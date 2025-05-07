Колапс у російських аеропортах: через атаки дронів у РФ скасовано десятки рейсів
7 травня кілька російських авіакомпаній скасували десятки рейсів через атаку ударних дронів по території РФ 7 травня. В аеропортах пасажири застрягли без води та їжі.
Про це пише російське видання The Moscow Times.
У зв'язку з цим в багатьох аеропортах Центральної Росії виник транспортний колапс. Пасажири скасованих або затриманих рейсів годинами залишаються в терміналах, багато з яких переповнені. Вони скаржаться: не надають ні їжі, ні води, ні місця для ночівлі.
Зокрема, найбільший російський авіаперевізник "Аерофлот" у середу скасував 52 рейси з Москви і ще 54 - до столиці РФ, згідно з онлайн-табло компанії.
Загалом затримано понад 140 рейсів до та з Москви. За розкладом мають вилетіти понад 280 рейсів. Це стосується рейсів самого "Аерофлоту" (аеропорт "Шереметьєво") і його дочірньої компанії "Росія" (аеропорт "Внуково").
Авіакомпанія "Победа" повідомила пасажирів, що через обмеження, введені Росавіацією, була змушена скасувати частину рейсів 6 і 7 травня. Також можливі затримки інших рейсів і перенаправлення літаків на інші аеродроми.
Про скасування рейсів через обмеження повітряного руху в Центральній Росії на тлі атак безпілотників повідомила і S7 Airlines. У компанії зазначили, що деякі рейси в аеропорт Домодєдово скасовано, а деякі літаки перенаправлено на інші аеродроми.
За інформацією "Уральських авіаліній", компанія скасувала 18 рейсів, 9 літаків було переспрямовано, ще близько 40 рейсів - затримано через "надзвичайну ситуацію".
Також про можливі зміни попередили авіакомпанії Azur Air, Nordwind і Nordstar.
Станом на ранок 7 травня обмеження на приймання та виліт літаків діяли також в аеропортах Кірова, Нижнього Новгорода, Тамбова, Казані та Нижньокамська.
За даними Baza, у Пулково (Санкт-Петербург) зібралася черга з кількох десятків літаків. Однією з основних причин є нестача трапів.
В аеропорту перебуває понад 50 "зайвих" літаків, які приземлилися в Петербурзі через закриття московських аеропортів.
У результаті, за словами джерел, літакам доводиться зарулювати на стоянки, вимикати двигуни та просто чекати. Час очікування трапу може досягати двох годин.
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иди голову проверь)скиглий
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