На саміті НАТО буде розумним не говорити про членство України, - президент Чехії Павел

Між союзниками все ще триває дискусія щодо формату саміту НАТО, який має відбутися в Гаазі 24-25 червня, проте, ймовірно, президента України Володимира Зеленського запросять взяти у ньому участь.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел,повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Я ще не отримав інформації про те, що президент Зеленський буде на саміті, бо ще триває дискусія з США про формат. Але президент Зеленський був запрошений на всі саміти в останні кілька років, тому, я гадаю, він там буде", - сказав Павел.

Президент Чехії очікує, що Зеленський розповість лідерам країн-членів НАТО про останній розвиток подій щодо припинення вогню та інших процесів, "оскільки не всі вони поінформовані про результати різних зустрічей та телефонних дзвінків". Окрім того, у Гаазі Зеленський зможе "почути від країн-членів НАТО, наскільки серйозно вони налаштовані продовжувати підтримку України".

При цьому президент Чехії вважає, що на саміті "буде розумним не говорити про членство (України. - Ред) в НАТО", але водночас не виключати цю можливість, а залишити відкритою". Політик вважає, що навіть якщо серед країн-членів НАТО буде досягнуто консенсус на вступ України, то "на те, щоб це трапилося, підуть роки". Натомість Києву та його західним партнерам ліпше сфокусуватися на припиненні вогню, мирних переговорах, відбудові України після війни та на її членстві у ЄС. "Бо якщо ці кроки будуть виконані успішно, тоді може настати час для переговорів про членство України в НАТО", - переконаний Павел.