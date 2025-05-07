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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Минобороны РФ заявило о якобы сбитых 524 украинских БПЛА

Атака БПЛА на регионы РФ: в России говорят о сбивании 524 дронов

В течение суток средства российской ПВО якобы уничтожили 524 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Об этом сообщает минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

Так, российская ПВО за сутки якобы сбила 524 украинских беспилотника, пять ракет "Нептун", шесть бомб JDAM и два снаряда HIMARS, сообщило российское Минобороны в своей сводке.

Также там утверждают, что ВС РФ за сутки поразили объекты военных аэродромов, склады боеприпасов и места подготовки к запуску беспилотников ВСУ в 149 районах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коллапс в российских аэропортах: из-за атак дронов в РФ отменены десятки рейсов

Минобороны РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 мая 2025 года беспилотники атаковали российский город Саранск.

Также 7 мая несколько российских авиакомпаний отменили десятки рейсов из-за атаки ударных дронов по территории РФ 7 мая. В аэропортах пассажиры застряли без воды и еды.

Автор: 

беспилотник (3649) Минобороны рф (932) Удары по РФ (294)


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Топ комментарии
+9
сто п'ятьсот двадцять чотири БПЛА.
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07.05.2025 15:32
+6
Та заявили б вже мульон, чого ото жлобитись.
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07.05.2025 15:32
+6
Тухлі пи₴дуни.
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07.05.2025 15:32
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сто п'ятьсот двадцять чотири БПЛА.
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07.05.2025 15:32 Ответить
І це ще не 9-те. Навіть не 8-ме.
Ярко світить місяць май - БПЛА кацапам прилітай!
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07.05.2025 15:36 Ответить
Так канун же побєдобєсія
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07.05.2025 15:42 Ответить
Та заявили б вже мульон, чого ото жлобитись.
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07.05.2025 15:32 Ответить
Ну навіщо ти так, ху...ло брехати не буде, раз сказав що з 10 БПЛА збили 524 так воно і є. А мільйон вони зіб'ють на 9 травня.
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07.05.2025 16:46 Ответить
Тухлі пи₴дуни.
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07.05.2025 15:32 Ответить
гравці в жіночу гру с м'ячем - п......боли
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07.05.2025 15:36 Ответить
Казали б вже правду - мільярд!
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07.05.2025 15:34 Ответить
кацапи ! Ну добре, а решта 1248 локаційно стало бути вʼєбали по вашим тупим рогам так?
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07.05.2025 15:36 Ответить
Вони ж летіли просто подивитись на парат, а ви...
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07.05.2025 15:38 Ответить
Президент Сербії не може долетіти до москви через наліт дронів, які порушили роботу аеропортів, - Blic

Літак був вимушений приземлитися в Азербайджані.
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07.05.2025 15:38 Ответить
А з Азербайджану літаки не завжди долітають на россію...
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07.05.2025 15:46 Ответить
оце потужно...
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07.05.2025 15:42 Ответить
"тищамільондонєба"!
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07.05.2025 15:47 Ответить
О, ********* молотит.
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07.05.2025 15:48 Ответить
Забули кацапи дописати - ще три міжгалактичних крейсера, а також одну зірку смерті.
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07.05.2025 16:00 Ответить
Это вам не мешки ворочать!
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07.05.2025 16:04 Ответить
Шо там по Зірці Смерті? Збили, чи ще нє? 🤣
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07.05.2025 16:17 Ответить
збиття 524 з 470
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07.05.2025 16:18 Ответить
Побєдобєсіє почалося
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07.05.2025 16:48 Ответить
 
 