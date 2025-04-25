РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11462 посетителя онлайн
Новости Членство Украины в НАТО Заявления Трампа о НАТО
3 572 74

Не думаю, что Украина когда-нибудь сможет вступить в НАТО, - Трамп

Трамп сделал заявление о членстве Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина вряд ли сможет когда-нибудь вступить в НАТО.

Об этом он заявил в интервью изданию Time, передает Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что они (Украина. - Ред.) когда-нибудь смогут присоединиться к НАТО. Я думаю, что это вызвало начало войны, когда они начали говорить о вступлении в НАТО.

Если бы об этом не говорили, было бы гораздо больше шансов, что это не началось бы", - сказал он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сказал, что членство Украины в НАТО не будет частью мирного соглашения об окончании войны.

Читайте: Трамп об обещаниях закончить войну за 24 часа: Это было сказано в шутку

Автор: 

НАТО (9985) членство в НАТО (1511) Трамп Дональд (5235)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Понятно что ты не думаешь. нечем тебе дегенерату думать...
показать весь комментарий
25.04.2025 14:03
+13
Не думаєш, бо в тебе нічим думати!
показать весь комментарий
25.04.2025 14:04
+12
Знову пожартував .
показать весь комментарий
25.04.2025 14:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову пожартував .
показать весь комментарий
25.04.2025 14:03 Ответить
мавпа *****
показать весь комментарий
25.04.2025 14:57 Ответить
Понятно что ты не думаешь. нечем тебе дегенерату думать...
показать весь комментарий
25.04.2025 14:03 Ответить
Це ж було вже!
трумп - ******* за *****, а нове щось є?
показать весь комментарий
25.04.2025 14:04 Ответить
США , звідти , випхають - а Україна зайде !
показать весь комментарий
25.04.2025 14:04 Ответить
Не думаєш, бо в тебе нічим думати!
показать весь комментарий
25.04.2025 14:04 Ответить
І тут Остапа понесло
показать весь комментарий
25.04.2025 14:05 Ответить
Це не проблема.
Випіндолять Гамерику із Альянсу і думка припарених хвилювати нас не буде 😁🙉🙊
показать весь комментарий
25.04.2025 14:05 Ответить
Та пох#й що ти там думаєш,шмат лайна. Ти завтра здохнеш і про тебе ніхто не згадає,падло. У зелепокидьків навіть не вистачає мужності попустити цього кремлядського ху#соса незважаючи на явний факт що воно- кацапська підстилка.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:05 Ответить
але зеленська шобла і сама підстілка кацапского фсб ...
показать весь комментарий
25.04.2025 15:04 Ответить
О господи, ты идиот делаешь все чтобы это нато перефарматировалось в альянс без сша, а там вас уже спрашивать не будут, кого и когда принимать!
показать весь комментарий
25.04.2025 14:05 Ответить
Я не думаю. Нема чим..
показать весь комментарий
25.04.2025 14:05 Ответить
Та це ж жарт був, лише жарт. Як і про 24 години. Не звертайте уваги.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:09 Ответить
Правда от этого брехуна? Наивный вы дефицит.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:28 Ответить
Президент США в ролі лакея рашки (імперії зла, як раніше висловлювався Рейган)
Такого президента ще не було в історії США за всю її історію.
Тупо виконує всі хотєлкі та бажання пуйла.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:06 Ответить
Це руде падло нам доведеться пережити. Головне зараз все не злить на тисячі років вперед. Як фінни Карелію чи німці Кенігсберг.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:06 Ответить
Старий банкрот Трамп, взагалі ніколи не «ДУМАЄ», він просто несе ротом, якусь галіматню… Йому б до лікаря звернутися з такими проблемами, але «ХТОСЬ», не пускає…
Причинно-наслідкові зв'язки …. Та ще таблиця множення…
показать весь комментарий
25.04.2025 14:07 Ответить
Так, висновок один -- ти взагалі не думаєш, рудий поц,
показать весь комментарий
25.04.2025 14:07 Ответить
касапський наратив.
Все більше і більше розкривається правда і підтвердження про те, що він в 1987 році таки був завербований луб'янкою.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:07 Ответить
Думать тебе не идёт...
показать весь комментарий
25.04.2025 14:08 Ответить
...коли ти не будеш президентом, одразу і стане!!!
показать весь комментарий
25.04.2025 14:08 Ответить
Це не твоя собача справа. Тебе скоро не стане, а Україна буде далі існувати. І ми САМІ вирішуватимемо куди ми хочемо вступити.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:09 Ответить
"Не думаю".
Заяву можна було б цим і обмежити.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:09 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2025 14:10 Ответить
👍
показать весь комментарий
25.04.2025 15:06 Ответить
Президент Франції Франсуа Олланд виступив проти https://lb.ua/news/2014/11/26/287349_bloomberg_merkel_isklyuchaet.html вступу України в НАТО.
"Франція не підтримує вступу України в НАТО", - сказав він, додавши, що робить цю заяву для Росії...

