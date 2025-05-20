НАТО не має досвіду ведення сучасної війни, його мають тільки армії України та РФ, - Павел

Попри те, що за останнє десятиліття в Альянсі відбулися значні зміни та "адаптація до нових ситуацій", боєздатність НАТО залишається недостатньою.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Якщо ви запитаєте мене, чи НАТО готове для серйозних воєнних дій, я відповім: "З багатьма обмеженнями", - сказав Павел. Він пояснив це тим, що від часів завершення "холодної війни" сили НАТО переважно формувалися як сили стримування, "а не як такі, які мають вести бойові дії".

На прикладі війни Росії проти України світ побачив, що сучасна війна "це комбінація класичних бойових дій, з елементами високосучасної технологічної зброї, плюс елементи гібридної, інформаційної та кібервійни", сказав Павел.

На думку президента Чехії, НАТО "не має реального досвіду у веденні таких бойових дій". "Такий досвід отримали лише українська та російська армії, вони мають розуміння, як використовувати нові способи ведення війни", - наголосив Павел, додавши, що інші країни лише "вивчають уроки з поля бою" війни в Україні.

