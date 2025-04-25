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Новини Трамп про війну в Україні
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Трамп про обіцянки закінчити війну за 24 години: Це було сказано жартома

Обіцянки Трампа про закінчення війни за 24 години були жартом

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має ніякого відношення до війни в Україні, оскільки її не було б, якби він був президентом.

Про це лідер США сказав в інтерв'ю Time, передає Цензор.НЕТ.

Так, Трампу нагадали його слова про те, що він закінчить війну у перший день.

"Ну, я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення, щоб підкреслити, і ви знаєте, що це, звичайно, підхоплюється фейковими новинами (нерозбірливо). Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що цьому буде покладено край", - відповів він.

Журналіст запитав, чому це триває так довго.

"Ну, я не думаю, що це довго. Я маю на увазі, я прийшов сюди три місяці тому. Ця війна триває вже три роки. Це війна, якої ніколи б не було, якби я був президентом. Це війна Байдена. Це не моя війна. Я не маю до цього ніякого відношення. Я б ніколи не мав цієї війни. Цієї війни ніколи б не було. Путін ніколи б цього не зробив. Цієї війни ніколи б не було. ... Три роки точиться війна. Я тільки прийшов сюди, а ти кажеш, чого так довго?" - додав Трамп.

Також читайте: Крим залишиться з Росією, - Трамп

Автор: 

США (22861) Трамп Дональд (5652) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+20
Реально якщо це стенограма того що ще уй@бище каже-то це тупо сповідь перед психіатром. США просто в дупі.
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25.04.2025 14:00
+14
Розвів МАГА-лохів , як Зе наш Зе-скот у 2019
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25.04.2025 13:57
+13
Одним словом.... БРЕХЛО Руде.
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25.04.2025 13:56
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Одним словом.... БРЕХЛО Руде.
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25.04.2025 13:56 Відповісти
Реально якщо це стенограма того що ще уй@бище каже-то це тупо сповідь перед психіатром. США просто в дупі.
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25.04.2025 14:00 Відповісти
Ни прибавить, ни убавить.
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25.04.2025 14:02 Відповісти
Зараз Зеля вже трохи навчився говорити. Як мінімум, читати написане. Але раніше потік свідомості був як у сьогодняшнього Трампа.
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25.04.2025 14:37 Відповісти
Лох лохом
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25.04.2025 13:56 Відповісти
В рот ї@ати таких жартівників
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25.04.2025 13:57 Відповісти
жартівник х*єв
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25.04.2025 13:57 Відповісти
О, саме такий коментар і я хотів залишити. Дякую)
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25.04.2025 13:59 Відповісти
Розвів МАГА-лохів , як Зе наш Зе-скот у 2019
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25.04.2025 13:57 Відповісти
Почав косити під дурника - шо з нього візьмеш?
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25.04.2025 13:57 Відповісти
Це піздєц! - він себе чує? - найшов чим шуткувати
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25.04.2025 14:03 Відповісти
ху я се, комик прям)))
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25.04.2025 13:57 Відповісти
а якби на його місці був якийсь дурачьок?...
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25.04.2025 13:58 Відповісти
Трамп не адекват та сраколиз пуйла.
З ним взагалі не має про що говорити.
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25.04.2025 13:58 Відповісти
Дурак ти, доня, і жарти твої дурнуваті!
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25.04.2025 13:58 Відповісти
а про Крим - може, тоже жарт? про митні тарифи... так про все можна сказати, коли обісрався...
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25.04.2025 13:58 Відповісти
Оце пояснення "потужного" лідера.
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25.04.2025 13:59 Відповісти
Балабол-шилокрут Доні Американець .
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25.04.2025 13:59 Відповісти
Ага, ну тоді все нормально. Тоді ця сентенція про Крим теж є жарт. Студент Трамп, Вам залік.
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25.04.2025 13:59 Відповісти
Руде, брехливе чмо.
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25.04.2025 14:00 Відповісти
І підарас !
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25.04.2025 14:22 Відповісти
Сказане жартома... Тю, а вы думаете он заре серьезным стал, скоморох.
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25.04.2025 14:00 Відповісти
гидке та брехливе руде рило трампона вкрите фекаліями *****
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25.04.2025 14:01 Відповісти
Ну так і тебе ніхто серйозно після цього сприймати не буде.
Мало що там верзе недоумкуватий очільник якоїсь регіональної держави?
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25.04.2025 14:01 Відповісти
Когда главный дипломат страны позволяет себе такие высказывания - очень многое становится понятным. В принципе как и у нас.
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25.04.2025 14:01 Відповісти
Старый, чмошный *******...
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25.04.2025 14:02 Відповісти
Прям вилітий наш Бунша Бубачька...
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25.04.2025 14:03 Відповісти
Це теж саме, що і Український Крим, належить московії!??
Старе, що дурне! Його б родичам, до хостелу здати, не так гадити буде для США!
група осіб, з його оточення, у «обвальному» кабінеті Білого дому, добре заробляє на курсах акцій, завчасно готуючи балаканину старого!!
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25.04.2025 14:03 Відповісти
Два шутніка. Один вже дожартувався до повномаштабної війни. Побачимо до чого дожартується другий
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25.04.2025 14:05 Відповісти
Перший , в історії США , президент - дурний 3.14здабол !
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25.04.2025 14:06 Відповісти
Буржуїнам пофіг на сотні тисяч життів.
У них жарти все що не приносить профіту
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25.04.2025 14:06 Відповісти
А скільки снг_них адептів трумпа ловили тугий напір божої роси ....
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25.04.2025 14:07 Відповісти
... очень внимательно и с обоготворением прислушивались к словам рыжей льохи (руда поросна свиня).
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25.04.2025 14:12 Відповісти
Трамп перетворює свій пост/посаду в посміховисько. Чого вартує лише його фраза про цілування дупи. Замість USA одержуємо
Union of Sweet Asses.
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25.04.2025 14:09 Відповісти
Шлепер-2 та й годi. Набiр слiв у реченi, якi не мають нiякого сенсу. Ще й долбодятла вмикае, переливаючи одне i те ж з однiеi ступи в другу.
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25.04.2025 14:09 Відповісти
I have the right to make a mistake
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25.04.2025 14:09 Відповісти
формально, трамп правий.
якщо дівка дає всьому селу бо все село знає що вона дурна і дає за обіцянку женитися то не село винне а дівка.
якщо виборець обирає за обіцянку молочних рік та кисельних берегів то винен виборець а не крутій.
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25.04.2025 14:10 Відповісти
взяв і поводив в'ялим прутнем по губах своїх виборців
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25.04.2025 14:10 Відповісти
клоун херов. до чего же дожились штаты, что выбрали президентом дегенерата и агента КГБ "краснова". стыд и позор
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25.04.2025 14:15 Відповісти
Десь ми вже це чули.
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25.04.2025 14:15 Відповісти
дядя проста пашутил. а вы шо паверили? зря!
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25.04.2025 14:16 Відповісти
Навіть така країна як США потребує героїв,а до влади приходять (буває) дураки і мудаки.
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25.04.2025 14:16 Відповісти
А мага-дурачькі його в тому числі й за це дуже сильно облизували, портрети його на кутнє місце ставили, готові були загризти будь-кого, хто сумнівався в божественних талантах найвеличнівшого чубчіка галактики. Ех, були часи... А тепер цю публіку тут вдень з вогнем не стрінеш, мабуть, латають своє подірявлене їх же ж божеством світосприйняття... )
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25.04.2025 14:18 Відповісти
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25.04.2025 14:20 Відповісти
електричному стільцю буде по)(єр чи жартував ти і всі твої генетичні
дегенератоневігласи.
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25.04.2025 14:20 Відповісти
Ще один клоун )))
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25.04.2025 14:20 Відповісти
Трамп оригінальний господар свого слова - дає слово і не проходить без году неделя", як він його бере "взад".

