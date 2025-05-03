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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Прибуття іноземного військового контингенту в Україну можливе лише після завершення війни, - Зеленський

Зеленський розповів деталі про іноземний контингент -

Коаліція країн-партнерів опрацьовує можливість введення військового контингенту до України. Проте це може статися лише після завершення бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ,  про це під час спілкування з журналістами 2 травня заявив президент України Володимир Зеленський.

"Все одно, все це буде в момент закінчення війни. Ви ж розумієте, просто свої війська направити в Україну для того, щоб їх втягнули у військові дії - ніхто ризикувати не буде. Або, якщо ніхто, то більшість", - розповів Зеленський.

Він водночас відзначив, що серед учасників "коаліції охочих" "є гарячі голови", які готові відправити свій військовий контингент в Україну.

"Ми дуже підтримуємо це", - сказав Президент.

За його словами, у цьому напрямку були і будуть зустрічі.

"Всі хочуть ceasefire (припинення вогню - ред.), а потім продовжувати активні дипломатичні дії в будь-якому випадку. Але якщо немає ceasefire, то про що говорити?" - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія готова відправити роту військових у складі сил стримування до України, - прем’єр Міхал

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) миротворці (840)


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Топ коментарі
+7
Навішо вони тоді тут потрібні окрім саперів? Вареники жерти?
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03.05.2025 13:07
+4
... и дальше Ужгорода не высовываться
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03.05.2025 13:10
+4
Балачок вище криші
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03.05.2025 13:10
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блд Україні власну ЯЗ!
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03.05.2025 13:06 Відповісти
наявність зброї рятує від окупації, геноциду та знищення мирних міст. Одне діло постріляти на кордоні, інше - віддавати одним територіях, іншим - ресурси.

👉Колись індуси з пакістанцями зарубу робили велику, потім щоб вирівняти шанси, ПАКІСТАНУ дали ядєрку. Дали, карл

👉так це ж не ми - нас не жаль, 40 млн туди 40 млн сюди - пофігу їм
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03.05.2025 13:09 Відповісти
США вводили санкції проти Пакистану.

