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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Введение миротворцев в Украину может привести к Третьей мировой войне, - Шойгу

Что говорят в России о миротворцах в Украине

В России выступают против возможности введения в Украину иностранных миротворческих войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Что касается обсуждения размещения так называемых военных контингентов на территории Украины - да, это абсолютно неприемлемо для нас. Это несет критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В то же время экс-министр обороны РФ, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сказал, что миротворцы на территории Украины могут привести к прямому столкновению России с НАТО и к Третьей мировой войне.

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"Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем - к Третьей мировой войне", - отметил Шойгу.

По его словам, в Европе якобы разворачивается "ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией".

"На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения - от трех до пяти лет. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовыми воевать с нами", - подытожил он.

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Автор: 

Песков Дмитрий (1879) россия (95569) Шойгу Сергей (713)


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Топ комментарии
+26
Грізний оленетрах.
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24.04.2025 13:57
+17
Ага мішати русні беззаконня творити в безпредєл
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24.04.2025 13:57
+11
Може призвести, а може і не призвести. Невведення миротворчої місії так само: може призвести, а може не призвести
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24.04.2025 14:01
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Грізний оленетрах.
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24.04.2025 13:57 Ответить
Може призвести, а може і не призвести. Невведення миротворчої місії так само: може призвести, а може не призвести
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24.04.2025 14:01 Ответить
Це теж саме, коли кацапи вважають загрозою встановлення 2 млн. протитанкових мін на їхньому та на бальбашовському кордоні. СКА, як міни нападуть на кацапів? Захист від цієї орди вважається загрозою!? Нема слів, одне матюччя.
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24.04.2025 14:46 Ответить
У племені масаїв подібна загорожа іменується "бома". Вони рубали гілля акацій (африканських), з міцними і пружними колючками, довжиною до 10 см, і укладали високим валом, навкруги селища. Свійські тварини заганялися, на ніч, всередину загорожі. Хижаки чули їх запах, але нічого зробить не могли - бо кололи морди і лапи...
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24.04.2025 15:12 Ответить
Причьом эта алени иво трахают. Всем стадам.
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24.04.2025 14:56 Ответить
Ага мішати русні беззаконня творити в безпредєл
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24.04.2025 13:57 Ответить
Цікаво, звідки у олєнєвода впевненість, що у випадку третьої світової, кордон московії не буде просуватися глибше в бік Азії
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24.04.2025 15:05 Ответить
іншого варіанту немає, усі гуртом будуть єпати русню... на окупованій території України, щоб у каців не було аргументів розмахувати ядрьоною бімбою, посилаючись на свою навіть уже змінену доктрину.
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24.04.2025 13:58 Ответить
Ніби хтось їх збирається вводити.
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24.04.2025 13:58 Ответить
Взагалі-то збираються.
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24.04.2025 21:19 Ответить
Украина на них уже напала, теперь и Европа готовится... "росСМИ" верный источник.
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24.04.2025 13:58 Ответить
Говносранець-олєнєвод шойгу довго виходив з запою. Третя світова вже розпочалася.
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24.04.2025 13:59 Ответить
Вай, як страшно
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24.04.2025 14:00 Ответить
кацапи готують грунт для наступної війни через 4 роки. Якщо будуть міжнародні сили-це важче, але можливо.
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24.04.2025 14:00 Ответить
То нехай.
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24.04.2025 14:01 Ответить
Але чомусь миротворці, не з ядерною зброєю??
Шойгу треба в яранзі сидіти біля чумПрацівниці, щоб вогонь не згас, а його пердолить, як Хрущова балачками про «Третья мірафая вайна»???
Зовсім погано стало, з головою у ветеринара!
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24.04.2025 14:03 Ответить
От власне і найяскравіша відповідь про "поагнення кацапів до миру" - "введення миротворців на історичні російські землі"... Тут навіть для дурнів і юродивих має бути зрозуміло, що кацапи підуть далі, бо вся Україна - то "" історичні землі" виявляється. А може ж бути, що такими зеилями кацапи вважають не лише Прибалтику, а й герцогство Варшавське і велике князівство Фінляндське. Це вже дзвінок тривоги, чи ще ні?
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24.04.2025 14:04 Ответить
ще одна чурка вилізло з чуркістану.
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24.04.2025 14:04 Ответить
А той ще звідки виповз? Затєрянний в тайгє.
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24.04.2025 14:06 Ответить
Європа цілком може обісратися і не вводити контингент, вони цього ой як не хочуть тягнуть до останнього.
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24.04.2025 14:06 Ответить
Вони вже давно обісралися, тому замість реальних дій ми маємо одні розмови та обіцянки
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24.04.2025 16:58 Ответить
Шах і мат вам дрочери на мирний план Тромба. ***** не збирається зупинятися що б ви там з ним не підписали і про це відкрито говорить. Але мене добивають наші ідіоти які вірять що з *****м можна домовитися віддавши йому щось. Дебіли, скільки ще ракет і бомб на вашу голову повинно прилетіти щоб вибити з вас цей ідіотизм?
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24.04.2025 14:07 Ответить
Хтось щось віддав?
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24.04.2025 15:04 Ответить
Чукчу спитати забули...
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24.04.2025 14:07 Ответить
Ну звістно, якщо рашка не збирається припиняти війну і після перемирʼя, о нащо їй ті миротворці? Як тоді вона людей вбивати, тероризувати, обманювати людство буде?
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24.04.2025 14:08 Ответить
Виклик поліції на місце злочину спровокує повстання вуличних банд.
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24.04.2025 14:09 Ответить
Тупой тувінський алень -ассенізатор прикинувся віником шо типу Третя Світовп ще не почалась?
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24.04.2025 14:09 Ответить
Виводьте собакоїдів, вузькооких і бородачів. Тоді подивимся
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24.04.2025 14:11 Ответить
Та ви що??вже й олєнєвод виліз !!!Видно гарні БА-БА-ХИ українці зробили!!Було б добре ще пару складів взірвати то можливо "по доброй волє" зроблять отріцательноє наступлєніє знашої тереторії?
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24.04.2025 14:15 Ответить
С котами низя....
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24.04.2025 14:16 Ответить
А хто з ким буде воювать в "світовій" війні?
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24.04.2025 14:18 Ответить
Касапи, ті ж самі та інші штибу мерина так само пистіли за надання Україні західної зброї, мовляв, це призведе до світової війни.
Тільки не пистять стосовно світової, коли за них воюють орки китайської та инвської армій.

