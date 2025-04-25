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Новости Трамп о войне в Украине
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Трамп об обещаниях закончить войну за 24 часа: Это было сказано в шутку

Обещания Трампа о завершении войны за 24 часа были шуткой

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет никакого отношения к войне в Украине, поскольку ее не было бы, если бы он был президентом.

Об этом лидер США сказал в интервью Time, передает Цензор.НЕТ.

Так, Трампу напомнили его слова о том, что он закончит войну в первый день.

"Ну, я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение, чтобы подчеркнуть, и вы знаете, что это, конечно, подхватывается фейковыми новостями (неразборчиво). Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец", - ответил он.

Журналист спросил, почему это длится так долго.

"Ну, я не думаю, что это долго. Я имею в виду, я пришел сюда три месяца назад. Эта война длится уже три года. Это война, которой никогда бы не было, если бы я был президентом. Это война Байдена. Это не моя война. Я не имею к этому никакого отношения. Я бы никогда не имел этой войны. Этой войны никогда бы не было. Путин никогда бы этого не сделал. Этой войны никогда бы не было. ... Три года идет война. Я только пришел сюда, а ты говоришь, чего так долго?" - добавил Трамп.

Также читайте: Крым останется с Россией, - Трамп

Автор: 

США (26687) Трамп Дональд (5235) война в Украине (3902)


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Топ комментарии
+23
Реально якщо це стенограма того що ще уй@бище каже-то це тупо сповідь перед психіатром. США просто в дупі.
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25.04.2025 14:00
+18
Розвів МАГА-лохів , як Зе наш Зе-скот у 2019
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25.04.2025 13:57
+13
Одним словом.... БРЕХЛО Руде.
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25.04.2025 13:56
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Одним словом.... БРЕХЛО Руде.
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25.04.2025 13:56 Ответить
Реально якщо це стенограма того що ще уй@бище каже-то це тупо сповідь перед психіатром. США просто в дупі.
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25.04.2025 14:00 Ответить
Ни прибавить, ни убавить.
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25.04.2025 14:02 Ответить
Зараз Зеля вже трохи навчився говорити. Як мінімум, читати написане. Але раніше потік свідомості був як у сьогодняшнього Трампа.
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25.04.2025 14:37 Ответить
Лох лохом
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25.04.2025 13:56 Ответить
В рот ї@ати таких жартівників
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25.04.2025 13:57 Ответить
жартівник х*єв
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25.04.2025 13:57 Ответить
О, саме такий коментар і я хотів залишити. Дякую)
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25.04.2025 13:59 Ответить
Розвів МАГА-лохів , як Зе наш Зе-скот у 2019
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25.04.2025 13:57 Ответить
Почав косити під дурника - шо з нього візьмеш?
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25.04.2025 13:57 Ответить
Це піздєц! - він себе чує? - найшов чим шуткувати
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25.04.2025 14:03 Ответить
ху я се, комик прям)))
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25.04.2025 13:57 Ответить
а якби на його місці був якийсь дурачьок?...
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25.04.2025 13:58 Ответить
Трамп не адекват та сраколиз пуйла.
З ним взагалі не має про що говорити.
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25.04.2025 13:58 Ответить
Дурак ти, доня, і жарти твої дурнуваті!
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25.04.2025 13:58 Ответить
а про Крим - може, тоже жарт? про митні тарифи... так про все можна сказати, коли обісрався...
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25.04.2025 13:58 Ответить
Оце пояснення "потужного" лідера.
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25.04.2025 13:59 Ответить
Балабол-шилокрут Доні Американець .
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25.04.2025 13:59 Ответить
Ага, ну тоді все нормально. Тоді ця сентенція про Крим теж є жарт. Студент Трамп, Вам залік.
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25.04.2025 13:59 Ответить
Руде, брехливе чмо.
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25.04.2025 14:00 Ответить
І підарас !
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25.04.2025 14:22 Ответить
Сказане жартома... Тю, а вы думаете он заре серьезным стал, скоморох.
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25.04.2025 14:00 Ответить
гидке та брехливе руде рило трампона вкрите фекаліями *****
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25.04.2025 14:01 Ответить
Ну так і тебе ніхто серйозно після цього сприймати не буде.
Мало що там верзе недоумкуватий очільник якоїсь регіональної держави?
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25.04.2025 14:01 Ответить
Когда главный дипломат страны позволяет себе такие высказывания - очень многое становится понятным. В принципе как и у нас.
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25.04.2025 14:01 Ответить
Старый, чмошный *******...
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25.04.2025 14:02 Ответить
Прям вилітий наш Бунша Бубачька...
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25.04.2025 14:03 Ответить
Це теж саме, що і Український Крим, належить московії!??
Старе, що дурне! Його б родичам, до хостелу здати, не так гадити буде для США!
група осіб, з його оточення, у «обвальному» кабінеті Білого дому, добре заробляє на курсах акцій, завчасно готуючи балаканину старого!!
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25.04.2025 14:03 Ответить
Два шутніка. Один вже дожартувався до повномаштабної війни. Побачимо до чого дожартується другий
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25.04.2025 14:05 Ответить
Перший , в історії США , президент - дурний 3.14здабол !
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25.04.2025 14:06 Ответить
Буржуїнам пофіг на сотні тисяч життів.
У них жарти все що не приносить профіту
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25.04.2025 14:06 Ответить
А скільки снг_них адептів трумпа ловили тугий напір божої роси ....
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25.04.2025 14:07 Ответить
... очень внимательно и с обоготворением прислушивались к словам рыжей льохи (руда поросна свиня).
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25.04.2025 14:12 Ответить
Трамп перетворює свій пост/посаду в посміховисько. Чого вартує лише його фраза про цілування дупи. Замість USA одержуємо
Union of Sweet Asses.
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25.04.2025 14:09 Ответить
Шлепер-2 та й годi. Набiр слiв у реченi, якi не мають нiякого сенсу. Ще й долбодятла вмикае, переливаючи одне i те ж з однiеi ступи в другу.
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25.04.2025 14:09 Ответить
I have the right to make a mistake
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25.04.2025 14:09 Ответить
формально, трамп правий.
якщо дівка дає всьому селу бо все село знає що вона дурна і дає за обіцянку женитися то не село винне а дівка.
якщо виборець обирає за обіцянку молочних рік та кисельних берегів то винен виборець а не крутій.
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25.04.2025 14:10 Ответить
взяв і поводив в'ялим прутнем по губах своїх виборців
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25.04.2025 14:10 Ответить
клоун херов. до чего же дожились штаты, что выбрали президентом дегенерата и агента КГБ "краснова". стыд и позор
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25.04.2025 14:15 Ответить
Десь ми вже це чули.
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25.04.2025 14:15 Ответить
дядя проста пашутил. а вы шо паверили? зря!
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25.04.2025 14:16 Ответить
Навіть така країна як США потребує героїв,а до влади приходять (буває) дураки і мудаки.
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25.04.2025 14:16 Ответить
А мага-дурачькі його в тому числі й за це дуже сильно облизували, портрети його на кутнє місце ставили, готові були загризти будь-кого, хто сумнівався в божественних талантах найвеличнівшого чубчіка галактики. Ех, були часи... А тепер цю публіку тут вдень з вогнем не стрінеш, мабуть, латають своє подірявлене їх же ж божеством світосприйняття... )
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25.04.2025 14:18 Ответить
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25.04.2025 14:20 Ответить
електричному стільцю буде по)(єр чи жартував ти і всі твої генетичні
дегенератоневігласи.
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25.04.2025 14:20 Ответить
Ще один клоун )))
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25.04.2025 14:20 Ответить
Трамп оригінальний господар свого слова - дає слово і не проходить без году неделя", як він його бере "взад".

