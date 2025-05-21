10 БПЛА поразили завод полупроводниковых приборов в Орловской области РФ, - Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины, в частности подразделения Сил беспилотных систем, в ночь на 21 мая поразили Болховский завод полупроводниковых приборов, что в Орловской области РФ.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Это одно из ведущих предприятий российской федерации в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов. Основными направлениями деятельности являются производство полупроводниковых приборов, микроэлектроники, силовой электроники, диодов и диодных сборок, микросхем для импульсных источников питания, оптоэлектронных коммутаторов, сервоприводов.
Предприятие поставляет продукцию по меньшей мере 19 предприятий военно-промышленного комплекса России, связанных с производством в частности самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал", - говорится в сообщении.
Завод находится под международными санкциями, однако ежегодно производит почти 3 миллиона приборов, а работает на нем около 700 человек.
"Подтверждено достижение района цели десятью единицами БпЛА. Зафиксирован пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется", - добавили в Генштабе.
Але, в будь якому випадку, гарно відпрацювали.
незважаючи на санкції, підприємство отримувало необхідні технології - через паралельний імпорт з третіх країн, у т.ч. Тайваня, Японії, Південної Кореї та США.