Прибуття іноземного військового контингенту в Україну можливе лише після завершення війни, - Зеленський
Коаліція країн-партнерів опрацьовує можливість введення військового контингенту до України. Проте це може статися лише після завершення бойових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час спілкування з журналістами 2 травня заявив президент України Володимир Зеленський.
"Все одно, все це буде в момент закінчення війни. Ви ж розумієте, просто свої війська направити в Україну для того, щоб їх втягнули у військові дії - ніхто ризикувати не буде. Або, якщо ніхто, то більшість", - розповів Зеленський.
Він водночас відзначив, що серед учасників "коаліції охочих" "є гарячі голови", які готові відправити свій військовий контингент в Україну.
"Ми дуже підтримуємо це", - сказав Президент.
За його словами, у цьому напрямку були і будуть зустрічі.
"Всі хочуть ceasefire (припинення вогню - ред.), а потім продовжувати активні дипломатичні дії в будь-якому випадку. Але якщо немає ceasefire, то про що говорити?" - зазначив Зеленський.
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👉Колись індуси з пакістанцями зарубу робили велику, потім щоб вирівняти шанси, ПАКІСТАНУ дали ядєрку. Дали, карл
👉так це ж не ми - нас не жаль, 40 млн туди 40 млн сюди - пофігу їм
А Пакистан просто союзник Франції, Великобританії та Саудівської Аравії. Ці три країни дали згоду і по факту допомагали розробити ядерною зброю, як зброю стримування після тяжкої поразки від Індії.
йде вже геть жрати шашлики!
Та,навіть блогери глибше розжовують подібні сценарії,та і фотосики свої власні викладають,а не здарма від професійних фотографів.
зараз, навіть, еквадор відмовив.
зе!скоморох, обирай: або чаушеску, або мілошевич.
пуйло буде продавати нафту та купувати найманців та зброю доки в Україні камня на кемені не залишиться.
а ішаків для піхоти він вже в китаї та африці вербує - ресурс безкінечний
друге - є українські донецьк, луганськ, севастополь та інші де українців вже знищили, а росін там кишить... тактична ЯЗ була б доречною (випробовування-демонстрація на своїй території).
третє - удар по москві, якщо параша не забереться з України в указаний ультиматумом термін.
тоді б я подивився, чи розміняють кацапи москву / підарбург на Житомир чи Київ
тут вибор між гіршим і найгіршим.
Так от найгірше коли путін зруйнує Україну бистро (ядеркою) чи повільно (ракетами-кабами) і сам залишиться цілий.
Коли б були ракети з ЯЗ здатні гарантовано стерти москву - війна б навіть не началась, або закінчилась на другий день.
Звісно на кнопці повинна бути рука, яка не здригнеться спалити 18 млн москвичів.
от, не повірите.
в україні, багато фізиків ядерників! талановитих!
в україні, достатньо сировини.
в україні, є всі технології!
в україні немає, нашої голди меїр.....
хоча.... саме, голда киянка!