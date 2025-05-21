Міноборони РФ заявило про нібито збиття 127 українських БпЛА

У Міноборони РФ запевняють, що російська ППО нібито знищила 127 українських дронів з 20.00 20 травня до 04.05 21 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на вороже Міноборони.

Як переконують там, над Брянською областю начебто було збито 41 дрон, 37 - над Орловською, 31 - над Курською, шість - над Московським регіоном, п'ять - над Володимирською областю, три - над Рязанською. По одному БПЛА збили над територіями Бєлгородської, Тульської, Калузької областей та над акваторією Чорного моря.

Традиційно, Міноборони РФ нічого не каже про наслідки дронової атаки.

Водночас, за даними російських ЗМІ, у калузькому аеропорту "Грабцеве" було запроваджено план "Килим". Зокрема, було призупинено зльоти та посадки повітряних суден. Станом на 05:43 обмеження скасували.

Такі самі обмеження запровадили в аеропортах "Ярославль", "Кубинка", "Єрмолино" та інших, що розташовані в радіусі 100 км від міста, пише Telegram-канал Mash. Пілотам радили спрямовувати літаки "в запасні аеропорти Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Ярославля чи Москви - "Домодєдово", "Жуковський", "Шереметьєво" чи "Внуково".