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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Введення миротворців до України може призвести до Третьої світової війни, - Шойгу

Що кажуть у Росії про миротворців в Україні

У Росії виступають проти можливості введення в Україну іноземних миротворчих військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Що стосується обговорення розміщення так званих військових контингентів на території України - так, це абсолютно неприйнятно для нас. Це несе критичну небезпеку для всієї європейської та світової безпеки", - заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Водночас ексміністр оборони РФ, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу сказав, що миротворці на території України можуть призвести до прямого зіткнення Росії з НАТО та до Третьої світової війни.

Також читайте: Шойгу зустрівся з Кім Чен Ином: Передав "важливий лист" від Путіна

"Здоровомислячі політики в Європі розуміють, що реалізація такого сценарію може призвести до прямого зіткнення НАТО з Росією і в подальшому – до Третьої світової війни", - зазначив Шойгу.

За його словами, у Європі нібито розгортається "нічим не прикрита кампанія з підготовки до військового конфлікту з Російською Федерацією".

"На різних рівнях озвучуються можливі терміни такого зіткнення – від трьох до п’яти років. Уже в 2030 році європейські політики та військові хочуть бути готовими воювати з нами", - підсумував він.

Читайте: "Кремлівський м’ясник" Путін 9 травня спробує влаштувати шоу, - глава МЗС Латвії Браже

Автор: 

Пєсков Дмитро (1629) росія (65223) Шойгу Сергій (626)


