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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Європі складно зібрати навіть 25 тис. військових для місії в Україні, - The Times

Скільки миротворців може зібрати Європа

Європі буде важко зібрати 25 000 військовослужбовців для участі в силах "стримування" в Україні. Все через недоукомплектованість армії та браку фінансування.

Про це пише видання The Times, передає Цензор.НЕТ.

Видання отримало доступ до розмов міністрів оборони та військових керівників Європи, під час яких ті обговорювали плани щодо створення сил "Коаліції охочих".

Скільки військових готові відправити до України

Так, начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін закликав зібрати контингент з близько 64 тис. військових. Проте у Лондоні готові надати до 10 тис. осіб.

Скільки миротворців може зібрати Європа

На наступних зустрічах міністри оборони країн Європи заявили, що "немає жодних шансів" досягти цієї кількості. Навіть 25 тис. зібрати буде вкрай складно, пише видання.

Відомо, що Британія і Франція схиляються до відправки інструкторів і навчальних підрозділів на захід України, а не до відправки повноцінного багатонаціонального сухопутного контингенту.

"Основна увага в зобов'язаннях щодо безпеки перед Україною буде зосереджена на відновленні та переозброєнні київської армії, забезпечуючи захист з повітря та моря", - йдеться в матеріалі.

Читайте: Угорщина проти військових місій ЄС в Україні. Це для нас червона лінія, - Сійярто

На зустрічі 10 квітня міністри висловили стурбованість амбіціями Лондона. Так, міністр оборони Литви Довіле Шакалієне сказала: 

У Росії 800 000 військових. Якщо ми навіть не можемо зібрати 64 000, значить, ми дійсно слабкі

Також союзники вважають, що для підтримки контингенту чисельністю 64 тисяч потрібно буде до 256 тис. військових з урахуванням ротації.

Видання зазначає, що Естонія та Фінляндія побоюються ослаблення власної оборони. Польща, Іспанія та Італія - відмовилися від відправки солдатів, а Німеччина та Фінляндія виступили проти, хоча ФРН не виключає участі повністю.

Читайте також: Польща не відправлятиме миротворців в Україну, але надасть підтримку місії, - Сікорський

Проблеми армії Великої Британії

Джерело розповіло, що армія Британії стикнулася зі скороченням чисельності, нестачею артилерії, а також логістичними проблемами. Зокрема йдеться про залежність від вантажівок та обладнання зі США.

Що буде замість контингенту

Велика Британія та Франція розмістять військових інструкторів на Заході України. Вони не охоронятимуть об'єкти та не вестимуть бойових дій. Акцент буде на підготовці українських військових та стратегічному плануванню на випадок загострення ситуації.

Читайте: У Британії кажуть, що ідея відправки миротворців в Україну досі розглядається

Автор: 

Європа (1822) миротворці (837) Коаліція охочих (1)


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Топ коментарі
+15
Я думаю путлєр вже жаліє що почав війну з нападу на Україну. Жаліє що не почав її з нападу на ЄС та НАТО, адже враховуючи ці новини та опитування скільки поляків, німців,.... збираються захищати свої країни, то шансів на "Берлін за 3 дні" було б значно більше.
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30.04.2025 10:07
+5
Отака вона підготовка до оборони - з 450 мільйонів піпла не можуть 25 тисяч набрати.
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30.04.2025 10:05
+5
Четвертий рік повномаштабної війни! Якби дали пуйлу сцяними тряпками по морді у 2008, за Грузію, то зараз би не шукали війська, а всі витрачені кошти на війну, витрачали би на поліпшення життя в Європі!
Зберіться вже, заблокуйте рашизм хоча б в Європі, поки воно не розповзлося!
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30.04.2025 10:14
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ми так само довго запрягали з 14 по 22 роки.
насьогодні Україна лідер в світі по витратам на армію - 34%.
навіть ізраїль коли на нього навалилися всі сусідські араби витрачав 28%.
тобто український уряд ворушиться.
звісно, левова доля це гроші заходу, без них ніяк.
але ми виграємо для заходу час, може захід про це згадає коли вінок на могилу Україні понесе, ага.
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30.04.2025 10:05 Відповісти
Отака вона підготовка до оборони - з 450 мільйонів піпла не можуть 25 тисяч набрати.
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30.04.2025 10:05 Відповісти
Хоча стіпте...
Якщо прибрати пенсів, вагітних, емігрантів, дуже цінний молодий спермофонд, дуже цінних менеджерів, цирк, шапіто, футболістів, всіляких мімів та просто гарних людей, як це зробив ЗЄ, то мабуть дійсно нема кому воювати. 😁
У нас можна селянина схопити за дупу і у бусик запхати, а спробуй так німецького бюргера спакувати.
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30.04.2025 10:13 Відповісти
Німецький бюргер будує заводи рейнметалу і вміє бути взаємовигідним всяким містерам і навіть гаспадам, щоб сидіти в теплі й не лізти в бусик. Для цього треба клепка в голові. Якщо її нема - ласкаво просимо в бусик чи там у наметове містечко.
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30.04.2025 10:23 Відповісти
Життя несправедливе. От як так можна?
Виходить, що цінність європейського селюка вища за його колегу в Україні. 😁
І ніхто ніяк не збагне чому.

