Європі складно зібрати навіть 25 тис. військових для місії в Україні, - The Times

Європі буде важко зібрати 25 000 військовослужбовців для участі в силах "стримування" в Україні. Все через недоукомплектованість армії та браку фінансування.

Про це пише видання The Times, передає Цензор.НЕТ.

Видання отримало доступ до розмов міністрів оборони та військових керівників Європи, під час яких ті обговорювали плани щодо створення сил "Коаліції охочих".

Скільки військових готові відправити до України

Так, начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін закликав зібрати контингент з близько 64 тис. військових. Проте у Лондоні готові надати до 10 тис. осіб.

На наступних зустрічах міністри оборони країн Європи заявили, що "немає жодних шансів" досягти цієї кількості. Навіть 25 тис. зібрати буде вкрай складно, пише видання.

Відомо, що Британія і Франція схиляються до відправки інструкторів і навчальних підрозділів на захід України, а не до відправки повноцінного багатонаціонального сухопутного контингенту.

"Основна увага в зобов'язаннях щодо безпеки перед Україною буде зосереджена на відновленні та переозброєнні київської армії, забезпечуючи захист з повітря та моря", - йдеться в матеріалі.

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На зустрічі 10 квітня міністри висловили стурбованість амбіціями Лондона. Так, міністр оборони Литви Довіле Шакалієне сказала:

У Росії 800 000 військових. Якщо ми навіть не можемо зібрати 64 000, значить, ми дійсно слабкі

Також союзники вважають, що для підтримки контингенту чисельністю 64 тисяч потрібно буде до 256 тис. військових з урахуванням ротації.

Видання зазначає, що Естонія та Фінляндія побоюються ослаблення власної оборони. Польща, Іспанія та Італія - відмовилися від відправки солдатів, а Німеччина та Фінляндія виступили проти, хоча ФРН не виключає участі повністю.

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Проблеми армії Великої Британії

Джерело розповіло, що армія Британії стикнулася зі скороченням чисельності, нестачею артилерії, а також логістичними проблемами. Зокрема йдеться про залежність від вантажівок та обладнання зі США.

Що буде замість контингенту

Велика Британія та Франція розмістять військових інструкторів на Заході України. Вони не охоронятимуть об'єкти та не вестимуть бойових дій. Акцент буде на підготовці українських військових та стратегічному плануванню на випадок загострення ситуації.

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