Меркель визнала, що перешкоджала вступу України в НАТО через страх перед Росією...

Джо Байден не вважає вступ України до НАТО критерієм перемоги України...
показать весь комментарий
25.04.2025 14:10 Ответить
думать то не твайо Дуня Трампоновна
показать весь комментарий
25.04.2025 14:12 Ответить
Думати, то не ваше.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:12 Ответить
Він думає , що він навіки вічний. Тобі ще рочки 4 і на нари, а потім в пекло
показать весь комментарий
25.04.2025 14:13 Ответить
Ти не думай що ти вічний і строк перебування на посаді не безкінечний.Прийдуть розумніші від тебе,тай не тобі тоді рішати с ким буде і куди ідтиме Україна.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:14 Ответить
Він ніколи не думає, коли говорить. Саме це зараз і підтвердив!
показать весь комментарий
25.04.2025 14:15 Ответить
Уїбан ! Хто такий ? чи в тобі кров не біжить ? Завтра здохнеш і ****** свій гнилий забереш з собою в ящик.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:16 Ответить
"не думаю" - девіз по життю трампа.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:17 Ответить
Меня так оце подобається, коли істота якій залишилося років п"ять максимум існування розповідає кому там "коли- небудь" чи не "коли-небудь ". ******* якийсь.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:17 Ответить
пшв він нхй!
показать весь комментарий
25.04.2025 14:18 Ответить
Думать это не про тебя, иди играй в гольф и подставляй жопу которую любят целовать холуи
показать весь комментарий
25.04.2025 14:19 Ответить
ти краще думай чи повернеться коли небудь США на той рівень світової поваги яка була до тебе
показать весь комментарий
25.04.2025 14:19 Ответить
Какую раницу, антимайдан, мародерів, корупціонерів і кацапських агентів в НАТО не беруть. Сьогодні зебіли і їх боти отримають нову методичку - все валити на Трампа, що то він все зробив. Але Зебілам нагадую, що він президент США, а в нас є Бубочка і Конституція, правда ще 73% дебілів.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:20 Ответить


агент КГБ "краснов"
показать весь комментарий
25.04.2025 14:20 Ответить
Так, панеPavlo Z , можливо він і агент росії і що? Він же не наш презщидент, чи наш? А хто тоді Боневтік Потужно-Брехливий? Здається Трамп то відмиваємий позор США і не більше, а за Україну здається відповідає Боневтік, який сьомий рік без виборів веде нас не туди. Був в нас час втекти від кацапів з 2019 року, продовжити справу "бариги", але наріду захотілося порждать і все, чим ми могли захиститися зруйнували, а гроші закатали в асфальт. Другий шанс був, коли з 2022 року нам допомагали всі цівілізовані країни і особливо США і що? Де ті гроші і та зброя, які давали США? Боневтвік сказав американцям дякую і почав виготовляти щось своє? А дудки, він разом зі своїм шоблом все перевели в криптовалюту і вивели за кордон, образили керівника завнішніх відносин і міністра оборони Англії, сміялися над Байденом і чотирижди ухилянт, нарядившись у військову форму на міжднародних форумах обзивав Байдена, знущався і запитував: " А чому ми не в НАТО"? Чи Вам дали команду гнати на Трампа, лити бруд на США, щоб за цією ненавистю до них заховати про..би Боневтіка???
показать весь комментарий
25.04.2025 14:59 Ответить
Ніхто в 14 му році про то НАТО ї не згадував, і що?
показать весь комментарий
25.04.2025 14:21 Ответить
Если Украину не постигнет грузинский сценарий, то рано или поздно, она будет частью Европы и в оборонном альянсе, как бы он не назывался на тот момент. А вот чего точно не будет, это трумпа через 3 года.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:21 Ответить
Не думаю що ти належиш до розумних...
показать весь комментарий
25.04.2025 14:23 Ответить
Це такий самий жарт, як і закінчити війну за 24 години...
показать весь комментарий
25.04.2025 14:26 Ответить
НАТО і так вже немає. Буде ОІ - оборонна ініціатива країн ЄС, Британії, України, Канади, Японії, Австралії і Південної Кореї. США стане країною рівня Аргентини - як колись, зрештою і було. Магамозгі.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:28 Ответить
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pripinennya-vognyu-tramp-zrobiv-zayavu-pro-mirnu-ugodu-50508731.html Ось, як це було сказано в той час, коли російські ракети летіли на українські міста: «Я думаю, що ми маємо угоду з Росією. Нам потрібно досягти угоди із Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський… Я думав, що з ним буде легше домовлятися, але поки що це було складніше. Але нічого, все гаразд. Та я думаю, що ми маємо угоду з обома сторонами. Я сподіваюся, що вони її приймуть».

