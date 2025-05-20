УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5275 відвідувачів онлайн
Новини Можлива атака РФ на НАТО Оборонні витрати НАТО
3 680 53

НАТО не має досвіду ведення сучасної війни, його мають тільки армії України та РФ, - Павел

Павел про боєготовність НАТО

Попри те, що за останнє десятиліття в Альянсі відбулися значні зміни та "адаптація до нових ситуацій", боєздатність НАТО залишається недостатньою.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Якщо ви запитаєте мене, чи НАТО готове для серйозних воєнних дій, я відповім: "З багатьма обмеженнями", - сказав Павел. Він пояснив це тим, що від часів завершення "холодної війни" сили НАТО переважно формувалися як сили стримування, "а не як такі, які мають вести бойові дії".

На прикладі війни Росії проти України світ побачив, що сучасна війна "це комбінація класичних бойових дій, з елементами високосучасної технологічної зброї, плюс елементи гібридної, інформаційної та кібервійни", сказав Павел.

На думку президента Чехії, НАТО "не має реального досвіду у веденні таких бойових дій". "Такий досвід отримали лише українська та російська армії, вони мають розуміння, як використовувати нові способи ведення війни", - наголосив Павел, додавши, що інші країни лише "вивчають уроки з поля бою" війни в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія не розглядатиме відправлення миротворців в Україну, поки не буде укладена мирна угода,- Павел

Автор: 

НАТО (6729) Павел Петр (185) війна в Україні (5846)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Так вони самі його мають обмежену кількість, через багаторічну політику економії на безпеці..Все сподівалися на США їх потужності,але комусь і вголову не могло прийти, що американці можуть змінити свою систему з демократичної на ......А якщо завтра там буде взагалі комунізм як у КНР?Тоді що робити.
показати весь коментар
20.05.2025 22:56 Відповісти
+10
Так дайте Україні весь спектр ********* озброєння!
показати весь коментар
20.05.2025 22:49 Відповісти
+8
нам дали 30 абрамсів як наче дали 30 авіаносців.
через 4 роки війни абрамси виглядають як просто велика мішень для ланцета що не може наближатися до фронту бо її ворог миттєво спалить.
те саме думаю про армію НАТО і її силу.
вчора це була перша армія світу.
сьогодні це перелякані маленькі поросятка що торгуються з вовком чию саме хатку вовк зруйнує першим.
а перелякані поросятка не воюють, вони обісруться від самої думки взятися за зброю.
показати весь коментар
20.05.2025 23:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так дайте Україні весь спектр ********* озброєння!
показати весь коментар
20.05.2025 22:49 Відповісти
Так вони самі його мають обмежену кількість, через багаторічну політику економії на безпеці..Все сподівалися на США їх потужності,але комусь і вголову не могло прийти, що американці можуть змінити свою систему з демократичної на ......А якщо завтра там буде взагалі комунізм як у КНР?Тоді що робити.
показати весь коментар
20.05.2025 22:56 Відповісти
Політику економії? Стривайте, країни Європи щороку виділяють на свої збройні сили сукупно 300+ млрд євро, що в рази більше, ніж раша і ми витрачаємо ведучи активні бойові дії під час війни. Куди пішли ці трильйони євро за останні років 20?
показати весь коментар
20.05.2025 23:21 Відповісти
А скільки є країн у ЕС, а скільки там є різних комітетів дармоїдів які зовсім не пов'язані з обороною, а існують тільки як бюрократична прокладка?Киди пішли? проїли, пропили,прогуляли)
показати весь коментар
20.05.2025 23:27 Відповісти
Яка різниця скільки, лише Німеччина, Франція і Британія сукупно це 200 млрд євро, що майже вдвічі більше від воюючої раші. Ми ж не будемо рахувати бюджети Естонії чи Португалії
показати весь коментар
20.05.2025 23:32 Відповісти
Оці всі комітети і бюрократія це узаконена корупція - просто відмивання бюджетних коштів на рівному місці
показати весь коментар
20.05.2025 23:34 Відповісти
Комунізм прийшов як раз до Європи, а в США програв )))
показати весь коментар
21.05.2025 00:00 Відповісти
https://youtu.be/RsvXncrlgK4?t=421
показати весь коментар
21.05.2025 00:48 Відповісти
Портніков якраз соціаліст (тобто комуняка). Він говорить про "свободу слова", але не бачить що в Європі її немає, а в США є. Хто він після цього?
показати весь коментар
21.05.2025 12:03 Відповісти
НАТО взагалі суцільний фейк. Якщо на Естонію нападуть а донні скаже - що йому пофіг - то НАТО і закінчиться
показати весь коментар
20.05.2025 22:54 Відповісти
він саме так і скаже,але спочатку закличе жертву сісти за стіл з гвалтівником та обговорити деталі капітуляції.
показати весь коментар
20.05.2025 22:58 Відповісти
НАТО = США. Без США воно взагалі недієздатне і якщо Трамп геть кукухою поїде і виведе США з НАТО, то воно гигне миттєво.
показати весь коментар
21.05.2025 01:21 Відповісти
Ось саме тому потрібно й прийняти Україну до НАТО...
показати весь коментар
20.05.2025 22:54 Відповісти
Не приймуть бо їх ***** попередив, що в такому разі вони є учасники війни, ну ось погрози працюють і ***** набирає популярність а трамп йому заздрить..
показати весь коментар
20.05.2025 23:00 Відповісти
це НАТО потрібно прийняти до України
показати весь коментар
20.05.2025 23:20 Відповісти
"******* війна" коли у супротивників немає достатньо ******** літаків, крилатих та балістичних ракет.
Це взагалі НЕ "******* війна"!
показати весь коментар
20.05.2025 23:04 Відповісти
Forwarded from https://t.me/officer_alex33/5572 Офіцер ✙

