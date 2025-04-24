Великобритания может отказаться от отправки военного контингента в Украину, - Times
Великобритания может отказаться от планов отправить сухопутных войск для защиты Украины, поскольку риски считаются "слишком высокими".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.
Отмечается, что изменение планов будет означать, что Великобритания и Европа не будут отправлять сухопутных сил, которые бы охраняли ключевые города, порты и атомные электростанции для обеспечения мира в Украине. Зато британские и французские военные инструкторы будут направлены в западную часть Украины, рассказали источники.
Ожидается, что такое изменение в военной поддержке Украины может заставить Москву отступить от своих "красных линий" для достижения мирного соглашения.
"Мы изменим нашу позицию, но мы хотим, чтобы Москва нарушила свои "красные линии", - заявил дипломатический источник, участвующий в дискуссиях по "Коалиции желающих".
Издание пишет, что таким образом было бы выполнено обязательство по вводу войск внутрь страны, однако они не будут находиться вблизи линии фронта, не будут охранять ключевые объекты и не будут защищать украинских военных.
Согласно наиболее вероятным планам, которые сейчас рассматриваются, авиация будет защищать воздушное пространство Украины и обеспечивать воздушное прикрытие западных войск на земле. Турция будет обеспечивать защиту на море.
"Оружие из Великобритании и Европы будет продолжать поступать, поэтому Украина будет иметь сильную позицию, если Россия нарушит условия любого соглашения", - отмечает The Times.
Между тем британское Министерство обороны четко заявляет, что Британия не будет готова отказаться от планов направить войска в Украину в той или иной степени.
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Ну, и нахера нам эти туристы? По ресторанам и на ***@ки ходить?
Треба терміново випустити чергового говоруна і забалакати тему звичними заявами в стилі "маємо посилити підтримку України заради справедливого миру"
най дають Україні гроші на зброю та ресурсне забезпечення
Україна цілком у змозі захистити Європу від ***** та **********
***** вже виє
тому потрібні від Європи реальні санкції, повна відмова від кацапських вуглеводнів та максимальна підтримка України
тоді у Європи буде шанс
з кожним днем усе змінюється
Європа воювати із ****** не буде - факт
ЗСУ за ці всі роки не просто встояли, а виросли до реального бойового війська, яке ефективно та реально хєрачить кацапського окупанта
вір в ЗСУ, тоді Європа повірить в тебе
І не забудьмо ще якось обізвати Трампа, Рубіо, Венса, Ще-Когось-З-Команди-Трампа, США, щось "кумедне" про них написати, в нас же в запасі сама Європа (обісрана) сидить.
І вірити що це зробить їх потужними союзниками України. Вірогідність не набагато менша ніж у випадку з магами, до речі.
Тьху!
Так що поки не будуть бомбити Лондон та Париж - нічого принципово не зміниться ...
Пишуть що завгодно у гонці за "сенсацією" чи на замовлення.
Безхребетні політики притягнуть війну у ЄС та Британію......
Респект дописувачу!
Я надзвичайнйи песиміст, таких і не знайдеш, але тоді подумав: та ні! щоб америка і англія обіссялися в свої портки через якусь рашу? да ніколи! це ж сильні, порядні і надійні держави....
Через 3 роки я зрозумів, що це гівно-держави. І я бажаю їм всього самого найгіршого. Нормальні люди себе так не ведуть. Забрали чуже: або віддайте що взяли, або заплатіть, або воюйте пліч о пліч.
Хай горять у пеклі.