Але таке ставлення до власного слова стосується тільки по відношенню до жертви агресії, а між пацанами намагається дєржать пацанскоє слово - пацан сказал - пацан сделал!

"Фільтруєт базар" т. Трамп, хоч і з манерами Хлєстакова. Виборочно "фільтруєт базар", грамотно "фільтруєт...
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25.04.2025 14:23 Відповісти
Пацану вірити значить не можна.Біткойни Трампа і Іванки це також бущи жартом? Кілька мільядів пацан підняв.
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25.04.2025 14:23 Відповісти
теперь во всех странах власть клоунов, шутников, за 24 часа, по плану, за 3 дня, шашлыки, кофе в ялте...
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25.04.2025 14:25 Відповісти
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25.04.2025 14:25 Відповісти
Ти жартуєш? А у нас тут смерть ходить...
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25.04.2025 14:28 Відповісти
да ты Животное как и весь твой Сброд были зачаты по приколу...
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25.04.2025 14:32 Відповісти
шутник херов чтоб тебя черти в аду жарили!
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25.04.2025 14:38 Відповісти
Цьому рудому мудилові тільки цегейкової шапки бракує.
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25.04.2025 14:38 Відповісти
Що і треба було довести!
У коміків все жартома.
Жартома обіцяють закінчити війну, жартома не ведуть переговорів з терористами.
Також жартома здають кров для аналізу на наркотики артисту телесеріалу, жартома обіцяють вчителям зарплату в 4000Є, жартома борються з олігархами, жартома грозяться відбудувати і помститись, жартома обіцяють каву в Ялті...
І тільки нам, с...ка, не до сміху...
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25.04.2025 14:38 Відповісти
Шутник однако! Знаю еще одну страну, где тоже президентом был "шутник" и профессиональный клоун. Плохо страна закончила. Трампу надо прекращать шутить
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25.04.2025 14:42 Відповісти
пожартував - клоун
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25.04.2025 14:56 Відповісти
 
 