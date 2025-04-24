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Британія може відмовитись від відправки військового контингенту в Україну, - Times

Британія не буде відправляти свої війська в Україну

Велика Британія може відмовитись від планів відправити сухопутних військ для захисту України, оскільки ризики вважаються "занадто високими".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

Зазначається, що зміна планів означатиме, що Британія і Європа не відправлятимуть сухопутних сил, які б охороняли ключові міста, порти і атомні електростанції для забезпечення миру в Україні. Натомість британські та французькі військові інструктори будуть направлені у західну частину України, розповіли джерела.

Очікується, що така зміна у військовій підтримці України може змусити Москву відступити від своїх "червоних ліній" для досягнення мирної угоди.

"Ми змінимо нашу позицію, але ми хочемо, щоб Москва порушила свої "червоні лінії", – заявило дипломатичне джерело, яке бере участь у дискусіях щодо "Коаліції охочих".

Читайте: Введення миротворців до України може призвести до Третьої світової війни, - Шойгу

Видання пише, що таким чином було б виконано зобов’язання щодо введення військ всередину країни, однак вони не будуть перебувати поблизу лінії фронту, не охоронятимуть ключові об’єкти і не захищатимуть українських військових.

Згідно із найбільш ймовірними планами, які зараз розглядаються, авіація захищатиме повітряний простір України і забезпечуватиме повітряне прикриття західних військ на землі. Туреччина забезпечуватиме захист на морі.

"Зброя із Великої Британії та Європи продовжуватиме надходити, тож Україна матиме сильну позицію, якщо Росія порушить умови будь-якої угоди", – зазначає The Times.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща не відправлятиме миротворців в Україну, але надасть підтримку місії, - Сікорський

Тим часом британське Міністерство оборони чітко заявляє, що Британія не буде готова відмовитися від планів надіслати війська в Україну у тій чи іншій мірі.

Автор: 

Велика Британія (5598) миротворці (836) гарантії безпеки (124)


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Топ коментарі
+37
Коаліція суходрочих, всралася не знимаючи штанів !
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24.04.2025 22:07
+30
Скоренько здулись.
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24.04.2025 22:06
+23
... однак вони не будуть перебувати поблизу лінії фронту, не охоронятимуть ключові об'єкти і не захищатимуть українських військових.

Ну, и нахера нам эти туристы? По ресторанам и на ***@ки ходить?
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24.04.2025 22:11
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Скоренько здулись.
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24.04.2025 22:06 Відповісти
можливо це щоб не руїнити можливість припення вогню по Трампу, яке все ще можливо.
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25.04.2025 03:13 Відповісти
Намечалась турпоездка и вдруг какие-то "риски". Да уж.
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24.04.2025 22:07 Відповісти
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24.04.2025 22:07 Відповісти
Ага, направимо коли стріляти ніхто не буде... Стає питання, а найуха вони тоді тут будуть потрібні?
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24.04.2025 22:07 Відповісти
Напевно щоб встигнути евакуюватися як знову почнуть стреляти
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24.04.2025 22:24 Відповісти
Коаліція суходрочих, всралася не знимаючи штанів !
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24.04.2025 22:07 Відповісти
Та ну нах - а потужні рішення?
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24.04.2025 22:08 Відповісти
Бо наші союзники - то рожеві поні, що без огляду на тромба нічого не спроможні, вони ж і визнавали, що без підтримку штатів "не злетить". От штати і підтримали... тільки не їх, а *****.
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24.04.2025 22:09 Відповісти
Ви злякалися висір шойгу про миротворці то 3я світова?? Ой пляяяя, спалюйте цих владоможців на кострі нарешті, вони скисли!
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24.04.2025 22:10 Відповісти
З такими друзями і ворогів не треба. Яка ж це гнила гниль весь цей цивілізований світ!
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24.04.2025 22:10 Відповісти
вони до останнього не хочуть воювати, але їм доведеться. Наразі Україна дає їм час на підготовку. Світовій війні - бути!
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25.04.2025 06:51 Відповісти
Европа проснулась дубль 3
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24.04.2025 22:11 Відповісти
... однак вони не будуть перебувати поблизу лінії фронту, не охоронятимуть ключові об'єкти і не захищатимуть українських військових.

