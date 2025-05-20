РУС
Возможна атака РФ на НАТО Оборонительные расходы НАТО
3 680 53

НАТО не имеет опыта ведения современной войны, его имеют только армии Украины и РФ, - Павел

Павел о боеготовности НАТО

Несмотря на то, что за последнее десятилетие в Альянсе произошли значительные изменения и "адаптация к новым ситуациям", боеспособность НАТО остается недостаточной.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Если вы спросите меня, готово ли НАТО для серьезных военных действий, я отвечу: "Со многими ограничениями", - сказал Павел. Он объяснил это тем, что со времен завершения "холодной войны" силы НАТО преимущественно формировались как силы сдерживания, "а не как такие, которые должны вести боевые действия".

На примере войны России против Украины мир увидел, что современная война "это комбинация классических боевых действий, с элементами высокосовременного технологического оружия, плюс элементы гибридной, информационной и кибервойны", сказал Павел.

По мнению президента Чехии, НАТО "не имеет реального опыта в ведении таких боевых действий". "Такой опыт получили только украинская и российская армии, они имеют понимание, как использовать новые способы ведения войны", - подчеркнул Павел, добавив, что другие страны только "изучают уроки с поля боя" войны в Украине.

Автор: 

НАТО (10266) Павел Петр (154) война в Украине (5806)
Так дайте Україні весь спектр ********* озброєння!
показать весь комментарий
20.05.2025 22:49 Ответить
Так вони самі його мають обмежену кількість, через багаторічну політику економії на безпеці..Все сподівалися на США їх потужності,але комусь і вголову не могло прийти, що американці можуть змінити свою систему з демократичної на ......А якщо завтра там буде взагалі комунізм як у КНР?Тоді що робити.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:56 Ответить
Політику економії? Стривайте, країни Європи щороку виділяють на свої збройні сили сукупно 300+ млрд євро, що в рази більше, ніж раша і ми витрачаємо ведучи активні бойові дії під час війни. Куди пішли ці трильйони євро за останні років 20?
показать весь комментарий
20.05.2025 23:21 Ответить
А скільки є країн у ЕС, а скільки там є різних комітетів дармоїдів які зовсім не пов'язані з обороною, а існують тільки як бюрократична прокладка?Киди пішли? проїли, пропили,прогуляли)
показать весь комментарий
20.05.2025 23:27 Ответить
Яка різниця скільки, лише Німеччина, Франція і Британія сукупно це 200 млрд євро, що майже вдвічі більше від воюючої раші. Ми ж не будемо рахувати бюджети Естонії чи Португалії
показать весь комментарий
20.05.2025 23:32 Ответить
Оці всі комітети і бюрократія це узаконена корупція - просто відмивання бюджетних коштів на рівному місці
показать весь комментарий
20.05.2025 23:34 Ответить
Комунізм прийшов як раз до Європи, а в США програв )))
показать весь комментарий
21.05.2025 00:00 Ответить
https://youtu.be/RsvXncrlgK4?t=421
показать весь комментарий
21.05.2025 00:48 Ответить
Портніков якраз соціаліст (тобто комуняка). Він говорить про "свободу слова", але не бачить що в Європі її немає, а в США є. Хто він після цього?
показать весь комментарий
21.05.2025 12:03 Ответить
НАТО взагалі суцільний фейк. Якщо на Естонію нападуть а донні скаже - що йому пофіг - то НАТО і закінчиться
показать весь комментарий
20.05.2025 22:54 Ответить
він саме так і скаже,але спочатку закличе жертву сісти за стіл з гвалтівником та обговорити деталі капітуляції.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:58 Ответить
НАТО = США. Без США воно взагалі недієздатне і якщо Трамп геть кукухою поїде і виведе США з НАТО, то воно гигне миттєво.
показать весь комментарий
21.05.2025 01:21 Ответить
Ось саме тому потрібно й прийняти Україну до НАТО...
показать весь комментарий
20.05.2025 22:54 Ответить
Не приймуть бо їх ***** попередив, що в такому разі вони є учасники війни, ну ось погрози працюють і ***** набирає популярність а трамп йому заздрить..
показать весь комментарий
20.05.2025 23:00 Ответить
це НАТО потрібно прийняти до України
показать весь комментарий
20.05.2025 23:20 Ответить
"******* війна" коли у супротивників немає достатньо ******** літаків, крилатих та балістичних ракет.
Це взагалі НЕ "******* війна"!
показать весь комментарий
20.05.2025 23:04 Ответить
Forwarded from https://t.me/officer_alex33/5572 Офіцер ✙

Всі дивуються ударам по полігонам, але з нинішньою організацією в багатьох підрозділах СОУ, такі явища, на жаль, просто питання часу.

Просто розказую як це працювало в одному моєму колишньому підрозділу.

