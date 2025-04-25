Не думаю, что Украина когда-нибудь сможет вступить в НАТО, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что Украина вряд ли сможет когда-нибудь вступить в НАТО.
Об этом он заявил в интервью изданию Time, передает Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, что они (Украина. - Ред.) когда-нибудь смогут присоединиться к НАТО. Я думаю, что это вызвало начало войны, когда они начали говорить о вступлении в НАТО.
Если бы об этом не говорили, было бы гораздо больше шансов, что это не началось бы", - сказал он.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте сказал, что членство Украины в НАТО не будет частью мирного соглашения об окончании войны.
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трумп - ******* за *****, а нове щось є?
Випіндолять Гамерику із Альянсу і думка припарених хвилювати нас не буде 😁🙉🙊
Такого президента ще не було в історії США за всю її історію.
Тупо виконує всі хотєлкі та бажання пуйла.
Причинно-наслідкові зв'язки …. Та ще таблиця множення…
Все більше і більше розкривається правда і підтвердження про те, що він в 1987 році таки був завербований луб'янкою.
Заяву можна було б цим і обмежити.
"Франція не підтримує вступу України в НАТО", - сказав він, додавши, що робить цю заяву для Росії...
Меркель визнала, що перешкоджала вступу України в НАТО через страх перед Росією...
Джо Байден не вважає вступ України до НАТО критерієм перемоги України...
агент КГБ "краснов"
Нарешті це сказано саме так. Це призведе в Європі, в країнах НАТО, в Японії, в Південній Кореї, в Австралії, в Канаді до розуміння того, що ВСІ угоди та союзи зі США де-факто вже не існують. Що останні голосування США в ООН разом з РФ, КНР, Північною Кореєю - не випадкові. І не треба більше обманювати самих себе, що це тимчасові збочення, що скоро минуть.
В цікаві часи живемо.
Україна разом зі всією Європою та цивілізованим світом все це витримає. Жодних сумнівів. Тому що іншого шляху нема.
найпростіше це розкопати гору Чумку в Одесі і витягти холерний ембріон