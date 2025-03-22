Шойгу зустрівся з Кім Чен Ином: Передав "важливий лист" від Путіна

Сьогодні, 22 березня, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу прибув до КНДР, де зустрівся з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила офіційна газета Центрального комітету Трудової партії КНДР Rodong Sinmun.

Зазначається, що під час візиту Шойгу передав Кім Чен Ину "важливий лист" від російського диктатора Володимира Путіна.

Також повідомляється, що сторони "обмінювалися думками і поглядами керівництва КНДР і Росії з важливих питань захисту інтересів безпеки двох країн і міжнародного правосуддя, а також регіональної та міжнародної обстановки".

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Крім того, Шойгу та Кім розмовляли про подальше розширення та активізацію співпраці в галузі безпеки та інших сферах. Висловили готовність "безумовно виконувати" положення договору про всеосяжне стратегічне партнерство.

Своєю чергою північнокорейський диктатор Кім підтвердив, що КНДР підтримує Росію у військових операціях, в інтересах безпеки зараз і надалі.

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