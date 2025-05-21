РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12474 посетителя онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ БПЛА атакуют россию
4 361 11

10 БПЛА поразили завод полупроводниковых приборов в Орловской области РФ, - Генштаб ВСУ

Атака дронов на РФ 21 мая 2025 года. Поражен завод

Силы обороны Украины, в частности подразделения Сил беспилотных систем, в ночь на 21 мая поразили Болховский завод полупроводниковых приборов, что в Орловской области РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Это одно из ведущих предприятий российской федерации в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов. Основными направлениями деятельности являются производство полупроводниковых приборов, микроэлектроники, силовой электроники, диодов и диодных сборок, микросхем для импульсных источников питания, оптоэлектронных коммутаторов, сервоприводов.

Предприятие поставляет продукцию по меньшей мере 19 предприятий военно-промышленного комплекса России, связанных с производством в частности самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал", - говорится в сообщении.

Читайте также: Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 127 украинских БпЛА

Завод находится под международными санкциями, однако ежегодно производит почти 3 миллиона приборов, а работает на нем около 700 человек.

"Подтверждено достижение района цели десятью единицами БпЛА. Зафиксирован пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется", - добавили в Генштабе.

Читайте: Враг активнее всего штурмует на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

Автор: 

Генштаб ВС (6850) россия (96970) Удары по РФ (498)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Хорошо попали, молодцы.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:05 Ответить
+6
Хоч якась добра новина ,а то тільки кацапи убивають та руйнують.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:14 Ответить
+5
https://t.me/Crimeanwind/79862 Тут є відео наслідків влучання.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хорошо попали, молодцы.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:05 Ответить
А де ж ракетні удари по московитам, від команди з ОПУ залежить??
показать весь комментарий
21.05.2025 12:08 Ответить
https://t.me/Crimeanwind/79862 Тут є відео наслідків влучання.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:10 Ответить
гарно, головне що пошкоджено або знищено дороге і технологічне обладнаня, а відповідно не можуть випускати продукцію
показать весь комментарий
22.05.2025 15:29 Ответить
Не знаю скільки там "одиниць БпЛА" досягли цілі, а от в кацапських мережах публіка волає про 25-30 вибухів! А судячи з того, що там не має своєї вибухівки, то на детонацію не спишеш. Може то вже нові наші "бомбери" залетіли туди?
Але, в будь якому випадку, гарно відпрацювали.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:10 Ответить
Хоч якась добра новина ,а то тільки кацапи убивають та руйнують.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:14 Ответить
це кацапське підприємство виготовляє компоненти озброєння: мікросхеми, модулі, які використоуються у танках Т-72Б3, Т-90М, самоходних гаубицях, ракетах іскандер та х-101, а також у системах реб "красуха" та "житель"
незважаючи на санкції, підприємство отримувало необхідні технології - через паралельний імпорт з третіх країн, у т.ч. Тайваня, Японії, Південної Кореї та США.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:27 Ответить
продано до 10 тисяч високотехнологічних станків ЄС, особливо Берліном та Римом.. кац..пам,. не рахуючи Китая та тайваню.... в ці два останні роки війни в УкраїніТак що потрібно шукати ці станки, і бамбіть під..рів курвославних
показать весь комментарий
21.05.2025 12:33 Ответить
Справедливо і не тільки сьогодні,а кожен день і до розвалу кацапстану!Амінь!
показать весь комментарий
21.05.2025 13:01 Ответить
Такі об'єкти важніші за НПЗ.
показать весь комментарий
21.05.2025 15:58 Ответить
А чого Радуга на якій ракети клепають стоїть
показать весь комментарий
21.05.2025 16:34 Ответить
 
 