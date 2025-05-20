НАТО не має досвіду ведення сучасної війни, його мають тільки армії України та РФ, - Павел
Попри те, що за останнє десятиліття в Альянсі відбулися значні зміни та "адаптація до нових ситуацій", боєздатність НАТО залишається недостатньою.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Якщо ви запитаєте мене, чи НАТО готове для серйозних воєнних дій, я відповім: "З багатьма обмеженнями", - сказав Павел. Він пояснив це тим, що від часів завершення "холодної війни" сили НАТО переважно формувалися як сили стримування, "а не як такі, які мають вести бойові дії".
На прикладі війни Росії проти України світ побачив, що сучасна війна "це комбінація класичних бойових дій, з елементами високосучасної технологічної зброї, плюс елементи гібридної, інформаційної та кібервійни", сказав Павел.
На думку президента Чехії, НАТО "не має реального досвіду у веденні таких бойових дій". "Такий досвід отримали лише українська та російська армії, вони мають розуміння, як використовувати нові способи ведення війни", - наголосив Павел, додавши, що інші країни лише "вивчають уроки з поля бою" війни в Україні.
Це взагалі НЕ "******* війна"!
Всі дивуються ударам по полігонам, але з нинішньою організацією в багатьох підрозділах СОУ, такі явища, на жаль, просто питання часу.
Просто розказую як це працювало в одному моєму колишньому підрозділу.
Після трагедії в Дніпрі всі на суєтє, різко спускається від вищого апарату військового управління розпорядження по видам та окремим родам військ про формування комісій, які мають перевіряти у військових частинах на відповідність вжиття необхідних заходів по захисту особового складу від потенційних ракетних ударів(розосередження і тд) і перевірка на реагування сигналам повітряна тривога/ракетна небезпека.
В кращих совкових традиціях, командування бригади поспіхом готується до перевірки, за декілька годин створюються неіснувавші до цього підземні укриття, розосереджується особовий склад - короче капітальна показуха. Деякі комісії щось перевіряють, деякі просто колупаються в носі, але загалом по більшій мірі, вихлоп з цієї вистави нульовий.
Після відʼїзду комісій в ідеалі показуха на внутрішньому рівні бригади тримається тиждень, а зачасту в той же день всі похерили на вигадані за день алгоритми та показушні укриття.
Короче карета перетворюється на гарбуз рівно після того, як комісія дає по педалям, а командири продовжують віддавати тупорилі вказівки і далі, бо їх взагалі не хвилює здоровий глузд і їх не турбує щодня питання в голові: «Як покращити/вберегти власний підрозділ?» Хвилює лише похвала або втик від старшого начальника.
Так от, і така херня буде продовжуватись далі і далі, поки або не створять ефективний механізм ПОСТІЙНОГО контролю або поки не настануть докорінні зміні не те що в системі СОУ, а в її глобальному мисленні та поглядах.
через 4 роки війни абрамси виглядають як просто велика мішень для ланцета що не може наближатися до фронту бо її ворог миттєво спалить.
те саме думаю про армію НАТО і її силу.
вчора це була перша армія світу.
сьогодні це перелякані маленькі поросятка що торгуються з вовком чию саме хатку вовк зруйнує першим.
а перелякані поросятка не воюють, вони обісруться від самої думки взятися за зброю.
В Підорашці населення зараз десь під 70 млн., а то і того менше. Від цього й спецназ Ина Пухляка в Підорашці і найманці з Африки. Тому я з єхидною посмішкою слухаю всяких піськових, що Кацапія може воювати з Україною вічність.
В ЄС-НАТО на противагу проживає 450 млн. осіб і це без Норвегії, Австрії та Швейцарії.