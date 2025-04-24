"Кремлівський м’ясник" Путін 9 травня спробує влаштувати шоу, - глава МЗС Латвії Браже

Російський диктатор Володимир Путін планує влаштувати шоу на 9 травня, щоб продемонструвати, що Росія нібито має міжнародну підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Вона наголосила, що у російських заходах до 9 травня можуть взяти участь інші держави. І це дозволить Росії продемонструвати якісь умовні зв'язки.

"Але це до нас не стосується. Це не наше свято", - зазначила міністр закордонних справ.

Якщо в Латвії у зв'язку з цим виникнуть якісь "заворушення", служби безпеки та правоохоронні установи впораються з цим, підкреслила глава Міністерства закордонних справ.

Водночас Браже нагадала, що 8 травня відзначається закінчення Другої світової війни. Браже разом з іншими європейськими міністрами буде присутня на неформальній зустрічі міністрів у Варшаві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Байба Браже після нічної атаки РФ назвала Путіна м’ясником у Кремлі.