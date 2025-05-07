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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Коллапс в российских аэропортах: из-за атак дронов в РФ отменены десятки рейсов

рф,аэропорт

7 мая несколько российских авиакомпаний отменили десятки рейсов из-за атак ударных дронов по территории РФ 7 мая. В аэропортах пассажиры застряли без воды и еды.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times.

В связи с этим во многих аэропортах Центральной России возник транспортный коллапс. Пассажиры отмененных или задержанных рейсов часами остаются в терминалах, многие из которых переполнены. Они жалуются: не предоставляют ни еды, ни воды, ни места для ночлега.

В частности, крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" в среду отменил 52 рейса из Москвы и еще 54 - в столицу РФ, согласно онлайн-табло компании.

Всего задержано более 140 рейсов в и из Москвы. По расписанию должны вылететь более 280 рейсов. Это касается рейсов самого "Аэрофлота" (аэропорт "Шереметьево") и его дочерней компании "Россия" (аэропорт "Внуково").

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Авиакомпания "Победа" сообщила пассажирам, что из-за ограничений, введенных Росавиацией, была вынуждена отменить часть рейсов 6 и 7 мая. Также возможны задержки других рейсов и перенаправление самолетов на другие аэродромы.

Об отмене рейсов из-за ограничения воздушного движения в Центральной России на фоне атак беспилотников сообщила и S7 Airlines. В компании отметили, что некоторые рейсы в аэропорт Домодедово отменены, а некоторые самолеты перенаправлены на другие аэродромы.

По информации "Уральских авиалиний", компания отменила 18 рейсов, 9 самолетов были перенаправлены, еще около 40 рейсов - задержаны из-за "чрезвычайной ситуации".

Также о возможных изменениях предупредили авиакомпании Azur Air, Nordwind и Nordstar.

По состоянию на утро 7 мая ограничения на прием и вылет самолетов действовали также в аэропортах Кирова, Нижнего Новгорода, Тамбова, Казани и Нижнекамска.

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По данным Baza, в Пулково (Санкт-Петербург) собралась очередь из нескольких десятков самолетов. Одной из основных причин является нехватка трапов.

В аэропорту находится более 50 "лишних" самолетов, которые приземлились в Петербурге из-за закрытия московских аэропортов.

В результате, по словам источников, самолетам приходится заруливать на стоянки, выключать двигатели и просто ждать. Время ожидания трапа может достигать двух часов.

Автор: 

аэропорт (1510) россия (95687) самолет (3601) Удары по РФ (294)


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Топ комментарии
+10
Кім Чен Ін мабуть три тижні тому виїхав бо у бронєпоєзда швидкість 60 км в час
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07.05.2025 14:03
+6
НЕ скавчи - українська залізниця працює як годинник

.
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07.05.2025 14:36
+4
Зате зегниди починаючи з 8 туди нічого не запустять, а те що з параші буде летіти - заборонять збивати, як і весь 25 рік.
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07.05.2025 14:06
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Кім Чен Ін мабуть три тижні тому виїхав бо у бронєпоєзда швидкість 60 км в час
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07.05.2025 14:03 Ответить
бронепоїзд "Чаттанога чуча" "чу-чу, чхе"

.
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07.05.2025 14:13 Ответить
🤣🤣🤣
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07.05.2025 17:55 Ответить
Зате зегниди починаючи з 8 туди нічого не запустять, а те що з параші буде летіти - заборонять збивати, як і весь 25 рік.
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07.05.2025 14:06 Ответить
*****
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07.05.2025 14:07 Ответить
авіакомпанія "Победа" - як компанію назвеш, так вона й НЕ літати буде

.
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07.05.2025 14:08 Ответить
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07.05.2025 14:41 Ответить
@а те що з параші буде летіти - заборонять збивати, як і весь 25 рік.@
иди голову проверь)скиглий
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07.05.2025 14:09 Ответить
ну той що... будуть терпіти..., парад все ж таки, вони б терпіли, якщо б їх в тих аеропортах залили гівном..., такий нарід...
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07.05.2025 14:12 Ответить
🍾 Аеродром Шайковка, де базуються Ту-22М3 та ще низка стратегічних обʼєктів рф попали «під роздачу» дронів цієї ночі - доповнюємо список уражених локацій
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07.05.2025 14:12 Ответить
https://t.me/c/1198589840/114478 🔥Ударні/реактивні дрони прямо зараз проводять репетицію 9 травня на росії - 24 години поспіль розряджають ППО русні
На фото - приблизні маршрути польоту наших БПЛА.
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07.05.2025 14:14 Ответить
У нас давно літаки не літають...
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07.05.2025 14:15 Ответить
Ф16 і Міражи літають
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07.05.2025 14:18 Ответить
Та то кремлівські накручують свій лохторат, імітуючі атаку дронів....
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07.05.2025 14:16 Ответить
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07.05.2025 14:17 Ответить
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07.05.2025 14:18 Ответить
Для заспокоєння авіапасажирів, переляканих загрозою невідомих дронів, аеропортам не вистачає...трапів. Вдала назва авіакомпанії : шість літер у слові "Побєда", з них чотири (2/3) - "бєда"
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07.05.2025 14:18 Ответить
"Мочу хай пьють, а не пиво!"
Дженераль Москаль

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07.05.2025 14:29 Ответить
натомість в аеропортах України всі пасажири були ситі та задоволені життям
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07.05.2025 14:31 Ответить
НЕ скавчи - українська залізниця працює як годинник

.
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07.05.2025 14:36 Ответить
Что ж, этот девятомай Козломордым запомнится на долго.
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07.05.2025 14:44 Ответить
Коля Басков скигле, що не може ні вперед, ні взад...
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07.05.2025 15:30 Ответить
 
 