А Пакистан просто союзник Франції, Великобританії та Саудівської Аравії. Ці три країни дали згоду і по факту допомагали розробити ядерною зброю, як зброю стримування після тяжкої поразки від Індії.
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03.05.2025 13:11 Відповісти
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03.05.2025 13:12 Відповісти
Головний союзник Пакистану - Китай.
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03.05.2025 13:22 Відповісти
Навішо вони тоді тут потрібні окрім саперів? Вареники жерти?
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03.05.2025 13:07 Відповісти
популяцію підіймать
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03.05.2025 13:14 Відповісти
Популяцію німців та францезів підимають араби, популяцію СРУского гівна людства підимають зараз кітайці, а з цім у себе ми впрорамся самі.
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03.05.2025 13:32 Відповісти
морди з бангладешу на сайтах знайомств вже шукають наших жінок,так товкай свої девизи,патриотичні спічі і далі.у мене по місту вже наші дівчата в арабський платках дітей чорнявих вже не один рік вигулюють,процес йде і лозунгами хрен шо ти виправиш
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03.05.2025 13:37 Відповісти
ну якщо "наші" жінки і "дівчата" такі меркантильні, проституцькі, недоумкуваті і дурнуваті, - ну то вони мінімум як НЕ наші! хай пропадуть пропадом ці лицемірки!
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03.05.2025 14:03 Відповісти
Касабу не до смаку тато кітаєць?
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03.05.2025 14:09 Відповісти
Дурню,північнокореанський контигент вже в мордорі.Вони готові воювати вічно,тобто ніколи не прибуде.
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03.05.2025 13:07 Відповісти
Блин, так вона николи не завершиться, бо ***** зі всього світу збирає людей. Бо у нього одна задача - знищіти українців і не бути на гиляці у Гаазі
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03.05.2025 13:07 Відповісти
заспокійся. війна договірна! і це розумним, і з зором, - очевидно!
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03.05.2025 14:04 Відповісти
з тебе поганий дипломат! а ларьочник, тартаров та сибіга - це повний провал
йде вже геть жрати шашлики!
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03.05.2025 13:07 Відповісти
А наша влада зверталась з офіційною пропозицію до інших держав?А, прости Господи,так звана ВР,голосувала про таку можливість?
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03.05.2025 13:08 Відповісти
Маючи таку "армію" інвалідопрокурорів,депутатів всіх рівнів,держслужбовців,можна дійти до Уралу,треба тільки їх на фронт відправити та видати документи на розподіл нових земель))
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03.05.2025 13:12 Відповісти
Точно. А если опять - то быстро съе@аться, бросая технику, как из Афганистана
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03.05.2025 13:08 Відповісти
... и дальше Ужгорода не высовываться
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03.05.2025 13:10 Відповісти
Балачок вище криші
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03.05.2025 13:10 Відповісти
Користь з тих висловлювань,як з показу фотосиків-це рівень блогера.
Та,навіть блогери глибше розжовують подібні сценарії,та і фотосики свої власні викладають,а не здарма від професійних фотографів.
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03.05.2025 13:10 Відповісти
Яке марення! Навіщо вони тут ? Щоб не заарештували Зеленського ЗСУ ?
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03.05.2025 13:17 Відповісти
краще б втік! байден пропонував.
зараз, навіть, еквадор відмовив.
зе!скоморох, обирай: або чаушеску, або мілошевич.
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03.05.2025 13:17 Відповісти
В якутію, там довго шукати будуть! 😁
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03.05.2025 14:30 Відповісти
доки Україна не отрима власну Ядерку - війна буде безкінечна! це вже зрозуміло.
пуйло буде продавати нафту та купувати найманців та зброю доки в Україні камня на кемені не залишиться.
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03.05.2025 13:19 Відповісти
Як безкінченна? Цілий воїн-депутат пан Єгор Фірсов написав, що потрібно "протриматися 6-8 місяців"
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03.05.2025 13:24 Відповісти
а ради чого пуйло буде зупинятися? він клепатиме ракети/шахеди/каби і лупитиме по Україні.
а ішаків для піхоти він вже в китаї та африці вербує - ресурс безкінечний
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03.05.2025 13:30 Відповісти
А що змінить ядерна зброя? Ось у пуйла ядерка є і що?
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03.05.2025 13:37 Відповісти
і що! а уяви що було б зараз з путінгом та росією якби ядерки не було?
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03.05.2025 13:40 Відповісти
Припустимо Україна створила ядерну зброю. Далі що?
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03.05.2025 13:45 Відповісти
найперше ЩО це те, що росія вже не застосує свою ЯЗ проти нас (принаймі безкарно) і навіть погрожувати вже буде небезпечно.
друге - є українські донецьк, луганськ, севастополь та інші де українців вже знищили, а росін там кишить... тактична ЯЗ була б доречною (випробовування-демонстрація на своїй території).
третє - удар по москві, якщо параша не забереться з України в указаний ультиматумом термін.
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03.05.2025 14:09 Відповісти
Припустимо ви пред'явили ультиматум, а через годину на місці Житомира ядерна воронка в якості відповіді. І прохання відкликати ультиматум протягом години або те ж буде з Києвом. Ваші дії?
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03.05.2025 14:14 Відповісти
через 1 минуту була б воронка на місці москви. це було б вказано в ультиматумі з самого початку.
тоді б я подивився, чи розміняють кацапи москву / підарбург на Житомир чи Київ
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03.05.2025 14:16 Відповісти
Припустимо розміняють. Ваші дії? Плануєте перемогти рф у ядерній війні?
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03.05.2025 14:19 Відповісти
в ядерній війні переможців не буде. але ворог буде гарантовано знищений.
тут вибор між гіршим і найгіршим.
Так от найгірше коли путін зруйнує Україну бистро (ядеркою) чи повільно (ракетами-кабами) і сам залишиться цілий.
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03.05.2025 14:23 Відповісти
Якщо провести опитування серед жителів Києва, який варіант кращий, боюся ваш план не підтримають.
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03.05.2025 14:26 Відповісти
а що б ти питав? чи хочете ви згоріти від ЯЗ? чи кожен день гинути від ударів балістики та КАБів доки не загините всі?
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03.05.2025 14:29 Відповісти
Можна і так запитати.
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03.05.2025 14:31 Відповісти
ти не розумієш абсолютно нічого, коли ставиш такі питання типу, а що б ти, а що б вони.
Коли б були ракети з ЯЗ здатні гарантовано стерти москву - війна б навіть не началась, або закінчилась на другий день.
Звісно на кнопці повинна бути рука, яка не здригнеться спалити 18 млн москвичів.
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03.05.2025 14:34 Відповісти
Ви пропонуєте киянам ризикнути смертю в ядерній війні заради... Заради чого? Заради перемоги? Ні. Знищити ворога повністю можливості не буде. Заради того щоб знищити Москву? Це рівноцінний обмін?
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03.05.2025 14:38 Відповісти
тссс....
от, не повірите.
в україні, багато фізиків ядерників! талановитих!
в україні, достатньо сировини.
в україні, є всі технології!
в україні немає, нашої голди меїр.....
хоча.... саме, голда киянка!
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03.05.2025 13:25 Відповісти
Скільки можна переливати з пустого в порожнє, всі все зрозуміли
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03.05.2025 13:23 Відповісти
А нахєра вони потрібні після завершення війни? Це як у футболі,пропустити п'ять голів і піти в глухий захист.
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03.05.2025 13:28 Відповісти
по суті це так - самі перемагайте росію, а ми тоді зайдемо переможцями в те, що від України останеться... і ще й права качатимемо.
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03.05.2025 13:33 Відповісти
Коли буде зміна наркомана на нормального?
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03.05.2025 13:32 Відповісти
Ще переможуть) А там і вибори, і корону заберуть...
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03.05.2025 13:32 Відповісти
Дурна заява. Нам потрібне підкріплення. Навіть кацапи прийняли корейців і щасливі
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03.05.2025 13:36 Відповісти
Причем тут Зеленский. Он бы с радостью принял, но понимает что это невозможно. Чем бы они помогли. Оружие и деньги присылают. В Украине еще 8 миллионов мужиков которые бегают от ТЦК. Вместо них должны умирать иностранцы?
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03.05.2025 13:46 Відповісти
Гарна ложка до обіду!
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03.05.2025 13:42 Відповісти
Якщо всі бояться втягнути цих "миротворців" у військові дії, то навіщо вони потрібні в Україні, яка їхня функція? Як на мене, вони, при будь-яких розкладах, абсолютно непотрібні тут.
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03.05.2025 14:09 Відповісти
Я не зовсім розумію, навіщо війська НАТО, чи коаліцї на теренах України, після закінчення війни? Просветіть мене!
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03.05.2025 14:25 Відповісти
тоді ця війна на довго, до останнього українця
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03.05.2025 14:28 Відповісти
 
 