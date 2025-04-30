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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Европе сложно собрать даже 25 тыс. военных для миссии в Украине, - The Times

Сколько миротворцев может собрать Европа

Европе будет трудно собрать 25 000 военнослужащих для участия в силах "сдерживания" в Украине. Все из-за недоукомплектованности армии и нехватки финансирования.

Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание получило доступ к разговорам министров обороны и военных руководителей Европы, во время которых те обсуждали планы по созданию сил "Коалиции желающих".

Сколько военных готовы отправить в Украину

В частности, начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин призвал собрать контингент из около 64 тыс. военных. Однако в Лондоне готовы предоставить до 10 тыс. человек.

Сколько миротворцев может собрать Европа

На последующих встречах министры обороны стран Европы заявили, что "нет никаких шансов" достичь этого количества. Даже 25 тыс. собрать будет крайне сложно, пишет издание.

Известно, что Британия и Франция склоняются к отправке инструкторов и учебных подразделений на запад Украины, а не к отправке полноценного многонационального сухопутного контингента.

"Основное внимание в обязательствах по безопасности перед Украиной будет сосредоточено на восстановлении и перевооружении киевской армии, обеспечивая защиту с воздуха и моря", - говорится в материале.

Читайте: Венгрия против военных миссий ЕС в Украине. Это для нас красная линия, - Сийярто

На встрече 10 апреля министры выразили обеспокоенность амбициями Лондона. В частности, министр обороны Литвы Довиле Шакалиене сказала:

"У России 800 000 военных. Если мы даже не можем собрать 64 000, значит, мы действительно слабые".

Также союзники считают, что для поддержания контингента численностью 64 тысяч нужно будет до 256 тыс. военных с учетом ротации.

Издание отмечает, что Эстония и Финляндия опасаются ослабления собственной обороны. Польша, Испания и Италия - отказались от отправки солдат, а Германия и Финляндия выступили против, хотя ФРГ не исключает участия полностью.

Читайте также: Польша не будет отправлять миротворцев в Украину, но окажет поддержку миссии, - Сикорский

Проблемы армии Великобритании

Источник рассказал, что армия Британии столкнулась с сокращением численности, нехваткой артиллерии, а также логистическими проблемами. В частности речь идет о зависимости от грузовиков и оборудования из США.

Что будет вместо контингента

Великобритания и Франция разместят военных инструкторов на Западе Украины. Они не будут охранять объекты и не будут вести боевых действий. Акцент будет на подготовке украинских военных и стратегическом планировании на случай обострения ситуации.

Читайте: В Британии говорят, что идея отправки миротворцев в Украину до сих пор рассматривается

Автор: 

Европа (1864) миротворцы (1163) Коалиция желающих (2)


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Топ комментарии
+15
Я думаю путлєр вже жаліє що почав війну з нападу на Україну. Жаліє що не почав її з нападу на ЄС та НАТО, адже враховуючи ці новини та опитування скільки поляків, німців,.... збираються захищати свої країни, то шансів на "Берлін за 3 дні" було б значно більше.
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30.04.2025 10:07
+5
Отака вона підготовка до оборони - з 450 мільйонів піпла не можуть 25 тисяч набрати.
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30.04.2025 10:05
+5
Четвертий рік повномаштабної війни! Якби дали пуйлу сцяними тряпками по морді у 2008, за Грузію, то зараз би не шукали війська, а всі витрачені кошти на війну, витрачали би на поліпшення життя в Європі!
Зберіться вже, заблокуйте рашизм хоча б в Європі, поки воно не розповзлося!
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30.04.2025 10:14
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Правила форума Совет форумчан
ми так само довго запрягали з 14 по 22 роки.
насьогодні Україна лідер в світі по витратам на армію - 34%.
навіть ізраїль коли на нього навалилися всі сусідські араби витрачав 28%.
тобто український уряд ворушиться.
звісно, левова доля це гроші заходу, без них ніяк.
але ми виграємо для заходу час, може захід про це згадає коли вінок на могилу Україні понесе, ага.
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30.04.2025 10:05 Ответить
Отака вона підготовка до оборони - з 450 мільйонів піпла не можуть 25 тисяч набрати.
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30.04.2025 10:05 Ответить
Хоча стіпте...
Якщо прибрати пенсів, вагітних, емігрантів, дуже цінний молодий спермофонд, дуже цінних менеджерів, цирк, шапіто, футболістів, всіляких мімів та просто гарних людей, як це зробив ЗЄ, то мабуть дійсно нема кому воювати. 😁
У нас можна селянина схопити за дупу і у бусик запхати, а спробуй так німецького бюргера спакувати.
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30.04.2025 10:13 Ответить
Німецький бюргер будує заводи рейнметалу і вміє бути взаємовигідним всяким містерам і навіть гаспадам, щоб сидіти в теплі й не лізти в бусик. Для цього треба клепка в голові. Якщо її нема - ласкаво просимо в бусик чи там у наметове містечко.
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30.04.2025 10:23 Ответить
Життя несправедливе. От як так можна?
Виходить, що цінність європейського селюка вища за його колегу в Україні. 😁
І ніхто ніяк не збагне чому.

