Минобороны РФ заявило о якобы сбитых 127 украинских БПЛА

В Минобороны РФ уверяют, что российская ПВО якобы уничтожила 127 украинских дронов с 20.00 20 мая до 04.05 21 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вражеское Минобороны.

Как убеждают там, над Брянской областью якобы был сбит 41 дрон, 37 - над Орловской, 31 - над Курской, шесть - над Московским регионом, пять - над Владимирской областью, три - над Рязанской. По одному БПЛА сбили над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 524 украинских БпЛА

Традиционно, Минобороны РФ ничего не говорит о последствиях дроновой атаки.