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Топ коментарі
+26
Грізний оленетрах.
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24.04.2025 13:57
+17
Ага мішати русні беззаконня творити в безпредєл
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24.04.2025 13:57
+11
Може призвести, а може і не призвести. Невведення миротворчої місії так само: може призвести, а може не призвести
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24.04.2025 14:01
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Грізний оленетрах.
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24.04.2025 13:57 Відповісти
Може призвести, а може і не призвести. Невведення миротворчої місії так само: може призвести, а може не призвести
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24.04.2025 14:01 Відповісти
Це теж саме, коли кацапи вважають загрозою встановлення 2 млн. протитанкових мін на їхньому та на бальбашовському кордоні. СКА, як міни нападуть на кацапів? Захист від цієї орди вважається загрозою!? Нема слів, одне матюччя.
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24.04.2025 14:46 Відповісти
У племені масаїв подібна загорожа іменується "бома". Вони рубали гілля акацій (африканських), з міцними і пружними колючками, довжиною до 10 см, і укладали високим валом, навкруги селища. Свійські тварини заганялися, на ніч, всередину загорожі. Хижаки чули їх запах, але нічого зробить не могли - бо кололи морди і лапи...
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24.04.2025 15:12 Відповісти
Причьом эта алени иво трахают. Всем стадам.
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24.04.2025 14:56 Відповісти
Ага мішати русні беззаконня творити в безпредєл
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24.04.2025 13:57 Відповісти
Цікаво, звідки у олєнєвода впевненість, що у випадку третьої світової, кордон московії не буде просуватися глибше в бік Азії
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24.04.2025 15:05 Відповісти
іншого варіанту немає, усі гуртом будуть єпати русню... на окупованій території України, щоб у каців не було аргументів розмахувати ядрьоною бімбою, посилаючись на свою навіть уже змінену доктрину.
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24.04.2025 13:58 Відповісти
Ніби хтось їх збирається вводити.
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24.04.2025 13:58 Відповісти
Взагалі-то збираються.
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24.04.2025 21:19 Відповісти
Украина на них уже напала, теперь и Европа готовится... "росСМИ" верный источник.
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24.04.2025 13:58 Відповісти
Говносранець-олєнєвод шойгу довго виходив з запою. Третя світова вже розпочалася.
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24.04.2025 13:59 Відповісти
Вай, як страшно
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24.04.2025 14:00 Відповісти
кацапи готують грунт для наступної війни через 4 роки. Якщо будуть міжнародні сили-це важче, але можливо.
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24.04.2025 14:00 Відповісти
То нехай.
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24.04.2025 14:01 Відповісти
Але чомусь миротворці, не з ядерною зброєю??
Шойгу треба в яранзі сидіти біля чумПрацівниці, щоб вогонь не згас, а його пердолить, як Хрущова балачками про «Третья мірафая вайна»???
Зовсім погано стало, з головою у ветеринара!
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24.04.2025 14:03 Відповісти
От власне і найяскравіша відповідь про "поагнення кацапів до миру" - "введення миротворців на історичні російські землі"... Тут навіть для дурнів і юродивих має бути зрозуміло, що кацапи підуть далі, бо вся Україна - то "" історичні землі" виявляється. А може ж бути, що такими зеилями кацапи вважають не лише Прибалтику, а й герцогство Варшавське і велике князівство Фінляндське. Це вже дзвінок тривоги, чи ще ні?
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24.04.2025 14:04 Відповісти
ще одна чурка вилізло з чуркістану.
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24.04.2025 14:04 Відповісти
А той ще звідки виповз? Затєрянний в тайгє.
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24.04.2025 14:06 Відповісти
Європа цілком може обісратися і не вводити контингент, вони цього ой як не хочуть тягнуть до останнього.
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24.04.2025 14:06 Відповісти
Вони вже давно обісралися, тому замість реальних дій ми маємо одні розмови та обіцянки
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24.04.2025 16:58 Відповісти
Шах і мат вам дрочери на мирний план Тромба. ***** не збирається зупинятися що б ви там з ним не підписали і про це відкрито говорить. Але мене добивають наші ідіоти які вірять що з *****м можна домовитися віддавши йому щось. Дебіли, скільки ще ракет і бомб на вашу голову повинно прилетіти щоб вибити з вас цей ідіотизм?
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24.04.2025 14:07 Відповісти
Хтось щось віддав?
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24.04.2025 15:04 Відповісти
Чукчу спитати забули...
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24.04.2025 14:07 Відповісти
Ну звістно, якщо рашка не збирається припиняти війну і після перемирʼя, о нащо їй ті миротворці? Як тоді вона людей вбивати, тероризувати, обманювати людство буде?
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24.04.2025 14:08 Відповісти
Виклик поліції на місце злочину спровокує повстання вуличних банд.
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24.04.2025 14:09 Відповісти
Тупой тувінський алень -ассенізатор прикинувся віником шо типу Третя Світовп ще не почалась?
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24.04.2025 14:09 Відповісти
Виводьте собакоїдів, вузькооких і бородачів. Тоді подивимся
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24.04.2025 14:11 Відповісти
Та ви що??вже й олєнєвод виліз !!!Видно гарні БА-БА-ХИ українці зробили!!Було б добре ще пару складів взірвати то можливо "по доброй волє" зроблять отріцательноє наступлєніє знашої тереторії?
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24.04.2025 14:15 Відповісти
С котами низя....
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24.04.2025 14:16 Відповісти
А хто з ким буде воювать в "світовій" війні?
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24.04.2025 14:18 Відповісти
Касапи, ті ж самі та інші штибу мерина так само пистіли за надання Україні західної зброї, мовляв, це призведе до світової війни.
Тільки не пистять стосовно світової, коли за них воюють орки китайської та инвської армій.

До світової війни в розумінні всі проти всіх ще далеко, і миротворці, якщо вони зайдуть до України - це не причина.
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24.04.2025 14:21 Відповісти
подозреваю что кремль мог просто запугать трампа и всю его команду.... Они реально уугрожают персонально, и не только первым лицам государств но и просто известным личностям.

