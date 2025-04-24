Введение миротворцев в Украину может привести к Третьей мировой войне, - Шойгу
В России выступают против возможности введения в Украину иностранных миротворческих войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Что касается обсуждения размещения так называемых военных контингентов на территории Украины - да, это абсолютно неприемлемо для нас. Это несет критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
В то же время экс-министр обороны РФ, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сказал, что миротворцы на территории Украины могут привести к прямому столкновению России с НАТО и к Третьей мировой войне.
"Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем - к Третьей мировой войне", - отметил Шойгу.
По его словам, в Европе якобы разворачивается "ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией".
"На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения - от трех до пяти лет. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовыми воевать с нами", - подытожил он.
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Шойгу треба в яранзі сидіти біля чумПрацівниці, щоб вогонь не згас, а його пердолить, як Хрущова балачками про «Третья мірафая вайна»???
Зовсім погано стало, з головою у ветеринара!
Тільки не пистять стосовно світової, коли за них воюють орки китайської та инвської армій.
До світової війни в розумінні всі проти всіх ще далеко, і миротворці, якщо вони зайдуть до України - це не причина.
Вот пример: "Легендарный хоккеист Доминик Гашек рассказал, что бывший президент рф Дмитрий Медведев угрожал убить его."
https://sport.ua/news/755851-dominik-gashek-etot-rossiyanin-ugrozhal-menya-ubit
Взагалі - міф про американців , як націю грізних суперменів ,які в ім'я справедливості рятують світ від різних злодіїв і терористів з ядерною зброєю , виявився лише міфом з голлівудських фільмів , і лопнув як мильна бульбашка. В реалі вони виявилися сцикливим , зашуганим і безвольним перед диктатурою - стадом . Ну не всі звичайно , але переважна частина суспільства . Одні підтримують МАГА ( коричневу диктатуру по суті ) , інші просто дивляться на все це і мовчать . Протестує по суті - лише незначна частина .
Що стосується війни в Україні . Сестра мого товариша ( дурепа схиблена на трампові . Яку я добре знаю , але навіть і подумати не міг раніше , поки він мені не сказав ) , яка живе в штатах вже років 30 , прямо так і сказала йому по телефону - ми все тут розуміємо , і розуміємо що агресор - росія , а Україна лише захищається , але у путєна ядерна зброя . І це все міняє . Саме тому ми ( американці тобто ) боїмося тиснути на путєна , і хочемо щоб припинили війну саме ви ( українці тобто ).
у війні за три дня просрав. Тому тобі якраз вигідне перемиря