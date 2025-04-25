Трамп об обещаниях закончить войну за 24 часа: Это было сказано в шутку

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет никакого отношения к войне в Украине, поскольку ее не было бы, если бы он был президентом.

Об этом лидер США сказал в интервью Time, передает Цензор.НЕТ.

Так, Трампу напомнили его слова о том, что он закончит войну в первый день.

"Ну, я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение, чтобы подчеркнуть, и вы знаете, что это, конечно, подхватывается фейковыми новостями (неразборчиво). Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец", - ответил он.

Журналист спросил, почему это длится так долго.

"Ну, я не думаю, что это долго. Я имею в виду, я пришел сюда три месяца назад. Эта война длится уже три года. Это война, которой никогда бы не было, если бы я был президентом. Это война Байдена. Это не моя война. Я не имею к этому никакого отношения. Я бы никогда не имел этой войны. Этой войны никогда бы не было. Путин никогда бы этого не сделал. Этой войны никогда бы не было. ... Три года идет война. Я только пришел сюда, а ты говоришь, чего так долго?" - добавил Трамп.

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