Після трагедії в Дніпрі всі на суєтє, різко спускається від вищого апарату військового управління розпорядження по видам та окремим родам військ про формування комісій, які мають перевіряти у військових частинах на відповідність вжиття необхідних заходів по захисту особового складу від потенційних ракетних ударів(розосередження і тд) і перевірка на реагування сигналам повітряна тривога/ракетна небезпека.

В кращих совкових традиціях, командування бригади поспіхом готується до перевірки, за декілька годин створюються неіснувавші до цього підземні укриття, розосереджується особовий склад - короче капітальна показуха. Деякі комісії щось перевіряють, деякі просто колупаються в носі, але загалом по більшій мірі, вихлоп з цієї вистави нульовий.

Після відʼїзду комісій в ідеалі показуха на внутрішньому рівні бригади тримається тиждень, а зачасту в той же день всі похерили на вигадані за день алгоритми та показушні укриття.

Короче карета перетворюється на гарбуз рівно після того, як комісія дає по педалям, а командири продовжують віддавати тупорилі вказівки і далі, бо їх взагалі не хвилює здоровий глузд і їх не турбує щодня питання в голові: «Як покращити/вберегти власний підрозділ?» Хвилює лише похвала або втик від старшого начальника.

Так от, і така херня буде продовжуватись далі і далі, поки або не створять ефективний механізм ПОСТІЙНОГО контролю або поки не настануть докорінні зміні не те що в системі СОУ, а в її глобальному мисленні та поглядах.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:04 Ответить
нам дали 30 абрамсів як наче дали 30 авіаносців.
через 4 роки війни абрамси виглядають як просто велика мішень для ланцета що не може наближатися до фронту бо її ворог миттєво спалить.
те саме думаю про армію НАТО і її силу.
вчора це була перша армія світу.
сьогодні це перелякані маленькі поросятка що торгуються з вовком чию саме хатку вовк зруйнує першим.
а перелякані поросятка не воюють, вони обісруться від самої думки взятися за зброю.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:04 Ответить
Вони вчаться на помилках інших,щоб самим їх не повторювати плюс новітня зброя у великій кількості роблять НАТО найсильнішим блоком у світі.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:05 Ответить
хто де вчиться? альо? уже на вчора крилаті і балістичні ракети мали б штампуватися сотнями на місяць, поповнювати запаси по всій лінії майбутнього фронту від Норвегії і до Греції, розгортатися нові ракетні бригади, брагиди тактичної авіації, берегова охорона з пкр. кількість підрозділів дроноводів мала б вже йти на десятки тисяч, а кількість закуплених дронів різних типів йти на сотні тисяч. додайте сюди ще десятки тисяч ребів та рерів. денно і ношно ці дроноводи мають тренуватися взаємодіяти з іншими родами військ. контррозвідка мала б шманати всю підозрілу русню, а деякі упороті б вже мали померти від інфарктів. але немає нічого і близько.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:23 Ответить
Країни Європи взагалі не випускають балістичних ракет, лише поштучно крилаті - і то до 500 км. Це просто сюр, параша і кндр просто сміються з них
показать весь комментарий
20.05.2025 23:35 Ответить
так, хоча є можливості локалізувати виробництво тих же атакамсів та іншах ракет до хаймарсів, доки пиляютсья свої проекти, але ж ніт.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:54 Ответить
Якщо така ненависть до НАТО у руских,значить вони його бояться,а деякі упороті можуть і інфаркт дістати,усвідомлюючи силу і міць НАТО.Сво на НАТО мало їм не покажеться.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:37 Ответить
90% НАТО - це армія США. а їхня сухопутна компонента останні 30 років ніяк не розвивалася, а ганяла по пісках і горах різних бородатих бабуінів. для великого наземного конфілкту ця армія небоєздатна наразі. ну і, звичайно, досвіду ******** війни там мають лише ветерани ЗСУ.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:57 Ответить
Бояться це до першої крові, а потім побачать справжню силу супротивника або її відсутність)
показать весь комментарий
21.05.2025 00:13 Ответить
Біда в тому, що бойовий досвід ведення ******** війни застряг на рівні батальйонів, подекуди бригад, вище совок совком і схоже вчитись не збираються.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:09 Ответить
та да. и это весьма удобно. пусть гибнут украинцы (готовые к войне), тогда как мы (не готовые к войне) будем вас поддерживуать до бескончности. или до последнего украинского солдата
показать весь комментарий
20.05.2025 23:13 Ответить
