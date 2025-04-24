Введение миротворцев в Украину может привести к Третьей мировой войне, - Шойгу

В России выступают против возможности введения в Украину иностранных миротворческих войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Что касается обсуждения размещения так называемых военных контингентов на территории Украины - да, это абсолютно неприемлемо для нас. Это несет критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В то же время экс-министр обороны РФ, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сказал, что миротворцы на территории Украины могут привести к прямому столкновению России с НАТО и к Третьей мировой войне.

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"Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем - к Третьей мировой войне", - отметил Шойгу.

По его словам, в Европе якобы разворачивается "ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией".

"На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения - от трех до пяти лет. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовыми воевать с нами", - подытожил он.

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