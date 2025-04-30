Европе сложно собрать даже 25 тыс. военных для миссии в Украине, - The Times

Европе будет трудно собрать 25 000 военнослужащих для участия в силах "сдерживания" в Украине. Все из-за недоукомплектованности армии и нехватки финансирования.

Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание получило доступ к разговорам министров обороны и военных руководителей Европы, во время которых те обсуждали планы по созданию сил "Коалиции желающих".

Сколько военных готовы отправить в Украину

В частности, начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин призвал собрать контингент из около 64 тыс. военных. Однако в Лондоне готовы предоставить до 10 тыс. человек.

На последующих встречах министры обороны стран Европы заявили, что "нет никаких шансов" достичь этого количества. Даже 25 тыс. собрать будет крайне сложно, пишет издание.

Известно, что Британия и Франция склоняются к отправке инструкторов и учебных подразделений на запад Украины, а не к отправке полноценного многонационального сухопутного контингента.

"Основное внимание в обязательствах по безопасности перед Украиной будет сосредоточено на восстановлении и перевооружении киевской армии, обеспечивая защиту с воздуха и моря", - говорится в материале.

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На встрече 10 апреля министры выразили обеспокоенность амбициями Лондона. В частности, министр обороны Литвы Довиле Шакалиене сказала:

"У России 800 000 военных. Если мы даже не можем собрать 64 000, значит, мы действительно слабые".

Также союзники считают, что для поддержания контингента численностью 64 тысяч нужно будет до 256 тыс. военных с учетом ротации.

Издание отмечает, что Эстония и Финляндия опасаются ослабления собственной обороны. Польша, Испания и Италия - отказались от отправки солдат, а Германия и Финляндия выступили против, хотя ФРГ не исключает участия полностью.

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Проблемы армии Великобритании

Источник рассказал, что армия Британии столкнулась с сокращением численности, нехваткой артиллерии, а также логистическими проблемами. В частности речь идет о зависимости от грузовиков и оборудования из США.

Что будет вместо контингента

Великобритания и Франция разместят военных инструкторов на Западе Украины. Они не будут охранять объекты и не будут вести боевых действий. Акцент будет на подготовке украинских военных и стратегическом планировании на случай обострения ситуации.

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