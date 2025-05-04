Чехія не розглядатиме відправлення миротворців в Україну, поки не буде укладена мирна угода,- Павел

Питання щодо можливого розміщення миротворчих сил в Україні не стоїть на порядку денному для Чехії, допоки не буде укладено мирну угоду з Росією.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Празі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо розміщення миротворчих сил на території України - ми поки не можемо про це говорити, оскільки не укладена мирна угода",- сказав чеський лідер.

Павел зазначив, що без мирної угоди "важко сказати щось конкретне" про мандат миротворчої місії. За його словами, рішення про участь, кількість та склад миротворців прийматимуть окремі держави.

Також він наголосив, що Україна, як суверенна держава, має дати свою згоду на розміщення будь-яких сил.

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Окрім цього, Павел порушив питання майбутніх гарантій безпеки для України. Політик вважає, що "комбінація політичних, економічних та військових гарантій - це буде достатньою мірою без гарантій безпеки для України".

"Ми зараз говорили (з президентом України, - ред.) про гарантії, які ми можемо отримати, - або політичні гарантії, або комбіновані. Я переконаний, що комбінація політичних, економічних та військових гарантій - це буде достатньою мірою без гарантій безпеки для України. Наразі не обговорюється конкретно, які війська будуть розміщені в Україні",- додав Павел.

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