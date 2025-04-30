Европе сложно собрать даже 25 тыс. военных для миссии в Украине, - The Times
Европе будет трудно собрать 25 000 военнослужащих для участия в силах "сдерживания" в Украине. Все из-за недоукомплектованности армии и нехватки финансирования.
Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.
Издание получило доступ к разговорам министров обороны и военных руководителей Европы, во время которых те обсуждали планы по созданию сил "Коалиции желающих".
Сколько военных готовы отправить в Украину
В частности, начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин призвал собрать контингент из около 64 тыс. военных. Однако в Лондоне готовы предоставить до 10 тыс. человек.
На последующих встречах министры обороны стран Европы заявили, что "нет никаких шансов" достичь этого количества. Даже 25 тыс. собрать будет крайне сложно, пишет издание.
Известно, что Британия и Франция склоняются к отправке инструкторов и учебных подразделений на запад Украины, а не к отправке полноценного многонационального сухопутного контингента.
"Основное внимание в обязательствах по безопасности перед Украиной будет сосредоточено на восстановлении и перевооружении киевской армии, обеспечивая защиту с воздуха и моря", - говорится в материале.
На встрече 10 апреля министры выразили обеспокоенность амбициями Лондона. В частности, министр обороны Литвы Довиле Шакалиене сказала:
"У России 800 000 военных. Если мы даже не можем собрать 64 000, значит, мы действительно слабые".
Также союзники считают, что для поддержания контингента численностью 64 тысяч нужно будет до 256 тыс. военных с учетом ротации.
Издание отмечает, что Эстония и Финляндия опасаются ослабления собственной обороны. Польша, Испания и Италия - отказались от отправки солдат, а Германия и Финляндия выступили против, хотя ФРГ не исключает участия полностью.
Проблемы армии Великобритании
Источник рассказал, что армия Британии столкнулась с сокращением численности, нехваткой артиллерии, а также логистическими проблемами. В частности речь идет о зависимости от грузовиков и оборудования из США.
Что будет вместо контингента
Великобритания и Франция разместят военных инструкторов на Западе Украины. Они не будут охранять объекты и не будут вести боевых действий. Акцент будет на подготовке украинских военных и стратегическом планировании на случай обострения ситуации.
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насьогодні Україна лідер в світі по витратам на армію - 34%.
навіть ізраїль коли на нього навалилися всі сусідські араби витрачав 28%.
тобто український уряд ворушиться.
звісно, левова доля це гроші заходу, без них ніяк.
але ми виграємо для заходу час, може захід про це згадає коли вінок на могилу Україні понесе, ага.
Якщо прибрати пенсів, вагітних, емігрантів, дуже цінний молодий спермофонд, дуже цінних менеджерів, цирк, шапіто, футболістів, всіляких мімів та просто гарних людей, як це зробив ЗЄ, то мабуть дійсно нема кому воювати. 😁
У нас можна селянина схопити за дупу і у бусик запхати, а спробуй так німецького бюргера спакувати.
Виходить, що цінність європейського селюка вища за його колегу в Україні. 😁
І ніхто ніяк не збагне чому.
Особливо, коли бачиш на прилавках дорогу українську картоплю вперемішку з багнюкою, а поряд дешевшу чистеньку імпортну.
їм то буде корисно, бо північнокорейський пончик та ***** аж облизуються, дивлячись на ці країни
19912014 воював з Європою на стороні росіі.
навіщо?
навіщо тут рожеві європейські війська?
добровольців зі всього світу, десь стільки ж, мотивованих озброєних.
нафіга тут чистенькі мамкіни солдатики в санаторії?
чи хтось подумав, що "миротворців" в окопи відправлять, розграничувати?
Немає лише бажання .
Зберіться вже, заблокуйте рашизм хоча б в Європі, поки воно не розповзлося!
як завжди вся надія на 30 млн українців, що прикриють європу своїми тілами...
p.s. от вам і "ЄС при трампі прокинувся". Так прокинувся, що досі не можуть вирішити проблем ні з кадровим резервом, ні з виробництвом...все марять "в нас ще є 5 років" (правда чомусь щороку залишається "ще 5 років", але то таке)
Будьоновку видали і вперед...
Але з нашим недолугим керівництвом... це фантастика, вони просто марнують час. В реаліях загрози існуванню держави, за час свого президенства, пан Зеленський повинен був мати власну далекобійну зброю відплати і не в одиницях, а в тис.екземплярів!