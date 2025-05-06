Россияне заявили о сбитии 57 беспилотников вечером 6 мая: семь аэропортов ограничили работу

Минобороны страны-агрессора России отчиталось о сбитии якобы 57 украинских беспилотников над шестью регионами России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Больше всего, 31, сбили над Брянской областью, 14 - над Курской, семь - над Орловской, по два - над Калужской и Рязанской, один - над аннексированным Крымом.

Росавиация с 16:10 начала объявлять о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов из аэропортов. Под ограничения попали аэропорты Нижний Новгород (Стригино), Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна). Не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский в Московской области.

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Аэропорт "Жуковский" трижды за сутки прерывал работу.

Напомним, в ночь на 6 мая на территории России была зафиксирована массовая атака беспилотников. БпЛА атаковали одновременно несколько регионов и Москву.