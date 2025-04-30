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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Естонія готова відправити роту військових у складі сил стримування до України, - прем’єр Міхал

Миротворці в Україні. Естонія готова відправити роту військових

Прем'єр Естонії Крістен Міхал заявив про готовність його країни долучити до сил стримування "Коаліції охочих".

Про це повідомила пресслужба естонського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, планування коаліції охочих перебуває на півдорозі, але Естонія готова надати бойовий підрозділ сухопутних військ розміром до роти, інструкторів з підготовки та штабних офіцерів.

"Перш ніж відправити підрозділ, ми, звичайно, попросимо мандату від Рійгікогу", - додав Міхал.

Також читайте: США приватно висловили готовність допомогти "коаліції охочих", - The Telegraph

Естонія дотримується позиції, що найкращим способом гарантувати безпеку України є членство в НАТО, наголосив глава уряду.

"Якщо членство в НАТО займе час, Україні повинні бути гарантовані заходи стримування і оборони з боку союзних сил, що базуються на її території.

Безпека України – це безпека Європи. Незалежна, суверенна Україна, частина європейської сім'ї, є найкращою стратегічною гарантією проти імперіалізму Москви для всіх нас. Ми повинні показати, що ми можемо робити добрі справи, а не тільки думати про них", - зазначив він.

Читайте: Європі складно зібрати навіть 25 тис. військових для місії в Україні, - The Times

Автор: 

миротворці (837) Естонія (1618) Коаліція охочих (1)


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Топ коментарі
+5
Для Естонії з армією близько 4000 чоловік це дуже багато. Тому кпини тут недоречні, навіть образливі. А для жартівників - ще й показові.
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30.04.2025 11:10
+1
Эстонии лучше подумать о грядущей агрессии со стороны параши.
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30.04.2025 11:19
+1
От вони і думають. І майже вся армія розгорнута на кордоні з кацапією. Не забувайте що у Естонії з кацапами є спільний кордон.
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30.04.2025 11:27
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Для Естонії з армією близько 4000 чоловік це дуже багато. Тому кпини тут недоречні, навіть образливі. А для жартівників - ще й показові.
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30.04.2025 11:10 Відповісти
Эстонии лучше подумать о грядущей агрессии со стороны параши.
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30.04.2025 11:19 Відповісти
От вони і думають. І майже вся армія розгорнута на кордоні з кацапією. Не забувайте що у Естонії з кацапами є спільний кордон.
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30.04.2025 11:27 Відповісти
Надеюсь, местный Чонгар там никто для }{уйла не разминирует...
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30.04.2025 11:31 Відповісти
Навраки - зараз там все посилено мінується. Будуються фортифікації.
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30.04.2025 11:34 Відповісти
А естонцям не здається, що вони повинні направить своїх військових, для навчання,але не НАС, а У НАС? У 19 ст. , в європейських арміях практикувалося направлення своїх офіцерів, у діючі армії сусідів, під час ведення ними бойових дій, для спостереження та перейняття бойового досвіду... (Роботу подібної місії непогано описав у своїх мемуарах О.О. Ігнатьєв ("Пятьдесят лет в строю").
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30.04.2025 11:07 Відповісти
Це небагато
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30.04.2025 11:44 Відповісти
Президент Зеленський повинен подати у відставку,бо він нездара і нічого не може зорганізувати. Якщо є країни які вже готові,то це потрібно вже робити, а той поц на банковій тільки відоси записує для лайномарофона!
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30.04.2025 11:48 Відповісти
 
 