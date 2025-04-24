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Новости Иностранные миротворцы в Украине Иностранные военные в Украине
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Великобритания может отказаться от отправки военного контингента в Украину, - Times

Великобритания не будет отправлять свои войска в Украину

Великобритания может отказаться от планов отправить сухопутных войск для защиты Украины, поскольку риски считаются "слишком высокими".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Отмечается, что изменение планов будет означать, что Великобритания и Европа не будут отправлять сухопутных сил, которые бы охраняли ключевые города, порты и атомные электростанции для обеспечения мира в Украине. Зато британские и французские военные инструкторы будут направлены в западную часть Украины, рассказали источники.

Ожидается, что такое изменение в военной поддержке Украины может заставить Москву отступить от своих "красных линий" для достижения мирного соглашения.

"Мы изменим нашу позицию, но мы хотим, чтобы Москва нарушила свои "красные линии", - заявил дипломатический источник, участвующий в дискуссиях по "Коалиции желающих".

Читайте: Ввод миротворцев в Украину может привести к Третьей мировой войне, - Шойгу

Издание пишет, что таким образом было бы выполнено обязательство по вводу войск внутрь страны, однако они не будут находиться вблизи линии фронта, не будут охранять ключевые объекты и не будут защищать украинских военных.

Согласно наиболее вероятным планам, которые сейчас рассматриваются, авиация будет защищать воздушное пространство Украины и обеспечивать воздушное прикрытие западных войск на земле. Турция будет обеспечивать защиту на море.

"Оружие из Великобритании и Европы будет продолжать поступать, поэтому Украина будет иметь сильную позицию, если Россия нарушит условия любого соглашения", - отмечает The Times.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша не будет отправлять миротворцев в Украину, но окажет поддержку миссии, - Сикорский

Между тем британское Министерство обороны четко заявляет, что Британия не будет готова отказаться от планов направить войска в Украину в той или иной степени.

Автор: 

Великобритания (4969) миротворцы (1160) гарантии безопасности (120)


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Топ комментарии
+25
Коаліція суходрочих, всралася не знимаючи штанів !
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24.04.2025 22:07
+19
Скоренько здулись.
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24.04.2025 22:06
+17
... однак вони не будуть перебувати поблизу лінії фронту, не охоронятимуть ключові об'єкти і не захищатимуть українських військових.

Ну, и нахера нам эти туристы? По ресторанам и на ***@ки ходить?
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24.04.2025 22:11
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Скоренько здулись.
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24.04.2025 22:06 Ответить
можливо це щоб не руїнити можливість припення вогню по Трампу, яке все ще можливо.
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25.04.2025 03:13 Ответить
Намечалась турпоездка и вдруг какие-то "риски". Да уж.
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24.04.2025 22:07 Ответить
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24.04.2025 22:07 Ответить
Ага, направимо коли стріляти ніхто не буде... Стає питання, а найуха вони тоді тут будуть потрібні?
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24.04.2025 22:07 Ответить
Напевно щоб встигнути евакуюватися як знову почнуть стреляти
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24.04.2025 22:24 Ответить
Коаліція суходрочих, всралася не знимаючи штанів !
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24.04.2025 22:07 Ответить
Та ну нах - а потужні рішення?
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24.04.2025 22:08 Ответить
Бо наші союзники - то рожеві поні, що без огляду на тромба нічого не спроможні, вони ж і визнавали, що без підтримку штатів "не злетить". От штати і підтримали... тільки не їх, а *****.
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24.04.2025 22:09 Ответить
Ви злякалися висір шойгу про миротворці то 3я світова?? Ой пляяяя, спалюйте цих владоможців на кострі нарешті, вони скисли!
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24.04.2025 22:10 Ответить
З такими друзями і ворогів не треба. Яка ж це гнила гниль весь цей цивілізований світ!
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24.04.2025 22:10 Ответить
вони до останнього не хочуть воювати, але їм доведеться. Наразі Україна дає їм час на підготовку. Світовій війні - бути!
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25.04.2025 06:51 Ответить
Европа проснулась дубль 3
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24.04.2025 22:11 Ответить
... однак вони не будуть перебувати поблизу лінії фронту, не охоронятимуть ключові об'єкти і не захищатимуть українських військових.

