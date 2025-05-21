Враг наиболее активно штурмует на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

В течение 20 мая 2025 года зафиксировано 164 боевых столкновения Сил обороны с российскими захватчиками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 70 авиационных ударов, использовал одну ракету и сбросил 116 КАБ. Кроме этого, совершил 5174 обстрела, в том числе 149 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около 3048 дронов-камикадзе.



Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Двуречанское Харьковской области; Бересток, Заря, Полтавка, Коптево, Попов Яр, Мирноград, Удачное, Поддубное, Новодаровка, Толстой Донецкой области; Филиал Днепропетровской области; Гуляйполе, Высокое Запорожской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Харьковщина

На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в направлении Строевки.

На Купянском направлении вчера имела место атака захватчиков в районе Новой Кругляковки.

Донецкая область

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское.

На Сиверском направлении враг совершил одну попытку пройти вперед в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часова Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Дружбы, Петровки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоневка, Новооленевка, Малиновка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 33 атаки в районах населенных пунктов Вильное Поле, Привольное, Зеленое Поле, Константинополь, Багатырь, Бурлацкое, Веселое и в сторону Отрадного.

Юг

На Гуляйпольском направлении украинские подразделения отбили два штурмовых действия в районе Высокого.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции наших защитников вблизи Новоандреевки и Малых Щербаков.

Одну неудачную попытку продвинуться вперед осуществили войска оккупанта на Приднепровском направлении.

Курщина

На Курском направлении за прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 40 КАБ, совершил 261 обстрел, четыре из которых - из РСЗО. Украинские защитники остановили 13 штурмовых действий захватчиков.

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО не имеет опыта ведения современной войны, его имеют только армии Украины и РФ, - Павел