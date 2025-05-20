РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5216 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в НАТО
2 481 30

На саммите НАТО будет разумно не говорить о членстве Украины, - президент Чехии Павел

президент Чехии Павел

Между союзниками все еще продолжается дискуссия относительно формата саммита НАТО, который должен состояться в Гааге 24-25 июня, однако, вероятно, президента Украины Владимира Зеленского пригласят принять в нем участие.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я еще не получил информации о том, что президент Зеленский будет на саммите, потому что еще продолжается дискуссия с США о формате. Но президент Зеленский был приглашен на все саммиты в последние несколько лет, поэтому, я думаю, он там будет", - сказал Павел.

Президент Чехии ожидает, что Зеленский расскажет лидерам стран-членов НАТО о последнем развитии событий по прекращению огня и других процессов, "поскольку не все они проинформированы о результатах различных встреч и телефонных звонков". Кроме того, в Гааге Зеленский сможет "услышать от стран-членов НАТО, насколько серьезно они настроены продолжать поддержку Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не думаю, что Украина когда-нибудь сможет вступить в НАТО, - Трамп

При этом президент Чехии считает, что на саммите "будет разумным не говорить о членстве (Украины. - Ред) в НАТО", но в то же время не исключать эту возможность, а оставить открытой". Политик считает, что даже если среди стран-членов НАТО будет достигнут консенсус на вступление Украины, то "на то, чтобы это случилось, уйдут годы". Зато Киеву и его западным партнерам лучше сфокусироваться на прекращении огня, мирных переговорах, восстановлении Украины после войны и на ее членстве в ЕС. "Потому что если эти шаги будут выполнены успешно, тогда может наступить время для переговоров о членстве Украины в НАТО", - убежден Павел.

Автор: 

НАТО (10266) членство в НАТО (1556) Павел Петр (154)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
От саме із таких сцикливих хєнералів і складається усе НАТО.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:36 Ответить
+6
Треба створювати збройні сили ЄС. На США надіятись більше не можливо. В США розпочався процес самоліквідації. Чим швидше з'являтся збройні сили ЄС тим краще. Тоді у євроспільноти є шанс на виживання в ********* світі. Головний упор зараз робити на ядерну зброю всіх типів і видів.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:38 Ответить
+5
Треба збагачувати уран, а не сподіватись на милість нато. Буде ЯЗ, і в нато візьмуть без коливань
показать весь комментарий
20.05.2025 22:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От саме із таких сцикливих хєнералів і складається усе НАТО.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:36 Ответить
Так це ще самий сміливий генерал з НАТО!
показать весь комментарий
21.05.2025 01:26 Ответить
Ну і в чому Павел збрехав?. Просто реаліст, розумна людина - нє*уй висувати недосяжні на даний момент цілі. На х*я дразнити гусей?! Того ж дебіла трампа? Навіщо робити гірше, коли можна цього не робити зараз?!
показать весь комментарий
21.05.2025 05:53 Ответить
Павел дурень та не розуміє, що єдине, що зупить цю війну - це вступ України у НАТО. Тільки ідіоти цього не розуміють.
показать весь комментарий
21.05.2025 08:50 Ответить
Може я теж ідіот, але я не можу зрозуміти, як може зупинити війну, те, що війну почало.
показать весь комментарий
22.05.2025 23:11 Ответить
Треба створювати збройні сили ЄС. На США надіятись більше не можливо. В США розпочався процес самоліквідації. Чим швидше з'являтся збройні сили ЄС тим краще. Тоді у євроспільноти є шанс на виживання в ********* світі. Головний упор зараз робити на ядерну зброю всіх типів і видів.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:38 Ответить
Господи, ЄС - це ще більші куколди, ніж НАТО. Хто буде керувати військами - Фон дер Ляйн чи Каллас?
показать весь комментарий
21.05.2025 01:28 Ответить
Після керівництва Фон дер Ляйн Бундесвер абсолютно небоєздатний. Те ж саме буде і з військами ЄС.
показать весь комментарий
21.05.2025 08:44 Ответить
А НАТО вже не в тренді, ви не знаєте? читайте вище, людина пропонує дуже правильний напрямок. І до речі, це вже обговорюється.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:45 Ответить
Тож нехай він там і залишається, записаним у Конституції, це ніяк не обмежує створення інших стратегічних альянсів.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:58 Ответить
Вам не сподобалося слово? можу перефразувати - НАТО на сьогоднішній день, судячи з того, що відбувається, ставить під великий сумнів свою репутацію. І на тлі ситуації, потрібен новий, докорінно інший оборонний союз саме в Європі, де Україна, займе не останнє місце. Це розуміють у нас, і це розуміють у Європі.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:17 Ответить
С таким подходом ещё лет через 5 некуда будет вступать.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:41 Ответить
Нехай прямо скаже,що допоки сн,доти навіть ніяких натяків на вступ.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:41 Ответить
Та годі вам вже так дрібнитися, покличте одразу отришкіна на саміт, і пудінг точно не нападе!
показать весь комментарий
20.05.2025 22:43 Ответить
Треба збагачувати уран, а не сподіватись на милість нато. Буде ЯЗ, і в нато візьмуть без коливань
показать весь комментарий
20.05.2025 22:48 Ответить
"буде розумним не говорити про членство в НАТО", але водночас не виключати цю можливість, а залишити відкритою" - простими словами, це морква перед віслюком.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:49 Ответить
та ***** уже ваше нато. з путіним то коли розберетеся?
показать весь комментарий
20.05.2025 23:16 Ответить
вся фишка в том (как ни печально), что они не могут этого сделать. Никак
показать весь комментарий
20.05.2025 23:35 Ответить
та да куйня вапрос. а то шо с 2008 года абищают членство, так это можна и во 2108 абищать
показать весь комментарий
20.05.2025 23:17 Ответить
На мову простих людей це дипломатичне словоблуддя Павела Петера чи як його там, перкладається приблизно так:
"Сцик-сцик. Дрись-дрись"
показать весь комментарий
20.05.2025 23:20 Ответить
"чтобы угодить Трампу" и не злить ху*ла?
показать весь комментарий
20.05.2025 23:54 Ответить
От що робить Трамп, як президент США. Європа без його згоди навіть не пердне. Як Трамп скаже, так вони і зроблять. Скаже - Україну - в НАТО - приймуть в той же день, скаже - ніякого НАТО - не приймуть ніколи. А зважаючи, що Трамп злигався з ******...
показать весь комментарий
21.05.2025 01:30 Ответить
"Натомість Києву та його західним партнерам ліпше сфокусуватися на припиненні вогню, мирних переговорах, відбудові України після війни та на її членстві у ЄС."

Про перемогу України та поразку рашки вже, навіть, ніхто не згадує...
показать весь комментарий
21.05.2025 08:46 Ответить
Найкращим "НАТО" для України буде своя, власна ядерна зброя !!!
показать весь комментарий
21.05.2025 09:11 Ответить
 
 