Особливо, коли бачиш на прилавках дорогу українську картоплю вперемішку з багнюкою, а поряд дешевшу чистеньку імпортну.
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30.04.2025 10:35 Ответить
Як це ніхто не збагне чому? Винні москалі - царські, совєцькі, федеративні, коротше якби не вони то ми б завалили світ дешевою митою картоплею, а українські ланоси й телевізори електрон славилися б в усьому світі. І тоді б тут відкривали збиральні заводи LG, а не в тупих диких москалів. І тому з нами б не хотіли сваритися - бо з Україною вигідніше співпрацювати. А якби хто хотів напасти - то українські заводи клепали б ракети і тому нападати було б страшно. В тому вся справа - ось хто нам заважає, москалі. Або поляки. Або турки.
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30.04.2025 10:51 Ответить
най вояк з Південної Кореї, Японії та Австралії до України направляють, шоби вчилися воювати в ******** умовах
їм то буде корисно, бо північнокорейський пончик та ***** аж облизуються, дивлячись на ці країни
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30.04.2025 10:06 Ответить
Я думаю путлєр вже жаліє що почав війну з нападу на Україну. Жаліє що не почав її з нападу на ЄС та НАТО, адже враховуючи ці новини та опитування скільки поляків, німців,.... збираються захищати свої країни, то шансів на "Берлін за 3 дні" було б значно більше.
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30.04.2025 10:07 Ответить
Думаю так. І нападав би на нас вже з окупованого Заходу.
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30.04.2025 11:45 Ответить
Ганьба. Україна - щит Європи
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30.04.2025 10:08 Ответить
...який до 1991 воював з Європою на стороні росіі.
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30.04.2025 10:13 Ответить
"який до 1991 2014 воював з Європою на стороні росіі.
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30.04.2025 10:28 Ответить
До 1991 всі українці усср служили у російській армії, а з 1991 всі українці з вже України служили в Українській Армії і у військвий союз з росією ми не вступили. Тому ні.
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30.04.2025 10:36 Ответить
До 2014 Європка хер клала на нас. Навіть до 2022. Зате русню в сраку цілувала
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30.04.2025 11:18 Ответить
Оце позорисько... Та здавайтесь вже тим кацапам. Вони швидко наберуть ваших зажирілих європейчиків до війська і буде у вас армія. От тільки, що робити з нею далі, теж вирішуватимуть кацапи.
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30.04.2025 10:09 Ответить
треба задати одне просте питання!
навіщо?
навіщо тут рожеві європейські війська?
добровольців зі всього світу, десь стільки ж, мотивованих озброєних.
нафіга тут чистенькі мамкіни солдатики в санаторії?
чи хтось подумав, що "миротворців" в окопи відправлять, розграничувати?
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30.04.2025 10:10 Ответить
А для того що воювати все одно доведеться. То хай ті рожеводупі хоч почують як мопед дзижчить, а може десь шось поряд прилетить - треба із чогось починати.
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30.04.2025 11:20 Ответить
Саме так, зараз в світі настала ера війн.І США кинули Європу це факт, якщо європейці не зможуть зробити спільну сильну армію то їм кінець. А сильну армію можна отримати виступив проти путіна, на словах досвід не здобувається, навіть армія США взявши їх людський фактор виявиться слабкіша, бо з сильним супротивником вони не билися.
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30.04.2025 11:30 Ответить
а как же все это пи*больтсво минисров обороны что раша вот вот нападет на них в течении 2-3-4 (нужное подчеркнуть) лет. Или бюджеты выбивать на армию (распил себе) надо а в реальности ничего не происходит
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30.04.2025 10:11 Ответить
вони думають все закрити суто грошима, але цього замало.
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30.04.2025 11:32 Ответить
Не триндіть . Є у вас і люди і гроші , щоб набрати не те що - 25 тис , а й 1млн25тис .
Немає лише бажання .
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30.04.2025 10:12 Ответить
Четвертий рік повномаштабної війни! Якби дали пуйлу сцяними тряпками по морді у 2008, за Грузію, то зараз би не шукали війська, а всі витрачені кошти на війну, витрачали би на поліпшення життя в Європі!
Зберіться вже, заблокуйте рашизм хоча б в Європі, поки воно не розповзлося!
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30.04.2025 10:14 Ответить
Я дедалі більше схиляюся до думки, що ******* Європа - це Франція у Другій Світовій війні. Ті теж вірили, що на них Гітлер точно не нападе.
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30.04.2025 10:15 Ответить
з 500 млн людей, не можуть знайти 25 тисяч миротворців. сюр просто.