Ну, и нахера нам эти туристы? По ресторанам и на ***@ки ходить?
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24.04.2025 22:11 Відповісти
коли ***** казав ≪за три дні вазьмьом≫ , то він Европу мав на увазі
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24.04.2025 22:12 Відповісти
У них только с бедуинами на верблюдах воевать получается. Или с ближневосточными цыганами в шлёпанцах.
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24.04.2025 22:14 Відповісти
кааліція ахочих папіздеть не протрималась і пів року.
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24.04.2025 22:17 Відповісти
Не, "потрындеть" они и дальше будут собираться
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24.04.2025 22:20 Відповісти
Заїбісь завгосп пристроївся за бюджетні гроші розсікати по всьому світу ...
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25.04.2025 01:08 Відповісти
Це вже позиція сили чи ще ні?
Треба терміново випустити чергового говоруна і забалакати тему звичними заявами в стилі "маємо посилити підтримку України заради справедливого миру"
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24.04.2025 22:25 Відповісти
Навіщо бухтіти? Бачили же очі, коли союзників вибирали...
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24.04.2025 22:25 Відповісти
Європа з ****** воювати не буде від слова зовсім, сцуть
най дають Україні гроші на зброю та ресурсне забезпечення
Україна цілком у змозі захистити Європу від ***** та **********
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24.04.2025 22:26 Відповісти
І на скільки вистачить ще тих українців? Скількома тисячами ви ще готові пожертвувати для захисту Європи?
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24.04.2025 22:32 Відповісти
********** вистачить на менше
***** вже виє
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24.04.2025 22:33 Відповісти
Та ну, ***** навіть повістки ще не розсилає за виключенням осені 2022, не те що бусифікує, поки обходиться рекрутингом за бабло
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24.04.2025 22:39 Відповісти
Україна мирних не вбиває, а ***** від злості та безсилля кардинально зрушити фронт іпашить балістикою та кр наших мирних у тилу
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24.04.2025 22:42 Відповісти
Вбиває, бо має стільки бабла, що хватає і заплатити своїм ванькам і покупляти половину політиків в Європі і США і ще виробити купу ракет. Так діють потужні санкції
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24.04.2025 22:47 Відповісти
так отож
тому потрібні від Європи реальні санкції, повна відмова від кацапських вуглеводнів та максимальна підтримка України
тоді у Європи буде шанс
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24.04.2025 22:48 Відповісти
Чоловіче, йде 4-ий рік повномасштабної війни - не 4-ий місяць, а рік. Все що хотіла ваша Європа то вже прийняла і зробила. Скільки ви наївні будете ще чекати і уповати на неї
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24.04.2025 22:54 Відповісти
11 рік війни
з кожним днем усе змінюється
Європа воювати із ****** не буде - факт
ЗСУ за ці всі роки не просто встояли, а виросли до реального бойового війська, яке ефективно та реально хєрачить кацапського окупанта
вір в ЗСУ, тоді Європа повірить в тебе
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24.04.2025 22:58 Відповісти
Війна на виснаження, з ракетними і безпілотними ударами по всій Україні йде з 24 лютого 2022 року, до того з 2014 по 2022 загинуло стільки солдат, скільки зараз гине кожних 2 місяця, інтенсивність війни виросла в сотні разів. А ЗСУ це не футбольна команда, за яку треба вболівати сидячи на дивані - це прості люди, які гинуть і зношуються з кожним кровавим днем цієї бійні
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24.04.2025 23:07 Відповісти
Matt Moll помиляєтесь чи свідомо пишете неправду. Й повістки є на Засрашці й "бусифікація". Просто про це мало доходить інформації бо там "джскрєлітація арміі" й 15 років в'язниці , то багато не навикладаєш відео але при бажанні можна знайти чимало.
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25.04.2025 00:40 Відповісти
Такими поясненнями можете повтішати школярів молодших класів. Я нажаль з такого наївного віку вже виріс
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25.04.2025 00:45 Відповісти
Matt Moll з віку виріс а інтернетом користуватися не навчився. У ютубі пошукайте, є відео, погортайте "хіт-парад зашкварів", знайдете.
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25.04.2025 09:15 Відповісти
Й з Північної Кореї вже раби-дегенерати воюють за Х7йла бо там на Засрашці не від "навли добравольцєв" дійшло до того.
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25.04.2025 00:42 Відповісти
Основний меседж сраних фсбшних ботів- "кац прєдлагаєт здацца" бо ..... й там цілий список чому "треба Українцям здаватися". Але миру то не принесе - принесе репресії, депортації у Сибір, насилля , знущання, втрату країни й можливо навіть голод.
А ті хто ухилився зараз при рашистах вже ухилитися не вийде(почитайте як у лугандоні "не було бусифікації") інформація є доступною у мережі, й на рашиських штиках вже будуть м'ясними атаками йти на країни Балтії чи Польщу.
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25.04.2025 09:25 Відповісти
Ти піздабол або виключи впн або приїзди в Україну краще, патріот забугорний)
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25.04.2025 10:05 Відповісти
Андрєй максимєнко/в Тебя нах7й сегодня уже посьілали или я буду первьій?
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25.04.2025 17:13 Відповісти
Інструктори на заході України - це потужно. Навіть не уявляю, який більш стримуючий сигнал має прогудіти, щоб зупинити наступ орди.
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24.04.2025 22:32 Відповісти
Продовжуємо сподіватися на Європу, вони нам точно замінять США. Ага, ага...

