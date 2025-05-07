Минобороны РФ заявило о якобы сбитых 524 украинских БПЛА

В течение суток средства российской ПВО якобы уничтожили 524 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Об этом сообщает минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

Так, российская ПВО за сутки якобы сбила 524 украинских беспилотника, пять ракет "Нептун", шесть бомб JDAM и два снаряда HIMARS, сообщило российское Минобороны в своей сводке.

Также там утверждают, что ВС РФ за сутки поразили объекты военных аэродромов, склады боеприпасов и места подготовки к запуску беспилотников ВСУ в 149 районах.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 7 мая 2025 года беспилотники атаковали российский город Саранск.

Также 7 мая несколько российских авиакомпаний отменили десятки рейсов из-за атаки ударных дронов по территории РФ 7 мая. В аэропортах пассажиры застряли без воды и еды.