Всі дивуються ударам по полігонам, але з нинішньою організацією в багатьох підрозділах СОУ, такі явища, на жаль, просто питання часу.

Просто розказую як це працювало в одному моєму колишньому підрозділу.

Після трагедії в Дніпрі всі на суєтє, різко спускається від вищого апарату військового управління розпорядження по видам та окремим родам військ про формування комісій, які мають перевіряти у військових частинах на відповідність вжиття необхідних заходів по захисту особового складу від потенційних ракетних ударів(розосередження і тд) і перевірка на реагування сигналам повітряна тривога/ракетна небезпека.

В кращих совкових традиціях, командування бригади поспіхом готується до перевірки, за декілька годин створюються неіснувавші до цього підземні укриття, розосереджується особовий склад - короче капітальна показуха. Деякі комісії щось перевіряють, деякі просто колупаються в носі, але загалом по більшій мірі, вихлоп з цієї вистави нульовий.

Після відʼїзду комісій в ідеалі показуха на внутрішньому рівні бригади тримається тиждень, а зачасту в той же день всі похерили на вигадані за день алгоритми та показушні укриття.

Короче карета перетворюється на гарбуз рівно після того, як комісія дає по педалям, а командири продовжують віддавати тупорилі вказівки і далі, бо їх взагалі не хвилює здоровий глузд і їх не турбує щодня питання в голові: «Як покращити/вберегти власний підрозділ?» Хвилює лише похвала або втик від старшого начальника.