І не забудьмо ще якось обізвати Трампа, Рубіо, Венса, Ще-Когось-З-Команди-Трампа, США, щось "кумедне" про них написати, в нас же в запасі сама Європа (обісрана) сидить.
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24.04.2025 22:41 Відповісти
Ну ти можеш заборонити собі навіть про Ина і аятол погано відзиватись
І вірити що це зробить їх потужними союзниками України. Вірогідність не набагато менша ніж у випадку з магами, до речі.
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24.04.2025 23:46 Відповісти
Ну і порівняння в тебе...
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25.04.2025 00:23 Відповісти
а може і не відмовитись. а може бути щось ще. новини....
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24.04.2025 23:31 Відповісти
"ТРАМБОН" і бритів відмовляє І МОЖЛИВО ВЖЕ ВІДМОВИВ від допомоги УКРАЇНІ (су..ий потрох))
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24.04.2025 23:33 Відповісти
І тебе скоро ухилянта з США попре, без таких патріотів немає кому воювати. Хай вас прямо до тцк допоавляє щоб не розбіглись по іншим співчуваючим країнам захисникам ухилянтів з високопатріотичною думкою.
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25.04.2025 10:09 Відповісти
""патріот" Ти вже з фронту, чи ще під "бронею" ухилянт ???
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25.04.2025 10:28 Відповісти
https://youtu.be/RlCAlclLWdA
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24.04.2025 23:34 Відповісти
Так це тільки простимулює рашку далі продовжувати війну.Чим більше Захід стелиться перед пуйлом тим більше ця свиня буде залазити на стіл і гадити там.Корче, єдиний вихід це мінування АЕС і відновлення ЯЗ.
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24.04.2025 23:46 Відповісти
Ще одні "дуже рішучі". Але на словах. Коли доходить до справ, то одразу тікають в кущі.

Тьху!
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25.04.2025 00:02 Відповісти
Нічого нового . Ні Польща в 1939 , ні Фінляндія в 1940 не дочекалися британських союзників. А у французів на лінії німецько-французького зіткнення - одна з найсерйозніших проблем ,яку розрулювава їх Генштаб - нехватка футбольних м'ячів. ( Мушу зауважити - проблему оперативно вирішили - замовили 10 тисяч )
Так що поки не будуть бомбити Лондон та Париж - нічого принципово не зміниться ...
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25.04.2025 00:19 Відповісти
Навіщо гинути бриианцям, якщо гинуть безкоштовні холопи зеленої влади, все цілком логічно.
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25.04.2025 00:35 Відповісти
Таймс це офіційне джерело?
Пишуть що завгодно у гонці за "сенсацією" чи на замовлення.
Безхребетні політики притягнуть війну у ЄС та Британію......
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25.04.2025 00:35 Відповісти
Как они быстро испугались. И эта страна имеющая ядерное оружие. Тьфу на них!
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25.04.2025 00:57 Відповісти
ніколи не забуду як хтось тут в 2022р написав: "у нас було 3 гаранта. Один з них напав, а двоє інших нас продадуть".
Респект дописувачу!
Я надзвичайнйи песиміст, таких і не знайдеш, але тоді подумав: та ні! щоб америка і англія обіссялися в свої портки через якусь рашу? да ніколи! це ж сильні, порядні і надійні держави....

