ, - Генштаб ЗСУ

Топ коментарі
+40
потрібно по два три безпілотника запускати постійно,Москалі не повинні літати лише повзати
показати весь коментар
21.05.2025 13:43 Відповісти
+20
Не так страшні українські дрони, їх збивають прямо на кордоні, а їхні уламки. Ті долітають вже на відстань до 3 тис км, і завдають хлопки, задимлення, і "Всьо сгарела науй!"
показати весь коментар
21.05.2025 13:45 Відповісти
+11
Держим кулаки...
показати весь коментар
21.05.2025 13:43 Відповісти
потрібно по два три безпілотника запускати постійно,Москалі не повинні літати лише повзати
показати весь коментар
21.05.2025 13:43 Відповісти
щохвилини!
показати весь коментар
21.05.2025 13:51 Відповісти
Любой каприз за ваши деньги!
показати весь коментар
21.05.2025 13:57 Відповісти
100% Не важливо навіть кудись влучати, головне постійно тримати москвичів у "тонусі"...
показати весь коментар
21.05.2025 14:01 Відповісти
Чому? Москалям дозволено літати від вибухової хвилі !
показати весь коментар
21.05.2025 14:56 Відповісти
Держим кулаки...
показати весь коментар
21.05.2025 13:43 Відповісти
Не так страшні українські дрони, їх збивають прямо на кордоні, а їхні уламки. Ті долітають вже на відстань до 3 тис км, і завдають хлопки, задимлення, і "Всьо сгарела науй!"
показати весь коментар
21.05.2025 13:45 Відповісти
У кацапів є вихід: напнути сітку над рф і буде нєбо в клеточку...
показати весь коментар
21.05.2025 13:51 Відповісти
Краще вже побудувати стіну та залити їх бетоном😂
показати весь коментар
21.05.2025 14:03 Відповісти
Серед білого дня?
показати весь коментар
21.05.2025 13:47 Відповісти
З ТГ:
"Вибухи в Москві. Під ударом дронів аеропорт Домодєдово"
показати весь коментар
21.05.2025 14:12 Відповісти
Все подойдите к окнам и наблюдайте.
показати весь коментар
21.05.2025 13:49 Відповісти
Мірний процєсс - таки фсьо?
показати весь коментар
21.05.2025 13:50 Відповісти
Да . До осені
показати весь коментар
21.05.2025 14:06 Відповісти
Принаймні це тепер не буде гра в одні ворота.
Фронт "мірного процєсса" так і не відчув, наступ русні тільки міцнішає. Ішакєди як літали, так і літають.
А от русня смакувала "мір" на повну: ані тобі ударів по параду, ані по заводам, навіть по військовим, крім Криму, не було.
І ось тепер, здається, процес пішов.
показати весь коментар
21.05.2025 14:08 Відповісти
Ага - сценарій ірано-іракської мясорубки або кінець корейської - покласти ще мільйон людей і залишится приблизно на тих самих позиціях ....
показати весь коментар
21.05.2025 14:15 Відповісти
Варто виконати ВСІ умови русні?
показати весь коментар
21.05.2025 14:28 Відповісти
Та то рюзкє забрело на український форум.
показати весь коментар
21.05.2025 14:51 Відповісти
Для чого ?

Ми самі успішно справляємося - треба побільш спалювати власних людей в курських авантюрах , звільнять і садити різних комбатів Ширшинів ,щоб не повадно було "сміття вигрібати " з хати , дати право тцкшниками вламуватися в квартири і первентивно стріляти в коліно , жодних розслідвунь по генералам -мясникам і корпуціонерам до укладення "справдливого миру" - і головне підтримка 99 % людей верховного Гавнокомандувача ( що за мізерні 72% ? - не патріоти ,чи шо ?)