До світової війни в розумінні всі проти всіх ще далеко, і миротворці, якщо вони зайдуть до України - це не причина.
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24.04.2025 14:21 Ответить
подозреваю что кремль мог просто запугать трампа и всю его команду.... Они реально уугрожают персонально, и не только первым лицам государств но и просто известным личностям.

Вот пример: "Легендарный хоккеист Доминик Гашек рассказал, что бывший президент рф Дмитрий Медведев угрожал убить его."

https://sport.ua/news/755851-dominik-gashek-etot-rossiyanin-ugrozhal-menya-ubit
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24.04.2025 14:25 Ответить
Пляшкою Фінляндії)
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24.04.2025 14:31 Ответить
А зараз шо?
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24.04.2025 14:31 Ответить
Ну ж всім зрозуміло, що ніяких миротворців в Україні не буде. 1. Напишу спрощено, більшість просто сситься і не хоче бути втягнутим хоч найменшим чином фізично у війну. 2. Важко уявити, який контингент у кількості має бути щоб контролювати 1500 км. лінії зіткнення. 3. Статус "миротворці" має надати ООН, тут просто смішно тільки від того, що ці стурбовані пожерателі грошових знаків на таке здатні. 4. Навіть якщо уявити, що в Україну буде направлено умовно 300 тис. військових (миротворців) з інших країн, що вони будуть робити у разі якщо казлорилі відновлять бойові дії. Почнуть їм у відповідь накидувати? Сумніваюсь. Скоріш за все об'являть план евакуації, що ускладнить тільки логістику для ЗСУ. Тому ця тема з миротворцями, на мою думку, не більше ніж "а пагаваріть". Ясно, що кацапи не допустять того, щоб тут були іноземні сили, це їм ускладнить завдання. Тому от такі голови як "шайгу, хєрасівами, пєскови, захарави" та інша шваль будуть лякати наслідкми таких дій.
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24.04.2025 14:32 Ответить
А как насчёт кацапских "миротворцев" в Северной Осетии и Абхазии накануне нападения на Грузию?
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24.04.2025 14:34 Ответить
Найбільше бісить що США і ще багато хто в світі - на це ведуться як соплива дітвора . Коли кацапи , їхні політики і пропагандони , прямо кажуть що вся їхня політика заточена на залякування . Ані нас абязани баяцца - це звучить мало не в кожному ефірі їхніх передач .
Взагалі - міф про американців , як націю грізних суперменів ,які в ім'я справедливості рятують світ від різних злодіїв і терористів з ядерною зброєю , виявився лише міфом з голлівудських фільмів , і лопнув як мильна бульбашка. В реалі вони виявилися сцикливим , зашуганим і безвольним перед диктатурою - стадом . Ну не всі звичайно , але переважна частина суспільства . Одні підтримують МАГА ( коричневу диктатуру по суті ) , інші просто дивляться на все це і мовчать . Протестує по суті - лише незначна частина .
Що стосується війни в Україні . Сестра мого товариша ( дурепа схиблена на трампові . Яку я добре знаю , але навіть і подумати не міг раніше , поки він мені не сказав ) , яка живе в штатах вже років 30 , прямо так і сказала йому по телефону - ми все тут розуміємо , і розуміємо що агресор - росія , а Україна лише захищається , але у путєна ядерна зброя . І це все міняє . Саме тому ми ( американці тобто ) боїмося тиснути на путєна , і хочемо щоб припинили війну саме ви ( українці тобто ).
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24.04.2025 14:47 Ответить
цій дурепі не нагадали, що саме піндоси забрали у нас яз? і якщо б не вони, ця війна не почалася б??
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24.04.2025 23:58 Ответить
Не будет коллективный Запад умирать за Украину, украинцев они всех на фронт кинут, а сами будут сыпать взволнованности с озабоченностями.
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24.04.2025 14:48 Ответить
но и союзник (единственный) КНДР кроме наемников за золото тоже не будет умирать за парашу
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24.04.2025 14:53 Ответить
А дело не в Украине. Запад уже проходил это 90 лет тому назад и помнит, что политика умиротворения агрессора ни к чему хорошему никогда не приводит. Ведь путинская россия ничем не отличается от гитреровской германии. И больше ни на какой мюнхенский сговор запад не пойдет. Необразованные трампоны, не знающие истории, не в счет - главы европейских стран как раз историю знают хорошо. И знают, что к Второй Мировой войне привели именно уступки агрессору.
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24.04.2025 14:55 Ответить
