Не думаю, що Україна коли-небудь зможе вступити до НАТО, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна навряд чи зможе коли-небудь вступити до НАТО.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Time, передає Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, що вони (Україна. - Ред.) коли-небудь зможуть приєднатися до НАТО. Я думаю, що це спричинило початок війни, коли вони почали говорити про вступ до НАТО.

Якби про це не говорили, було б набагато більше шансів, що це не почалося б", - сказав він.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте сказав, що членство України в НАТО не буде частиною мирної угоди про закінчення війни.

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