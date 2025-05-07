Міноборони РФ заявило про нібито збиття 524 українських БпЛА
Упродовж доби засоби російської ППО нібито знищили 524 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.
Про це повідомляє міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ.
Так, російська ППО за добу нібито збила 524 українські безпілотники, п'ять ракет "Нептун", шість бомб JDAM і два снаряди HIMARS, повідомило російське Міноборони у своєму зведенні.
Також там стверджують, що ЗС РФ за добу вразили об'єкти військових аеродромів, склади боєприпасів і місця підготовки до запуску безпілотників ЗСУ в 149 районах.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 7 травня 2025 року безпілотники атакували російське місто Саранськ.
Також 7 травня кілька російських авіакомпаній скасували десятки рейсів через атаку ударних дронів по території РФ 7 травня. В аеропортах пасажири застрягли без води та їжі.
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Ярко світить місяць май - БПЛА кацапам прилітай!
заявилиб вже мульон, чого ото жлобитись.
Літак був вимушений приземлитися в Азербайджані.