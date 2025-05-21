УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10748 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ БпЛА атакують Росію
4 361 11

10 БпЛА уразили завод напівпровідникових приладів в Орловській області РФ, - Генштаб ЗСУ

Атака дронів на РФ 21 травня 2025 року. Уражено завод

Сили оборони України, зокрема підрозділи Сил безпілотних систем, у ніч на 21 травня уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів, що у Орловській області РФ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Це одне з провідних підприємств російської федерації в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів. Основними напрямками діяльності є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів.

Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Міноборони РФ заявило про нібито збиття 127 українських БпЛА

Завод перебуває під міжнародними санкціями, проте щорічно виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб.

"Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єкту уточнюється", - додали в Генштабі.

Читайте: Ворог найактивніше штурмує на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Автор: 

Генштаб ЗС (7154) росія (67347) Удари по РФ (501)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Хорошо попали, молодцы.
показати весь коментар
21.05.2025 12:05 Відповісти
+6
Хоч якась добра новина ,а то тільки кацапи убивають та руйнують.
показати весь коментар
21.05.2025 12:14 Відповісти
+5
https://t.me/Crimeanwind/79862 Тут є відео наслідків влучання.
показати весь коментар
21.05.2025 12:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хорошо попали, молодцы.
показати весь коментар
21.05.2025 12:05 Відповісти
А де ж ракетні удари по московитам, від команди з ОПУ залежить??
показати весь коментар
21.05.2025 12:08 Відповісти
https://t.me/Crimeanwind/79862 Тут є відео наслідків влучання.
показати весь коментар
21.05.2025 12:10 Відповісти
гарно, головне що пошкоджено або знищено дороге і технологічне обладнаня, а відповідно не можуть випускати продукцію
показати весь коментар
22.05.2025 15:29 Відповісти
Не знаю скільки там "одиниць БпЛА" досягли цілі, а от в кацапських мережах публіка волає про 25-30 вибухів! А судячи з того, що там не має своєї вибухівки, то на детонацію не спишеш. Може то вже нові наші "бомбери" залетіли туди?
Але, в будь якому випадку, гарно відпрацювали.
показати весь коментар
21.05.2025 12:10 Відповісти
Хоч якась добра новина ,а то тільки кацапи убивають та руйнують.
показати весь коментар
21.05.2025 12:14 Відповісти
це кацапське підприємство виготовляє компоненти озброєння: мікросхеми, модулі, які використоуються у танках Т-72Б3, Т-90М, самоходних гаубицях, ракетах іскандер та х-101, а також у системах реб "красуха" та "житель"
незважаючи на санкції, підприємство отримувало необхідні технології - через паралельний імпорт з третіх країн, у т.ч. Тайваня, Японії, Південної Кореї та США.
показати весь коментар
21.05.2025 12:27 Відповісти
продано до 10 тисяч високотехнологічних станків ЄС, особливо Берліном та Римом.. кац..пам,. не рахуючи Китая та тайваню.... в ці два останні роки війни в УкраїніТак що потрібно шукати ці станки, і бамбіть під..рів курвославних
показати весь коментар
21.05.2025 12:33 Відповісти
Справедливо і не тільки сьогодні,а кожен день і до розвалу кацапстану!Амінь!
показати весь коментар
21.05.2025 13:01 Відповісти
Такі об'єкти важніші за НПЗ.
показати весь коментар
21.05.2025 15:58 Відповісти
А чого Радуга на якій ракети клепають стоїть
показати весь коментар
21.05.2025 16:34 Відповісти
 
 