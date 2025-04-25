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Новини Членство України в НАТО Заяви Трампа про НАТО
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Не думаю, що Україна коли-небудь зможе вступити до НАТО, - Трамп

Трамп зробив заяву про членство України в НАТО

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна навряд чи зможе коли-небудь вступити до НАТО.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Time, передає Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, що вони (Україна. - Ред.) коли-небудь зможуть приєднатися до НАТО. Я думаю, що це спричинило початок війни, коли вони почали говорити про вступ до НАТО. 

Якби про це не говорили, було б набагато більше шансів, що це не почалося б", - сказав він.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте сказав, що членство України в НАТО не буде частиною мирної угоди про закінчення війни.

Читайте: Трамп про обіцянки закінчити війну за 24 години: Це було сказано жартома

Автор: 

НАТО (6446) членство в НАТО (1720) Трамп Дональд (5652)


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Топ коментарі
+34
Понятно что ты не думаешь. нечем тебе дегенерату думать...
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25.04.2025 14:03
+22
Не думаєш, бо в тебе нічим думати!
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25.04.2025 14:04
+17
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25.04.2025 14:10
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Знову пожартував .
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25.04.2025 14:03 Відповісти
мавпа *****
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25.04.2025 14:57 Відповісти
Понятно что ты не думаешь. нечем тебе дегенерату думать...
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25.04.2025 14:03 Відповісти
Це ж було вже!
трумп - ******* за *****, а нове щось є?
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25.04.2025 14:04 Відповісти
США , звідти , випхають - а Україна зайде !
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25.04.2025 14:04 Відповісти
Не думаєш, бо в тебе нічим думати!
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25.04.2025 14:04 Відповісти
І тут Остапа понесло
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25.04.2025 14:05 Відповісти
Це не проблема.
Випіндолять Гамерику із Альянсу і думка припарених хвилювати нас не буде 😁🙉🙊
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25.04.2025 14:05 Відповісти
Та пох#й що ти там думаєш,шмат лайна. Ти завтра здохнеш і про тебе ніхто не згадає,падло. У зелепокидьків навіть не вистачає мужності попустити цього кремлядського ху#соса незважаючи на явний факт що воно- кацапська підстилка.
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25.04.2025 14:05 Відповісти
але зеленська шобла і сама підстілка кацапского фсб ...
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25.04.2025 15:04 Відповісти
Дуже помиляєтесь.
Оце "попускання" дасть абсолютно зворотній ефект всередині Штатів. А от наслідки для нас можуть бути шаленими, бо Штати залишаються найпотужнішою в світі економікою.
Пам*ятаєте, що було, коли в Білому домі на Боневтіка нагримали і докорили відсотністю костюму?
Його рейтинг виріс серед громадян нашої країни. Вони потерпають від бомбардувань та вбивств, але Бубочку ображати не дозволять!
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25.04.2025 15:26 Відповісти
Ви дійсно думаєте що я дуже помиляюся а не трамп, коли мова йде про "коли-небудь" вступ України в НАТО?
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25.04.2025 16:17 Відповісти
О господи, ты идиот делаешь все чтобы это нато перефарматировалось в альянс без сша, а там вас уже спрашивать не будут, кого и когда принимать!
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25.04.2025 14:05 Відповісти
Я не думаю. Нема чим..
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25.04.2025 14:05 Відповісти
Та це ж жарт був, лише жарт. Як і про 24 години. Не звертайте уваги.
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25.04.2025 14:09 Відповісти
Правда от этого брехуна? Наивный вы дефицит.
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25.04.2025 14:28 Відповісти
Президент США в ролі лакея рашки (імперії зла, як раніше висловлювався Рейган)
Такого президента ще не було в історії США за всю її історію.
Тупо виконує всі хотєлкі та бажання пуйла.
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25.04.2025 14:06 Відповісти
Це руде падло нам доведеться пережити. Головне зараз все не злить на тисячі років вперед. Як фінни Карелію чи німці Кенігсберг.
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25.04.2025 14:06 Відповісти
Старий банкрот Трамп, взагалі ніколи не «ДУМАЄ», він просто несе ротом, якусь галіматню… Йому б до лікаря звернутися з такими проблемами, але «ХТОСЬ», не пускає…
Причинно-наслідкові зв'язки …. Та ще таблиця множення…
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25.04.2025 14:07 Відповісти
Так, висновок один -- ти взагалі не думаєш, рудий поц,
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25.04.2025 14:07 Відповісти
касапський наратив.
Все більше і більше розкривається правда і підтвердження про те, що він в 1987 році таки був завербований луб'янкою.
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25.04.2025 14:07 Відповісти
Думать тебе не идёт...
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25.04.2025 14:08 Відповісти
...коли ти не будеш президентом, одразу і стане!!!
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25.04.2025 14:08 Відповісти
Це не твоя собача справа. Тебе скоро не стане, а Україна буде далі існувати. І ми САМІ вирішуватимемо куди ми хочемо вступити.
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25.04.2025 14:09 Відповісти
"Не думаю".
Заяву можна було б цим і обмежити.
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25.04.2025 14:09 Відповісти
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25.04.2025 14:10 Відповісти
👍
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25.04.2025 15:06 Відповісти
Президент Франції Франсуа Олланд виступив проти https://lb.ua/news/2014/11/26/287349_bloomberg_merkel_isklyuchaet.html вступу України в НАТО.
"Франція не підтримує вступу України в НАТО", - сказав він, додавши, що робить цю заяву для Росії...

