Трамп про обіцянки закінчити війну за 24 години: Це було сказано жартома
Президент США Дональд Трамп заявив, що не має ніякого відношення до війни в Україні, оскільки її не було б, якби він був президентом.
Про це лідер США сказав в інтерв'ю Time, передає Цензор.НЕТ.
Так, Трампу нагадали його слова про те, що він закінчить війну у перший день.
"Ну, я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення, щоб підкреслити, і ви знаєте, що це, звичайно, підхоплюється фейковими новинами (нерозбірливо). Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що цьому буде покладено край", - відповів він.
Журналіст запитав, чому це триває так довго.
"Ну, я не думаю, що це довго. Я маю на увазі, я прийшов сюди три місяці тому. Ця війна триває вже три роки. Це війна, якої ніколи б не було, якби я був президентом. Це війна Байдена. Це не моя війна. Я не маю до цього ніякого відношення. Я б ніколи не мав цієї війни. Цієї війни ніколи б не було. Путін ніколи б цього не зробив. Цієї війни ніколи б не було. ... Три роки точиться війна. Я тільки прийшов сюди, а ти кажеш, чого так довго?" - додав Трамп.
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З ним взагалі не має про що говорити.
Мало що там верзе недоумкуватий очільник якоїсь регіональної держави?
БуншаБубачька...
Старе, що дурне! Його б родичам, до хостелу здати, не так гадити буде для США!
група осіб, з його оточення, у «обвальному» кабінеті Білого дому, добре заробляє на курсах акцій, завчасно готуючи балаканину старого!!
У них жарти все що не приносить профіту
Union of Sweet Asses.
якщо дівка дає всьому селу бо все село знає що вона дурна і дає за обіцянку женитися то не село винне а дівка.
якщо виборець обирає за обіцянку молочних рік та кисельних берегів то винен виборець а не крутій.
дегенератоневігласи.
Але таке ставлення до власного слова стосується тільки по відношенню до жертви агресії, а між пацанами намагається дєржать пацанскоє слово - пацан сказал - пацан сделал!
"Фільтруєт базар" т. Трамп, хоч і з манерами Хлєстакова. Виборочно "фільтруєт базар", грамотно "фільтруєт...
У коміків все жартома.
Жартома обіцяють закінчити війну, жартома не ведуть переговорів з терористами.
Також жартома здають кров для аналізу на наркотики артисту телесеріалу, жартома обіцяють вчителям зарплату в 4000Є, жартома борються з олігархами, жартома грозяться відбудувати і помститись, жартома обіцяють каву в Ялті...
І тільки нам, с...ка, не до сміху...