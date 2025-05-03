Прибытие иностранного военного контингента в Украину возможно только после завершения войны, - Зеленский

Коалиция стран-партнеров прорабатывает возможность введения военного контингента в Украину. Однако это может произойти только после завершения боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время общения с журналистами 2 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Все равно, все это будет в момент окончания войны. Вы же понимаете, просто свои войска направить в Украину для того, чтобы их втянули в военные действия, никто рисковать не будет. Или, если никто, то большинство", - рассказал Зеленский.

Он одновременно отметил, что среди участников "коалиции желающих" "есть горячие головы", которые готовы отправить свой военный контингент в Украину.

"Мы очень поддерживаем это", - сказал президент.

По его словам, в этом направлении были и будут встречи.

"Все хотят ceasefire (прекращение огня - ред.), а потом продолжать активные дипломатические действия в любом случае. Но если нет ceasefire, то о чем говорить?" - отметил Зеленский.

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