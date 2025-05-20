На саммите НАТО будет разумно не говорить о членстве Украины, - президент Чехии Павел

Между союзниками все еще продолжается дискуссия относительно формата саммита НАТО, который должен состояться в Гааге 24-25 июня, однако, вероятно, президента Украины Владимира Зеленского пригласят принять в нем участие.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я еще не получил информации о том, что президент Зеленский будет на саммите, потому что еще продолжается дискуссия с США о формате. Но президент Зеленский был приглашен на все саммиты в последние несколько лет, поэтому, я думаю, он там будет", - сказал Павел.

Президент Чехии ожидает, что Зеленский расскажет лидерам стран-членов НАТО о последнем развитии событий по прекращению огня и других процессов, "поскольку не все они проинформированы о результатах различных встреч и телефонных звонков". Кроме того, в Гааге Зеленский сможет "услышать от стран-членов НАТО, насколько серьезно они настроены продолжать поддержку Украины".

При этом президент Чехии считает, что на саммите "будет разумным не говорить о членстве (Украины. - Ред) в НАТО", но в то же время не исключать эту возможность, а оставить открытой". Политик считает, что даже если среди стран-членов НАТО будет достигнут консенсус на вступление Украины, то "на то, чтобы это случилось, уйдут годы". Зато Киеву и его западным партнерам лучше сфокусироваться на прекращении огня, мирных переговорах, восстановлении Украины после войны и на ее членстве в ЕС. "Потому что если эти шаги будут выполнены успешно, тогда может наступить время для переговоров о членстве Украины в НАТО", - убежден Павел.