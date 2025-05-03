РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8831 посетитель онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
743 42

Прибытие иностранного военного контингента в Украину возможно только после завершения войны, - Зеленский

Зеленский рассказал подробности об иностранном контингенте -

Коалиция стран-партнеров прорабатывает возможность введения военного контингента в Украину. Однако это может произойти только после завершения боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время общения с журналистами 2 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Все равно, все это будет в момент окончания войны. Вы же понимаете, просто свои войска направить в Украину для того, чтобы их втянули в военные действия, никто рисковать не будет. Или, если никто, то большинство", - рассказал Зеленский.

Он одновременно отметил, что среди участников "коалиции желающих" "есть горячие головы", которые готовы отправить свой военный контингент в Украину.

"Мы очень поддерживаем это", - сказал президент.

По его словам, в этом направлении были и будут встречи.

"Все хотят ceasefire (прекращение огня - ред.), а потом продолжать активные дипломатические действия в любом случае. Но если нет ceasefire, то о чем говорить?" - отметил Зеленский.

Также читайте: Европе сложно собрать даже 25 тыс. военных для миссии в Украине, - The Times

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) миротворцы (1166)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Навішо вони тоді тут потрібні окрім саперів? Вареники жерти?
показать весь комментарий
03.05.2025 13:07
+4
... и дальше Ужгорода не высовываться
показать весь комментарий
03.05.2025 13:10
+4
Балачок вище криші
показать весь комментарий
03.05.2025 13:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
блд Україні власну ЯЗ!
показать весь комментарий
03.05.2025 13:06 Ответить
наявність зброї рятує від окупації, геноциду та знищення мирних міст. Одне діло постріляти на кордоні, інше - віддавати одним територіях, іншим - ресурси.

👉Колись індуси з пакістанцями зарубу робили велику, потім щоб вирівняти шанси, ПАКІСТАНУ дали ядєрку. Дали, карл

👉так це ж не ми - нас не жаль, 40 млн туди 40 млн сюди - пофігу їм
показать весь комментарий
03.05.2025 13:09 Ответить
США вводили санкції проти Пакистану.