Через 3 роки я зрозумів, що це гівно-держави. І я бажаю їм всього самого найгіршого. Нормальні люди себе так не ведуть. Забрали чуже: або віддайте що взяли, або заплатіть, або воюйте пліч о пліч.
Хай горять у пеклі.
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25.04.2025 01:27 Відповісти
Може і відмовитись, бо незрозуміло нахєра це потрібно. Охороняти Зеленського достатньо і 800000 ментів із нацгвардії
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25.04.2025 01:49 Відповісти
це було зрозуміло від початку ...наразі у королівства та ЕС просто немає армії, єдине що їх захищає від зазіхань ***** це ЗСУ!
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25.04.2025 02:32 Відповісти
Нахер ви там всрались?
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25.04.2025 03:48 Відповісти
Што ето за вой на болотах Холмс? Ето брітанскіє войска обосралісь,Ватсон.
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25.04.2025 06:57 Відповісти
Кожного дня якісь анонімні джерела комусь розповідають сногшибатєльну інформацію. Ця інформація, дивним чином, вигідна кремлю. Ця інформація, зазвичай, фейк
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25.04.2025 07:18 Відповісти
А ви від фєйків втікли аж у Польщу
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25.04.2025 12:34 Відповісти
А теперь сравним с обратной стороны, Иран и пончик не проводили никаких саммитов хераметов , не создавали никаких коалиций суходрочих а молча и быстро поставили путлеру оружие а пончик еще и людей. Это так запад хочет победы Украины что наглухо проигрывает этим отстатылм тоталитарным странам
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25.04.2025 07:23 Відповісти
ніякі контингенти до нас не поїдуть і ніхто за нас воювати не буде, всі ці заяви і коаліції небайдужих - така ж профанація як і "безпекові" угоди - ********* і забули
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25.04.2025 07:46 Відповісти
Вони не зобов'язані воювати замість нас
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25.04.2025 07:51 Відповісти
Не на ту країну напав путлер. Треба було на Європу нападати. Там би точно за три дні до Берліна дійшов, дивлячись на цих куколдів у європейській владі.
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25.04.2025 09:32 Відповісти
Привиди Невіла Чемберлена та Даладьє літають по кабінетах голів країн-друзів (начебто). Мюнхенський пакт 1938 року ознаменував початок ІІ Світової війни. Трамбування України з Білого дому з одної сторони, а з Мааскви з якогось бункера аналогічні тим залякуванням, які чинились, щоб ЧСР була ліквідована. ІІІ Світова, яка неодмінно стане з застосуванням ядерної зброї, вже на порозі.
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25.04.2025 09:48 Відповісти
Шо ж ти фраєр здав назад
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25.04.2025 09:52 Відповісти
Як же вони приїдуть? Літаки не літають, а всі залізниці й траси забиті ешелонами з ракетами (балістикою й крилатими) і дронами, якими європейські друзі (та шо там, браття) дають змогу Україні наносити удари відплати по агресору. Тому нема як приїхати, а так то британці вже багнети гострять на москаля.
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25.04.2025 10:12 Відповісти
Коалиция охочих )))
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25.04.2025 10:26 Відповісти
Путін багато чого пережив під час цієї війни. Навіть дійшло до того що під ним серйозно захитався стілець під час походу Прігожина. Зараз в нього все більш менш добре. Думаю він хоче закінчення війни щоб в наступні десятиліття більше не ввязуватись в такі мясорубки. ЗСУ показло кацапам кузькіну мать і опустило їх на землю. Можем пафтаріть тепер вже це покоління точно кричати не буде. Цілі кацапів у війні були зрозумілі з самого початку-це зняття санкцій і закріплення завоювання Криму у міжнародному договорі і зараз вони близькі до цього. Вони можуть досягти цього навіть без згоди Зебобіка. Адже їх війна це тиск на захід через наше поле бою. Тому у випадку мирної угоди путіна з заходом тут не потрібні будуть ніякі війська неохочих.
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25.04.2025 10:28 Відповісти
