Москву атакують безпілотники. Закрито аеропорти, - росЗМІ
У Москві заявили про атаку безпілотників, внаслідок чого аеропорти тимчасово не приймають рейси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Мер російської столиці заявив, що Міноборони нібито відбило атаку трьох БпЛА, що летіли на Москву. Зафіксовано падіння уламків.
Водночас російські ЗМІ заявили, що московські аеропорти "Шереметьєво", "Домодєдово" та "Жуковський" тимчасово не приймають рейси через запроваджені обмеження.
Раніше аналогічні обмеження було запроваджено в аеропортах Володимира, Іваново, Калуги, Ярославля та Костроми.
Топ коментарі
+40 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар21.05.2025 13:43 Відповісти Посилання
+20 CrossFirenko
показати весь коментар21.05.2025 13:45 Відповісти Посилання
+11 Green Bill #603485
показати весь коментар21.05.2025 13:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Вибухи в Москві. Під ударом дронів аеропорт Домодєдово"
Фронт "мірного процєсса" так і не відчув, наступ русні тільки міцнішає. Ішакєди як літали, так і літають.
А от русня смакувала "мір" на повну: ані тобі ударів по параду, ані по заводам, навіть по військовим, крім Криму, не було.
І ось тепер, здається, процес пішов.
Ми самі успішно справляємося - треба побільш спалювати власних людей в курських авантюрах , звільнять і садити різних комбатів Ширшинів ,щоб не повадно було "сміття вигрібати " з хати , дати право тцкшниками вламуватися в квартири і первентивно стріляти в коліно , жодних розслідвунь по генералам -мясникам і корпуціонерам до укладення "справдливого миру" - і головне підтримка 99 % людей верховного Гавнокомандувача ( що за мізерні 72% ? - не патріоти ,чи шо ?)
Виборемо незалежну Україну - а щоб залишки
кріпаківлюдей не розбіглися , не втекли - по периметру - кулеметні гнізда з дронами ,вєртухаями та колючкою з побудками під червону калину. А оскільки людей по даним оон буде мізер - то навеземо негрів та арабів - щоб було кому носити вишиванки і співати червону калину
Але жодного слова про русню.
Яка вимагає собі чотири області, два обласних центри з яких навіть не контролює, і роззброєння та скорочення ЗСУ.
Без виконання цих всіх умов (і низки інших дрібних, на кшталт мови-віри) ніякого "міра" не буде, це вони ясно дали зрозуміти на попередній прямій зустрічі.
Вибори-то зараз неможливі. Рада імпічмент не оголосить, а викинути силою - без штиків не обійтись, з усіма відповідними наслідками у вигляді обвалу фронту та зникнення міжнародної допомоги через появу в Україні військової хунти.
Чого д'Єрьмаку боятись? Що може народ? Революцію ж не підніме, бо русня на фронті тисне.
https://www.bbc.com/russian/live/cgjlqzpgg15t