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Новини 9 травня у Росії
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"Кремлівський м’ясник" Путін 9 травня спробує влаштувати шоу, - глава МЗС Латвії Браже

Браже про 9 травня в РФ

Російський диктатор Володимир Путін планує влаштувати шоу на 9 травня, щоб продемонструвати, що Росія нібито має міжнародну підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Вона наголосила, що у  російських заходах до 9 травня можуть взяти участь інші держави. І це дозволить Росії продемонструвати якісь умовні зв'язки.

"Але це до нас не стосується. Це не наше свято", - зазначила міністр закордонних справ.

Якщо в Латвії у зв'язку з цим виникнуть якісь "заворушення", служби безпеки та правоохоронні установи впораються з цим, підкреслила глава Міністерства закордонних справ.

Водночас Браже нагадала, що 8 травня відзначається закінчення Другої світової війни. Браже разом з іншими європейськими міністрами буде присутня на неформальній зустрічі міністрів у Варшаві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Байба Браже після нічної атаки РФ назвала Путіна м’ясником у Кремлі.

Автор: 

Латвія (1349) росія (65223)


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Топ коментарі
+14
Зазвичай на 9 травня Ермак та Зелька сидять на жопі рівно, та не провокують ударами по Москві. Навіть фанерного дрончика не пускають. Чтут дєдов.
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24.04.2025 13:32
+13
Правильное шоу заключается в ударах каждый день по центру и жилым районам мацквы.
Но для этого надо иметь стальные яйца, а не зелёнку и инструмент для рояля в штанах.
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24.04.2025 13:24
+11
а, наше необране зе!чмо засцить влаштувати шоу плєшивому?
риторичне питання.
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24.04.2025 13:23
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а, наше необране зе!чмо засцить влаштувати шоу плєшивому?
риторичне питання.
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24.04.2025 13:23 Відповісти
Дісно,чи захоче Зе зробити дронову атаку на Москву 9 травня щоб загнати Пу з друзями в бомбосховище прямо з параду?Давайте зробим прогнози.Мій прогноз що цього не буде.
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24.04.2025 13:36 Відповісти
так, не чесно.
ви, вже виграли.
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24.04.2025 13:42 Відповісти
Так для зеленомордих 9 травня це теж свято, так як і Різдво, увесь християнський світ (майже) св'яткує 25 грудня, свинособаки 7 січня. Полудурки чи повні дурні, оберіть самі
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24.04.2025 14:54 Відповісти
Правильное шоу заключается в ударах каждый день по центру и жилым районам мацквы.
Но для этого надо иметь стальные яйца, а не зелёнку и инструмент для рояля в штанах.
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24.04.2025 13:24 Відповісти
Зазвичай на 9 травня Ермак та Зелька сидять на жопі рівно, та не провокують ударами по Москві. Навіть фанерного дрончика не пускають. Чтут дєдов.
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24.04.2025 13:32 Відповісти
Ударів по маскві взагалі нема.
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24.04.2025 13:38 Відповісти
Цього року 9 травня може стати чи не головною військово-політичною подією на війні...враховуючи, які там гості мали бути і які в них були би висновки про реалії на росії. Питання відкрите не тільки для України і для "охочих"?
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24.04.2025 13:33 Відповісти
якби країни ЄС припинили купувати російську нафту з так званих "тіньових" танкерів і скраплений російський газ у відповідь на вбивства українських дітей, то з ЄС би почали рахуватися. А так, бла бла бла. Трампони хочуть бізнес з росією, Європа хоче бізнес з росією, усі хочуть бізнес з росією. Життя дітей в Україні не варті того бабла, яке дає росія "стурбованим миротворцям"
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24.04.2025 13:36 Відповісти
Вучич буде, і фіцорбани певно теж.
Наслідків, звісно, ні для кого ніяких не буде.
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24.04.2025 13:37 Відповісти
Цього року 9 травня ми можемо на трибуні кремля ще одного союзника х@йла побачити-Чубчика"рване вухо",разом з його адміністацією.А ********* з телевізору прогавкає,що якби Трумп був президентом у 1939 році,то Гітлер на Польшу не напав би.
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24.04.2025 13:56 Відповісти
я так розумію, що "шоу" для кацапів на "дєв'ятоє мая" ані зелений ********, ані генштаб хмарою ""довгих" нептунів", "паляниць", "пекл", "трембітів", "генералів черешня" влаштовувати не збираються? бо всі "балістичні" й не тільки ракети, "яки пройшли випробування", виявилися галімімим, пустопорожнім, з гучними назвами, піздєжом зеленого уїбана...
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24.04.2025 13:39 Відповісти

👍Краще не скажеш.
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24.04.2025 13:46 Відповісти
браво, яка точна харакитеристика нейвеличнішому.
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24.04.2025 13:47 Відповісти
Треба диким кацапським племенам і їх фюреру 9 травня нагадати, що півтораметровий лисий дрищ не цар кацапії а всього лиш якесь *****, а кацапня відповість своєю собачею кровю за кожного українця.
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24.04.2025 13:43 Відповісти
Ми повинні влаштувати ***** таке свято щоб вони ще місяць кров відхаркували. Україна повинна 7-8-9 нанести по москві по скупченню фашистів дронові і ракетні удари аналогічні тому які сьогодні Сосія нанесла по Київу. А зараз потрібно підпалювати всі ліси і торф'яники навколо моцкви щоб кацапоїди себе в зеркало не могли побачити
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24.04.2025 13:45 Відповісти
хіба зелений ***** на це спроможній. він може тільки браковані міни хлопцям поставляти, щоб не образити куратора в мацквє
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24.04.2025 13:55 Відповісти
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24.04.2025 13:53 Відповісти
Невже по смердючому кривавому цвинтарю із мумією сифілітика НЕ буде влаштоване файєр-шоу?
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24.04.2025 13:55 Відповісти
і в вас також, і в нас, і по всьому світу, куди у різні часи припхалося кацпсінське відріддя!
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24.04.2025 15:29 Відповісти
 
 