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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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В Британии говорят, что идея отправки миротворцев в Украину до сих пор рассматривается

Будут ли в Украине миротворцы

В Британии пока отвергают предположения о том, что страна якобы намерена отказаться от отправки своих войск в Украину в рамках будущего миротворческого контингента.

Как пишет The Telegraph, об этом заявил министр окружающей среды Великобритании Стив Рид, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на espreso.

В издании напомнили недавнее сообщение The Times, где отмечалось, что Великобритания, вероятно, откажется от идеи отправки войск в связи со "слишком высокими" рисками.

Зато отмечалось, что страна и ее союзники сосредоточат усилия на перевооружении Украины и предоставлении ей воздушной и морской поддержки.

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Однако министр окружающей среды Стив Рид заявил, что "все варианты остаются на столе".

Отвечая на вопрос, настроено ли правительство все еще на отправку британских войск, он сказал Sky News: "Эти переговоры все еще продолжаются. Никаких решений еще не принято, но все варианты остаются на столе, независимо от того, будет ли это сухопутная, воздушная или морская операция".

Автор: 

Великобритания (4972) миротворцы (1162)


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Топ комментарии
+1
про це заявив міністр навколишнього середовища Великої Британії

Я разве это компетенция министра окружающей среды? Или у них, как и у нас, министры делают/комментируют все что угодно, кроме своих прямых обязанностей?
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25.04.2025 11:52
+1
Господи, та не смішіть людей, в британії сухопутних військ в районі 70-80 тис, кого їм напрваляти ?!
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25.04.2025 11:53
+1
Ніяка з європейських країн не буде до нас ніяких миротворців направляти , максимум пара тисяч буде десь на Закарпатті і все.
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25.04.2025 12:06
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та кажіть вже правду: на пропозицію ***** домовилися зі штатами не відправляти до України свої війска, бо ***** на це пообіцяв припинити вогонь та збройну агресію
тіко запам'ятайте просту істину: ***** завжди наіпе
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25.04.2025 11:48 Ответить
про це заявив міністр навколишнього середовища Великої Британії

Я разве это компетенция министра окружающей среды? Или у них, как и у нас, министры делают/комментируют все что угодно, кроме своих прямых обязанностей?
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25.04.2025 11:52 Ответить
Господи, та не смішіть людей, в британії сухопутних військ в районі 70-80 тис, кого їм напрваляти ?!
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25.04.2025 11:53 Ответить
Ніяка з європейських країн не буде до нас ніяких миротворців направляти , максимум пара тисяч буде десь на Закарпатті і все.
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25.04.2025 12:06 Ответить
Признайтесь, мы боимся *****.
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25.04.2025 12:06 Ответить
Якщо британські війська будуть стояти глибоко в тилу то якось пох. чи направлять їх в Україну чи ні .
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25.04.2025 12:07 Ответить
Ідея носиться над туманним Альбіоном
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25.04.2025 12:12 Ответить
Британці будуть воювати або на чужій території , або на власній землі . Черчілів не має ,отже будуть на своїй...
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25.04.2025 12:13 Ответить
А толку з них, навіть якщо й на фронт поїдуть. Ідея ж в тому, що ці варяги як такий собі символ гарантій безпеки - типу по них якшо стрілятимете, то ми по вас влупим чим тільки можна. То з таким же успіхом можна сказати - якшо по українцях стрілятимете, то ми по вас влупим, ефект буде точно той самий. Так шо все це без сенсу, тягнуть час та й годі.
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25.04.2025 12:26 Ответить
Розмови тривають... Дві англійські бабусі, в пабі, нещодавно обговорили проблеми миротворців.
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25.04.2025 12:42 Ответить
Ніхто нікуди не їде,це все пиз..ж,димова завіса геройства англосаксів. Та й що вони стануть тут робити? Об'їдати нашу країну та швидко бігти назад спиною вперед. Потішні.
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25.04.2025 13:03 Ответить
 
 