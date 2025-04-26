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Новости Иностранные миротворцы в Украине Гарантии безопасности для Украины
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США в частном порядке выразили готовность помочь "коалиции желающих", - The Telegraph

США предложили предоставить гарантии безопасности коалиции желающих

США в частном порядке предложили предоставить гарантии безопасности "коалиции желающих". Речь идет о разведданных и материально-технической поддержке европейским союзникам в рамках инициативы "коалиции желающих", которая должна обеспечить выполнение возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Несмотря на публичные заявления Дональда Трампа, в которых он избегает обязательств по гарантиям безопасности, The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что в последние недели американские переговорщики неформально заявили о готовности США оказать поддержку европейским союзникам в рамках инициативы "коалиции желающих".

Основными направлениями рассматривается обмен разведданными - основа давнего партнерства между США и Великобританией, а также логистическое обеспечение: от снабжения до мониторинга перемещений российской армии.

Глава правительства Британии Кир Стармер намекнул в интервью The Telegraph об определенном прогрессе, заявив, что "обсуждения продолжаются, и Трамп неоднократно говорил, что поддержит нас. И я четко отметил, что это важный элемент наших усилий".

Отмечается, что планы коалиции разделены на четыре ключевых направления военной деятельности - "воздух", "море", "суша" и "возрождение". Первые два предусматривают мониторинг соблюдения условий мира в небе над Украиной и в акватории Черного моря.

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А наземная компонента предполагает дислокацию войск на территории Украины. Эту идею уже публично поддержали Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, сказано в статье.

Издание пишет, что ожидается, что обучение украинских военных в рамках британской операции Interflex может быть перенесено из Британии в западные области Украины. Однако решение о более широком развертывании британских сил пока не принято.

В статье сказано, что западные войска, вероятно, не будут размещены на линии соприкосновения, чтобы избежать прямого вовлечения НАТО в боевые действия.

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Автор: 

Великобритания (4971) США (26701) гарантии безопасности (122) Коалиция желающих (1)


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Топ комментарии
+5
а россия может дать внятное обьяснение, почему она не хочет видеть нато в украине?
когда финляндия вступала в нато, путин говорил: "это их личное дело, это их личный выбор".
так почему когда финляндия вступает в нато это "их личное дело", а когда украина вступает в нато это "боже какой ужас"?

потому что "россия не хочет видеть нато на своих исторических территориях", как сказал шойгу, россия считает украину своей территорией? ну тогда они сами признали, что это имперская колониальная война.

ну тогда только бомбить россию! потому что имперские войны запрещены уставом оон.
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26.04.2025 01:48
+4
Всем очевиден ответ. Они подождут какого нить глобального движняка (типа Китай нападет на Тайвань, или Иран бомбить начнут), и опять нападут на Украину, чтобы всем не до нас было. А если мы в НАТО или тут войска НАТО то уже такой трюк не пройдет.
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26.04.2025 03:12
+3
Тіки дуже "приватно" , так , щоб трамп не почув
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26.04.2025 01:28
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Тіки дуже "приватно" , так , щоб трамп не почув
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26.04.2025 01:28 Ответить
"американські переговорники неформально заявили про готовність США надати підтримку європейським союзникам у межах ініціативи "коаліції охочих" - американці будуть говорити все, що завгодно, аби від них відстали.
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26.04.2025 01:31 Ответить
Здається хтось вже стає не потрібен.
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26.04.2025 01:33 Ответить
private, under the table kneeling.
There is a good news though
"ex-congressmen George Santos sentenced to 87 month prison".
l
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26.04.2025 01:35 Ответить
а россия может дать внятное обьяснение, почему она не хочет видеть нато в украине?
когда финляндия вступала в нато, путин говорил: "это их личное дело, это их личный выбор".
так почему когда финляндия вступает в нато это "их личное дело", а когда украина вступает в нато это "боже какой ужас"?

потому что "россия не хочет видеть нато на своих исторических территориях", как сказал шойгу, россия считает украину своей территорией? ну тогда они сами признали, что это имперская колониальная война.

ну тогда только бомбить россию! потому что имперские войны запрещены уставом оон.
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26.04.2025 01:48 Ответить
Всем очевиден ответ. Они подождут какого нить глобального движняка (типа Китай нападет на Тайвань, или Иран бомбить начнут), и опять нападут на Украину, чтобы всем не до нас было. А если мы в НАТО или тут войска НАТО то уже такой трюк не пройдет.
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26.04.2025 03:12 Ответить
потому что х у й ло восстaнaвливaет ссср, a без Укрaины это невозможно
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26.04.2025 05:45 Ответить
Тому що вони планують захопити всю територію України, а НАТО поставило б хрест на цих планах.
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26.04.2025 07:21 Ответить
женіть іх подалі, бо там якщо не хексет, то габбард або глосс. А там і до бортнікова вже рукой подать.
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26.04.2025 02:02 Ответить
привратно
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26.04.2025 07:22 Ответить
дурня якась - гарантії безпеки і підтримка - це зовсім інші речі
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26.04.2025 08:52 Ответить
Интересно, кто то еще верит словам американцев, сказанных "в частном порядке" ?
Сегодня они скажут одно , завтра другое.... Вон трамп каждый день делает противоречащие друг другу заявления...
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26.04.2025 09:19 Ответить
 
 