А потім що? Закінчаться українці, на черзі вони будуть. І вони такі геніальні зненацька наберуться досвіду, ось так просто незвідки і скажуть дивись ***** ми тебе за раз на лопатки покладемо, бійся нас) Це так не працює.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:44 Ответить
Вони просто намагаються нашими життями виграти час, але якщо вони не готувалися до війни з 22 року, то і наступні роки готуватися не будуть.
показать весь комментарий
21.05.2025 01:23 Ответить
та це зрозуміло,ну нехай обманюють себе ...
показать весь комментарий
21.05.2025 01:44 Ответить
продаєм досвід за озброєння!
показать весь комментарий
20.05.2025 23:17 Ответить
в чергу, сукіни діти!
показать весь комментарий
20.05.2025 23:18 Ответить
Нарешті хтось це сказав
показать весь комментарий
20.05.2025 23:18 Ответить
другими словами: пусть подготоаленные украинцы воюют, а мы пока коллективно наденем памперсы. и по крупнее...
показать весь комментарий
20.05.2025 23:22 Ответить
Багато країн при початку війни не сможуть найти 5 статю. Ердоган за 10 секунд коли руський літак залетів у простір Туречини всі статі перечитав і зробив діло.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:24 Ответить
НАТО: у нас нету опыта. паэтаму дохните в окопах вы, пака все не передохните
показать весь комментарий
20.05.2025 23:25 Ответить
Якщо коаліція охочих хоче мати сильну армію з досвідом війни то вони повинні бути тут і зараз.Тому,що якщо путін каже що за два три дні буде у Варшаві то він там буде, тому що є багаторічний досвід війни з Україною, а у поляків немає зовсім, те саме французи, англійці.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:39 Ответить
Всё когда-то меняется, всему приходит конец. И нате приходит бульбец уже. ОБХСС старше наты и тот видоизменился. 🤣🙃
показать весь комментарий
20.05.2025 23:30 Ответить
В нас був унікальний шанс поєднати способи управління військами , які роками напрацьовували країни НАТО з нашими знаннями та вміннями і в нас би вийшло супер військо, супер армія, але ж ні совок міцно тримається або його не хочуть відпускати наші великі полководці, які то організовують бізнес на бойових, то намагаються зробити з пілотів піхотинців…
показать весь комментарий
20.05.2025 23:38 Ответить
******* війна - це коли відразу після початку війни ракети летять по Держдумі, Кремлю і будинках генералів і депутатів Держдуми, які голосували за війну проти України!
показать весь комментарий
20.05.2025 23:41 Ответить
НАТО це пшик. Я взагалі не уявляю собі якісь злагоджені дії в бою наприклад естонця, чеха і португала - мови різні, люди різні. НАТО це просто на папері
показать весь комментарий
20.05.2025 23:43 Ответить
Всі офіцери та кадрові сержанти в європейських військах володіють английською, а в таких країнах, як Нідерланди, Данія, Швеція, Норвегія, Німеччина, ВСЕ населення, за виключенням хіба імігрантів, теж володіє.
показать весь комментарий
21.05.2025 09:14 Ответить
А кому то не пох7й.... діти керівників НАТО, керівників країн які спостерігають зараз, у окопи на передову не підуть а на наших дітей їм плювати , щоб вони там не казали про "демократію" та "цінність людського життя"......
показать весь комментарий
20.05.2025 23:52 Ответить
Будете економити на допомозі Україні, то також набудете ********* бойового досвіду. Правда вже з незрозумілим результатом.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:55 Ответить
Ну у НАТО есть возможность подровнять болота, и пока она есть - плешивый не рискнет что то начинать. А у Украины такой возможности не было и сейчас нет, к сожалению
показать весь комментарий
21.05.2025 00:04 Ответить
Не дивлячись на відсутність досвіду, НАТО ніколи не воювала на своїй території.
показать весь комментарий
21.05.2025 06:30 Ответить
Це ти полякам поясни, які воювали всю свою історію. В ІІ Світову по всьому світу в складі британських ЗС.
показать весь комментарий
21.05.2025 09:25 Ответить
И кто тому НАТО доктор? Ын, вон, пришел на фронт и гайда набираться опыта, до не хочу. ЗЫ ... Кому и как в НАТО об этом доложить, тiпо, стесняюсь спросить.
показать весь комментарий
21.05.2025 06:58 Ответить
Один момент, про якийсь рускамірська потолоч в дискусіях не бажає згадувати!
В Підорашці населення зараз десь під 70 млн., а то і того менше. Від цього й спецназ Ина Пухляка в Підорашці і найманці з Африки. Тому я з єхидною посмішкою слухаю всяких піськових, що Кацапія може воювати з Україною вічність.
В ЄС-НАТО на противагу проживає 450 млн. осіб і це без Норвегії, Австрії та Швейцарії.
показать весь комментарий
21.05.2025 09:22 Ответить
Тока тем 450млн нужно еще прилампичить железные гогошары, как у чучхе.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:03 Ответить
 
 