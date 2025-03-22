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Новини Співпраця КНДР та РФ
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Шойгу зустрівся з Кім Чен Ином: Передав "важливий лист" від Путіна

Шойгу зустрівся з Кім Чен Ином

Сьогодні, 22 березня, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу прибув до КНДР, де зустрівся з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила офіційна газета Центрального комітету Трудової партії КНДР Rodong Sinmun.

Зазначається, що під час візиту Шойгу передав Кім Чен Ину "важливий лист" від російського диктатора Володимира Путіна.

Також повідомляється, що сторони "обмінювалися думками і поглядами керівництва КНДР і Росії з важливих питань захисту інтересів безпеки двох країн і міжнародного правосуддя, а також регіональної та міжнародної обстановки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кім Чен Ин наказав підготувати ядерні сили КНДР до застосування, - Reuters

Крім того, Шойгу та Кім розмовляли про подальше розширення та активізацію співпраці в галузі безпеки та інших сферах. Висловили готовність "безумовно виконувати" положення договору про всеосяжне стратегічне партнерство.

Своєю чергою північнокорейський диктатор Кім підтвердив, що КНДР підтримує Росію у військових операціях, в інтересах безпеки зараз і надалі.

Також читайте: Команда Трампа занепокоєна прямою участю КНДР у війні РФ проти України, - Держдеп

Автор: 

КНДР (1210) Шойгу Сергій (626) Кім Чен Ин (170)


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Топ коментарі
+12
Оленевід став поштовим голубом.
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22.03.2025 21:45
+12
Встретились два бурята. О делах оленьих покалякали...
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22.03.2025 21:49
+9
Мир? Правосуддя?
Що ці ї...ньки вживають?
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22.03.2025 21:32
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22.03.2025 21:32 Відповісти
Мир? Правосуддя?
Що ці ї...ньки вживають?
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22.03.2025 21:32 Відповісти
Лист? Так пельмень себе инет вроде не отключал можно было и телегой... или бумага всетаки надежней. олд скул.
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22.03.2025 21:37 Відповісти
Заочно, це якось формально, холодно; зустрітися очно--обійми, душевно, сприяє більшої довіри одне до одного. пуйло цим не нехтує, бо йому зара конче потрібне корейське м'ясо та техніка.
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23.03.2025 07:41 Відповісти
Якщо послав пастуха, знацця, на війну тягне. Лукашенка вже наполовину втягнув, тепер у цього капшука шукає більшої участі. Паршиві діла , значить сам не витягує
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22.03.2025 21:37 Відповісти
Оленевід став поштовим голубом.
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22.03.2025 21:45 Відповісти
Чи оленем на доставці, такий собі "хе по-корейські в кожний дім".
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22.03.2025 22:25 Відповісти
Встретились два бурята. О делах оленьих покалякали...
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22.03.2025 21:49 Відповісти
Самолеты харасо
Танки харасо
А алени - лучше!!
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22.03.2025 22:05 Відповісти
Лусе
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22.03.2025 23:22 Відповісти
Можна було написати, шо шайга передав маляву від *****, де ***** просить ще м'яса в обмін на рис. А ще дати ракет та снарядів. Шо тут не зрозуміло?
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22.03.2025 21:50 Відповісти
Два дебильных карлика, какое убожество пугает мир, даже стыдно!
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22.03.2025 21:53 Відповісти
Три. Ще один моральний карлик. Це Трамп.
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22.03.2025 22:00 Відповісти
Тогда четыре, вы забыли ещё путлера.
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22.03.2025 22:09 Відповісти
Там таких пітарасів на цирк ліліпутів набереться.
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22.03.2025 22:15 Відповісти
Придурок подбери название поподробнее.
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23.03.2025 05:17 Відповісти
Ждуни, ви справді хочете жити в рашці, країні-парадоксі, посміховиську?
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22.03.2025 22:03 Відповісти
ну а шо їм, тій коаліції зеОПЗЖшній , бронь є, гроші є, вашиванку переодінуть на ось це
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22.03.2025 22:21 Відповісти
Та то ти таке приміряєш, готуючись в Придністров'я здриснути.
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22.03.2025 22:26 Відповісти
ні, то ОПЗЖ (колишні регіонали) які в коаліції з зеслугами таке примірюють.
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22.03.2025 22:30 Відповісти
В кацапстану є союзники, які готові з ними воювати, а в нас - жодного.
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22.03.2025 22:07 Відповісти
Ти б хотів бути з такими друзями та союзниками?
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22.03.2025 22:09 Відповісти
Вгодований підсвинок з личком школяра-дебіла обкалявся на радощах!
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22.03.2025 22:14 Відповісти
ким чен ин може двійником рюського шойгу працювати...
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22.03.2025 22:21 Відповісти
карейса і тувінса братья навекі
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22.03.2025 22:22 Відповісти
Маючи такі потужності і наукову базу, Україна при нормальному керівництву могла би пів світу завалити ракетною зброєю. Але не сталося
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22.03.2025 22:29 Відповісти
Тому що нарід любить поржати жеручи перед телевайзером
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22.03.2025 22:31 Відповісти
Ну народ никогда бу не был допущен к принятию решений по ракетам. Даже если бы не смотрел телевизор вовсе
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23.03.2025 04:00 Відповісти
По нову партію м'яса поїхав бо стара партія вже закінчилась
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22.03.2025 22:40 Відповісти
Гидко дивитися на цих виродків , які намагаються знищити
нашу країну ,
один за кіло рису посилає своіх косооких на мʼясо ,
а тувінець шойгу служить ху@лу , як дешева шавка вислуговується
пепед диктатором і воєнним злочинцем ,
яким і сам являється 😠
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22.03.2025 22:52 Відповісти
кім чен и...це сі ...війну будуть продовжувати ...а китай буде миротворцями , на окупованих теріторіях... молодці 73 % зробили всю Україну разом з 🤡 ...як вам весело, ще і досі ?
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22.03.2025 23:19 Відповісти
Прям як батько з сином зустрілися, не відрізниш.
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23.03.2025 00:34 Відповісти
и Ил -76 полетели с грузом - Х?.
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23.03.2025 05:12 Відповісти
 
 