Так от, і така херня буде продовжуватись далі і далі, поки або не створять ефективний механізм ПОСТІЙНОГО контролю або поки не настануть докорінні зміні не те що в системі СОУ, а в її глобальному мисленні та поглядах.
показати весь коментар
20.05.2025 23:04 Відповісти
нам дали 30 абрамсів як наче дали 30 авіаносців.
через 4 роки війни абрамси виглядають як просто велика мішень для ланцета що не може наближатися до фронту бо її ворог миттєво спалить.
те саме думаю про армію НАТО і її силу.
вчора це була перша армія світу.
сьогодні це перелякані маленькі поросятка що торгуються з вовком чию саме хатку вовк зруйнує першим.
а перелякані поросятка не воюють, вони обісруться від самої думки взятися за зброю.
показати весь коментар
20.05.2025 23:04 Відповісти
Вони вчаться на помилках інших,щоб самим їх не повторювати плюс новітня зброя у великій кількості роблять НАТО найсильнішим блоком у світі.
показати весь коментар
20.05.2025 23:05 Відповісти
хто де вчиться? альо? уже на вчора крилаті і балістичні ракети мали б штампуватися сотнями на місяць, поповнювати запаси по всій лінії майбутнього фронту від Норвегії і до Греції, розгортатися нові ракетні бригади, брагиди тактичної авіації, берегова охорона з пкр. кількість підрозділів дроноводів мала б вже йти на десятки тисяч, а кількість закуплених дронів різних типів йти на сотні тисяч. додайте сюди ще десятки тисяч ребів та рерів. денно і ношно ці дроноводи мають тренуватися взаємодіяти з іншими родами військ. контррозвідка мала б шманати всю підозрілу русню, а деякі упороті б вже мали померти від інфарктів. але немає нічого і близько.
показати весь коментар
20.05.2025 23:23 Відповісти
Країни Європи взагалі не випускають балістичних ракет, лише поштучно крилаті - і то до 500 км. Це просто сюр, параша і кндр просто сміються з них
показати весь коментар
20.05.2025 23:35 Відповісти
так, хоча є можливості локалізувати виробництво тих же атакамсів та іншах ракет до хаймарсів, доки пиляютсья свої проекти, але ж ніт.
показати весь коментар
20.05.2025 23:54 Відповісти
Якщо така ненависть до НАТО у руских,значить вони його бояться,а деякі упороті можуть і інфаркт дістати,усвідомлюючи силу і міць НАТО.Сво на НАТО мало їм не покажеться.
показати весь коментар
20.05.2025 23:37 Відповісти
90% НАТО - це армія США. а їхня сухопутна компонента останні 30 років ніяк не розвивалася, а ганяла по пісках і горах різних бородатих бабуінів. для великого наземного конфілкту ця армія небоєздатна наразі. ну і, звичайно, досвіду ******** війни там мають лише ветерани ЗСУ.
показати весь коментар
20.05.2025 23:57 Відповісти
Бояться це до першої крові, а потім побачать справжню силу супротивника або її відсутність)
показати весь коментар
21.05.2025 00:13 Відповісти
Біда в тому, що бойовий досвід ведення ******** війни застряг на рівні батальйонів, подекуди бригад, вище совок совком і схоже вчитись не збираються.
показати весь коментар
20.05.2025 23:09 Відповісти
та да. и это весьма удобно. пусть гибнут украинцы (готовые к войне), тогда как мы (не готовые к войне) будем вас поддерживуать до бескончности. или до последнего украинского солдата
показати весь коментар
20.05.2025 23:13 Відповісти
А потім що? Закінчаться українці, на черзі вони будуть. І вони такі геніальні зненацька наберуться досвіду, ось так просто незвідки і скажуть дивись ***** ми тебе за раз на лопатки покладемо, бійся нас) Це так не працює.
показати весь коментар
20.05.2025 23:44 Відповісти
Вони просто намагаються нашими життями виграти час, але якщо вони не готувалися до війни з 22 року, то і наступні роки готуватися не будуть.
показати весь коментар
21.05.2025 01:23 Відповісти
та це зрозуміло,ну нехай обманюють себе ...
показати весь коментар
21.05.2025 01:44 Відповісти
продаєм досвід за озброєння!
показати весь коментар
20.05.2025 23:17 Відповісти
в чергу, сукіни діти!
показати весь коментар
20.05.2025 23:18 Відповісти