Особливо, коли бачиш на прилавках дорогу українську картоплю вперемішку з багнюкою, а поряд дешевшу чистеньку імпортну.
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30.04.2025 10:35 Відповісти
Як це ніхто не збагне чому? Винні москалі - царські, совєцькі, федеративні, коротше якби не вони то ми б завалили світ дешевою митою картоплею, а українські ланоси й телевізори електрон славилися б в усьому світі. І тоді б тут відкривали збиральні заводи LG, а не в тупих диких москалів. І тому з нами б не хотіли сваритися - бо з Україною вигідніше співпрацювати. А якби хто хотів напасти - то українські заводи клепали б ракети і тому нападати було б страшно. В тому вся справа - ось хто нам заважає, москалі. Або поляки. Або турки.
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30.04.2025 10:51 Відповісти
най вояк з Південної Кореї, Японії та Австралії до України направляють, шоби вчилися воювати в ******** умовах
їм то буде корисно, бо північнокорейський пончик та ***** аж облизуються, дивлячись на ці країни
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30.04.2025 10:06 Відповісти
Я думаю путлєр вже жаліє що почав війну з нападу на Україну. Жаліє що не почав її з нападу на ЄС та НАТО, адже враховуючи ці новини та опитування скільки поляків, німців,.... збираються захищати свої країни, то шансів на "Берлін за 3 дні" було б значно більше.
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30.04.2025 10:07 Відповісти
Думаю так. І нападав би на нас вже з окупованого Заходу.
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30.04.2025 11:45 Відповісти
Ганьба. Україна - щит Європи
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30.04.2025 10:08 Відповісти
...який до 1991 воював з Європою на стороні росіі.
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30.04.2025 10:13 Відповісти
"який до 1991 2014 воював з Європою на стороні росіі.
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30.04.2025 10:28 Відповісти
До 1991 всі українці усср служили у російській армії, а з 1991 всі українці з вже України служили в Українській Армії і у військвий союз з росією ми не вступили. Тому ні.
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30.04.2025 10:36 Відповісти
До 2014 Європка хер клала на нас. Навіть до 2022. Зате русню в сраку цілувала
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30.04.2025 11:18 Відповісти
Оце позорисько... Та здавайтесь вже тим кацапам. Вони швидко наберуть ваших зажирілих європейчиків до війська і буде у вас армія. От тільки, що робити з нею далі, теж вирішуватимуть кацапи.
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30.04.2025 10:09 Відповісти
треба задати одне просте питання!
навіщо?
навіщо тут рожеві європейські війська?
добровольців зі всього світу, десь стільки ж, мотивованих озброєних.
нафіга тут чистенькі мамкіни солдатики в санаторії?
чи хтось подумав, що "миротворців" в окопи відправлять, розграничувати?
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30.04.2025 10:10 Відповісти
А для того що воювати все одно доведеться. То хай ті рожеводупі хоч почують як мопед дзижчить, а може десь шось поряд прилетить - треба із чогось починати.
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30.04.2025 11:20 Відповісти
Саме так, зараз в світі настала ера війн.І США кинули Європу це факт, якщо європейці не зможуть зробити спільну сильну армію то їм кінець. А сильну армію можна отримати виступив проти путіна, на словах досвід не здобувається, навіть армія США взявши їх людський фактор виявиться слабкіша, бо з сильним супротивником вони не билися.
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30.04.2025 11:30 Відповісти
а как же все это пи*больтсво минисров обороны что раша вот вот нападет на них в течении 2-3-4 (нужное подчеркнуть) лет. Или бюджеты выбивать на армию (распил себе) надо а в реальности ничего не происходит
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30.04.2025 10:11 Відповісти
вони думають все закрити суто грошима, але цього замало.
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30.04.2025 11:32 Відповісти
Не триндіть . Є у вас і люди і гроші , щоб набрати не те що - 25 тис , а й 1млн25тис .
Немає лише бажання .
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30.04.2025 10:12 Відповісти
Четвертий рік повномаштабної війни! Якби дали пуйлу сцяними тряпками по морді у 2008, за Грузію, то зараз би не шукали війська, а всі витрачені кошти на війну, витрачали би на поліпшення життя в Європі!
Зберіться вже, заблокуйте рашизм хоча б в Європі, поки воно не розповзлося!
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30.04.2025 10:14 Відповісти
Я дедалі більше схиляюся до думки, що ******* Європа - це Франція у Другій Світовій війні. Ті теж вірили, що на них Гітлер точно не нападе.
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30.04.2025 10:15 Відповісти
з 500 млн людей, не можуть знайти 25 тисяч миротворців. сюр просто.

