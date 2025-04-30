Эстония готова отправить роту военных в составе сил сдерживания в Украину, - премьер Михал

Премьер Эстонии Кристен Михал заявил о готовности его страны приобщиться к силам сдерживания "Коалиции желающих".

Об этом сообщила пресс-служба эстонского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, планирование коалиции желающих находится на полпути, но Эстония готова предоставить боевое подразделение сухопутных войск размером до роты, инструкторов по подготовке и штабных офицеров.

"Прежде чем отправить подразделение, мы, конечно, попросим мандата от Рийгикога", - добавил Михал.

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Эстония придерживается позиции, что лучшим способом гарантировать безопасность Украины является членство в НАТО, подчеркнул глава правительства.

"Если членство в НАТО займет время, Украине должны быть гарантированы меры сдерживания и обороны со стороны союзных сил, базирующихся на ее территории.

Безопасность Украины - это безопасность Европы. Независимая, суверенная Украина, часть европейской семьи, является лучшей стратегической гарантией против империализма Москвы для всех нас. Мы должны показать, что мы можем делать добрые дела, а не только думать о них", - отметил он.

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