Меркель визнала, що перешкоджала вступу України в НАТО через страх перед Росією...

Джо Байден не вважає вступ України до НАТО критерієм перемоги України...
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25.04.2025 14:10 Відповісти
думать то не твайо Дуня Трампоновна
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25.04.2025 14:12 Відповісти
Думати, то не ваше.
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25.04.2025 14:12 Відповісти
Він думає , що він навіки вічний. Тобі ще рочки 4 і на нари, а потім в пекло
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25.04.2025 14:13 Відповісти
Ти не думай що ти вічний і строк перебування на посаді не безкінечний.Прийдуть розумніші від тебе,тай не тобі тоді рішати с ким буде і куди ідтиме Україна.
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25.04.2025 14:14 Відповісти
Він ніколи не думає, коли говорить. Саме це зараз і підтвердив!
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25.04.2025 14:15 Відповісти
Уїбан ! Хто такий ? чи в тобі кров не біжить ? Завтра здохнеш і ****** свій гнилий забереш з собою в ящик.
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25.04.2025 14:16 Відповісти
"не думаю" - девіз по життю трампа.
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25.04.2025 14:17 Відповісти
Меня так оце подобається, коли істота якій залишилося років п"ять максимум існування розповідає кому там "коли- небудь" чи не "коли-небудь ". ******* якийсь.
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25.04.2025 14:17 Відповісти
пшв він нхй!
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25.04.2025 14:18 Відповісти
Думать это не про тебя, иди играй в гольф и подставляй жопу которую любят целовать холуи
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25.04.2025 14:19 Відповісти
ти краще думай чи повернеться коли небудь США на той рівень світової поваги яка була до тебе
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25.04.2025 14:19 Відповісти
Какую раницу, антимайдан, мародерів, корупціонерів і кацапських агентів в НАТО не беруть. Сьогодні зебіли і їх боти отримають нову методичку - все валити на Трампа, що то він все зробив. Але Зебілам нагадую, що він президент США, а в нас є Бубочка і Конституція, правда ще 73% дебілів.
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25.04.2025 14:20 Відповісти


агент КГБ "краснов"
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25.04.2025 14:20 Відповісти
Так, панеPavlo Z , можливо він і агент росії і що? Він же не наш презщидент, чи наш? А хто тоді Боневтік Потужно-Брехливий? Здається Трамп то відмиваємий позор США і не більше, а за Україну здається відповідає Боневтік, який сьомий рік без виборів веде нас не туди. Був в нас час втекти від кацапів з 2019 року, продовжити справу "бариги", але наріду захотілося порждать і все, чим ми могли захиститися зруйнували, а гроші закатали в асфальт. Другий шанс був, коли з 2022 року нам допомагали всі цівілізовані країни і особливо США і що? Де ті гроші і та зброя, які давали США? Боневтвік сказав американцям дякую і почав виготовляти щось своє? А дудки, він разом зі своїм шоблом все перевели в криптовалюту і вивели за кордон, образили керівника завнішніх відносин і міністра оборони Англії, сміялися над Байденом і чотирижди ухилянт, нарядившись у військову форму на міжднародних форумах обзивав Байдена, знущався і запитував: " А чому ми не в НАТО"? Чи Вам дали команду гнати на Трампа, лити бруд на США, щоб за цією ненавистю до них заховати про..би Боневтіка???
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25.04.2025 14:59 Відповісти
ну ви нафантазували. по перше, мені ніхто ніяких команд не давав, і я їх ні від кого не отримував. по друге, цими словами я мав на увазі виключно трампа і не мав за мету когось за чимось чи то кимось ховати. і по трете, я голосував за порошенка
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25.04.2025 15:29 Відповісти
Ніхто в 14 му році про то НАТО ї не згадував, і що?
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25.04.2025 14:21 Відповісти
Если Украину не постигнет грузинский сценарий, то рано или поздно, она будет частью Европы и в оборонном альянсе, как бы он не назывался на тот момент. А вот чего точно не будет, это трумпа через 3 года.
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25.04.2025 14:21 Відповісти
Не думаю що ти належиш до розумних...
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25.04.2025 14:23 Відповісти
Це такий самий жарт, як і закінчити війну за 24 години...
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25.04.2025 14:26 Відповісти
НАТО і так вже немає. Буде ОІ - оборонна ініціатива країн ЄС, Британії, України, Канади, Японії, Австралії і Південної Кореї. США стане країною рівня Аргентини - як колись, зрештою і було. Магамозгі.
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25.04.2025 14:28 Відповісти
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pripinennya-vognyu-tramp-zrobiv-zayavu-pro-mirnu-ugodu-50508731.html Ось, як це було сказано в той час, коли російські ракети летіли на українські міста: «Я думаю, що ми маємо угоду з Росією. Нам потрібно досягти угоди із Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський… Я думав, що з ним буде легше домовлятися, але поки що це було складніше. Але нічого, все гаразд. Та я думаю, що ми маємо угоду з обома сторонами. Я сподіваюся, що вони її приймуть».

