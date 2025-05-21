РУС
Москву атакуют беспилотники. Закрыты аэропорты, - росСМИ

Атака беспилотников на Москву 21 мая 2025 года

В Москве заявили об атаке беспилотников, в результате чего аэропорты временно не принимают рейсы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мэр российской столицы заявил, что Минобороны якобы отразило атаку трех БпЛА, летевших на Москву. Зафиксировано падение обломков.

В то же время российские СМИ заявили, что московские аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают рейсы из-за введенных ограничений.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропортах Владимира, Иваново, Калуги, Ярославля и Костромы.

Читайте: 10 БпЛА поразили завод полупроводниковых приборов в Орловской области РФ, - Генштаб ВСУ

беспилотник (4144) москва (3097) россия (96970)
Топ комментарии
+40
потрібно по два три безпілотника запускати постійно,Москалі не повинні літати лише повзати
21.05.2025 13:43 Ответить
+20
Не так страшні українські дрони, їх збивають прямо на кордоні, а їхні уламки. Ті долітають вже на відстань до 3 тис км, і завдають хлопки, задимлення, і "Всьо сгарела науй!"
21.05.2025 13:45 Ответить
+11
Держим кулаки...
21.05.2025 13:43 Ответить
щохвилини!
21.05.2025 13:51 Ответить
Любой каприз за ваши деньги!
21.05.2025 13:57 Ответить
100% Не важливо навіть кудись влучати, головне постійно тримати москвичів у "тонусі"...
21.05.2025 14:01 Ответить
Чому? Москалям дозволено літати від вибухової хвилі !
21.05.2025 14:56 Ответить
У кацапів є вихід: напнути сітку над рф і буде нєбо в клеточку...
показать весь комментарий
Краще вже побудувати стіну та залити їх бетоном😂
показать весь комментарий
Серед білого дня?
показать весь комментарий
З ТГ:
"Вибухи в Москві. Під ударом дронів аеропорт Домодєдово"
21.05.2025 14:12 Ответить
Все подойдите к окнам и наблюдайте.
показать весь комментарий
Мірний процєсс - таки фсьо?
показать весь комментарий
Да . До осені
показать весь комментарий
Принаймні це тепер не буде гра в одні ворота.
Фронт "мірного процєсса" так і не відчув, наступ русні тільки міцнішає. Ішакєди як літали, так і літають.
А от русня смакувала "мір" на повну: ані тобі ударів по параду, ані по заводам, навіть по військовим, крім Криму, не було.
І ось тепер, здається, процес пішов.
21.05.2025 14:08 Ответить
Ага - сценарій ірано-іракської мясорубки або кінець корейської - покласти ще мільйон людей і залишится приблизно на тих самих позиціях ....
показать весь комментарий
Варто виконати ВСІ умови русні?
показать весь комментарий
Та то рюзкє забрело на український форум.
показать весь комментарий
Для чого ?

Ми самі успішно справляємося - треба побільш спалювати власних людей в курських авантюрах , звільнять і садити різних комбатів Ширшинів ,щоб не повадно було "сміття вигрібати " з хати , дати право тцкшниками вламуватися в квартири і первентивно стріляти в коліно , жодних розслідвунь по генералам -мясникам і корпуціонерам до укладення "справдливого миру" - і головне підтримка 99 % людей верховного Гавнокомандувача ( що за мізерні 72% ? - не патріоти ,чи шо ?)

Виборемо незалежну Україну - а щоб залишки кріпаків людей не розбіглися , не втекли - по периметру - кулеметні гнізда з дронами ,вєртухаями та колючкою з побудками під червону калину. А оскільки людей по даним оон буде мізер - то навеземо негрів та арабів - щоб було кому носити вишиванки і співати червону калину
21.05.2025 15:05 Ответить
Ви зараз розповідаєте про наші внутрішні проблеми, які є і з якими треба боротись.
Але жодного слова про русню.
Яка вимагає собі чотири області, два обласних центри з яких навіть не контролює, і роззброєння та скорочення ЗСУ.
Без виконання цих всіх умов (і низки інших дрібних, на кшталт мови-віри) ніякого "міра" не буде, це вони ясно дали зрозуміти на попередній прямій зустрічі.
показать весь комментарий
Пох на русню . Ми її не можемо змінити . Ми можемо змінити лише наше суспілсьтво ,нашу армію і нашу владу . Але оскільки більшість людей - влаштоває - це закріпачення ,брехня ,корупція - то хай народ воює. Це ж не москалі крадуть в нас гроші , не москалі пройобують побудову фортифікацій, не москалі посилають на мясо українців, не москалі толерують та підтримують брехливу владу і генералітет. . Тому хай народ воює . Може як поховваємо ще півмільйона співвітчизників - може щось до пересічного дійде
показать весь комментарий
Що значить - влаштовує? Ніхєра не влаштовує. Але розвернути штики на Київ, щоб слідом зайшла русня - влаштовує ще менше.
показать весь комментарий
Ніхто ж не каже про штики. Подивіться - 72 % підтримки зеленьского - це ДІАГНОЗ !!!!
показать весь комментарий
Навіть якщо було б 72% проти, це мало б що змінило за фактом.
Вибори-то зараз неможливі. Рада імпічмент не оголосить, а викинути силою - без штиків не обійтись, з усіма відповідними наслідками у вигляді обвалу фронту та зникнення міжнародної допомоги через появу в Україні військової хунти.
показать весь комментарий
Питання не у виборах - питання ,що народ схвалює діяльність товариша Зе. Якби в нього був рівень підтримки 0,72% - тоді б була інша справа ...
показать весь комментарий
Воно-то так, але на руйнівні процеси мало вплинуло б просто зараз.
Чого д'Єрьмаку боятись? Що може народ? Революцію ж не підніме, бо русня на фронті тисне.
показать весь комментарий
Отже будемо воювати так як є ,ще мінімум рік - з брехнею , мясом та безвідповідальністю генералітата - та чиновників зеленського .
показать весь комментарий
Треба міняти. Спасибі тим, хто намагається, як комбат 47-й.
показать весь комментарий
А кого би ти хотів зараз бачити при владі? - прізвище.
показать весь комментарий
Будуть претенденти - будемо дивитися. Зараз нікого не бачу
показать весь комментарий
Рудий імпотент ясно дав зрозуміти , що таки фсьо...
показать весь комментарий
Судячи з усього, так.
показать весь комментарий
І так потрібно кожен день та ніч!
показать весь комментарий
чому вдень запускають? на Москву треба запускати вночі, щоб масквічі не спали як ми. Занадто бережливо якось
показать весь комментарий
❗️Небо над москвою повністю (!) закрили - курс БПЛА прямісінько на кремль
показать весь комментарий
Не повністю, Флайтрадар ще показує рух через сергієво-посад.
показать весь комментарий
❗️Вибухи в Москві! Під ударом дронів аеропорт Домодедово!
показать весь комментарий
Россия заявила о 200 сбитых украинских дронах
https://www.bbc.com/russian/live/cgjlqzpgg15t
показать весь комментарий
При запущених 50.
показать весь комментарий
чекаєм хороших повідомлень від добрих ельфів з високоточними уламками.
показать весь комментарий
дайош Кавьйор!!
показать весь комментарий
Це мабуть марсіанськи, ху...лу треба об'явить їм війну, або наложити санкції у валізу
показать весь комментарий
Знищити усі ті аеропорти щоб взагалі там нічого не літало!
показать весь комментарий
