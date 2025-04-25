Трамп про обіцянки закінчити війну за 24 години: Це було сказано жартома

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має ніякого відношення до війни в Україні, оскільки її не було б, якби він був президентом.

Про це лідер США сказав в інтерв'ю Time, передає Цензор.НЕТ.

Так, Трампу нагадали його слова про те, що він закінчить війну у перший день.

"Ну, я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення, щоб підкреслити, і ви знаєте, що це, звичайно, підхоплюється фейковими новинами (нерозбірливо). Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що цьому буде покладено край", - відповів він.

Журналіст запитав, чому це триває так довго.

"Ну, я не думаю, що це довго. Я маю на увазі, я прийшов сюди три місяці тому. Ця війна триває вже три роки. Це війна, якої ніколи б не було, якби я був президентом. Це війна Байдена. Це не моя війна. Я не маю до цього ніякого відношення. Я б ніколи не мав цієї війни. Цієї війни ніколи б не було. Путін ніколи б цього не зробив. Цієї війни ніколи б не було. ... Три роки точиться війна. Я тільки прийшов сюди, а ти кажеш, чого так довго?" - додав Трамп.

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