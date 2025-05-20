УКР
Новини Членство України в НАТО
На саміті НАТО буде розумним не говорити про членство України, - президент Чехії Павел

президент Чехії Павел

Між союзниками все ще триває дискусія щодо формату саміту НАТО, який має відбутися в Гаазі 24-25 червня, проте, ймовірно, президента України Володимира Зеленського запросять взяти у ньому участь.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел,повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Я ще не отримав інформації про те, що президент Зеленський буде на саміті, бо ще триває дискусія з США про формат. Але президент Зеленський був запрошений на всі саміти в останні кілька років, тому, я гадаю, він там буде", - сказав Павел.

Президент Чехії очікує, що Зеленський розповість лідерам країн-членів НАТО про останній розвиток подій щодо припинення вогню та інших процесів, "оскільки не всі вони поінформовані про результати різних зустрічей та телефонних дзвінків". Окрім того, у Гаазі Зеленський зможе "почути від країн-членів НАТО, наскільки серйозно вони налаштовані продовжувати підтримку України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не думаю, що Україна коли-небудь зможе вступити до НАТО, - Трамп

При цьому президент Чехії вважає, що на саміті "буде розумним не говорити про членство (України. - Ред) в НАТО", але водночас не виключати цю можливість, а залишити відкритою". Політик вважає, що навіть якщо серед країн-членів НАТО буде досягнуто консенсус на вступ України, то "на те, щоб це трапилося, підуть роки". Натомість Києву та його західним партнерам ліпше сфокусуватися на припиненні вогню, мирних переговорах, відбудові України після війни та на її членстві у ЄС. "Бо якщо ці кроки будуть виконані успішно, тоді може настати час для переговорів про членство України в НАТО", - переконаний Павел.

НАТО (6729) членство в НАТО (1766) Павел Петр (185)
От саме із таких сцикливих хєнералів і складається усе НАТО.
20.05.2025 22:36 Відповісти
Треба створювати збройні сили ЄС. На США надіятись більше не можливо. В США розпочався процес самоліквідації. Чим швидше з'являтся збройні сили ЄС тим краще. Тоді у євроспільноти є шанс на виживання в ********* світі. Головний упор зараз робити на ядерну зброю всіх типів і видів.
20.05.2025 22:38 Відповісти
Треба збагачувати уран, а не сподіватись на милість нато. Буде ЯЗ, і в нато візьмуть без коливань
20.05.2025 22:48 Відповісти
Правила форума
От саме із таких сцикливих хєнералів і складається усе НАТО.
20.05.2025 22:36 Відповісти
Так це ще самий сміливий генерал з НАТО!
21.05.2025 01:26 Відповісти
Ну і в чому Павел збрехав?. Просто реаліст, розумна людина - нє*уй висувати недосяжні на даний момент цілі. На х*я дразнити гусей?! Того ж дебіла трампа? Навіщо робити гірше, коли можна цього не робити зараз?!
21.05.2025 05:53 Відповісти
Павел дурень та не розуміє, що єдине, що зупить цю війну - це вступ України у НАТО. Тільки ідіоти цього не розуміють.
21.05.2025 08:50 Відповісти
Може я теж ідіот, але я не можу зрозуміти, як може зупинити війну, те, що війну почало.
22.05.2025 23:11 Відповісти
Треба створювати збройні сили ЄС. На США надіятись більше не можливо. В США розпочався процес самоліквідації. Чим швидше з'являтся збройні сили ЄС тим краще. Тоді у євроспільноти є шанс на виживання в ********* світі. Головний упор зараз робити на ядерну зброю всіх типів і видів.
20.05.2025 22:38 Відповісти
Господи, ЄС - це ще більші куколди, ніж НАТО. Хто буде керувати військами - Фон дер Ляйн чи Каллас?
21.05.2025 01:28 Відповісти
Після керівництва Фон дер Ляйн Бундесвер абсолютно небоєздатний. Те ж саме буде і з військами ЄС.
21.05.2025 08:44 Відповісти
А НАТО вже не в тренді, ви не знаєте? читайте вище, людина пропонує дуже правильний напрямок. І до речі, це вже обговорюється.
20.05.2025 22:45 Відповісти
Тож нехай він там і залишається, записаним у Конституції, це ніяк не обмежує створення інших стратегічних альянсів.
20.05.2025 22:58 Відповісти
Вам не сподобалося слово? можу перефразувати - НАТО на сьогоднішній день, судячи з того, що відбувається, ставить під великий сумнів свою репутацію. І на тлі ситуації, потрібен новий, докорінно інший оборонний союз саме в Європі, де Україна, займе не останнє місце. Це розуміють у нас, і це розуміють у Європі.
20.05.2025 23:17 Відповісти
С таким подходом ещё лет через 5 некуда будет вступать.
20.05.2025 22:41 Відповісти
Нехай прямо скаже,що допоки сн,доти навіть ніяких натяків на вступ.
20.05.2025 22:41 Відповісти
Та годі вам вже так дрібнитися, покличте одразу отришкіна на саміт, і пудінг точно не нападе!
20.05.2025 22:43 Відповісти
Треба збагачувати уран, а не сподіватись на милість нато. Буде ЯЗ, і в нато візьмуть без коливань
20.05.2025 22:48 Відповісти
"буде розумним не говорити про членство в НАТО", але водночас не виключати цю можливість, а залишити відкритою" - простими словами, це морква перед віслюком.
20.05.2025 22:49 Відповісти
та ***** уже ваше нато. з путіним то коли розберетеся?
20.05.2025 23:16 Відповісти
вся фишка в том (как ни печально), что они не могут этого сделать. Никак
20.05.2025 23:35 Відповісти
та да куйня вапрос. а то шо с 2008 года абищают членство, так это можна и во 2108 абищать
20.05.2025 23:17 Відповісти
На мову простих людей це дипломатичне словоблуддя Павела Петера чи як його там, перкладається приблизно так:
"Сцик-сцик. Дрись-дрись"
20.05.2025 23:20 Відповісти
"чтобы угодить Трампу" и не злить ху*ла?
20.05.2025 23:54 Відповісти
От що робить Трамп, як президент США. Європа без його згоди навіть не пердне. Як Трамп скаже, так вони і зроблять. Скаже - Україну - в НАТО - приймуть в той же день, скаже - ніякого НАТО - не приймуть ніколи. А зважаючи, що Трамп злигався з ******...
21.05.2025 01:30 Відповісти
"Натомість Києву та його західним партнерам ліпше сфокусуватися на припиненні вогню, мирних переговорах, відбудові України після війни та на її членстві у ЄС."

Про перемогу України та поразку рашки вже, навіть, ніхто не згадує...
21.05.2025 08:46 Відповісти
Найкращим "НАТО" для України буде своя, власна ядерна зброя !!!
21.05.2025 09:11 Відповісти
 
 