як завжди вся надія на 30 млн українців, що прикриють європу своїми тілами...

p.s. от вам і "ЄС при трампі прокинувся". Так прокинувся, що досі не можуть вирішити проблем ні з кадровим резервом, ні з виробництвом...все марять "в нас ще є 5 років" (правда чомусь щороку залишається "ще 5 років", але то таке)
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30.04.2025 10:16 Ответить
Але ж спрацювало. Тепер Україні завжди доведеться воювати із кацапами за Європу. І хто тут дурень? Скаржитися нема на кого.
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30.04.2025 10:39 Ответить
А от у країнах, де за миску риса готові життя покласти, таких проблем нема.

Будьоновку видали і вперед...
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30.04.2025 10:17 Ответить
А що, є ті, які вірять у відправку якихось європейських сил? Покажіться психіатру. Європейське шоу з миротворцями для нас - це як російське шоу з перемир'ям для американців.
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30.04.2025 10:21 Ответить
Нафіга розповсюджувати брехню з рупора кремля мердока.
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30.04.2025 10:21 Ответить
хто б сумнівався
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30.04.2025 10:24 Ответить
"коаліція охочих" перетворилась на коаліцію неохочих
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30.04.2025 10:27 Ответить
в коаліцію не здатних
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30.04.2025 11:12 Ответить
ВВП Євросоюзу 17 трлн.доларів США,росії -2,2 трлн.дол.США,а 25 тис.військових не зберуть для відправки в Україну Як же вони з рашой воюватимуть.Ще докоряли нам що в 2014 не могли Крим вдержати,коли в результаті і політики нашої влади відносно Криму і пропаганди і видачі паспортів мешканцям півострова,і зради 80% силовиків було анексовано Крим.
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30.04.2025 10:30 Ответить
Саме тому й не зберуть - "ситий голодному не товариш". Кацапи роками заганяли в іпотеки, створювали депресивні регіони де єдина можливість заробити - служба в армії.
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30.04.2025 10:47 Ответить
А з чого ви взяли, що вони воюватимуть з рашою? Бо вам так сказали по телевізору? Так це кажуть ті самі люди, які говорять і про миротворців, от і думайте)
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30.04.2025 10:52 Ответить
Інформація для тих, хто кричить, що і без США нам допоможе та захистить Європа
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30.04.2025 10:40 Ответить
Це було відразу зрозуміло, що звідти готові піти на війну -одиниці.Тому, нам потрібно брати звідти технології та кошти, що б робити зброю масового ураження кацапської біомаси, складів виробництва, зберігання їх зброї,нищення енергетичного сектору.
Але з нашим недолугим керівництвом... це фантастика, вони просто марнують час. В реаліях загрози існуванню держави, за час свого президенства, пан Зеленський повинен був мати власну далекобійну зброю відплати і не в одиницях, а в тис.екземплярів!
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30.04.2025 10:52 Ответить
Висновки? Без України імперіаліст путін легко може заволодіти усією Європою.
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30.04.2025 10:44 Ответить
Мабуть країнам Європи буде простійше воювати за власной теріторій у власних містах, ланах та гаях.
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30.04.2025 11:24 Ответить
Не можете зібрати людей,давайте і не відволікайте,давайте безупину військову техніку.Зло повинне бути покаране.За вас зроблять наші захисники.Висловлювання співчуття та словесні засудження мир не принесуть.
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30.04.2025 11:32 Ответить
Ахах. Не хвилюйтеся. Все так і буде.
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30.04.2025 11:44 Ответить
То не на часі,українців ще багато можна не поспішати,які гроші які люди,Ну ми не можемо зробити щоб кава коштувала 10Є тоді нас не оберуть.А то шо москаль тренування літом в білорусії планує,то дурниці,надіємось на трампа що він прийде до тями і буде нас захищати,ну не може ж рашка на польщу напасти чи на литву,ми ж потужне нато!!!І як жахнемо от тоді куйло почує!Просто стидоба на 500млн в європі немає 25 тис чоловіків ну це пісда.Вас походу і бульба зможе окупувати, ну країни Балтії точно!
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30.04.2025 11:36 Ответить
Операція "Україна" стала чудовим досягненням Заходу, після нескінченних провалів і жахів некомптетентності. Інші завжди залишали Захід "в дураках".
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30.04.2025 11:38 Ответить
А починали з 170 тисяч у теорії і бажання Зе в 200тис. Потім аналітики порахували що максимум 60 тис і мінімум 10тис можуть з всієї Европи назбирати і то хто то все буде фінансувати?. Зараз вже 25тис. А по факту назбирають інструкторів пару тис і розквартирують іх у Ужгороді та Немирові щоб зайвий раз не дислокувати якщо що
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30.04.2025 11:46 Ответить
Не треба направляти до нас нікого. Сдіть хлопці британці-поляки-іспанці-румини дома. Мийте добре свої дупи та чекайте коли прийдуть кацапи та почнуть вас туди товкти. А це буде. З вашими діями то й зовсім скоро.
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30.04.2025 11:48 Ответить
 
 