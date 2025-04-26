США в частном порядке выразили готовность помочь "коалиции желающих", - The Telegraph
США в частном порядке предложили предоставить гарантии безопасности "коалиции желающих". Речь идет о разведданных и материально-технической поддержке европейским союзникам в рамках инициативы "коалиции желающих", которая должна обеспечить выполнение возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.
Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.
Несмотря на публичные заявления Дональда Трампа, в которых он избегает обязательств по гарантиям безопасности, The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что в последние недели американские переговорщики неформально заявили о готовности США оказать поддержку европейским союзникам в рамках инициативы "коалиции желающих".
Основными направлениями рассматривается обмен разведданными - основа давнего партнерства между США и Великобританией, а также логистическое обеспечение: от снабжения до мониторинга перемещений российской армии.
Глава правительства Британии Кир Стармер намекнул в интервью The Telegraph об определенном прогрессе, заявив, что "обсуждения продолжаются, и Трамп неоднократно говорил, что поддержит нас. И я четко отметил, что это важный элемент наших усилий".
Отмечается, что планы коалиции разделены на четыре ключевых направления военной деятельности - "воздух", "море", "суша" и "возрождение". Первые два предусматривают мониторинг соблюдения условий мира в небе над Украиной и в акватории Черного моря.
А наземная компонента предполагает дислокацию войск на территории Украины. Эту идею уже публично поддержали Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, сказано в статье.
Издание пишет, что ожидается, что обучение украинских военных в рамках британской операции Interflex может быть перенесено из Британии в западные области Украины. Однако решение о более широком развертывании британских сил пока не принято.
В статье сказано, что западные войска, вероятно, не будут размещены на линии соприкосновения, чтобы избежать прямого вовлечения НАТО в боевые действия.
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There is a good news though
"ex-congressmen George Santos sentenced to 87 month prison".
l
когда финляндия вступала в нато, путин говорил: "это их личное дело, это их личный выбор".
так почему когда финляндия вступает в нато это "их личное дело", а когда украина вступает в нато это "боже какой ужас"?
потому что "россия не хочет видеть нато на своих исторических территориях", как сказал шойгу, россия считает украину своей территорией? ну тогда они сами признали, что это имперская колониальная война.
ну тогда только бомбить россию! потому что имперские войны запрещены уставом оон.
Сегодня они скажут одно , завтра другое.... Вон трамп каждый день делает противоречащие друг другу заявления...