Москву атакуют беспилотники. Закрыты аэропорты, - росСМИ

В Москве заявили об атаке беспилотников, в результате чего аэропорты временно не принимают рейсы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мэр российской столицы заявил, что Минобороны якобы отразило атаку трех БпЛА, летевших на Москву. Зафиксировано падение обломков.

В то же время российские СМИ заявили, что московские аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают рейсы из-за введенных ограничений.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропортах Владимира, Иваново, Калуги, Ярославля и Костромы.