Нарешті хтось це сказав
показати весь коментар
20.05.2025 23:18 Відповісти
другими словами: пусть подготоаленные украинцы воюют, а мы пока коллективно наденем памперсы. и по крупнее...
показати весь коментар
20.05.2025 23:22 Відповісти
Багато країн при початку війни не сможуть найти 5 статю. Ердоган за 10 секунд коли руський літак залетів у простір Туречини всі статі перечитав і зробив діло.
показати весь коментар
20.05.2025 23:24 Відповісти
НАТО: у нас нету опыта. паэтаму дохните в окопах вы, пака все не передохните
показати весь коментар
20.05.2025 23:25 Відповісти
Якщо коаліція охочих хоче мати сильну армію з досвідом війни то вони повинні бути тут і зараз.Тому,що якщо путін каже що за два три дні буде у Варшаві то він там буде, тому що є багаторічний досвід війни з Україною, а у поляків немає зовсім, те саме французи, англійці.
показати весь коментар
20.05.2025 23:39 Відповісти
Всё когда-то меняется, всему приходит конец. И нате приходит бульбец уже. ОБХСС старше наты и тот видоизменился. 🤣🙃
показати весь коментар
20.05.2025 23:30 Відповісти
В нас був унікальний шанс поєднати способи управління військами , які роками напрацьовували країни НАТО з нашими знаннями та вміннями і в нас би вийшло супер військо, супер армія, але ж ні совок міцно тримається або його не хочуть відпускати наші великі полководці, які то організовують бізнес на бойових, то намагаються зробити з пілотів піхотинців…
показати весь коментар
20.05.2025 23:38 Відповісти
******* війна - це коли відразу після початку війни ракети летять по Держдумі, Кремлю і будинках генералів і депутатів Держдуми, які голосували за війну проти України!
показати весь коментар
20.05.2025 23:41 Відповісти
НАТО це пшик. Я взагалі не уявляю собі якісь злагоджені дії в бою наприклад естонця, чеха і португала - мови різні, люди різні. НАТО це просто на папері
показати весь коментар
20.05.2025 23:43 Відповісти
Всі офіцери та кадрові сержанти в європейських військах володіють английською, а в таких країнах, як Нідерланди, Данія, Швеція, Норвегія, Німеччина, ВСЕ населення, за виключенням хіба імігрантів, теж володіє.
показати весь коментар
21.05.2025 09:14 Відповісти
А кому то не пох7й.... діти керівників НАТО, керівників країн які спостерігають зараз, у окопи на передову не підуть а на наших дітей їм плювати , щоб вони там не казали про "демократію" та "цінність людського життя"......
показати весь коментар
20.05.2025 23:52 Відповісти
Будете економити на допомозі Україні, то також набудете ********* бойового досвіду. Правда вже з незрозумілим результатом.
показати весь коментар
20.05.2025 23:55 Відповісти
Ну у НАТО есть возможность подровнять болота, и пока она есть - плешивый не рискнет что то начинать. А у Украины такой возможности не было и сейчас нет, к сожалению
показати весь коментар
21.05.2025 00:04 Відповісти
Не дивлячись на відсутність досвіду, НАТО ніколи не воювала на своїй території.
показати весь коментар
21.05.2025 06:30 Відповісти
Це ти полякам поясни, які воювали всю свою історію. В ІІ Світову по всьому світу в складі британських ЗС.
показати весь коментар
21.05.2025 09:25 Відповісти
И кто тому НАТО доктор? Ын, вон, пришел на фронт и гайда набираться опыта, до не хочу. ЗЫ ... Кому и как в НАТО об этом доложить, тiпо, стесняюсь спросить.
показати весь коментар
21.05.2025 06:58 Відповісти
Один момент, про якийсь рускамірська потолоч в дискусіях не бажає згадувати!
В Підорашці населення зараз десь під 70 млн., а то і того менше. Від цього й спецназ Ина Пухляка в Підорашці і найманці з Африки. Тому я з єхидною посмішкою слухаю всяких піськових, що Кацапія може воювати з Україною вічність.
В ЄС-НАТО на противагу проживає 450 млн. осіб і це без Норвегії, Австрії та Швейцарії.
показати весь коментар
21.05.2025 09:22 Відповісти
Тока тем 450млн нужно еще прилампичить железные гогошары, как у чучхе.
показати весь коментар
21.05.2025 12:03 Відповісти
 
 