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Новости Иностранные миротворцы в Украине Гарантии безопасности
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Чехия не будет рассматривать отправку миротворцев в Украину, пока не будет заключено мирное соглашение, - Павел

Павел о миротворцах для Украины

Вопрос о возможном размещении миротворческих сил в Украине не стоит на повестке дня для Чехии, пока не будет заключено мирное соглашение с Россией.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Праге, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно размещения миротворческих сил на территории Украины - мы пока не можем об этом говорить, поскольку не заключено мирное соглашение", - сказал чешский лидер.

Павел отметил, что без мирного соглашения "трудно сказать что-то конкретное" о мандате миротворческой миссии. По его словам, решение об участии, количестве и составе миротворцев будут принимать отдельные государства.

Также он подчеркнул, что Украина, как суверенное государство, должна дать свое согласие на размещение любых сил.

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Кроме этого, Павел поднял вопрос будущих гарантий безопасности для Украины. Политик считает, что "комбинация политических, экономических и военных гарантий - это будет достаточной мерой без гарантий безопасности для Украины".

"Мы сейчас говорили (с президентом Украины. - Ред.) о гарантиях, которые мы можем получить, - или политические гарантии, или комбинированные. Я убежден, что комбинация политических, экономических и военных гарантий - это будет достаточной мерой без гарантий безопасности для Украины. Пока не обсуждается конкретно, какие войска будут размещены в Украине",- добавил Павел.

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Автор: 

миротворцы (1167) Чехия (1710) Павел Петр (123)


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Нахіба миротворці якщо буде мирна угода?
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04.05.2025 19:55 Ответить
Щоб ереф знову не напала.
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04.05.2025 20:01 Ответить
Щоб почухати своє розбухле лібідо.
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04.05.2025 20:37 Ответить
Це буде велике таке собі ОБСЕ. Користь тількі для РФ.
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04.05.2025 20:00 Ответить
Кажуть,гарна ложка до обіду... Чи не так?!
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04.05.2025 20:13 Ответить
Як із мультика про Васю Куралєсова. - " Мы залегли, боимся".
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04.05.2025 20:48 Ответить
При усій повазі Павел, хитрожопість так і пре,,
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04.05.2025 20:52 Ответить
Був адекватна і чесна людина. Але зараз павел лицемірить, бо угоди і не намічалось: 100 днів Захід вівся на заяви трампа, що той все порішав.

А тепер країни ЄС, навипередки, як школярка: "от будеш мільярдером, тоді я з тобою зустрічатимусь"
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04.05.2025 21:32 Ответить
 
 