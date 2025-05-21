10 БпЛА уразили завод напівпровідникових приладів в Орловській області РФ, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України, зокрема підрозділи Сил безпілотних систем, у ніч на 21 травня уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів, що у Орловській області РФ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Це одне з провідних підприємств російської федерації в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів. Основними напрямками діяльності є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів.



Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Міноборони РФ заявило про нібито збиття 127 українських БпЛА

Завод перебуває під міжнародними санкціями, проте щорічно виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб.

"Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єкту уточнюється", - додали в Генштабі.

Читайте: Ворог найактивніше штурмує на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, - Генштаб. МАПИ