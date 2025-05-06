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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Россияне заявили о сбитии 57 беспилотников вечером 6 мая: семь аэропортов ограничили работу

Атака дронов на Москву. Что говорят в России

Минобороны страны-агрессора России отчиталось о сбитии якобы 57 украинских беспилотников над шестью регионами России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Больше всего, 31, сбили над Брянской областью, 14 - над Курской, семь - над Орловской, по два - над Калужской и Рязанской, один - над аннексированным Крымом.

Росавиация с 16:10 начала объявлять о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов из аэропортов. Под ограничения попали аэропорты Нижний Новгород (Стригино), Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна). Не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский в Московской области.

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Аэропорт "Жуковский" трижды за сутки прерывал работу.

Напомним, в ночь на 6 мая на территории России была зафиксирована массовая атака беспилотников. БпЛА атаковали одновременно несколько регионов и Москву.

Автор: 

аэропорт (1509) Удары по РФ (292)


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Суки! - погано - якби заявили - по нас в"їбали 57 безпілотників!
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06.05.2025 22:18 Ответить
Такого на Роісє не буває. Все збили, нічого не пропустили. Деякі дрони прийшлосся збивати станціями РЛС та безпосередньо пусковими ППО. 😁

А НПЗ самі собою вибухають.
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06.05.2025 22:22 Ответить
Кацапи натягли ппо вздовж кордону з Україною, щоб не ловити бпла по всій рф. Треба балістика, щоб перекинути БЧ через все ппо прям в місце призначення.
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06.05.2025 22:34 Ответить
 
 