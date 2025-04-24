Британія може відмовитись від відправки військового контингенту в Україну, - Times

Велика Британія може відмовитись від планів відправити сухопутних військ для захисту України, оскільки ризики вважаються "занадто високими".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

Зазначається, що зміна планів означатиме, що Британія і Європа не відправлятимуть сухопутних сил, які б охороняли ключові міста, порти і атомні електростанції для забезпечення миру в Україні. Натомість британські та французькі військові інструктори будуть направлені у західну частину України, розповіли джерела.

Очікується, що така зміна у військовій підтримці України може змусити Москву відступити від своїх "червоних ліній" для досягнення мирної угоди.

"Ми змінимо нашу позицію, але ми хочемо, щоб Москва порушила свої "червоні лінії", – заявило дипломатичне джерело, яке бере участь у дискусіях щодо "Коаліції охочих".

Читайте: Введення миротворців до України може призвести до Третьої світової війни, - Шойгу

Видання пише, що таким чином було б виконано зобов’язання щодо введення військ всередину країни, однак вони не будуть перебувати поблизу лінії фронту, не охоронятимуть ключові об’єкти і не захищатимуть українських військових.

Згідно із найбільш ймовірними планами, які зараз розглядаються, авіація захищатиме повітряний простір України і забезпечуватиме повітряне прикриття західних військ на землі. Туреччина забезпечуватиме захист на морі.

"Зброя із Великої Британії та Європи продовжуватиме надходити, тож Україна матиме сильну позицію, якщо Росія порушить умови будь-якої угоди", – зазначає The Times.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща не відправлятиме миротворців в Україну, але надасть підтримку місії, - Сікорський

Тим часом британське Міністерство оборони чітко заявляє, що Британія не буде готова відмовитися від планів надіслати війська в Україну у тій чи іншій мірі.