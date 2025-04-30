Естонія готова відправити роту військових у складі сил стримування до України, - прем’єр Міхал

Прем'єр Естонії Крістен Міхал заявив про готовність його країни долучити до сил стримування "Коаліції охочих".

Про це повідомила пресслужба естонського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, планування коаліції охочих перебуває на півдорозі, але Естонія готова надати бойовий підрозділ сухопутних військ розміром до роти, інструкторів з підготовки та штабних офіцерів.

"Перш ніж відправити підрозділ, ми, звичайно, попросимо мандату від Рійгікогу", - додав Міхал.

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Естонія дотримується позиції, що найкращим способом гарантувати безпеку України є членство в НАТО, наголосив глава уряду.

"Якщо членство в НАТО займе час, Україні повинні бути гарантовані заходи стримування і оборони з боку союзних сил, що базуються на її території.

Безпека України – це безпека Європи. Незалежна, суверенна Україна, частина європейської сім'ї, є найкращою стратегічною гарантією проти імперіалізму Москви для всіх нас. Ми повинні показати, що ми можемо робити добрі справи, а не тільки думати про них", - зазначив він.

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