Ну, и нахера нам эти туристы? По ресторанам и на ***@ки ходить?
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24.04.2025 22:11 Ответить
коли ***** казав ≪за три дні вазьмьом≫ , то він Европу мав на увазі
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24.04.2025 22:12 Ответить
У них только с бедуинами на верблюдах воевать получается. Или с ближневосточными цыганами в шлёпанцах.
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24.04.2025 22:14 Ответить
кааліція ахочих папіздеть не протрималась і пів року.
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24.04.2025 22:17 Ответить
Не, "потрындеть" они и дальше будут собираться
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24.04.2025 22:20 Ответить
Заїбісь завгосп пристроївся за бюджетні гроші розсікати по всьому світу ...
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25.04.2025 01:08 Ответить
Це вже позиція сили чи ще ні?
Треба терміново випустити чергового говоруна і забалакати тему звичними заявами в стилі "маємо посилити підтримку України заради справедливого миру"
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24.04.2025 22:25 Ответить
Навіщо бухтіти? Бачили же очі, коли союзників вибирали...
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24.04.2025 22:25 Ответить
Європа з ****** воювати не буде від слова зовсім, сцуть
най дають Україні гроші на зброю та ресурсне забезпечення
Україна цілком у змозі захистити Європу від ***** та **********
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24.04.2025 22:26 Ответить
І на скільки вистачить ще тих українців? Скількома тисячами ви ще готові пожертвувати для захисту Європи?
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24.04.2025 22:32 Ответить
********** вистачить на менше
***** вже виє
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24.04.2025 22:33 Ответить
Та ну, ***** навіть повістки ще не розсилає за виключенням осені 2022, не те що бусифікує, поки обходиться рекрутингом за бабло
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24.04.2025 22:39 Ответить
Україна мирних не вбиває, а ***** від злості та безсилля кардинально зрушити фронт іпашить балістикою та кр наших мирних у тилу
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24.04.2025 22:42 Ответить
Вбиває, бо має стільки бабла, що хватає і заплатити своїм ванькам і покупляти половину політиків в Європі і США і ще виробити купу ракет. Так діють потужні санкції
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24.04.2025 22:47 Ответить
так отож
тому потрібні від Європи реальні санкції, повна відмова від кацапських вуглеводнів та максимальна підтримка України
тоді у Європи буде шанс
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24.04.2025 22:48 Ответить
Чоловіче, йде 4-ий рік повномасштабної війни - не 4-ий місяць, а рік. Все що хотіла ваша Європа то вже прийняла і зробила. Скільки ви наївні будете ще чекати і уповати на неї
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24.04.2025 22:54 Ответить
11 рік війни
з кожним днем усе змінюється
Європа воювати із ****** не буде - факт
ЗСУ за ці всі роки не просто встояли, а виросли до реального бойового війська, яке ефективно та реально хєрачить кацапського окупанта
вір в ЗСУ, тоді Європа повірить в тебе
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24.04.2025 22:58 Ответить
Війна на виснаження, з ракетними і безпілотними ударами по всій Україні йде з 24 лютого 2022 року, до того з 2014 по 2022 загинуло стільки солдат, скільки зараз гине кожних 2 місяця, інтенсивність війни виросла в сотні разів. А ЗСУ це не футбольна команда, за яку треба вболівати сидячи на дивані - це прості люди, які гинуть і зношуються з кожним кровавим днем цієї бійні
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24.04.2025 23:07 Ответить
Matt Moll помиляєтесь чи свідомо пишете неправду. Й повістки є на Засрашці й "бусифікація". Просто про це мало доходить інформації бо там "джскрєлітація арміі" й 15 років в'язниці , то багато не навикладаєш відео але при бажанні можна знайти чимало.
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25.04.2025 00:40 Ответить
Такими поясненнями можете повтішати школярів молодших класів. Я нажаль з такого наївного віку вже виріс
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25.04.2025 00:45 Ответить
Й з Північної Кореї вже раби-дегенерати воюють за Х7йла бо там на Засрашці не від "навли добравольцєв" дійшло до того.
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25.04.2025 00:42 Ответить
Але бусифікації там немає, виходить диктатор пуйло в порівнянні з нашим Зе просто якийсь засранець
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25.04.2025 00:48 Ответить
Інструктори на заході України - це потужно. Навіть не уявляю, який більш стримуючий сигнал має прогудіти, щоб зупинити наступ орди.
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24.04.2025 22:32 Ответить
Продовжуємо сподіватися на Європу, вони нам точно замінять США. Ага, ага...