Виборемо незалежну Україну - а щоб залишки кріпаків людей не розбіглися , не втекли - по периметру - кулеметні гнізда з дронами ,вєртухаями та колючкою з побудками під червону калину. А оскільки людей по даним оон буде мізер - то навеземо негрів та арабів - щоб було кому носити вишиванки і співати червону калину
показати весь коментар
21.05.2025 15:05 Відповісти
Ви зараз розповідаєте про наші внутрішні проблеми, які є і з якими треба боротись.
Але жодного слова про русню.
Яка вимагає собі чотири області, два обласних центри з яких навіть не контролює, і роззброєння та скорочення ЗСУ.
Без виконання цих всіх умов (і низки інших дрібних, на кшталт мови-віри) ніякого "міра" не буде, це вони ясно дали зрозуміти на попередній прямій зустрічі.
показати весь коментар
21.05.2025 15:08 Відповісти
Пох на русню . Ми її не можемо змінити . Ми можемо змінити лише наше суспілсьтво ,нашу армію і нашу владу . Але оскільки більшість людей - влаштоває - це закріпачення ,брехня ,корупція - то хай народ воює. Це ж не москалі крадуть в нас гроші , не москалі пройобують побудову фортифікацій, не москалі посилають на мясо українців, не москалі толерують та підтримують брехливу владу і генералітет. . Тому хай народ воює . Може як поховваємо ще півмільйона співвітчизників - може щось до пересічного дійде
показати весь коментар
21.05.2025 15:13 Відповісти
Що значить - влаштовує? Ніхєра не влаштовує. Але розвернути штики на Київ, щоб слідом зайшла русня - влаштовує ще менше.
показати весь коментар
21.05.2025 15:15 Відповісти
Ніхто ж не каже про штики. Подивіться - 72 % підтримки зеленьского - це ДІАГНОЗ !!!!
показати весь коментар
21.05.2025 15:17 Відповісти
Навіть якщо було б 72% проти, це мало б що змінило за фактом.
Вибори-то зараз неможливі. Рада імпічмент не оголосить, а викинути силою - без штиків не обійтись, з усіма відповідними наслідками у вигляді обвалу фронту та зникнення міжнародної допомоги через появу в Україні військової хунти.
показати весь коментар
21.05.2025 15:20 Відповісти
Питання не у виборах - питання ,що народ схвалює діяльність товариша Зе. Якби в нього був рівень підтримки 0,72% - тоді б була інша справа ...
показати весь коментар
21.05.2025 15:22 Відповісти
Воно-то так, але на руйнівні процеси мало вплинуло б просто зараз.
Чого д'Єрьмаку боятись? Що може народ? Революцію ж не підніме, бо русня на фронті тисне.
показати весь коментар
21.05.2025 15:24 Відповісти
Отже будемо воювати так як є ,ще мінімум рік - з брехнею , мясом та безвідповідальністю генералітата - та чиновників зеленського .
показати весь коментар
21.05.2025 15:41 Відповісти
Треба міняти. Спасибі тим, хто намагається, як комбат 47-й.
показати весь коментар
21.05.2025 15:42 Відповісти
А кого би ти хотів зараз бачити при владі? - прізвище.
показати весь коментар
21.05.2025 15:19 Відповісти
Будуть претенденти - будемо дивитися. Зараз нікого не бачу
показати весь коментар
21.05.2025 15:20 Відповісти
Рудий імпотент ясно дав зрозуміти , що таки фсьо...
показати весь коментар
21.05.2025 15:05 Відповісти
Судячи з усього, так.
показати весь коментар
21.05.2025 15:09 Відповісти
І так потрібно кожен день та ніч!
показати весь коментар
21.05.2025 13:56 Відповісти
чому вдень запускають? на Москву треба запускати вночі, щоб масквічі не спали як ми. Занадто бережливо якось
показати весь коментар
21.05.2025 13:58 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 14:08 Відповісти
❗️Небо над москвою повністю (!) закрили - курс БПЛА прямісінько на кремль
показати весь коментар
21.05.2025 14:09 Відповісти
Не повністю, Флайтрадар ще показує рух через сергієво-посад.
показати весь коментар
21.05.2025 15:01 Відповісти
❗️Вибухи в Москві! Під ударом дронів аеропорт Домодедово!
показати весь коментар
21.05.2025 14:10 Відповісти
Россия заявила о 200 сбитых украинских дронах
https://www.bbc.com/russian/live/cgjlqzpgg15t
показати весь коментар
21.05.2025 14:19 Відповісти
При запущених 50.
показати весь коментар
21.05.2025 14:31 Відповісти
чекаєм хороших повідомлень від добрих ельфів з високоточними уламками.
показати весь коментар
21.05.2025 14:24 Відповісти
дайош Кавьйор!!
показати весь коментар
21.05.2025 14:45 Відповісти
Це мабуть марсіанськи, ху...лу треба об'явить їм війну, або наложити санкції у валізу
показати весь коментар
21.05.2025 14:48 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 15:29 Відповісти
Знищити усі ті аеропорти щоб взагалі там нічого не літало!
показати весь коментар
21.05.2025 15:57 Відповісти
 
 