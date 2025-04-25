В Британии говорят, что идея отправки миротворцев в Украину до сих пор рассматривается
В Британии пока отвергают предположения о том, что страна якобы намерена отказаться от отправки своих войск в Украину в рамках будущего миротворческого контингента.
Как пишет The Telegraph, об этом заявил министр окружающей среды Великобритании Стив Рид, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на espreso.
В издании напомнили недавнее сообщение The Times, где отмечалось, что Великобритания, вероятно, откажется от идеи отправки войск в связи со "слишком высокими" рисками.
Зато отмечалось, что страна и ее союзники сосредоточат усилия на перевооружении Украины и предоставлении ей воздушной и морской поддержки.
Однако министр окружающей среды Стив Рид заявил, что "все варианты остаются на столе".
Отвечая на вопрос, настроено ли правительство все еще на отправку британских войск, он сказал Sky News: "Эти переговоры все еще продолжаются. Никаких решений еще не принято, но все варианты остаются на столе, независимо от того, будет ли это сухопутная, воздушная или морская операция".
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тіко запам'ятайте просту істину: ***** завжди наіпе
Я разве это компетенция министра окружающей среды? Или у них, как и у нас, министры делают/комментируют все что угодно, кроме своих прямых обязанностей?