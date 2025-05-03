Прибытие иностранного военного контингента в Украину возможно только после завершения войны, - Зеленский
Коалиция стран-партнеров прорабатывает возможность введения военного контингента в Украину. Однако это может произойти только после завершения боевых действий.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время общения с журналистами 2 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Все равно, все это будет в момент окончания войны. Вы же понимаете, просто свои войска направить в Украину для того, чтобы их втянули в военные действия, никто рисковать не будет. Или, если никто, то большинство", - рассказал Зеленский.
Он одновременно отметил, что среди участников "коалиции желающих" "есть горячие головы", которые готовы отправить свой военный контингент в Украину.
"Мы очень поддерживаем это", - сказал президент.
По его словам, в этом направлении были и будут встречи.
"Все хотят ceasefire (прекращение огня - ред.), а потом продолжать активные дипломатические действия в любом случае. Но если нет ceasefire, то о чем говорить?" - отметил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
👉Колись індуси з пакістанцями зарубу робили велику, потім щоб вирівняти шанси, ПАКІСТАНУ дали ядєрку. Дали, карл
👉так це ж не ми - нас не жаль, 40 млн туди 40 млн сюди - пофігу їм
А Пакистан просто союзник Франції, Великобританії та Саудівської Аравії. Ці три країни дали згоду і по факту допомагали розробити ядерною зброю, як зброю стримування після тяжкої поразки від Індії.
йде вже геть жрати шашлики!
Та,навіть блогери глибше розжовують подібні сценарії,та і фотосики свої власні викладають,а не здарма від професійних фотографів.
зараз, навіть, еквадор відмовив.
зе!скоморох, обирай: або чаушеску, або мілошевич.
пуйло буде продавати нафту та купувати найманців та зброю доки в Україні камня на кемені не залишиться.
а ішаків для піхоти він вже в китаї та африці вербує - ресурс безкінечний
друге - є українські донецьк, луганськ, севастополь та інші де українців вже знищили, а росін там кишить... тактична ЯЗ була б доречною (випробовування-демонстрація на своїй території).
третє - удар по москві, якщо параша не забереться з України в указаний ультиматумом термін.
от, не повірите.
в україні, багато фізиків ядерників! талановитих!
в україні, достатньо сировини.
в україні, є всі технології!
в україні немає, нашої голди меїр.....
хоча.... саме, голда киянка!