Не думаю, що Україна коли-небудь зможе вступити до НАТО, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна навряд чи зможе коли-небудь вступити до НАТО.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню Time, передає Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, що вони (Україна. - Ред.) коли-небудь зможуть приєднатися до НАТО. Я думаю, що це спричинило початок війни, коли вони почали говорити про вступ до НАТО.
Якби про це не говорили, було б набагато більше шансів, що це не почалося б", - сказав він.
Раніше генсек НАТО Марк Рютте сказав, що членство України в НАТО не буде частиною мирної угоди про закінчення війни.
Топ коментарі
+34 Серый Вовк
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трумп - ******* за *****, а нове щось є?
Випіндолять Гамерику із Альянсу і думка припарених хвилювати нас не буде 😁🙉🙊
Оце "попускання" дасть абсолютно зворотній ефект всередині Штатів. А от наслідки для нас можуть бути шаленими, бо Штати залишаються найпотужнішою в світі економікою.
Пам*ятаєте, що було, коли в Білому домі на Боневтіка нагримали і докорили відсотністю костюму?
Його рейтинг виріс серед громадян нашої країни. Вони потерпають від бомбардувань та вбивств, але Бубочку ображати не дозволять!
Такого президента ще не було в історії США за всю її історію.
Тупо виконує всі хотєлкі та бажання пуйла.
Причинно-наслідкові зв'язки …. Та ще таблиця множення…
Все більше і більше розкривається правда і підтвердження про те, що він в 1987 році таки був завербований луб'янкою.
Заяву можна було б цим і обмежити.
"Франція не підтримує вступу України в НАТО", - сказав він, додавши, що робить цю заяву для Росії...
Меркель визнала, що перешкоджала вступу України в НАТО через страх перед Росією...
Джо Байден не вважає вступ України до НАТО критерієм перемоги України...
агент КГБ "краснов"
Нарешті це сказано саме так. Це призведе в Європі, в країнах НАТО, в Японії, в Південній Кореї, в Австралії, в Канаді до розуміння того, що ВСІ угоди та союзи зі США де-факто вже не існують. Що останні голосування США в ООН разом з РФ, КНР, Північною Кореєю - не випадкові. І не треба більше обманювати самих себе, що це тимчасові збочення, що скоро минуть.
В цікаві часи живемо.
Україна разом зі всією Європою та цивілізованим світом все це витримає. Жодних сумнівів. Тому що іншого шляху нема.
найпростіше це розкопати гору Чумку в Одесі і витягти холерний ембріон
тепер коли Китай буде їбати США ніхто їм недопоможе. А ЄС здатно саме вїбати рашистів
Впевнений, що в цьому шкоди було б значно більше, ніж толку.
Термін Трампа мине, там і видно буде.
А мужності їм вистачає, хіба що, на "красти"...