Вот пример: "Легендарный хоккеист Доминик Гашек рассказал, что бывший президент рф Дмитрий Медведев угрожал убить его."

https://sport.ua/news/755851-dominik-gashek-etot-rossiyanin-ugrozhal-menya-ubit
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24.04.2025 14:25 Відповісти
Пляшкою Фінляндії)
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24.04.2025 14:31 Відповісти
А зараз шо?
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24.04.2025 14:31 Відповісти
Ну ж всім зрозуміло, що ніяких миротворців в Україні не буде. 1. Напишу спрощено, більшість просто сситься і не хоче бути втягнутим хоч найменшим чином фізично у війну. 2. Важко уявити, який контингент у кількості має бути щоб контролювати 1500 км. лінії зіткнення. 3. Статус "миротворці" має надати ООН, тут просто смішно тільки від того, що ці стурбовані пожерателі грошових знаків на таке здатні. 4. Навіть якщо уявити, що в Україну буде направлено умовно 300 тис. військових (миротворців) з інших країн, що вони будуть робити у разі якщо казлорилі відновлять бойові дії. Почнуть їм у відповідь накидувати? Сумніваюсь. Скоріш за все об'являть план евакуації, що ускладнить тільки логістику для ЗСУ. Тому ця тема з миротворцями, на мою думку, не більше ніж "а пагаваріть". Ясно, що кацапи не допустять того, щоб тут були іноземні сили, це їм ускладнить завдання. Тому от такі голови як "шайгу, хєрасівами, пєскови, захарави" та інша шваль будуть лякати наслідкми таких дій.
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24.04.2025 14:32 Відповісти
А как насчёт кацапских "миротворцев" в Северной Осетии и Абхазии накануне нападения на Грузию?
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24.04.2025 14:34 Відповісти
Найбільше бісить що США і ще багато хто в світі - на це ведуться як соплива дітвора . Коли кацапи , їхні політики і пропагандони , прямо кажуть що вся їхня політика заточена на залякування . Ані нас абязани баяцца - це звучить мало не в кожному ефірі їхніх передач .
Взагалі - міф про американців , як націю грізних суперменів ,які в ім'я справедливості рятують світ від різних злодіїв і терористів з ядерною зброєю , виявився лише міфом з голлівудських фільмів , і лопнув як мильна бульбашка. В реалі вони виявилися сцикливим , зашуганим і безвольним перед диктатурою - стадом . Ну не всі звичайно , але переважна частина суспільства . Одні підтримують МАГА ( коричневу диктатуру по суті ) , інші просто дивляться на все це і мовчать . Протестує по суті - лише незначна частина .
Що стосується війни в Україні . Сестра мого товариша ( дурепа схиблена на трампові . Яку я добре знаю , але навіть і подумати не міг раніше , поки він мені не сказав ) , яка живе в штатах вже років 30 , прямо так і сказала йому по телефону - ми все тут розуміємо , і розуміємо що агресор - росія , а Україна лише захищається , але у путєна ядерна зброя . І це все міняє . Саме тому ми ( американці тобто ) боїмося тиснути на путєна , і хочемо щоб припинили війну саме ви ( українці тобто ).
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24.04.2025 14:47 Відповісти
цій дурепі не нагадали, що саме піндоси забрали у нас яз? і якщо б не вони, ця війна не почалася б??
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24.04.2025 23:58 Відповісти
Не будет коллективный Запад умирать за Украину, украинцев они всех на фронт кинут, а сами будут сыпать взволнованности с озабоченностями.
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24.04.2025 14:48 Відповісти
но и союзник (единственный) КНДР кроме наемников за золото тоже не будет умирать за парашу
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24.04.2025 14:53 Відповісти
А дело не в Украине. Запад уже проходил это 90 лет тому назад и помнит, что политика умиротворения агрессора ни к чему хорошему никогда не приводит. Ведь путинская россия ничем не отличается от гитреровской германии. И больше ни на какой мюнхенский сговор запад не пойдет. Необразованные трампоны, не знающие истории, не в счет - главы европейских стран как раз историю знают хорошо. И знают, что к Второй Мировой войне привели именно уступки агрессору.
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24.04.2025 14:55 Відповісти
Я вам больше скажу, Запад даже за прибалтов умирать не будет, похрен НАТО и ЕС. Перед тем как ввязываться в военный конфликт, натовское командование соизмеряет силы и определяет риски. Вы что думаете США готовы умереть за прибалтов? А без США это не военный блок, а одно название.
