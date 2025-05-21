Москву атакуют беспилотники. Закрыты аэропорты, - росСМИ
В Москве заявили об атаке беспилотников, в результате чего аэропорты временно не принимают рейсы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Мэр российской столицы заявил, что Минобороны якобы отразило атаку трех БпЛА, летевших на Москву. Зафиксировано падение обломков.
В то же время российские СМИ заявили, что московские аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают рейсы из-за введенных ограничений.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропортах Владимира, Иваново, Калуги, Ярославля и Костромы.
Максім ХОЙ #398010
21.05.2025 13:43
CrossFirenko
21.05.2025 13:45
Green Bill #603485
21.05.2025 13:43
"Вибухи в Москві. Під ударом дронів аеропорт Домодєдово"
Фронт "мірного процєсса" так і не відчув, наступ русні тільки міцнішає. Ішакєди як літали, так і літають.
А от русня смакувала "мір" на повну: ані тобі ударів по параду, ані по заводам, навіть по військовим, крім Криму, не було.
І ось тепер, здається, процес пішов.
Ми самі успішно справляємося - треба побільш спалювати власних людей в курських авантюрах , звільнять і садити різних комбатів Ширшинів ,щоб не повадно було "сміття вигрібати " з хати , дати право тцкшниками вламуватися в квартири і первентивно стріляти в коліно , жодних розслідвунь по генералам -мясникам і корпуціонерам до укладення "справдливого миру" - і головне підтримка 99 % людей верховного Гавнокомандувача ( що за мізерні 72% ? - не патріоти ,чи шо ?)
Виборемо незалежну Україну - а щоб залишки
кріпаківлюдей не розбіглися , не втекли - по периметру - кулеметні гнізда з дронами ,вєртухаями та колючкою з побудками під червону калину. А оскільки людей по даним оон буде мізер - то навеземо негрів та арабів - щоб було кому носити вишиванки і співати червону калину
Але жодного слова про русню.
Яка вимагає собі чотири області, два обласних центри з яких навіть не контролює, і роззброєння та скорочення ЗСУ.
Без виконання цих всіх умов (і низки інших дрібних, на кшталт мови-віри) ніякого "міра" не буде, це вони ясно дали зрозуміти на попередній прямій зустрічі.
Вибори-то зараз неможливі. Рада імпічмент не оголосить, а викинути силою - без штиків не обійтись, з усіма відповідними наслідками у вигляді обвалу фронту та зникнення міжнародної допомоги через появу в Україні військової хунти.
Чого д'Єрьмаку боятись? Що може народ? Революцію ж не підніме, бо русня на фронті тисне.
