Прибуття іноземного військового контингенту в Україну можливе лише після завершення війни, - Зеленський

Коаліція країн-партнерів опрацьовує можливість введення військового контингенту до України. Проте це може статися лише після завершення бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час спілкування з журналістами 2 травня заявив президент України Володимир Зеленський.

"Все одно, все це буде в момент закінчення війни. Ви ж розумієте, просто свої війська направити в Україну для того, щоб їх втягнули у військові дії - ніхто ризикувати не буде. Або, якщо ніхто, то більшість", - розповів Зеленський.

Він водночас відзначив, що серед учасників "коаліції охочих" "є гарячі голови", які готові відправити свій військовий контингент в Україну.

"Ми дуже підтримуємо це", - сказав Президент.

За його словами, у цьому напрямку були і будуть зустрічі.

"Всі хочуть ceasefire (припинення вогню - ред.), а потім продовжувати активні дипломатичні дії в будь-якому випадку. Але якщо немає ceasefire, то про що говорити?" - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія готова відправити роту військових у складі сил стримування до України, - прем’єр Міхал