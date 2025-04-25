Не думаю, что Украина когда-нибудь сможет вступить в НАТО, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина вряд ли сможет когда-нибудь вступить в НАТО.

Об этом он заявил в интервью изданию Time, передает Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что они (Украина. - Ред.) когда-нибудь смогут присоединиться к НАТО. Я думаю, что это вызвало начало войны, когда они начали говорить о вступлении в НАТО.

Если бы об этом не говорили, было бы гораздо больше шансов, что это не началось бы", - сказал он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сказал, что членство Украины в НАТО не будет частью мирного соглашения об окончании войны.

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