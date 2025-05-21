1 449 24
Минобороны РФ заявило о якобы сбитых 127 украинских БПЛА
В Минобороны РФ уверяют, что российская ПВО якобы уничтожила 127 украинских дронов с 20.00 20 мая до 04.05 21 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вражеское Минобороны.
Как убеждают там, над Брянской областью якобы был сбит 41 дрон, 37 - над Орловской, 31 - над Курской, шесть - над Московским регионом, пять - над Владимирской областью, три - над Рязанской. По одному БПЛА сбили над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.
Традиционно, Минобороны РФ ничего не говорит о последствиях дроновой атаки.
Почнемо з того, що на цензорі пасеться досить багато авторів, типу політтехнологів, як наприклад Олексій Курпас, який в кожному своєму дописі так глибоко в сраку Малюку залазить, що на бронь точно заробив. І на вашу думку, такі люди, типу Олексія, дізнаються про успіхи СБУ від кацапів? Якщо є чим похвалитись, наші "спецслужби" першими зливають усю неохідну інфу.
І ось тут, здається, наче б розжував, але думаю, що буде черговий коментар, в стилі "а як, а я де" і так далі. Що ж, спробуйте пожумати самі, іноді це корисно)
СБУ просто не любить бутусовский Цензор, і не зливає сюди потік відеоінформації про удари по теріторії рф, яку напряму отримує від населення рф на місцях.