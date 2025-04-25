УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8032 відвідувача онлайн
Новини Іноземні миротворці в Україні
728 11

У Британії кажуть, що ідея відправки миротворців в Україну досі розглядається

Чи будуть в Україні миротворці

У Британії наразі відкидають припущення про те, що країна нібито має намір відмовитися від відправки своїх військ в Україну в межах майбутнього миротворчого контингенту.

Як пише The Telegraph, про це заявив міністр навколишнього середовища Великої Британії Стів Рід,  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.

У виданні нагадали нещодавнє повідомлення The Times, де зазначалося, що Велика Британія, ймовірно, відмовиться від ідеї відправки військ у зв’язку із "занадто високими" ризиками.

Натомість зазначалося, що країна та її союзники зосередять зусилля на переозброєнні України та наданні їй повітряної і морської підтримки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введення миротворців до України може призвести до Третьої світової війни, - Шойгу

Однак міністр навколишнього середовища Стів Рід заявив, що "всі варіанти залишаються на столі".

Відповідаючи на запитання, чи уряд все ще налаштований на відправку британських військ, він сказав Sky News: "Ці переговори все ще тривають. Жодних рішень ще не прийнято, але всі варіанти залишаються на столі, незалежно від того, чи це буде сухопутна, повітряна чи морська операція".

Автор: 

Велика Британія (5598) миротворці (836)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
про це заявив міністр навколишнього середовища Великої Британії

Я разве это компетенция министра окружающей среды? Или у них, как и у нас, министры делают/комментируют все что угодно, кроме своих прямых обязанностей?
показати весь коментар
25.04.2025 11:52
+1
Господи, та не смішіть людей, в британії сухопутних військ в районі 70-80 тис, кого їм напрваляти ?!
показати весь коментар
25.04.2025 11:53
+1
Ніяка з європейських країн не буде до нас ніяких миротворців направляти , максимум пара тисяч буде десь на Закарпатті і все.
показати весь коментар
25.04.2025 12:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та кажіть вже правду: на пропозицію ***** домовилися зі штатами не відправляти до України свої війска, бо ***** на це пообіцяв припинити вогонь та збройну агресію
тіко запам'ятайте просту істину: ***** завжди наіпе
показати весь коментар
25.04.2025 11:48 Відповісти
про це заявив міністр навколишнього середовища Великої Британії

Я разве это компетенция министра окружающей среды? Или у них, как и у нас, министры делают/комментируют все что угодно, кроме своих прямых обязанностей?
показати весь коментар
25.04.2025 11:52 Відповісти
Господи, та не смішіть людей, в британії сухопутних військ в районі 70-80 тис, кого їм напрваляти ?!
показати весь коментар
25.04.2025 11:53 Відповісти
Ніяка з європейських країн не буде до нас ніяких миротворців направляти , максимум пара тисяч буде десь на Закарпатті і все.
показати весь коментар
25.04.2025 12:06 Відповісти
Признайтесь, мы боимся *****.
показати весь коментар
25.04.2025 12:06 Відповісти
Якщо британські війська будуть стояти глибоко в тилу то якось пох. чи направлять їх в Україну чи ні .
показати весь коментар
25.04.2025 12:07 Відповісти
Ідея носиться над туманним Альбіоном
показати весь коментар
25.04.2025 12:12 Відповісти
Британці будуть воювати або на чужій території , або на власній землі . Черчілів не має ,отже будуть на своїй...
показати весь коментар
25.04.2025 12:13 Відповісти
А толку з них, навіть якщо й на фронт поїдуть. Ідея ж в тому, що ці варяги як такий собі символ гарантій безпеки - типу по них якшо стрілятимете, то ми по вас влупим чим тільки можна. То з таким же успіхом можна сказати - якшо по українцях стрілятимете, то ми по вас влупим, ефект буде точно той самий. Так шо все це без сенсу, тягнуть час та й годі.
показати весь коментар
25.04.2025 12:26 Відповісти
Розмови тривають... Дві англійські бабусі, в пабі, нещодавно обговорили проблеми миротворців.
показати весь коментар
25.04.2025 12:42 Відповісти
Ніхто нікуди не їде,це все пиз..ж,димова завіса геройства англосаксів. Та й що вони стануть тут робити? Об'їдати нашу країну та швидко бігти назад спиною вперед. Потішні.
показати весь коментар
25.04.2025 13:03 Відповісти
 
 