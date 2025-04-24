Британія може відмовитись від відправки військового контингенту в Україну, - Times
Велика Британія може відмовитись від планів відправити сухопутних військ для захисту України, оскільки ризики вважаються "занадто високими".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.
Зазначається, що зміна планів означатиме, що Британія і Європа не відправлятимуть сухопутних сил, які б охороняли ключові міста, порти і атомні електростанції для забезпечення миру в Україні. Натомість британські та французькі військові інструктори будуть направлені у західну частину України, розповіли джерела.
Очікується, що така зміна у військовій підтримці України може змусити Москву відступити від своїх "червоних ліній" для досягнення мирної угоди.
"Ми змінимо нашу позицію, але ми хочемо, щоб Москва порушила свої "червоні лінії", – заявило дипломатичне джерело, яке бере участь у дискусіях щодо "Коаліції охочих".
Видання пише, що таким чином було б виконано зобов’язання щодо введення військ всередину країни, однак вони не будуть перебувати поблизу лінії фронту, не охоронятимуть ключові об’єкти і не захищатимуть українських військових.
Згідно із найбільш ймовірними планами, які зараз розглядаються, авіація захищатиме повітряний простір України і забезпечуватиме повітряне прикриття західних військ на землі. Туреччина забезпечуватиме захист на морі.
"Зброя із Великої Британії та Європи продовжуватиме надходити, тож Україна матиме сильну позицію, якщо Росія порушить умови будь-якої угоди", – зазначає The Times.
Тим часом британське Міністерство оборони чітко заявляє, що Британія не буде готова відмовитися від планів надіслати війська в Україну у тій чи іншій мірі.
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Ну, и нахера нам эти туристы? По ресторанам и на ***@ки ходить?
Треба терміново випустити чергового говоруна і забалакати тему звичними заявами в стилі "маємо посилити підтримку України заради справедливого миру"
най дають Україні гроші на зброю та ресурсне забезпечення
Україна цілком у змозі захистити Європу від ***** та **********
***** вже виє
тому потрібні від Європи реальні санкції, повна відмова від кацапських вуглеводнів та максимальна підтримка України
тоді у Європи буде шанс
з кожним днем усе змінюється
Європа воювати із ****** не буде - факт
ЗСУ за ці всі роки не просто встояли, а виросли до реального бойового війська, яке ефективно та реально хєрачить кацапського окупанта
вір в ЗСУ, тоді Європа повірить в тебе
А ті хто ухилився зараз при рашистах вже ухилитися не вийде(почитайте як у лугандоні "не було бусифікації") інформація є доступною у мережі, й на рашиських штиках вже будуть м'ясними атаками йти на країни Балтії чи Польщу.
І не забудьмо ще якось обізвати Трампа, Рубіо, Венса, Ще-Когось-З-Команди-Трампа, США, щось "кумедне" про них написати, в нас же в запасі сама Європа (обісрана) сидить.
І вірити що це зробить їх потужними союзниками України. Вірогідність не набагато менша ніж у випадку з магами, до речі.
Тьху!
Так що поки не будуть бомбити Лондон та Париж - нічого принципово не зміниться ...
Пишуть що завгодно у гонці за "сенсацією" чи на замовлення.
Безхребетні політики притягнуть війну у ЄС та Британію......
Респект дописувачу!
Я надзвичайнйи песиміст, таких і не знайдеш, але тоді подумав: та ні! щоб америка і англія обіссялися в свої портки через якусь рашу? да ніколи! це ж сильні, порядні і надійні держави....
Через 3 роки я зрозумів, що це гівно-держави. І я бажаю їм всього самого найгіршого. Нормальні люди себе так не ведуть. Забрали чуже: або віддайте що взяли, або заплатіть, або воюйте пліч о пліч.
Хай горять у пеклі.
Друге після складних воєн з фанатиками, в штатах та британії є сильні антивоєнні настрої, тому і такі складнощі з даним питанням.
Фактично Україна для пересічного британця це якась точка на карті і чому вони мають за неї вмирати. Коли орки напали на Грузію колись ви дуже хотіли за них воювати, а фактично якби підтримали тоді грузинів то і в нас б мабуть не було війни.