А Пакистан просто союзник Франції, Великобританії та Саудівської Аравії. Ці три країни дали згоду і по факту допомагали розробити ядерною зброю, як зброю стримування після тяжкої поразки від Індії.
показать весь комментарий
03.05.2025 13:11 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2025 13:12 Ответить
Головний союзник Пакистану - Китай.
показать весь комментарий
03.05.2025 13:22 Ответить
Навішо вони тоді тут потрібні окрім саперів? Вареники жерти?
показать весь комментарий
03.05.2025 13:07 Ответить
популяцію підіймать
показать весь комментарий
03.05.2025 13:14 Ответить
Популяцію німців та францезів підимають араби, популяцію СРУского гівна людства підимають зараз кітайці, а з цім у себе ми впрорамся самі.
показать весь комментарий
03.05.2025 13:32 Ответить
морди з бангладешу на сайтах знайомств вже шукають наших жінок,так товкай свої девизи,патриотичні спічі і далі.у мене по місту вже наші дівчата в арабський платках дітей чорнявих вже не один рік вигулюють,процес йде і лозунгами хрен шо ти виправиш
показать весь комментарий
03.05.2025 13:37 Ответить
ну якщо "наші" жінки і "дівчата" такі меркантильні, проституцькі, недоумкуваті і дурнуваті, - ну то вони мінімум як НЕ наші! хай пропадуть пропадом ці лицемірки!
показать весь комментарий
03.05.2025 14:03 Ответить
Касабу не до смаку тато кітаєць?
показать весь комментарий
03.05.2025 14:09 Ответить
Дурню,північнокореанський контигент вже в мордорі.Вони готові воювати вічно,тобто ніколи не прибуде.
показать весь комментарий
03.05.2025 13:07 Ответить
Блин, так вона николи не завершиться, бо ***** зі всього світу збирає людей. Бо у нього одна задача - знищіти українців і не бути на гиляці у Гаазі
показать весь комментарий
03.05.2025 13:07 Ответить
заспокійся. війна договірна! і це розумним, і з зором, - очевидно!
показать весь комментарий
03.05.2025 14:04 Ответить
з тебе поганий дипломат! а ларьочник, тартаров та сибіга - це повний провал
йде вже геть жрати шашлики!
показать весь комментарий
03.05.2025 13:07 Ответить
А наша влада зверталась з офіційною пропозицію до інших держав?А, прости Господи,так звана ВР,голосувала про таку можливість?
показать весь комментарий
03.05.2025 13:08 Ответить
Маючи таку "армію" інвалідопрокурорів,депутатів всіх рівнів,держслужбовців,можна дійти до Уралу,треба тільки їх на фронт відправити та видати документи на розподіл нових земель))
показать весь комментарий
03.05.2025 13:12 Ответить
Точно. А если опять - то быстро съе@аться, бросая технику, как из Афганистана
показать весь комментарий
03.05.2025 13:08 Ответить
... и дальше Ужгорода не высовываться
показать весь комментарий
03.05.2025 13:10 Ответить
Балачок вище криші
показать весь комментарий
03.05.2025 13:10 Ответить
Користь з тих висловлювань,як з показу фотосиків-це рівень блогера.
Та,навіть блогери глибше розжовують подібні сценарії,та і фотосики свої власні викладають,а не здарма від професійних фотографів.
показать весь комментарий
03.05.2025 13:10 Ответить
Яке марення! Навіщо вони тут ? Щоб не заарештували Зеленського ЗСУ ?
показать весь комментарий
03.05.2025 13:17 Ответить
краще б втік! байден пропонував.
зараз, навіть, еквадор відмовив.
зе!скоморох, обирай: або чаушеску, або мілошевич.
показать весь комментарий
03.05.2025 13:17 Ответить
доки Україна не отрима власну Ядерку - війна буде безкінечна! це вже зрозуміло.
пуйло буде продавати нафту та купувати найманців та зброю доки в Україні камня на кемені не залишиться.
показать весь комментарий
03.05.2025 13:19 Ответить
Як безкінченна? Цілий воїн-депутат пан Єгор Фірсов написав, що потрібно "протриматися 6-8 місяців"
показать весь комментарий
03.05.2025 13:24 Ответить
а ради чого пуйло буде зупинятися? він клепатиме ракети/шахеди/каби і лупитиме по Україні.
а ішаків для піхоти він вже в китаї та африці вербує - ресурс безкінечний
показать весь комментарий
03.05.2025 13:30 Ответить
А що змінить ядерна зброя? Ось у пуйла ядерка є і що?
показать весь комментарий
03.05.2025 13:37 Ответить
і що! а уяви що було б зараз з путінгом та росією якби ядерки не було?
показать весь комментарий
03.05.2025 13:40 Ответить
Припустимо Україна створила ядерну зброю. Далі що?
показать весь комментарий
03.05.2025 13:45 Ответить
найперше ЩО це те, що росія вже не застосує свою ЯЗ проти нас (принаймі безкарно) і навіть погрожувати вже буде небезпечно.
друге - є українські донецьк, луганськ, севастополь та інші де українців вже знищили, а росін там кишить... тактична ЯЗ була б доречною (випробовування-демонстрація на своїй території).
третє - удар по москві, якщо параша не забереться з України в указаний ультиматумом термін.
показать весь комментарий
03.05.2025 14:09 Ответить
Припустимо ви пред'явили ультиматум, а через годину на місці Житомира ядерна воронка в якості відповіді. І прохання відкликати ультиматум протягом години або те ж буде з Києвом. Ваші дії?
показать весь комментарий
03.05.2025 14:14 Ответить
тссс....
от, не повірите.
в україні, багато фізиків ядерників! талановитих!
в україні, достатньо сировини.
в україні, є всі технології!
в україні немає, нашої голди меїр.....
хоча.... саме, голда киянка!
показать весь комментарий
03.05.2025 13:25 Ответить
Скільки можна переливати з пустого в порожнє, всі все зрозуміли
показать весь комментарий
03.05.2025 13:23 Ответить
А нахєра вони потрібні після завершення війни? Це як у футболі,пропустити п'ять голів і піти в глухий захист.
показать весь комментарий
03.05.2025 13:28 Ответить
по суті це так - самі перемагайте росію, а ми тоді зайдемо переможцями в те, що від України останеться... і ще й права качатимемо.
показать весь комментарий
03.05.2025 13:33 Ответить
Коли буде зміна наркомана на нормального?
показать весь комментарий
03.05.2025 13:32 Ответить
Ще переможуть) А там і вибори, і корону заберуть...
показать весь комментарий
03.05.2025 13:32 Ответить
Дурна заява. Нам потрібне підкріплення. Навіть кацапи прийняли корейців і щасливі
показать весь комментарий
03.05.2025 13:36 Ответить
Причем тут Зеленский. Он бы с радостью принял, но понимает что это невозможно. Чем бы они помогли. Оружие и деньги присылают. В Украине еще 8 миллионов мужиков которые бегают от ТЦК. Вместо них должны умирать иностранцы?
показать весь комментарий
03.05.2025 13:46 Ответить
Гарна ложка до обіду!
показать весь комментарий
03.05.2025 13:42 Ответить
Якщо всі бояться втягнути цих "миротворців" у військові дії, то навіщо вони потрібні в Україні, яка їхня функція? Як на мене, вони, при будь-яких розкладах, абсолютно непотрібні тут.
показать весь комментарий
03.05.2025 14:09 Ответить
 
 