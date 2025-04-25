У Британії кажуть, що ідея відправки миротворців в Україну досі розглядається

У Британії наразі відкидають припущення про те, що країна нібито має намір відмовитися від відправки своїх військ в Україну в межах майбутнього миротворчого контингенту.

Як пише The Telegraph, про це заявив міністр навколишнього середовища Великої Британії Стів Рід, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.

У виданні нагадали нещодавнє повідомлення The Times, де зазначалося, що Велика Британія, ймовірно, відмовиться від ідеї відправки військ у зв’язку із "занадто високими" ризиками.

Натомість зазначалося, що країна та її союзники зосередять зусилля на переозброєнні України та наданні їй повітряної і морської підтримки.

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Однак міністр навколишнього середовища Стів Рід заявив, що "всі варіанти залишаються на столі".

Відповідаючи на запитання, чи уряд все ще налаштований на відправку британських військ, він сказав Sky News: "Ці переговори все ще тривають. Жодних рішень ще не прийнято, але всі варіанти залишаються на столі, незалежно від того, чи це буде сухопутна, повітряна чи морська операція".