Новини Ситуація на фронті Бойові дії на Покровському напрямку
Ворог найактивніше штурмує на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Що відбувається на фронті 21 травня 2025 року

Протягом 20 травня 2025 року зафіксовано 164 бойових зіткнення Сил оборони із російськими загарбниками.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 70 авіаційних ударів, використав одну ракету та скинув 116 КАБ. Крім цього, здійснив 5174 обстріли, зокрема 149 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 3048 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Дворічанське Харківської області; Бересток, Зоря, Полтавка, Коптєве, Попів Яр, Мирноград, Удачне, Піддубне, Новодарівка, Толстой Донецької області; Філія Дніпропетровської області; Гуляйполе, Високе Запорізької області.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Харківщина

На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.

Що відбувається на фронті 21 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора мала місце атака загарбників в районі Нової Кругляківки.

Що відбувається на фронті 21 травня 2025 року

Донеччина

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське.

Що відбувається на фронті 21 травня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу пройти вперед в районі Білогорівки.

Що відбувається на фронті 21 травня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Курдюмівки та у бік Предтечиного і Білої Гори.

Що відбувається на фронті 21 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Дружби, Петрівки та Торецька.

Що відбувається на фронті 21 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Новооленівка, Малинівка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка.

Що відбувається на фронті 21 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах населених пунктів Вільне Поле, Привільне, Зелене Поле, Костянтинопіль, Багатир, Бурлацьке, Веселе та в бік Одрадного.

Що відбувається на фронті 21 травня 2025 року

Південь

На Гуляйпільському напрямку українські підрозділи відбили дві штурмові дії в районі Високого.

Що відбувається на фронті 21 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників поблизу Новоандріївки та Малих Щербаків.

Що відбувається на фронті 21 травня 2025 року

Одну невдалу спробу просунутись вперед здійснили війська окупанта на Придніпровському напрямку.

Що відбувається на фронті 21 травня 2025 року

Курщина

На Курському напрямку минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 40 КАБ, здійснив 261 обстріл, чотири з яких — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 13 штурмових дій загарбників.

Що відбувається на фронті 21 травня 2025 року

Північ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

@ "Комарський напрямок:
На північ від населеного пункту Дніпроенергія російські війська малими групами штурмують уздовж лісосмуг з метою обійти Одрадне з півдня. Спроба не перша.
Також противник штурмує з району на схід від Одрадного.

Сіверський напрямок:
У західній частині Верхньокам'янського українські дроноводи завдали вогневого ураження силам супротивника у забудові. Ситуацію стабілізовано.
Раніше російські війська на мотоциклах робили спроби прорватися до українських позицій на північ від Верхньокам'янського, але ситуацію також вдалося стабілізувати ударами дронів.
Основний наголос противник робить на район на захід від Білогорівки та Білогорівського крейдяного кар'єру.
Крім того, російські штурмовики на мотоциклах протягом травня зробили кілька спроб прорватися і закріпитися в Григорівці.
Ситуація на напрямку залишається напруженою, але без істотних змін."