Я вам больше скажу, Запад даже за прибалтов умирать не будет, похрен НАТО и ЕС. Перед тем как ввязываться в военный конфликт, натовское командование соизмеряет силы и определяет риски. Вы что думаете США готовы умереть за прибалтов? А без США это не военный блок, а одно название.
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24.04.2025 15:46 Ответить
Ты просто дурачек, если так и не понял, что РФ - угроза не только Украине и странам Балтии (а не "прибалтам", кусок ты кацапского говна под польским прокси). РФ является угрозой мирной жизни для всей Европы. никто вам не будет скармливать страны, на которые вы позаритесь, по одной. Никого вы не обманите. Получите коллективных ********.
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24.04.2025 17:25 Ответить
Да, да, да. Я всё это уже слышал много раз, ты только забыл добавить сакральное "СКОРО".
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24.04.2025 17:54 Ответить
3 года уже топчитесь на месте, а все мечтаете о странах Балтии и тд. Ну не дебилы? Вопрос риторический, конечно же вы - дебилы. Нет, мирно жить, развивать свои регионы, все давно бы шейхами были, если бы ваше ***** не в войну вкладывалось, а в свою страну. Но нет - вас все на чужое тянет, вам все бы что-то захапать и разрушить, строить вы не способны. Живете всю историю в дерьме и мечтаете, чтобы все так жили. Вы не народ, а глисты.
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24.04.2025 18:35 Ответить
Да это ты всё мечтаешь кому-то п*здюлей вломить, а лично мне прибалты нужны, как рыбе зонтик
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24.04.2025 19:49 Ответить
Я мечтаю о том, чтобы вашей глистной Московии не существовало - и тогда все жили бы мирно и счастливо. Ибо только вы являетесь угрозой безопасности всех стран и вечными агрессорами.
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24.04.2025 20:24 Ответить
Ты меня не знаешь, просто ты зациклен и по всей видимости не совсем психически здоров.
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24.04.2025 20:43 Ответить
Уже устал от так называемых безногих пенсионеров, которые не в состоянии дойти до военкомата, сидят в тырнете желчью брызжут.
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24.04.2025 20:45 Ответить
Я знаю, что ты - кацап, этого достаточно.
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24.04.2025 21:30 Ответить
Когда наберёшься смелости щирый украинец, шумни мне, скину тебе геолокацию военкоматов.
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24.04.2025 22:46 Ответить
Не смеши. Я за прошлый год был в районном ТЦК 5 раз.
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24.04.2025 23:02 Ответить
Ааа, я то думал ты на передке пять лет был.
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24.04.2025 23:06 Ответить
Тобто цей ординець прямо каже, що рашка планує знову напасти на Україну - бо як інакше це до чогось може призвести?
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24.04.2025 14:52 Ответить
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24.04.2025 14:52 Ответить
О чем ты лепечешь дурачок. Четвертый год с всу справиться не можешь. Какая тебе мировая война, в дерьмо вас втопчат если миром возьмут за яйца
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24.04.2025 15:02 Ответить
Олень ,краще прямуй в Гаагу,там тобі пояснять що такі козли вінторогі як ти та ***** призведуть до світової війни.
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24.04.2025 15:05 Ответить
Я теж проти, треба вводити до ху..... лостану. Китайці до Уралу, і європейці теж.
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24.04.2025 15:21 Ответить
Чим воюватимеш, пєтрушка москальська? Ти всю зброю
у війні за три дня просрав. Тому тобі якраз вигідне перемиря
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24.04.2025 15:50 Ответить
А рішення розпочати СВО не може привести до третьої світової ? "Дєвочкі, уймітє вашу мать!"
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24.04.2025 15:56 Ответить
Руські,ви своі діі бачите-думали пройде і весь світ змовчить....Тепер Європа зпровокує третю світову------вийдіть з Украіни і все стане на своі місця.Ми не пробачимо,сволота....
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24.04.2025 16:21 Ответить
Так уже полмира воюет, оленевод знатный. Три ядерных с безядерной Украиной
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24.04.2025 17:04 Ответить
Может её ( мировую) закончить !
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25.04.2025 03:52 Ответить
 
 