Але таке ставлення до власного слова стосується тільки по відношенню до жертви агресії, а між пацанами намагається дєржать пацанскоє слово - пацан сказал - пацан сделал!

"Фільтруєт базар" т. Трамп, хоч і з манерами Хлєстакова. Виборочно "фільтруєт базар", грамотно "фільтруєт...
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25.04.2025 14:23 Ответить
Пацану вірити значить не можна.Біткойни Трампа і Іванки це також бущи жартом? Кілька мільядів пацан підняв.
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25.04.2025 14:23 Ответить
теперь во всех странах власть клоунов, шутников, за 24 часа, по плану, за 3 дня, шашлыки, кофе в ялте...
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25.04.2025 14:25 Ответить
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25.04.2025 14:25 Ответить
Ти жартуєш? А у нас тут смерть ходить...
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25.04.2025 14:28 Ответить
да ты Животное как и весь твой Сброд были зачаты по приколу...
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25.04.2025 14:32 Ответить
шутник херов чтоб тебя черти в аду жарили!
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25.04.2025 14:38 Ответить
Цьому рудому мудилові тільки цегейкової шапки бракує.
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25.04.2025 14:38 Ответить
Що і треба було довести!
У коміків все жартома.
Жартома обіцяють закінчити війну, жартома не ведуть переговорів з терористами.
Також жартома здають кров для аналізу на наркотики артисту телесеріалу, жартома обіцяють вчителям зарплату в 4000Є, жартома борються з олігархами, жартома грозяться відбудувати і помститись, жартома обіцяють каву в Ялті...
І тільки нам, с...ка, не до сміху...
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25.04.2025 14:38 Ответить
пожартував - клоун
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25.04.2025 14:56 Ответить
В НАТО тоже шутники, хоть поржём, ну а х*ли как говорится ищи смешное в хаосе.
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25.04.2025 15:09 Ответить
 
 