Трамп об обещаниях закончить войну за 24 часа: Это было сказано в шутку
Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет никакого отношения к войне в Украине, поскольку ее не было бы, если бы он был президентом.
Об этом лидер США сказал в интервью Time, передает Цензор.НЕТ.
Так, Трампу напомнили его слова о том, что он закончит войну в первый день.
"Ну, я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение, чтобы подчеркнуть, и вы знаете, что это, конечно, подхватывается фейковыми новостями (неразборчиво). Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец", - ответил он.
Журналист спросил, почему это длится так долго.
"Ну, я не думаю, что это долго. Я имею в виду, я пришел сюда три месяца назад. Эта война длится уже три года. Это война, которой никогда бы не было, если бы я был президентом. Это война Байдена. Это не моя война. Я не имею к этому никакого отношения. Я бы никогда не имел этой войны. Этой войны никогда бы не было. Путин никогда бы этого не сделал. Этой войны никогда бы не было. ... Три года идет война. Я только пришел сюда, а ты говоришь, чего так долго?" - добавил Трамп.
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З ним взагалі не має про що говорити.
Мало що там верзе недоумкуватий очільник якоїсь регіональної держави?
БуншаБубачька...
Старе, що дурне! Його б родичам, до хостелу здати, не так гадити буде для США!
група осіб, з його оточення, у «обвальному» кабінеті Білого дому, добре заробляє на курсах акцій, завчасно готуючи балаканину старого!!
У них жарти все що не приносить профіту
Union of Sweet Asses.
якщо дівка дає всьому селу бо все село знає що вона дурна і дає за обіцянку женитися то не село винне а дівка.
якщо виборець обирає за обіцянку молочних рік та кисельних берегів то винен виборець а не крутій.
дегенератоневігласи.
Але таке ставлення до власного слова стосується тільки по відношенню до жертви агресії, а між пацанами намагається дєржать пацанскоє слово - пацан сказал - пацан сделал!
"Фільтруєт базар" т. Трамп, хоч і з манерами Хлєстакова. Виборочно "фільтруєт базар", грамотно "фільтруєт...
У коміків все жартома.
Жартома обіцяють закінчити війну, жартома не ведуть переговорів з терористами.
Також жартома здають кров для аналізу на наркотики артисту телесеріалу, жартома обіцяють вчителям зарплату в 4000Є, жартома борються з олігархами, жартома грозяться відбудувати і помститись, жартома обіцяють каву в Ялті...
І тільки нам, с...ка, не до сміху...