Погано ти знаєш москалів взагалі і путіна зокрема. На 12- й рік війни можна було б і навчитись. Вони ніколи не заспокояться і, якщо виникне перерва - зроблять висновки зі своїх помилок, мобілізують декілька мільйонів, нашкребуть по всіх усюдах зброї і попруть далі.
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25.04.2025 11:37 Відповісти
Давай, "добре знаючий москалів", росповіси нам про якусь 12-ти річну війну з участю Московії! Отримали по морді від Антанти під час кримської війни і більше на Туреччину не рипались. Получили від Японії під Порт-Артуром та Цусімой, і на японців навіть очі не здіймали. Скільки відхапнули від Фінляндії у 1939-му, так їх жадібнись до цієї країни й зникла, Отримали від поляків під Варшавою і згадали про їх існування лише коли Гітлер на Польщу поліз бо самі боялися!!! Тож не варто переоцінювати рашистів бо вони "сміливі" лише проти слабшого, а коли отримують по сусалам то сидять нижче трави, тихіше води!!!
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25.04.2025 12:34 Відповісти
Після Кримської війни була російсько-турецька війна 1877-78 років і москалі майже дійшли до Стамбула, тільки англійський флот їх зупинив. Після російсько-японської війни 1904-1905 рр були бої за Холхінгол у кінці 30-х рр і окупація південного Сахаліну та Курил у 1945-му. У 1944-му від повномасштабного вторгнення у Фінляндію врятувало те, що Маннергейм роздав зброю населенню і те, що фіни не квапились допомагати німцям під час блокади лєнінграда. Польщу окупували у 1944-45 рр. Вчи матчасть, історик.
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25.04.2025 14:34 Відповісти
лицимерные и трусливые они!прогибаются под рыжего ****** как и большинство европы!позор им всем!!!!
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25.04.2025 10:34 Відповісти
Ось це західний підхід: ще навіть пальцем в тому напрямку не пошелевилили а вже гатять в бврабани що і не будуть.
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25.04.2025 10:50 Відповісти
Війна для військових - то занадто ризикована справа. Як для електрика струм, а для шахтаря - вугілля, а для кухаря - окріп. Все ясно.
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25.04.2025 11:22 Відповісти
Много возмущенных комментов. Господа ну неужели вы еще не поняли, что всему миру на нас плевать. О войне в Украине все думают только с точки зрения неудобств, которые она причиняет лично им. Европа вообще, как минимум, в течении пары лет (пока хоть как-то не поднимет свою обороноспособность) не заинтересована в прекращении войны. Справедливости ради стоит сказать, что когда, например, хуту вырезали от 0,5 до 1.0 миллиона тутси украинцам было глубоко индифферентно, как, впрочем и когда русня отобрала Приднестровье у Молдовы, когда сносила Грозный, когда напала на Грузию.
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25.04.2025 12:08 Відповісти
Навіщо взагалі потрібна армія та військові якщо їх не можна використовувати через "ризик їх життю". Тоді це вже не армія, а статисти що можуть лише спостерігати за тим як агресор чинить злочин і нічого не робити, типу як наглядачі ОБСЄ!
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25.04.2025 12:27 Відповісти
Вони її використовуть просто для захисту своїх інтересів нагадати вам Лівію, Ірак чи Афган.
Друге після складних воєн з фанатиками, в штатах та британії є сильні антивоєнні настрої, тому і такі складнощі з даним питанням.

Фактично Україна для пересічного британця це якась точка на карті і чому вони мають за неї вмирати. Коли орки напали на Грузію колись ви дуже хотіли за них воювати, а фактично якби підтримали тоді грузинів то і в нас б мабуть не було війни.
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25.04.2025 13:47 Відповісти
Ось і всі "гаранти"!!!!!!!! А як же ж хотілось копалин!!!!!!!!!! 100-річна угода - звучить "гордо"! Будапештський меморандум - то, взагалі, піпець!!!! Ще балтсько-чорноморський союз хтось пропонував з ними створити
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25.04.2025 13:07 Відповісти
Європа після другої світової не є самостійна політична сила, вони завжди оглядаються в сторону штатів, наочно можна було побачити коли американці почали блокування допомоги, ще при Байдені, щоб не було ескалації, в ЄС синхронно якось почала затримуватись техніка та ********** з різних причин.
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25.04.2025 13:41 Відповісти
 
 