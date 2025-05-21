УКР
Міноборони РФ заявило про нібито збиття 127 українських БпЛА

Україна створила важкий дрон-камікадзе з дальністю понад 1000 км

У Міноборони РФ запевняють, що російська ППО нібито знищила 127 українських дронів з 20.00 20 травня до 04.05 21 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на вороже Міноборони.

Як переконують там, над Брянською областю начебто було збито 41 дрон, 37 - над Орловською, 31 - над Курською, шість - над Московським регіоном, п'ять - над Володимирською областю, три - над Рязанською. По одному БПЛА збили над територіями Бєлгородської, Тульської, Калузької областей та над акваторією Чорного моря.

Традиційно, Міноборони РФ нічого не каже про наслідки дронової атаки.

Водночас, за даними російських ЗМІ, у калузькому аеропорту "Грабцеве" було запроваджено план "Килим". Зокрема, було призупинено зльоти та посадки повітряних суден. Станом на 05:43 обмеження скасували.

Такі самі обмеження запровадили в аеропортах "Ярославль", "Кубинка", "Єрмолино" та інших, що розташовані в радіусі 100 км від міста, пише Telegram-канал Mash. Пілотам радили спрямовувати літаки "в запасні аеропорти Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Ярославля чи Москви - "Домодєдово", "Жуковський", "Шереметьєво" чи "Внуково".

безпілотник (4756) Міноборони рф (721) Удари по РФ (501)
+5
о, нарешті хоч щось полетіло.
21.05.2025 07:30 Відповісти
+3
ні, просто нарешті почали "забивати" на дурну політику трампа.
21.05.2025 07:52 Відповісти
+2
тому що нашим ЗМІ кацапи чомусь не шлють відеопідтверджень.
21.05.2025 07:54 Відповісти
наробили - полетіло
21.05.2025 07:35 Відповісти
ні, просто нарешті почали "забивати" на дурну політику трампа.
21.05.2025 07:52 Відповісти
тоді мали запустити значно більше - бо довго робили і не запускали
21.05.2025 09:07 Відповісти
залежить від кількості і актуальності отриманих розвідданих.
21.05.2025 09:23 Відповісти
Хотілось би, щоб наші дрони вразили якусь важливу, жирну ціль, але тиша в наших ЗМІ якось напрягає, наче нічого і не було.
21.05.2025 07:40 Відповісти
тому що нашим ЗМІ кацапи чомусь не шлють відеопідтверджень.
21.05.2025 07:54 Відповісти
Нашим ЗМІ чудово зливають інфу ГУР і СБУ. Коли є чим похвалитись, такі новини з'являються досить швидко
21.05.2025 08:02 Відповісти
а, зрозумів. Кацапи не шлють відеопідтвердження нашим ЗМІ, а шлють прямо у ГУР та СБУ. Логічно.
21.05.2025 08:18 Відповісти
Тут навіть відповісти важко, з деревом і то змістовніші бесіди вийшли б...
21.05.2025 08:27 Відповісти
А шо ж такоє? ваша логіка поламалась?
21.05.2025 08:30 Відповісти
Так, почнемо спочатку, бачу треба розжувати, але це в останній раз) Потім піду з деревом спілкуватись, воно якось цікавіше буде.
Почнемо з того, що на цензорі пасеться досить багато авторів, типу політтехнологів, як наприклад Олексій Курпас, який в кожному своєму дописі так глибоко в сраку Малюку залазить, що на бронь точно заробив. І на вашу думку, такі люди, типу Олексія, дізнаються про успіхи СБУ від кацапів? Якщо є чим похвалитись, наші "спецслужби" першими зливають усю неохідну інфу.

І ось тут, здається, наче б розжував, але думаю, що буде черговий коментар, в стилі "а як, а я де" і так далі. Що ж, спробуйте пожумати самі, іноді це корисно)
21.05.2025 08:38 Відповісти
а, зрозумів, розжоване - то вже інша справа.
СБУ просто не любить бутусовский Цензор, і не зливає сюди потік відеоінформації про удари по теріторії рф, яку напряму отримує від населення рф на місцях.
21.05.2025 08:46 Відповісти
Не переживай... Пишу тут вже давно - не треба "валнаваться"... День-два - і виття кацапів на пабліках повідомить про результати наших ударів.
21.05.2025 09:30 Відповісти
Це летять наші потужні дрони RD-2 p з бойовою частиною 3кг. Жоден скляний балкон російського окупанта не вціліє.
21.05.2025 07:40 Відповісти
В РФ нові шахеди по 90 кг вибухівки та дальність 2000-2500км. Якщо у нас буде на конвеєрі щось подібне, я напишу нову методичку.
21.05.2025 08:58 Відповісти
Шахеди завжди малюються зграями, а наш ноунеймний дрон завжди один.
21.05.2025 07:55 Відповісти
Переводня міліардів, а на фронті нема ФіПіВі, мін снарядів
21.05.2025 07:58 Відповісти
нібито це як понарошку ?
21.05.2025 08:00 Відповісти
https://t.me/voynareal/115135 🔥 37 дронів атакували орловську область: під удар БПЛА попав Болховський завод напівпровідникових приладів
21.05.2025 08:03 Відповісти
понарошку
21.05.2025 08:04 Відповісти
Як завжди " ....з 20 випущених дронів нами збито 127". Но і така звістка приємна, хоть щось в ху.... лостан полетіло
21.05.2025 08:52 Відповісти
 
 