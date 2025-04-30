Європі складно зібрати навіть 25 тис. військових для місії в Україні, - The Times
Європі буде важко зібрати 25 000 військовослужбовців для участі в силах "стримування" в Україні. Все через недоукомплектованість армії та браку фінансування.
Про це пише видання The Times, передає Цензор.НЕТ.
Видання отримало доступ до розмов міністрів оборони та військових керівників Європи, під час яких ті обговорювали плани щодо створення сил "Коаліції охочих".
Скільки військових готові відправити до України
Так, начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін закликав зібрати контингент з близько 64 тис. військових. Проте у Лондоні готові надати до 10 тис. осіб.
На наступних зустрічах міністри оборони країн Європи заявили, що "немає жодних шансів" досягти цієї кількості. Навіть 25 тис. зібрати буде вкрай складно, пише видання.
Відомо, що Британія і Франція схиляються до відправки інструкторів і навчальних підрозділів на захід України, а не до відправки повноцінного багатонаціонального сухопутного контингенту.
"Основна увага в зобов'язаннях щодо безпеки перед Україною буде зосереджена на відновленні та переозброєнні київської армії, забезпечуючи захист з повітря та моря", - йдеться в матеріалі.
На зустрічі 10 квітня міністри висловили стурбованість амбіціями Лондона. Так, міністр оборони Литви Довіле Шакалієне сказала:
У Росії 800 000 військових. Якщо ми навіть не можемо зібрати 64 000, значить, ми дійсно слабкі
Також союзники вважають, що для підтримки контингенту чисельністю 64 тисяч потрібно буде до 256 тис. військових з урахуванням ротації.
Видання зазначає, що Естонія та Фінляндія побоюються ослаблення власної оборони. Польща, Іспанія та Італія - відмовилися від відправки солдатів, а Німеччина та Фінляндія виступили проти, хоча ФРН не виключає участі повністю.
Проблеми армії Великої Британії
Джерело розповіло, що армія Британії стикнулася зі скороченням чисельності, нестачею артилерії, а також логістичними проблемами. Зокрема йдеться про залежність від вантажівок та обладнання зі США.
Що буде замість контингенту
Велика Британія та Франція розмістять військових інструкторів на Заході України. Вони не охоронятимуть об'єкти та не вестимуть бойових дій. Акцент буде на підготовці українських військових та стратегічному плануванню на випадок загострення ситуації.
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насьогодні Україна лідер в світі по витратам на армію - 34%.
навіть ізраїль коли на нього навалилися всі сусідські араби витрачав 28%.
тобто український уряд ворушиться.
звісно, левова доля це гроші заходу, без них ніяк.
але ми виграємо для заходу час, може захід про це згадає коли вінок на могилу Україні понесе, ага.
Якщо прибрати пенсів, вагітних, емігрантів, дуже цінний молодий спермофонд, дуже цінних менеджерів, цирк, шапіто, футболістів, всіляких мімів та просто гарних людей, як це зробив ЗЄ, то мабуть дійсно нема кому воювати. 😁
У нас можна селянина схопити за дупу і у бусик запхати, а спробуй так німецького бюргера спакувати.
Виходить, що цінність європейського селюка вища за його колегу в Україні. 😁
І ніхто ніяк не збагне чому.
Особливо, коли бачиш на прилавках дорогу українську картоплю вперемішку з багнюкою, а поряд дешевшу чистеньку імпортну.
їм то буде корисно, бо північнокорейський пончик та ***** аж облизуються, дивлячись на ці країни
19912014 воював з Європою на стороні росіі.
навіщо?
навіщо тут рожеві європейські війська?
добровольців зі всього світу, десь стільки ж, мотивованих озброєних.
нафіга тут чистенькі мамкіни солдатики в санаторії?
чи хтось подумав, що "миротворців" в окопи відправлять, розграничувати?
Немає лише бажання .
Зберіться вже, заблокуйте рашизм хоча б в Європі, поки воно не розповзлося!
як завжди вся надія на 30 млн українців, що прикриють європу своїми тілами...
p.s. от вам і "ЄС при трампі прокинувся". Так прокинувся, що досі не можуть вирішити проблем ні з кадровим резервом, ні з виробництвом...все марять "в нас ще є 5 років" (правда чомусь щороку залишається "ще 5 років", але то таке)
Будьоновку видали і вперед...
Але з нашим недолугим керівництвом... це фантастика, вони просто марнують час. В реаліях загрози існуванню держави, за час свого президенства, пан Зеленський повинен був мати власну далекобійну зброю відплати і не в одиницях, а в тис.екземплярів!