як завжди вся надія на 30 млн українців, що прикриють європу своїми тілами...

p.s. от вам і "ЄС при трампі прокинувся". Так прокинувся, що досі не можуть вирішити проблем ні з кадровим резервом, ні з виробництвом...все марять "в нас ще є 5 років" (правда чомусь щороку залишається "ще 5 років", але то таке)
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30.04.2025 10:16 Відповісти
Але ж спрацювало. Тепер Україні завжди доведеться воювати із кацапами за Європу. І хто тут дурень? Скаржитися нема на кого.
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30.04.2025 10:39 Відповісти
А от у країнах, де за миску риса готові життя покласти, таких проблем нема.

Будьоновку видали і вперед...
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30.04.2025 10:17 Відповісти
А що, є ті, які вірять у відправку якихось європейських сил? Покажіться психіатру. Європейське шоу з миротворцями для нас - це як російське шоу з перемир'ям для американців.
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30.04.2025 10:21 Відповісти
Нафіга розповсюджувати брехню з рупора кремля мердока.
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30.04.2025 10:21 Відповісти
хто б сумнівався
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30.04.2025 10:24 Відповісти
"коаліція охочих" перетворилась на коаліцію неохочих
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30.04.2025 10:27 Відповісти
в коаліцію не здатних
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30.04.2025 11:12 Відповісти
ВВП Євросоюзу 17 трлн.доларів США,росії -2,2 трлн.дол.США,а 25 тис.військових не зберуть для відправки в Україну Як же вони з рашой воюватимуть.Ще докоряли нам що в 2014 не могли Крим вдержати,коли в результаті і політики нашої влади відносно Криму і пропаганди і видачі паспортів мешканцям півострова,і зради 80% силовиків було анексовано Крим.
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30.04.2025 10:30 Відповісти
Саме тому й не зберуть - "ситий голодному не товариш". Кацапи роками заганяли в іпотеки, створювали депресивні регіони де єдина можливість заробити - служба в армії.
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30.04.2025 10:47 Відповісти
А з чого ви взяли, що вони воюватимуть з рашою? Бо вам так сказали по телевізору? Так це кажуть ті самі люди, які говорять і про миротворців, от і думайте)
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30.04.2025 10:52 Відповісти
Інформація для тих, хто кричить, що і без США нам допоможе та захистить Європа
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30.04.2025 10:40 Відповісти
Це було відразу зрозуміло, що звідти готові піти на війну -одиниці.Тому, нам потрібно брати звідти технології та кошти, що б робити зброю масового ураження кацапської біомаси, складів виробництва, зберігання їх зброї,нищення енергетичного сектору.
Але з нашим недолугим керівництвом... це фантастика, вони просто марнують час. В реаліях загрози існуванню держави, за час свого президенства, пан Зеленський повинен був мати власну далекобійну зброю відплати і не в одиницях, а в тис.екземплярів!
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30.04.2025 10:52 Відповісти
Висновки? Без України імперіаліст путін легко може заволодіти усією Європою.
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30.04.2025 10:44 Відповісти
Мабуть країнам Європи буде простійше воювати за власной теріторій у власних містах, ланах та гаях.
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30.04.2025 11:24 Відповісти
Не можете зібрати людей,давайте і не відволікайте,давайте безупину військову техніку.Зло повинне бути покаране.За вас зроблять наші захисники.Висловлювання співчуття та словесні засудження мир не принесуть.
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30.04.2025 11:32 Відповісти
Ахах. Не хвилюйтеся. Все так і буде.
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30.04.2025 11:44 Відповісти
То не на часі,українців ще багато можна не поспішати,які гроші які люди,Ну ми не можемо зробити щоб кава коштувала 10Є тоді нас не оберуть.А то шо москаль тренування літом в білорусії планує,то дурниці,надіємось на трампа що він прийде до тями і буде нас захищати,ну не може ж рашка на польщу напасти чи на литву,ми ж потужне нато!!!І як жахнемо от тоді куйло почує!Просто стидоба на 500млн в європі немає 25 тис чоловіків ну це пісда.Вас походу і бульба зможе окупувати, ну країни Балтії точно!
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30.04.2025 11:36 Відповісти
Операція "Україна" стала чудовим досягненням Заходу, після нескінченних провалів і жахів некомптетентності. Інші завжди залишали Захід "в дураках".
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30.04.2025 11:38 Відповісти
А починали з 170 тисяч у теорії і бажання Зе в 200тис. Потім аналітики порахували що максимум 60 тис і мінімум 10тис можуть з всієї Европи назбирати і то хто то все буде фінансувати?. Зараз вже 25тис. А по факту назбирають інструкторів пару тис і розквартирують іх у Ужгороді та Немирові щоб зайвий раз не дислокувати якщо що
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30.04.2025 11:46 Відповісти
Не треба направляти до нас нікого. Сдіть хлопці британці-поляки-іспанці-румини дома. Мийте добре свої дупи та чекайте коли прийдуть кацапи та почнуть вас туди товкти. А це буде. З вашими діями то й зовсім скоро.
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30.04.2025 11:48 Відповісти
Вони цього і чекають, тут якраз нічого дивного…
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30.04.2025 12:02 Відповісти
Українців ще 30 мільйон як написали вище. Довго доведеться чекати. А там або iшак здохне або падишах.
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30.04.2025 12:11 Відповісти
не скоро - лише після України
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30.04.2025 12:20 Відповісти
 
 