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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Эстония готова отправить роту военных в составе сил сдерживания в Украину, - премьер Михал

Миротворцы в Украине. Эстония готова отправить роту военных

Премьер Эстонии Кристен Михал заявил о готовности его страны приобщиться к силам сдерживания "Коалиции желающих".

Об этом сообщила пресс-служба эстонского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, планирование коалиции желающих находится на полпути, но Эстония готова предоставить боевое подразделение сухопутных войск размером до роты, инструкторов по подготовке и штабных офицеров.

"Прежде чем отправить подразделение, мы, конечно, попросим мандата от Рийгикога", - добавил Михал.

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Эстония придерживается позиции, что лучшим способом гарантировать безопасность Украины является членство в НАТО, подчеркнул глава правительства.

"Если членство в НАТО займет время, Украине должны быть гарантированы меры сдерживания и обороны со стороны союзных сил, базирующихся на ее территории.

Безопасность Украины - это безопасность Европы. Независимая, суверенная Украина, часть европейской семьи, является лучшей стратегической гарантией против империализма Москвы для всех нас. Мы должны показать, что мы можем делать добрые дела, а не только думать о них", - отметил он.

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Автор: 

миротворцы (1163) Эстония (1428) Коалиция желающих (2)


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Для Естонії з армією близько 4000 чоловік це дуже багато. Тому кпини тут недоречні, навіть образливі. А для жартівників - ще й показові.
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30.04.2025 11:10 Ответить
Эстонии лучше подумать о грядущей агрессии со стороны параши.
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30.04.2025 11:19 Ответить
От вони і думають. І майже вся армія розгорнута на кордоні з кацапією. Не забувайте що у Естонії з кацапами є спільний кордон.
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30.04.2025 11:27 Ответить
Надеюсь, местный Чонгар там никто для }{уйла не разминирует...
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30.04.2025 11:31 Ответить
Навраки - зараз там все посилено мінується. Будуються фортифікації.
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30.04.2025 11:34 Ответить
А естонцям не здається, що вони повинні направить своїх військових, для навчання,але не НАС, а У НАС? У 19 ст. , в європейських арміях практикувалося направлення своїх офіцерів, у діючі армії сусідів, під час ведення ними бойових дій, для спостереження та перейняття бойового досвіду... (Роботу подібної місії непогано описав у своїх мемуарах О.О. Ігнатьєв ("Пятьдесят лет в строю").
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30.04.2025 11:07 Ответить
Це небагато
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30.04.2025 11:44 Ответить
Президент Зеленський повинен подати у відставку,бо він нездара і нічого не може зорганізувати. Якщо є країни які вже готові,то це потрібно вже робити, а той поц на банковій тільки відоси записує для лайномарофона!
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30.04.2025 11:48 Ответить
 
 