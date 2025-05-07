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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Колапс у російських аеропортах: через атаки дронів у РФ скасовано десятки рейсів

рф,аеропорт

 7 травня кілька російських авіакомпаній скасували десятки рейсів через атаку ударних дронів по території РФ 7 травня. В аеропортах пасажири застрягли без води та їжі.

Про це пише російське видання The Moscow Times.

У зв'язку з цим в багатьох аеропортах Центральної Росії виник транспортний колапс. Пасажири скасованих або затриманих рейсів годинами залишаються в терміналах, багато з яких переповнені. Вони скаржаться: не надають ні їжі, ні води, ні місця для ночівлі.

Зокрема, найбільший російський авіаперевізник "Аерофлот" у середу скасував 52 рейси з Москви і ще 54 - до столиці РФ, згідно з онлайн-табло компанії.

Загалом затримано понад 140 рейсів до та з Москви. За розкладом мають вилетіти понад 280 рейсів. Це стосується рейсів самого "Аерофлоту" (аеропорт "Шереметьєво") і його дочірньої компанії "Росія" (аеропорт "Внуково").

Також дивіться: Безпілотники атакували Тулу та Саранськ: на кількох підприємствах пожежі, - ЗМІ (оновлено). ФОТОрепортаж

Авіакомпанія "Победа" повідомила пасажирів, що через обмеження, введені Росавіацією, була змушена скасувати частину рейсів 6 і 7 травня. Також можливі затримки інших рейсів і перенаправлення літаків на інші аеродроми.

Про скасування рейсів через обмеження повітряного руху в Центральній Росії на тлі атак безпілотників повідомила і S7 Airlines. У компанії зазначили, що деякі рейси в аеропорт Домодєдово скасовано, а деякі літаки перенаправлено на інші аеродроми.

За інформацією "Уральських авіаліній", компанія скасувала 18 рейсів, 9 літаків було переспрямовано, ще близько 40 рейсів - затримано через "надзвичайну ситуацію".

Також про можливі зміни попередили авіакомпанії Azur Air, Nordwind і Nordstar.

Станом на ранок 7 травня обмеження на приймання та виліт літаків діяли також в аеропортах Кірова, Нижнього Новгорода, Тамбова, Казані та Нижньокамська.

Читайте: Росіяни заявили про збиття 57 безпілотників увечері 6 травня: сім аеропортів обмежували роботу

За даними Baza, у Пулково (Санкт-Петербург) зібралася черга з кількох десятків літаків. Однією з основних причин є нестача трапів.

В аеропорту перебуває понад 50 "зайвих" літаків, які приземлилися в Петербурзі через закриття московських аеропортів.

У результаті, за словами джерел, літакам доводиться зарулювати на стоянки, вимикати двигуни та просто чекати. Час очікування трапу може досягати двох годин.

Автор: 

аеропорт (1852) росія (65394) літак (2915) Удари по РФ (297)


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Топ коментарі
+9
Кім Чен Ін мабуть три тижні тому виїхав бо у бронєпоєзда швидкість 60 км в час
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07.05.2025 14:03
+4
НЕ скавчи - українська залізниця працює як годинник

.
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07.05.2025 14:36
+3
Зате зегниди починаючи з 8 туди нічого не запустять, а те що з параші буде летіти - заборонять збивати, як і весь 25 рік.
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07.05.2025 14:06
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Кім Чен Ін мабуть три тижні тому виїхав бо у бронєпоєзда швидкість 60 км в час
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07.05.2025 14:03 Відповісти
бронепоїзд "Чаттанога чуча" "чу-чу, чхе"

.
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07.05.2025 14:13 Відповісти
Зате зегниди починаючи з 8 туди нічого не запустять, а те що з параші буде летіти - заборонять збивати, як і весь 25 рік.
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07.05.2025 14:06 Відповісти
*****
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07.05.2025 14:07 Відповісти
авіакомпанія "Победа" - як компанію назвеш, так вона й НЕ літати буде

.
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07.05.2025 14:08 Відповісти
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07.05.2025 14:41 Відповісти
@а те що з параші буде летіти - заборонять збивати, як і весь 25 рік.@
иди голову проверь)скиглий
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07.05.2025 14:09 Відповісти
ну той що... будуть терпіти..., парад все ж таки, вони б терпіли, якщо б їх в тих аеропортах залили гівном..., такий нарід...
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07.05.2025 14:12 Відповісти
🍾 Аеродром Шайковка, де базуються Ту-22М3 та ще низка стратегічних обʼєктів рф попали «під роздачу» дронів цієї ночі - доповнюємо список уражених локацій
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07.05.2025 14:12 Відповісти
https://t.me/c/1198589840/114478 🔥Ударні/реактивні дрони прямо зараз проводять репетицію 9 травня на росії - 24 години поспіль розряджають ППО русні
На фото - приблизні маршрути польоту наших БПЛА.
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07.05.2025 14:14 Відповісти
У нас давно літаки не літають...
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07.05.2025 14:15 Відповісти
Ф16 і Міражи літають
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07.05.2025 14:18 Відповісти
Та то кремлівські накручують свій лохторат, імітуючі атаку дронів....
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07.05.2025 14:16 Відповісти
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07.05.2025 14:17 Відповісти
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07.05.2025 14:18 Відповісти
Для заспокоєння авіапасажирів, переляканих загрозою невідомих дронів, аеропортам не вистачає...трапів. Вдала назва авіакомпанії : шість літер у слові "Побєда", з них чотири (2/3) - "бєда"
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07.05.2025 14:18 Відповісти
"Мочу хай пьють, а не пиво!"
Дженераль Москаль

.
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07.05.2025 14:29 Відповісти
натомість в аеропортах України всі пасажири були ситі та задоволені життям
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07.05.2025 14:31 Відповісти
НЕ скавчи - українська залізниця працює як годинник

.
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07.05.2025 14:36 Відповісти
Что ж, этот девятомай Козломордым запомнится на долго.
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07.05.2025 14:44 Відповісти
Коля Басков скигле, що не може ні вперед, ні взад...
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07.05.2025 15:30 Відповісти
 
 