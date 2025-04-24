Введення миротворців до України може призвести до Третьої світової війни, - Шойгу

У Росії виступають проти можливості введення в Україну іноземних миротворчих військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Що стосується обговорення розміщення так званих військових контингентів на території України - так, це абсолютно неприйнятно для нас. Це несе критичну небезпеку для всієї європейської та світової безпеки", - заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Водночас ексміністр оборони РФ, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу сказав, що миротворці на території України можуть призвести до прямого зіткнення Росії з НАТО та до Третьої світової війни.

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"Здоровомислячі політики в Європі розуміють, що реалізація такого сценарію може призвести до прямого зіткнення НАТО з Росією і в подальшому – до Третьої світової війни", - зазначив Шойгу.

За його словами, у Європі нібито розгортається "нічим не прикрита кампанія з підготовки до військового конфлікту з Російською Федерацією".

"На різних рівнях озвучуються можливі терміни такого зіткнення – від трьох до п’яти років. Уже в 2030 році європейські політики та військові хочуть бути готовими воювати з нами", - підсумував він.

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