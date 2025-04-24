Введення миротворців до України може призвести до Третьої світової війни, - Шойгу
У Росії виступають проти можливості введення в Україну іноземних миротворчих військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Що стосується обговорення розміщення так званих військових контингентів на території України - так, це абсолютно неприйнятно для нас. Це несе критичну небезпеку для всієї європейської та світової безпеки", - заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.
Водночас ексміністр оборони РФ, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу сказав, що миротворці на території України можуть призвести до прямого зіткнення Росії з НАТО та до Третьої світової війни.
"Здоровомислячі політики в Європі розуміють, що реалізація такого сценарію може призвести до прямого зіткнення НАТО з Росією і в подальшому – до Третьої світової війни", - зазначив Шойгу.
За його словами, у Європі нібито розгортається "нічим не прикрита кампанія з підготовки до військового конфлікту з Російською Федерацією".
"На різних рівнях озвучуються можливі терміни такого зіткнення – від трьох до п’яти років. Уже в 2030 році європейські політики та військові хочуть бути готовими воювати з нами", - підсумував він.
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Шойгу треба в яранзі сидіти біля чумПрацівниці, щоб вогонь не згас, а його пердолить, як Хрущова балачками про «Третья мірафая вайна»???
Зовсім погано стало, з головою у ветеринара!
Тільки не пистять стосовно світової, коли за них воюють орки китайської та инвської армій.
До світової війни в розумінні всі проти всіх ще далеко, і миротворці, якщо вони зайдуть до України - це не причина.
Вот пример: "Легендарный хоккеист Доминик Гашек рассказал, что бывший президент рф Дмитрий Медведев угрожал убить его."
https://sport.ua/news/755851-dominik-gashek-etot-rossiyanin-ugrozhal-menya-ubit
Взагалі - міф про американців , як націю грізних суперменів ,які в ім'я справедливості рятують світ від різних злодіїв і терористів з ядерною зброєю , виявився лише міфом з голлівудських фільмів , і лопнув як мильна бульбашка. В реалі вони виявилися сцикливим , зашуганим і безвольним перед диктатурою - стадом . Ну не всі звичайно , але переважна частина суспільства . Одні підтримують МАГА ( коричневу диктатуру по суті ) , інші просто дивляться на все це і мовчать . Протестує по суті - лише незначна частина .
Що стосується війни в Україні . Сестра мого товариша ( дурепа схиблена на трампові . Яку я добре знаю , але навіть і подумати не міг раніше , поки він мені не сказав ) , яка живе в штатах вже років 30 , прямо так і сказала йому по телефону - ми все тут розуміємо , і розуміємо що агресор - росія , а Україна лише захищається , але у путєна ядерна зброя . І це все міняє . Саме тому ми ( американці тобто ) боїмося тиснути на путєна , і хочемо щоб припинили війну саме ви ( українці тобто ).
у війні за три дня просрав. Тому тобі якраз вигідне перемиря