Нарешті це сказано саме так. Це призведе в Європі, в країнах НАТО, в Японії, в Південній Кореї, в Австралії, в Канаді до розуміння того, що ВСІ угоди та союзи зі США де-факто вже не існують. Що останні голосування США в ООН разом з РФ, КНР, Північною Кореєю - не випадкові. І не треба більше обманювати самих себе, що це тимчасові збочення, що скоро минуть.

В цікаві часи живемо.

Україна разом зі всією Європою та цивілізованим світом все це витримає. Жодних сумнівів. Тому що іншого шляху нема.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:55 Ответить
Не думаю що ти хоч коли небуть думав
показать весь комментарий
25.04.2025 14:29 Ответить
Значить утворимо свій військовий альянс. Досвіду бойових дій проти мокшан у нас стільки, що ні в кого нема.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:30 Ответить
трапмы приходят и уходят а Украина и её стремление в нато остаётся!
показать весь комментарий
25.04.2025 14:30 Ответить
Тут правда лиш "не думаю")))решту все сміття))
показать весь комментарий
25.04.2025 14:30 Ответить
Частка правди в цьому є,Україну з її совковими генералами,з тими корупційними схемами в ЗСУ,з тим відношеням до содат ніколи не приймуть до альянсу,хтоб тут яке лайно не писав.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:31 Ответить
Зможе коли ти руде чмо і твої віце п*дари підуть на х*й
показать весь комментарий
25.04.2025 14:35 Ответить
Думати - це занадто складний процес діяльності для дідуся з деменцією. Окрім того, для здійснення цього процесу потрібно, як мінімум, мати мізки, але цей компонент у пацієнта взагалі відсутній
показать весь комментарий
25.04.2025 14:35 Ответить
Як добре що рудий дурень тимчасовий -не вічний
показать весь комментарий
25.04.2025 14:38 Ответить
Бере на понти. Коротко. Наперсточник.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:46 Ответить
Підарас.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:39 Ответить
Бо в нато вже є росія в.обличчі США, УГОРЩИНИ І СЛОВАЧЧИНИ.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:41 Ответить
Яке воно дурне. І не лікується. Тільки пику клином і лобом у стіну. Ніхто не вічний на цій Землі. Ніхто не може гарантувати те, що буде завтра.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:42 Ответить
Трампона найменше має хвилювати термін вступу України до НАТО, нехай думає про сенс свого марно прожитого життя, чи може він, як Х-уйло, сподівається на еліксир безсмерття.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:42 Ответить
значить терміново начасі відновлювати зброю масового враження всіх видів. бо більше гарантій в цьому світі немає. міжнародне право щезло так і не почавшись.
найпростіше це розкопати гору Чумку в Одесі і витягти холерний ембріон
показать весь комментарий
25.04.2025 14:46 Ответить
Сразу после импичмента. Недолго осталось. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
25.04.2025 14:50 Ответить
Я от починаю сумніватися чи НАТО взагалі буде існувати в недалекому майбутньому ,як і ООН
показать весь комментарий
25.04.2025 14:52 Ответить
а воно (НАТО) ще існує? нє, ну крім офіса і генсека.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:55 Ответить
СТАРИЙ НЕДОУМОК трампло не знає, чи доживе до завтра, враховуючи дряхлість, а туди ж, робить прогнози!!!
показать весь комментарий
25.04.2025 14:58 Ответить
а ми думаєм що ти не останній президент Америки, ще будуть
показать весь комментарий
25.04.2025 14:58 Ответить
Добре, що Швеція і Фінляндія встигли до Трампа вступити в NATO, а то цей путінський дружбан і в цьому б нагадив.
показать весь комментарий
25.04.2025 15:03 Ответить
бо не буде НАТО
показать весь комментарий
25.04.2025 15:03 Ответить
этого дегенерата через 4 года не буде, а Украина навсегда.
показать весь комментарий
25.04.2025 15:04 Ответить
Я теж не думаю так. Україна буде у новому європейському оборонному союзі який буде замість здохлого НАТО!
показать весь комментарий
25.04.2025 15:07 Ответить
Ни кого не интересует мнение слабого президента. Украина без нато не сможет существовать долго. По этому это номер один цель для Украины
показать весь комментарий
25.04.2025 15:11 Ответить
Ніхто не заважа ЄС ,переформувати НАТО в інший логін ...і прийняти Україну в Європейський Альянс !!! Таким чином мати саму сміливу та професійну армію в світі ,за рахунок ЗСУ !!! Європа це Україна !!!
показать весь комментарий
25.04.2025 15:11 Ответить
 
 