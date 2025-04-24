"Кремлевский мясник" Путин 9 мая попытается устроить шоу, - глава МИД Латвии Браже

Российский диктатор Владимир Путин планирует устроить шоу на 9 мая, чтобы продемонстрировать, что Россия якобы имеет международную поддержку.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Она отметила, что в российских мероприятиях к 9 мая могут принять участие другие государства. И это позволит России продемонстрировать какие-то условные связи

"Но это к нам не относится. Это не наш праздник", - отметила министр иностранных дел.

Если в Латвии в связи с этим возникнут какие-то "беспорядки", службы безопасности и правоохранительные учреждения справятся с этим, подчеркнула глава Министерства иностранных дел.

В то же время Браже напомнила, что 8 мая отмечается окончание Второй мировой войны. Браже вместе с другими европейскими министрами будет присутствовать на неформальной встрече министров в Варшаве.

Напомним, министр иностранных дел Латвии Байба Браже после ночной атаки РФ назвала Путина мясником в Кремле.