У Британії кажуть, що ідея відправки миротворців в Україну досі розглядається
У Британії наразі відкидають припущення про те, що країна нібито має намір відмовитися від відправки своїх військ в Україну в межах майбутнього миротворчого контингенту.
Як пише The Telegraph, про це заявив міністр навколишнього середовища Великої Британії Стів Рід, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.
У виданні нагадали нещодавнє повідомлення The Times, де зазначалося, що Велика Британія, ймовірно, відмовиться від ідеї відправки військ у зв’язку із "занадто високими" ризиками.
Натомість зазначалося, що країна та її союзники зосередять зусилля на переозброєнні України та наданні їй повітряної і морської підтримки.
Однак міністр навколишнього середовища Стів Рід заявив, що "всі варіанти залишаються на столі".
Відповідаючи на запитання, чи уряд все ще налаштований на відправку британських військ, він сказав Sky News: "Ці переговори все ще тривають. Жодних рішень ще не прийнято, але всі варіанти залишаються на столі, незалежно від того, чи це буде сухопутна, повітряна чи морська операція".
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тіко запам'ятайте просту істину: ***** завжди наіпе
Я разве это компетенция министра окружающей среды? Или у них, как и у нас, министры делают/комментируют все что угодно, кроме своих прямых обязанностей?