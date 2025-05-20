НАТО не имеет опыта ведения современной войны, его имеют только армии Украины и РФ, - Павел

Несмотря на то, что за последнее десятилетие в Альянсе произошли значительные изменения и "адаптация к новым ситуациям", боеспособность НАТО остается недостаточной.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Если вы спросите меня, готово ли НАТО для серьезных военных действий, я отвечу: "Со многими ограничениями", - сказал Павел. Он объяснил это тем, что со времен завершения "холодной войны" силы НАТО преимущественно формировались как силы сдерживания, "а не как такие, которые должны вести боевые действия".

На примере войны России против Украины мир увидел, что современная война "это комбинация классических боевых действий, с элементами высокосовременного технологического оружия, плюс элементы гибридной, информационной и кибервойны", сказал Павел.

По мнению президента Чехии, НАТО "не имеет реального опыта в ведении таких боевых действий". "Такой опыт получили только украинская и российская армии, они имеют понимание, как использовать новые способы ведения войны", - подчеркнул Павел, добавив, что другие страны только "изучают уроки с поля боя" войны в Украине.

