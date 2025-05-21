10 БпЛА уразили завод напівпровідникових приладів в Орловській області РФ, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони України, зокрема підрозділи Сил безпілотних систем, у ніч на 21 травня уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів, що у Орловській області РФ.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Це одне з провідних підприємств російської федерації в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів. Основними напрямками діяльності є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів.
Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал", - йдеться в повідомленні.
Завод перебуває під міжнародними санкціями, проте щорічно виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб.
"Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єкту уточнюється", - додали в Генштабі.
Але, в будь якому випадку, гарно відпрацювали.
незважаючи на санкції, підприємство отримувало необхідні технології - через паралельний імпорт з третіх країн, у т.ч. Тайваня, Японії, Південної Кореї та США.