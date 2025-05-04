Чехия не будет рассматривать отправку миротворцев в Украину, пока не будет заключено мирное соглашение, - Павел
Вопрос о возможном размещении миротворческих сил в Украине не стоит на повестке дня для Чехии, пока не будет заключено мирное соглашение с Россией.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Праге, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно размещения миротворческих сил на территории Украины - мы пока не можем об этом говорить, поскольку не заключено мирное соглашение", - сказал чешский лидер.
Павел отметил, что без мирного соглашения "трудно сказать что-то конкретное" о мандате миротворческой миссии. По его словам, решение об участии, количестве и составе миротворцев будут принимать отдельные государства.
Также он подчеркнул, что Украина, как суверенное государство, должна дать свое согласие на размещение любых сил.
Кроме этого, Павел поднял вопрос будущих гарантий безопасности для Украины. Политик считает, что "комбинация политических, экономических и военных гарантий - это будет достаточной мерой без гарантий безопасности для Украины".
"Мы сейчас говорили (с президентом Украины. - Ред.) о гарантиях, которые мы можем получить, - или политические гарантии, или комбинированные. Я убежден, что комбинация политических, экономических и военных гарантий - это будет достаточной мерой без гарантий безопасности для Украины. Пока не обсуждается конкретно, какие войска будут размещены в Украине",- добавил Павел.
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