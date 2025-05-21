РУС
Минобороны РФ заявило о якобы сбитых 127 украинских БПЛА

Украина создала тяжелый дрон-камикадзе с дальностью более 1000 км

В Минобороны РФ уверяют, что российская ПВО якобы уничтожила 127 украинских дронов с 20.00 20 мая до 04.05 21 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вражеское Минобороны.

Как убеждают там, над Брянской областью якобы был сбит 41 дрон, 37 - над Орловской, 31 - над Курской, шесть - над Московским регионом, пять - над Владимирской областью, три - над Рязанской. По одному БПЛА сбили над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 524 украинских БпЛА

Традиционно, Минобороны РФ ничего не говорит о последствиях дроновой атаки.

беспилотник (4144) Минобороны рф (943) Удары по РФ (498)
Топ комментарии
+5
о, нарешті хоч щось полетіло.

21.05.2025 07:30 Ответить
+3
ні, просто нарешті почали "забивати" на дурну політику трампа.

21.05.2025 07:52 Ответить
+2
тому що нашим ЗМІ кацапи чомусь не шлють відеопідтверджень.

21.05.2025 07:54 Ответить
о, нарешті хоч щось полетіло.

21.05.2025 07:30 Ответить
наробили - полетіло

21.05.2025 07:35 Ответить
ні, просто нарешті почали "забивати" на дурну політику трампа.

21.05.2025 07:52 Ответить
тоді мали запустити значно більше - бо довго робили і не запускали

21.05.2025 09:07 Ответить
залежить від кількості і актуальності отриманих розвідданих.

21.05.2025 09:23 Ответить
Хотілось би, щоб наші дрони вразили якусь важливу, жирну ціль, але тиша в наших ЗМІ якось напрягає, наче нічого і не було.

21.05.2025 07:40 Ответить
тому що нашим ЗМІ кацапи чомусь не шлють відеопідтверджень.

21.05.2025 07:54 Ответить
Нашим ЗМІ чудово зливають інфу ГУР і СБУ. Коли є чим похвалитись, такі новини з'являються досить швидко

21.05.2025 08:02 Ответить
а, зрозумів. Кацапи не шлють відеопідтвердження нашим ЗМІ, а шлють прямо у ГУР та СБУ. Логічно.

21.05.2025 08:18 Ответить
Тут навіть відповісти важко, з деревом і то змістовніші бесіди вийшли б...

21.05.2025 08:27 Ответить
А шо ж такоє? ваша логіка поламалась?

21.05.2025 08:30 Ответить
Так, почнемо спочатку, бачу треба розжувати, але це в останній раз) Потім піду з деревом спілкуватись, воно якось цікавіше буде.
Почнемо з того, що на цензорі пасеться досить багато авторів, типу політтехнологів, як наприклад Олексій Курпас, який в кожному своєму дописі так глибоко в сраку Малюку залазить, що на бронь точно заробив. І на вашу думку, такі люди, типу Олексія, дізнаються про успіхи СБУ від кацапів? Якщо є чим похвалитись, наші "спецслужби" першими зливають усю неохідну інфу.

І ось тут, здається, наче б розжував, але думаю, що буде черговий коментар, в стилі "а як, а я де" і так далі. Що ж, спробуйте пожумати самі, іноді це корисно)

21.05.2025 08:38 Ответить
а, зрозумів, розжоване - то вже інша справа.
СБУ просто не любить бутусовский Цензор, і не зливає сюди потік відеоінформації про удари по теріторії рф, яку напряму отримує від населення рф на місцях.

21.05.2025 08:46 Ответить
Не переживай... Пишу тут вже давно - не треба "валнаваться"... День-два - і виття кацапів на пабліках повідомить про результати наших ударів.

21.05.2025 09:30 Ответить
Це летять наші потужні дрони RD-2 p з бойовою частиною 3кг. Жоден скляний балкон російського окупанта не вціліє.

21.05.2025 07:40 Ответить
В РФ нові шахеди по 90 кг вибухівки та дальність 2000-2500км. Якщо у нас буде на конвеєрі щось подібне, я напишу нову методичку.

21.05.2025 08:58 Ответить
Шахеди завжди малюються зграями, а наш ноунеймний дрон завжди один.

21.05.2025 07:55 Ответить
Переводня міліардів, а на фронті нема ФіПіВі, мін снарядів

21.05.2025 07:58 Ответить
нібито це як понарошку ?

21.05.2025 08:00 Ответить
https://t.me/voynareal/115135 🔥 37 дронів атакували орловську область: під удар БПЛА попав Болховський завод напівпровідникових приладів

21.05.2025 08:03 Ответить
понарошку

21.05.2025 08:04 Ответить
Як завжди " ....з 20 випущених дронів нами збито 127". Но і така звістка приємна, хоть щось в ху.... лостан полетіло

21.05.2025 08:52 Ответить
 
 