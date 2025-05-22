Неизвестные дроны массированно атакуют Москву, Тулу, Новомосковск. ВИДЕО

Местные власти Москвы, Тулы и Новомосковска заявили о массированной атаке якобы украинских беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

В частности, жители Тулы на утро 22 мая насчитали уже более 10 взрывов в небе над городом. По предварительной информации, ПВО отражает налет беспилотников.

Ранее сообщалось, что небо над Тулой закрыто для полетов на всех высотах. Тульский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки в регионе. По его словам, обломки БПЛА упали в Туле, пострадавших нет.

Продолжается налет на Новомосковск - второй по величине город Тульской области, где расположен химический комбинат и еще несколько предприятий. Местные жители насчитали около 19 взрывов во время отражения атаки беспилотников системой ПВО.

Московский мэр Сергей Собянин тем временем заявил, что сбиты еще четыре беспилотника, летевших, по его словам, на Москву. Таким образом, с часу дня среды, согласно заявлениям Собянина, сбито уже 32 дрона, летевших на Москву.

План "Ковер" объявлен в московских аэропортах "Домодедово", "Жуковский" и "Внуково", сообщила Росавиация.

Также российские власти заявили об атаке беспилотников на Орловскую область. О звуках дронов сообщают жители Малоархангельска, Мценска и Кромского района. В разных районах области слышали по меньшей мере 4 хлопка.

По словам местных, БПЛА летели низко - над крышами домов. По данным Минобороны, за вечер среды над территорией Орловской области сбито 8 беспилотников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Москву атакуют беспилотники. Закрыты аэропорты, - росСМИ