НАТО не имеет опыта ведения современной войны, его имеют только армии Украины и РФ, - Павел
Несмотря на то, что за последнее десятилетие в Альянсе произошли значительные изменения и "адаптация к новым ситуациям", боеспособность НАТО остается недостаточной.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Если вы спросите меня, готово ли НАТО для серьезных военных действий, я отвечу: "Со многими ограничениями", - сказал Павел. Он объяснил это тем, что со времен завершения "холодной войны" силы НАТО преимущественно формировались как силы сдерживания, "а не как такие, которые должны вести боевые действия".
На примере войны России против Украины мир увидел, что современная война "это комбинация классических боевых действий, с элементами высокосовременного технологического оружия, плюс элементы гибридной, информационной и кибервойны", сказал Павел.
По мнению президента Чехии, НАТО "не имеет реального опыта в ведении таких боевых действий". "Такой опыт получили только украинская и российская армии, они имеют понимание, как использовать новые способы ведения войны", - подчеркнул Павел, добавив, что другие страны только "изучают уроки с поля боя" войны в Украине.
Це взагалі НЕ "******* війна"!
Всі дивуються ударам по полігонам, але з нинішньою організацією в багатьох підрозділах СОУ, такі явища, на жаль, просто питання часу.
Просто розказую як це працювало в одному моєму колишньому підрозділу.
Після трагедії в Дніпрі всі на суєтє, різко спускається від вищого апарату військового управління розпорядження по видам та окремим родам військ про формування комісій, які мають перевіряти у військових частинах на відповідність вжиття необхідних заходів по захисту особового складу від потенційних ракетних ударів(розосередження і тд) і перевірка на реагування сигналам повітряна тривога/ракетна небезпека.
В кращих совкових традиціях, командування бригади поспіхом готується до перевірки, за декілька годин створюються неіснувавші до цього підземні укриття, розосереджується особовий склад - короче капітальна показуха. Деякі комісії щось перевіряють, деякі просто колупаються в носі, але загалом по більшій мірі, вихлоп з цієї вистави нульовий.
Після відʼїзду комісій в ідеалі показуха на внутрішньому рівні бригади тримається тиждень, а зачасту в той же день всі похерили на вигадані за день алгоритми та показушні укриття.
Короче карета перетворюється на гарбуз рівно після того, як комісія дає по педалям, а командири продовжують віддавати тупорилі вказівки і далі, бо їх взагалі не хвилює здоровий глузд і їх не турбує щодня питання в голові: «Як покращити/вберегти власний підрозділ?» Хвилює лише похвала або втик від старшого начальника.
Так от, і така херня буде продовжуватись далі і далі, поки або не створять ефективний механізм ПОСТІЙНОГО контролю або поки не настануть докорінні зміні не те що в системі СОУ, а в її глобальному мисленні та поглядах.
через 4 роки війни абрамси виглядають як просто велика мішень для ланцета що не може наближатися до фронту бо її ворог миттєво спалить.
те саме думаю про армію НАТО і її силу.
вчора це була перша армія світу.
сьогодні це перелякані маленькі поросятка що торгуються з вовком чию саме хатку вовк зруйнує першим.
а перелякані поросятка не воюють, вони обісруться від самої думки взятися за зброю.
В Підорашці населення зараз десь під 70 млн., а то і того менше. Від цього й спецназ Ина Пухляка в Підорашці і найманці з Африки. Тому я з єхидною посмішкою слухаю всяких піськових, що Кацапія може воювати з Україною вічність.
В ЄС-НАТО на противагу проживає 450 млн. осіб і це без Норвегії, Австрії та Швейцарії.