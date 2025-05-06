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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Росіяни заявили про збиття 57 безпілотників увечері 6 травня: сім аеропортів обмежували роботу

Атака дронів на Москву. Що кажуть у Росії

Міноборони країни-агресора Росії прозвітувало про збиття нібито 57 українських безпілотників над шістьма регіонами Росії. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Найбільше, 31, збили над Брянською областю, 14 – над Курською, сім – над Орловською, по два – над Калузькою та Рязанською, один – над анексованим Кримом.

Росавіація з 16:10 почала оголошувати про тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків з аеропортів. Під обмеження потрапили аеропорти Нижній Новгород (Стригіно), Калуга (Грабцеве), Тамбов (Донське), Ярославль (Туношна). Не приймають і не відправляють рейси аеропорти Внуково, Домодєдово, Жуковський у Московській області.

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Аеропорт "Жуковський" тричі за добу переривав роботу.

Нагадаємо, у ніч проти 6 травня на території Росії було зафіксовано масову атаку безпілотників. БпЛА атакували одночасно декілька регіонів та Москву.

Автор: 

аеропорт (1852) Удари по РФ (294)


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Суки! - погано - якби заявили - по нас в"їбали 57 безпілотників!
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06.05.2025 22:18 Відповісти
Такого на Роісє не буває. Все збили, нічого не пропустили. Деякі дрони прийшлосся збивати станціями РЛС та безпосередньо пусковими ППО. 😁

А НПЗ самі собою вибухають.
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06.05.2025 22:22 Відповісти
Кацапи натягли ппо вздовж кордону з Україною, щоб не ловити бпла по всій рф. Треба балістика, щоб перекинути БЧ через все ппо прям в місце призначення.
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06.05.2025 22:34 Відповісти
 
 