Нарешті це сказано саме так. Це призведе в Європі, в країнах НАТО, в Японії, в Південній Кореї, в Австралії, в Канаді до розуміння того, що ВСІ угоди та союзи зі США де-факто вже не існують. Що останні голосування США в ООН разом з РФ, КНР, Північною Кореєю - не випадкові. І не треба більше обманювати самих себе, що це тимчасові збочення, що скоро минуть.

В цікаві часи живемо.

Україна разом зі всією Європою та цивілізованим світом все це витримає. Жодних сумнівів. Тому що іншого шляху нема.
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25.04.2025 14:55 Відповісти
Не думаю що ти хоч коли небуть думав
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25.04.2025 14:29 Відповісти
Значить утворимо свій військовий альянс. Досвіду бойових дій проти мокшан у нас стільки, що ні в кого нема.
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25.04.2025 14:30 Відповісти
трапмы приходят и уходят а Украина и её стремление в нато остаётся!
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25.04.2025 14:30 Відповісти
Тут правда лиш "не думаю")))решту все сміття))
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25.04.2025 14:30 Відповісти
Частка правди в цьому є,Україну з її совковими генералами,з тими корупційними схемами в ЗСУ,з тим відношеням до содат ніколи не приймуть до альянсу,хтоб тут яке лайно не писав.
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25.04.2025 14:31 Відповісти
Зможе коли ти руде чмо і твої віце п*дари підуть на х*й
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25.04.2025 14:35 Відповісти
Думати - це занадто складний процес діяльності для дідуся з деменцією. Окрім того, для здійснення цього процесу потрібно, як мінімум, мати мізки, але цей компонент у пацієнта взагалі відсутній
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25.04.2025 14:35 Відповісти
Як добре що рудий дурень тимчасовий -не вічний
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25.04.2025 14:38 Відповісти
Бере на понти. Коротко. Наперсточник.
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25.04.2025 14:46 Відповісти
Підарас.
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25.04.2025 14:39 Відповісти
Это раз!☝
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25.04.2025 15:18 Відповісти
Бо в нато вже є росія в.обличчі США, УГОРЩИНИ І СЛОВАЧЧИНИ.
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25.04.2025 14:41 Відповісти
Яке воно дурне. І не лікується. Тільки пику клином і лобом у стіну. Ніхто не вічний на цій Землі. Ніхто не може гарантувати те, що буде завтра.
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25.04.2025 14:42 Відповісти
Трампона найменше має хвилювати термін вступу України до НАТО, нехай думає про сенс свого марно прожитого життя, чи може він, як Х-уйло, сподівається на еліксир безсмерття.
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25.04.2025 14:42 Відповісти
значить терміново начасі відновлювати зброю масового враження всіх видів. бо більше гарантій в цьому світі немає. міжнародне право щезло так і не почавшись.
найпростіше це розкопати гору Чумку в Одесі і витягти холерний ембріон
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25.04.2025 14:46 Відповісти
Сразу после импичмента. Недолго осталось. СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.04.2025 14:50 Відповісти
Я от починаю сумніватися чи НАТО взагалі буде існувати в недалекому майбутньому ,як і ООН
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25.04.2025 14:52 Відповісти
а воно (НАТО) ще існує? нє, ну крім офіса і генсека.
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25.04.2025 14:55 Відповісти
СТАРИЙ НЕДОУМОК трампло не знає, чи доживе до завтра, враховуючи дряхлість, а туди ж, робить прогнози!!!
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25.04.2025 14:58 Відповісти
а ми думаєм що ти не останній президент Америки, ще будуть
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25.04.2025 14:58 Відповісти
Добре, що Швеція і Фінляндія встигли до Трампа вступити в NATO, а то цей путінський дружбан і в цьому б нагадив.
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25.04.2025 15:03 Відповісти
бо не буде НАТО
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25.04.2025 15:03 Відповісти
этого дегенерата через 4 года не буде, а Украина навсегда.
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25.04.2025 15:04 Відповісти
