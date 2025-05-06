Росіяни заявили про збиття 57 безпілотників увечері 6 травня: сім аеропортів обмежували роботу
Міноборони країни-агресора Росії прозвітувало про збиття нібито 57 українських безпілотників над шістьма регіонами Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Найбільше, 31, збили над Брянською областю, 14 – над Курською, сім – над Орловською, по два – над Калузькою та Рязанською, один – над анексованим Кримом.
Росавіація з 16:10 почала оголошувати про тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків з аеропортів. Під обмеження потрапили аеропорти Нижній Новгород (Стригіно), Калуга (Грабцеве), Тамбов (Донське), Ярославль (Туношна). Не приймають і не відправляють рейси аеропорти Внуково, Домодєдово, Жуковський у Московській області.
Аеропорт "Жуковський" тричі за добу переривав роботу.
Нагадаємо, у ніч проти 6 травня на території Росії було зафіксовано масову атаку безпілотників. БпЛА атакували одночасно декілька регіонів та Москву.
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