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24.04.2025 15:46 Відповісти
Ты просто дурачек, если так и не понял, что РФ - угроза не только Украине и странам Балтии (а не "прибалтам", кусок ты кацапского говна под польским прокси). РФ является угрозой мирной жизни для всей Европы. никто вам не будет скармливать страны, на которые вы позаритесь, по одной. Никого вы не обманите. Получите коллективных ********.
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24.04.2025 17:25 Відповісти
Да, да, да. Я всё это уже слышал много раз, ты только забыл добавить сакральное "СКОРО".
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24.04.2025 17:54 Відповісти
3 года уже топчитесь на месте, а все мечтаете о странах Балтии и тд. Ну не дебилы? Вопрос риторический, конечно же вы - дебилы. Нет, мирно жить, развивать свои регионы, все давно бы шейхами были, если бы ваше ***** не в войну вкладывалось, а в свою страну. Но нет - вас все на чужое тянет, вам все бы что-то захапать и разрушить, строить вы не способны. Живете всю историю в дерьме и мечтаете, чтобы все так жили. Вы не народ, а глисты.
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24.04.2025 18:35 Відповісти
Да это ты всё мечтаешь кому-то п*здюлей вломить, а лично мне прибалты нужны, как рыбе зонтик
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24.04.2025 19:49 Відповісти
Я мечтаю о том, чтобы вашей глистной Московии не существовало - и тогда все жили бы мирно и счастливо. Ибо только вы являетесь угрозой безопасности всех стран и вечными агрессорами.
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24.04.2025 20:24 Відповісти
Ты меня не знаешь, просто ты зациклен и по всей видимости не совсем психически здоров.
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24.04.2025 20:43 Відповісти
Уже устал от так называемых безногих пенсионеров, которые не в состоянии дойти до военкомата, сидят в тырнете желчью брызжут.
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24.04.2025 20:45 Відповісти
Я знаю, что ты - кацап, этого достаточно.
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24.04.2025 21:30 Відповісти
Когда наберёшься смелости щирый украинец, шумни мне, скину тебе геолокацию военкоматов.
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24.04.2025 22:46 Відповісти
Не смеши. Я за прошлый год был в районном ТЦК 5 раз.
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24.04.2025 23:02 Відповісти
Ааа, я то думал ты на передке пять лет был.
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24.04.2025 23:06 Відповісти
Тобто цей ординець прямо каже, що рашка планує знову напасти на Україну - бо як інакше це до чогось може призвести?
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24.04.2025 14:52 Відповісти
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24.04.2025 14:52 Відповісти
О чем ты лепечешь дурачок. Четвертый год с всу справиться не можешь. Какая тебе мировая война, в дерьмо вас втопчат если миром возьмут за яйца
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24.04.2025 15:02 Відповісти
Олень ,краще прямуй в Гаагу,там тобі пояснять що такі козли вінторогі як ти та ***** призведуть до світової війни.
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24.04.2025 15:05 Відповісти
Я теж проти, треба вводити до ху..... лостану. Китайці до Уралу, і європейці теж.
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24.04.2025 15:21 Відповісти
Чим воюватимеш, пєтрушка москальська? Ти всю зброю
у війні за три дня просрав. Тому тобі якраз вигідне перемиря
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24.04.2025 15:50 Відповісти
А рішення розпочати СВО не може привести до третьої світової ? "Дєвочкі, уймітє вашу мать!"
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24.04.2025 15:56 Відповісти
Руські,ви своі діі бачите-думали пройде і весь світ змовчить....Тепер Європа зпровокує третю світову------вийдіть з Украіни і все стане на своі місця.Ми не пробачимо,сволота....
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24.04.2025 16:21 Відповісти
Так уже полмира воюет, оленевод знатный. Три ядерных с безядерной Украиной
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24.04.2025 17:04 Відповісти
 
 