В Британии говорят, что идея отправки миротворцев в Украину до сих пор рассматривается

В Британии пока отвергают предположения о том, что страна якобы намерена отказаться от отправки своих войск в Украину в рамках будущего миротворческого контингента.

Как пишет The Telegraph, об этом заявил министр окружающей среды Великобритании Стив Рид, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на espreso.

В издании напомнили недавнее сообщение The Times, где отмечалось, что Великобритания, вероятно, откажется от идеи отправки войск в связи со "слишком высокими" рисками.

Зато отмечалось, что страна и ее союзники сосредоточат усилия на перевооружении Украины и предоставлении ей воздушной и морской поддержки.

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Однако министр окружающей среды Стив Рид заявил, что "все варианты остаются на столе".

Отвечая на вопрос, настроено ли правительство все еще на отправку британских войск, он сказал Sky News: "Эти переговоры все еще продолжаются. Никаких решений еще не принято, но все варианты остаются на столе, независимо от того, будет ли это сухопутная, воздушная или морская операция".