Новости Ситуация на фронте Боевые действия на Покровском направлении
Враг наиболее активно штурмует на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

Что происходит на фронте 21 мая 2025 года

В течение 20 мая 2025 года зафиксировано 164 боевых столкновения Сил обороны с российскими захватчиками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 70 авиационных ударов, использовал одну ракету и сбросил 116 КАБ. Кроме этого, совершил 5174 обстрела, в том числе 149 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около 3048 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Двуречанское Харьковской области; Бересток, Заря, Полтавка, Коптево, Попов Яр, Мирноград, Удачное, Поддубное, Новодаровка, Толстой Донецкой области; Филиал Днепропетровской области; Гуляйполе, Высокое Запорожской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Харьковщина

На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в направлении Строевки.

Что происходит на фронте 21 мая 2025 года

На Купянском направлении вчера имела место атака захватчиков в районе Новой Кругляковки.

Что происходит на фронте 21 мая 2025 года

Донецкая область

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское.

Что происходит на фронте 21 мая 2025 года

На Сиверском направлении враг совершил одну попытку пройти вперед в районе Белогоровки.

Что происходит на фронте 21 мая 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часова Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечино и Белой Горы.

Что происходит на фронте 21 мая 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Дружбы, Петровки и Торецка.

Что происходит на фронте 21 мая 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоневка, Новооленевка, Малиновка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка.

Что происходит на фронте 21 мая 2025 года

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 33 атаки в районах населенных пунктов Вильное Поле, Привольное, Зеленое Поле, Константинополь, Багатырь, Бурлацкое, Веселое и в сторону Отрадного.

Что происходит на фронте 21 мая 2025 года

Юг

На Гуляйпольском направлении украинские подразделения отбили два штурмовых действия в районе Высокого.

Что происходит на фронте 21 мая 2025 года

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции наших защитников вблизи Новоандреевки и Малых Щербаков.

Что происходит на фронте 21 мая 2025 года

Одну неудачную попытку продвинуться вперед осуществили войска оккупанта на Приднепровском направлении.

Что происходит на фронте 21 мая 2025 года

Курщина

На Курском направлении за прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 40 КАБ, совершил 261 обстрел, четыре из которых - из РСЗО. Украинские защитники остановили 13 штурмовых действий захватчиков.

Что происходит на фронте 21 мая 2025 года

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

@ "Комарський напрямок:
На північ від населеного пункту Дніпроенергія російські війська малими групами штурмують уздовж лісосмуг з метою обійти Одрадне з півдня. Спроба не перша.
Також противник штурмує з району на схід від Одрадного.

Сіверський напрямок:
У західній частині Верхньокам'янського українські дроноводи завдали вогневого ураження силам супротивника у забудові. Ситуацію стабілізовано.
Раніше російські війська на мотоциклах робили спроби прорватися до українських позицій на північ від Верхньокам'янського, але ситуацію також вдалося стабілізувати ударами дронів.
Основний наголос противник робить на район на захід від Білогорівки та Білогорівського крейдяного кар'єру.
Крім того, російські штурмовики на мотоциклах протягом травня зробили кілька спроб прорватися і закріпитися в Григорівці.
Ситуація на напрямку залишається напруженою, але без істотних змін."
21.05.2025 09:36
 
 