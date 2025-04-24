Великобритания может отказаться от отправки военного контингента в Украину, - Times

Великобритания может отказаться от планов отправить сухопутных войск для защиты Украины, поскольку риски считаются "слишком высокими".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Отмечается, что изменение планов будет означать, что Великобритания и Европа не будут отправлять сухопутных сил, которые бы охраняли ключевые города, порты и атомные электростанции для обеспечения мира в Украине. Зато британские и французские военные инструкторы будут направлены в западную часть Украины, рассказали источники.

Ожидается, что такое изменение в военной поддержке Украины может заставить Москву отступить от своих "красных линий" для достижения мирного соглашения.

"Мы изменим нашу позицию, но мы хотим, чтобы Москва нарушила свои "красные линии", - заявил дипломатический источник, участвующий в дискуссиях по "Коалиции желающих".

Читайте: Ввод миротворцев в Украину может привести к Третьей мировой войне, - Шойгу

Издание пишет, что таким образом было бы выполнено обязательство по вводу войск внутрь страны, однако они не будут находиться вблизи линии фронта, не будут охранять ключевые объекты и не будут защищать украинских военных.

Согласно наиболее вероятным планам, которые сейчас рассматриваются, авиация будет защищать воздушное пространство Украины и обеспечивать воздушное прикрытие западных войск на земле. Турция будет обеспечивать защиту на море.

"Оружие из Великобритании и Европы будет продолжать поступать, поэтому Украина будет иметь сильную позицию, если Россия нарушит условия любого соглашения", - отмечает The Times.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша не будет отправлять миротворцев в Украину, но окажет поддержку миссии, - Сикорский

Между тем британское Министерство обороны четко заявляет, что Британия не будет готова отказаться от планов направить войска в Украину в той или иной степени.