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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Міноборони РФ заявило про нібито збиття 524 українських БпЛА

Атака БПЛА на регіони РФ: у Росії кажуть про збиття 524 дронів

Упродовж доби засоби російської ППО нібито знищили 524 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Про це повідомляє міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ.

Так, російська ППО за добу нібито збила 524 українські безпілотники, п'ять ракет "Нептун", шість бомб JDAM і два снаряди HIMARS, повідомило російське Міноборони у своєму зведенні.

Також там стверджують, що ЗС РФ за добу вразили об'єкти військових аеродромів, склади боєприпасів і місця підготовки до запуску безпілотників ЗСУ в 149 районах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колапс у російських аеропортах: через атаки дронів у РФ скасовано десятки рейсів

Міноборони рф

Раніше повідомлялося, що у ніч на 7 травня 2025 року безпілотники атакували російське місто Саранськ.

Також 7 травня кілька російських авіакомпаній скасували десятки рейсів через атаку ударних дронів по території РФ 7 травня. В аеропортах пасажири застрягли без води та їжі.

Автор: 

безпілотник (4214) Міноборони рф (709) Удари по РФ (297)


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Топ коментарі
+5
сто п'ятьсот двадцять чотири БПЛА.
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07.05.2025 15:32
+4
Та заявили б вже мульон, чого ото жлобитись.
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07.05.2025 15:32
+3
Тухлі пи₴дуни.
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07.05.2025 15:32
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сто п'ятьсот двадцять чотири БПЛА.
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07.05.2025 15:32 Відповісти
І це ще не 9-те. Навіть не 8-ме.
Ярко світить місяць май - БПЛА кацапам прилітай!
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07.05.2025 15:36 Відповісти
Так канун же побєдобєсія
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07.05.2025 15:42 Відповісти
Та заявили б вже мульон, чого ото жлобитись.
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07.05.2025 15:32 Відповісти
Тухлі пи₴дуни.
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07.05.2025 15:32 Відповісти
гравці в жіночу гру с м'ячем - п......боли
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07.05.2025 15:36 Відповісти
Казали б вже правду - мільярд!
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07.05.2025 15:34 Відповісти
кацапи ! Ну добре, а решта 1248 локаційно стало бути вʼєбали по вашим тупим рогам так?
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07.05.2025 15:36 Відповісти
Вони ж летіли просто подивитись на парат, а ви...
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07.05.2025 15:38 Відповісти
Президент Сербії не може долетіти до москви через наліт дронів, які порушили роботу аеропортів, - Blic

Літак був вимушений приземлитися в Азербайджані.
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07.05.2025 15:38 Відповісти
А з Азербайджану літаки не завжди долітають на россію...
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07.05.2025 15:46 Відповісти
оце потужно...
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07.05.2025 15:42 Відповісти
"тищамільондонєба"!
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07.05.2025 15:47 Відповісти
О, ********* молотит.
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07.05.2025 15:48 Відповісти
Забули кацапи дописати - ще три міжгалактичних крейсера, а також одну зірку смерті.
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07.05.2025 16:00 Відповісти
Это вам не мешки ворочать!
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07.05.2025 16:04 Відповісти
Шо там по Зірці Смерті? Збили, чи ще нє? 🤣
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07.05.2025 16:17 Відповісти
збиття 524 з 470
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07.05.2025 16:18 Відповісти
 
 