Я теж не думаю так. Україна буде у новому європейському оборонному союзі який буде замість здохлого НАТО!
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25.04.2025 15:07 Відповісти
Ни кого не интересует мнение слабого президента. Украина без нато не сможет существовать долго. По этому это номер один цель для Украины
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25.04.2025 15:11 Відповісти
Ніхто не заважа ЄС ,переформувати НАТО в інший логін ...і прийняти Україну в Європейський Альянс !!! Таким чином мати саму сміливу та професійну армію в світі ,за рахунок ЗСУ !!! Європа це Україна !!!
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25.04.2025 15:11 Відповісти
"Я не думаю, що вони (Україна. - Ред.) коли-небудь зможуть приєднатися до НАТО. Я думаю, що це спричинило початок війни, коли вони почали говорити про вступ до НАТО.Американськи прорашистський холуй "трамбон".Американське чмо і негідник ,котре також не подумало (за відсутності "думалки".- "А ЧИ БУЛА БИ МОЖЛИВА ВІЙНА В УКРАЇНІ.КОТРА Б ВОЛОДІЛА ЯДЕРНОЮ ЗБРОЄЮ???-ЦЕ ПЕРШЕ.І ДРУГЕ.- "ЧИ МОЖЛИВА БИ БУТИ КРОВОПРОЛИТНА ВІЙНА В УКРАЇНІ БУДЬ УКРАЇНА ЧЛЕНОМ НАТО???Курва є курва....
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25.04.2025 15:15 Відповісти
від тебе це точно не залежить, бо тобі залишилось років зо три твого нікчемного життя на цьому світі і ще менше на посаді 47 недоумка сша, а УКРАЇНА вічна на відміну від тебе, недоріелтор-недобізнесмен-недопрезидент хрєнов.
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25.04.2025 15:18 Відповісти
НАТО перестало существовать в 1980х годах. Забейте! Халява с безопасностью закончилась давно уже, не до всех дошло это просто ещё.
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25.04.2025 15:22 Відповісти
Трамп ти свою губу в другу сторону заверни,а то вона в тебе не в ту сторону завернулась.Подивись уважно на свій фейс.
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25.04.2025 15:23 Відповісти
Ето так у нєво так губі сложились, после секса с детьмі в Лєнінградском отеле. Когда КГБ ему показало видео разврата с 10 летнімі мальчиками, снятое с 7 ракурсов...
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25.04.2025 15:28 Відповісти
Ми теж не думали, що таке запутлерівське ******* стане президентом США...
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25.04.2025 15:25 Відповісти
ссыкло
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25.04.2025 15:41 Відповісти
Ната нах не надо пока там есть США с таким ************
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25.04.2025 15:50 Відповісти
Добре, а шо як навпаки: про вступлення НАТО до України?
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25.04.2025 15:56 Відповісти
Тот же х*й, только в другой руке.
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25.04.2025 16:02 Відповісти
Да не переживай ты так. Скоро тебя сцаными тряпка с Белого Дома выгонят. Ты за себя переживай рыжий поц.
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25.04.2025 16:06 Відповісти
Звісно що буде, якщо в США люди подумають і приберуть МАГА разом з Трумпом і його кодлом дикунів венсів.
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25.04.2025 16:06 Відповісти
*****, НАТО вже не існує, дібіли які проголосували за їбанутого шахрая Трампа знищили його
тепер коли Китай буде їбати США ніхто їм недопоможе. А ЄС здатно саме вїбати рашистів
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25.04.2025 16:08 Відповісти
Який же це сволчний,тупий,старий,самозакоханий телепень.
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25.04.2025 16:11 Відповісти
от і побачимо )
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25.04.2025 16:21 Відповісти
************ Краснов не для того чтобы думать, а чтобы выполнять задания *****.
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25.04.2025 16:24 Відповісти
Тебе посадять на довічне або стратять за гос-зраду, і тоді повернемось до цього питання, гольфіст
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25.04.2025 16:25 Відповісти
У зелепокидьків навіть не вистачає мужності попустити цього кремлядського ху#соса...
Впевнений, що в цьому шкоди було б значно більше, ніж толку.
Термін Трампа мине, там і видно буде.
А мужності їм вистачає, хіба що, на "красти"...
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25.04.2025 16:31 Відповісти
 
 