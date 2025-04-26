США приватно висловили готовність допомогти "коаліції охочих", - The Telegraph

США в приватному порядку запропонували надати гарантії безпеки "коаліції охочих". Йдеться про розвіддані та матеріально-технічну підтримку європейським союзникам у межах ініціативи "коаліції охочих", яка має забезпечити виконання можливої мирної угоди між Україною та Росією.

Про це пише The Telegraph із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Попри публічні заяви Дональда Трампа, в яких він уникає зобов’язань щодо безпекових гарантій, The Telegraph з посиланням на обізнані джерела повідомляє, що останніми тижнями американські переговорники неформально заявили про готовність США надати підтримку європейським союзникам у межах ініціативи "коаліції охочих".

Основними напрямами розглядається обмін розвідданими ‒ основа давнього партнерства між США та Великою Британією, а також логістичне забезпечення: від постачання до моніторингу переміщень російської армії.

Глава уряду Британії Кір Стармер натякнув в інтерв’ю The Telegraph про певний прогрес, заявивши, що "обговорення тривають, і Трамп неодноразово говорив, що підтримає нас. І я чітко зазначив, що це важливий елемент наших зусиль".

Зазначається, що плани коаліції поділені на чотири ключові напрямки військової діяльності - "повітря", "море", "суходіл" і "відродження". Перші два передбачають моніторинг дотримання умов миру в небі над Україною та в акваторії Чорного моря.

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А наземна компонента передбачає дислокацію військ на території України. Цю ідею вже публічно підтримали Стармер і президент Франції Еммануель Макрон, сказано в статті.

Видання пише, що очікується, що навчання українських військових у межах британської операції Interflex може бути перенесене з Британії до західних областей України. Проте рішення про ширше розгортання британських сил поки не ухвалене.

У статті сказано, що західні війська, ймовірно, не будуть розміщені на лінії зіткнення, щоб уникнути прямого втягнення НАТО у бойові дії.

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