І не забудьмо ще якось обізвати Трампа, Рубіо, Венса, Ще-Когось-З-Команди-Трампа, США, щось "кумедне" про них написати, в нас же в запасі сама Європа (обісрана) сидить.
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24.04.2025 22:41 Ответить
Ну ти можеш заборонити собі навіть про Ина і аятол погано відзиватись
І вірити що це зробить їх потужними союзниками України. Вірогідність не набагато менша ніж у випадку з магами, до речі.
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24.04.2025 23:46 Ответить
Ну і порівняння в тебе...
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25.04.2025 00:23 Ответить
а може і не відмовитись. а може бути щось ще. новини....
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24.04.2025 23:31 Ответить
"ТРАМБОН" і бритів відмовляє І МОЖЛИВО ВЖЕ ВІДМОВИВ від допомоги УКРАЇНІ (су..ий потрох))
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24.04.2025 23:33 Ответить
https://youtu.be/RlCAlclLWdA
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24.04.2025 23:34 Ответить
Так це тільки простимулює рашку далі продовжувати війну.Чим більше Захід стелиться перед пуйлом тим більше ця свиня буде залазити на стіл і гадити там.Корче, єдиний вихід це мінування АЕС і відновлення ЯЗ.
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24.04.2025 23:46 Ответить
Ще одні "дуже рішучі". Але на словах. Коли доходить до справ, то одразу тікають в кущі.

Тьху!
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25.04.2025 00:02 Ответить
Нічого нового . Ні Польща в 1939 , ні Фінляндія в 1940 не дочекалися британських союзників. А у французів на лінії німецько-французького зіткнення - одна з найсерйозніших проблем ,яку розрулювава їх Генштаб - нехватка футбольних м'ячів. ( Мушу зауважити - проблему оперативно вирішили - замовили 10 тисяч )
Так що поки не будуть бомбити Лондон та Париж - нічого принципово не зміниться ...
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25.04.2025 00:19 Ответить
Навіщо гинути бриианцям, якщо гинуть безкоштовні холопи зеленої влади, все цілком логічно.
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25.04.2025 00:35 Ответить
Таймс це офіційне джерело?
Пишуть що завгодно у гонці за "сенсацією" чи на замовлення.
Безхребетні політики притягнуть війну у ЄС та Британію......
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25.04.2025 00:35 Ответить
Как они быстро испугались. И эта страна имеющая ядерное оружие. Тьфу на них!
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25.04.2025 00:57 Ответить
ніколи не забуду як хтось тут в 2022р написав: "у нас було 3 гаранта. Один з них напав, а двоє інших нас продадуть".
Респект дописувачу!
Я надзвичайнйи песиміст, таких і не знайдеш, але тоді подумав: та ні! щоб америка і англія обіссялися в свої портки через якусь рашу? да ніколи! це ж сильні, порядні і надійні держави....

Через 3 роки я зрозумів, що це гівно-держави. І я бажаю їм всього самого найгіршого. Нормальні люди себе так не ведуть. Забрали чуже: або віддайте що взяли, або заплатіть, або воюйте пліч о пліч.
Хай горять у пеклі.
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25.04.2025 01:27 Ответить
Може і відмовитись, бо незрозуміло нахєра це потрібно. Охороняти Зеленського достатньо і 800000 ментів із нацгвардії
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25.04.2025 01:49 Ответить
це було зрозуміло від початку ...наразі у королівства та ЕС просто немає армії, єдине що їх захищає від зазіхань ***** це ЗСУ!
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25.04.2025 02:32 Ответить
Нахер ви там всрались?
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25.04.2025 03:48 Ответить
Што ето за вой на болотах Холмс? Ето брітанскіє войска обосралісь,Ватсон.
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25.04.2025 06:57 Ответить
 
 