Чехия не будет рассматривать отправку миротворцев в Украину, пока не будет заключено мирное соглашение, - Павел

Вопрос о возможном размещении миротворческих сил в Украине не стоит на повестке дня для Чехии, пока не будет заключено мирное соглашение с Россией.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Праге, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно размещения миротворческих сил на территории Украины - мы пока не можем об этом говорить, поскольку не заключено мирное соглашение", - сказал чешский лидер.

Павел отметил, что без мирного соглашения "трудно сказать что-то конкретное" о мандате миротворческой миссии. По его словам, решение об участии, количестве и составе миротворцев будут принимать отдельные государства.

Также он подчеркнул, что Украина, как суверенное государство, должна дать свое согласие на размещение любых сил.

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Кроме этого, Павел поднял вопрос будущих гарантий безопасности для Украины. Политик считает, что "комбинация политических, экономических и военных гарантий - это будет достаточной мерой без гарантий безопасности для Украины".

"Мы сейчас говорили (с президентом Украины. - Ред.) о гарантиях, которые мы можем получить, - или политические гарантии, или комбинированные. Я убежден, что комбинация политических, экономических и военных гарантий - это будет достаточной мерой без гарантий безопасности для Украины. Пока не обсуждается конкретно, какие войска будут размещены в Украине",- добавил Павел.

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