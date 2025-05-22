РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10605 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
19 786 45

Неизвестные дроны массированно атакуют Москву, Тулу, Новомосковск. ВИДЕО

Местные власти Москвы, Тулы и Новомосковска заявили о массированной атаке якобы украинских беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

В частности, жители Тулы на утро 22 мая насчитали уже более 10 взрывов в небе над городом. По предварительной информации, ПВО отражает налет беспилотников.

Ранее сообщалось, что небо над Тулой закрыто для полетов на всех высотах. Тульский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки в регионе. По его словам, обломки БПЛА упали в Туле, пострадавших нет.

Продолжается налет на Новомосковск - второй по величине город Тульской области, где расположен химический комбинат и еще несколько предприятий. Местные жители насчитали около 19 взрывов во время отражения атаки беспилотников системой ПВО.

Московский мэр Сергей Собянин тем временем заявил, что сбиты еще четыре беспилотника, летевших, по его словам, на Москву. Таким образом, с часу дня среды, согласно заявлениям Собянина, сбито уже 32 дрона, летевших на Москву.

План "Ковер" объявлен в московских аэропортах "Домодедово", "Жуковский" и "Внуково", сообщила Росавиация.

Также российские власти заявили об атаке беспилотников на Орловскую область. О звуках дронов сообщают жители Малоархангельска, Мценска и Кромского района. В разных районах области слышали по меньшей мере 4 хлопка.

По словам местных, БПЛА летели низко - над крышами домов. По данным Минобороны, за вечер среды над территорией Орловской области сбито 8 беспилотников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Москву атакуют беспилотники. Закрыты аэропорты, - росСМИ

Автор: 

беспилотник (4148) Удары по РФ (498)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+43
По перше це не ми...а по друге А ЧОГО НЕ КОЖНИЙ ДЕНЬ? І чого перестали горіти НПЗ? Бо Трампу лизали? - так він кохає Путіна і це кохання вічне
показать весь комментарий
22.05.2025 06:37 Ответить
+24
Тобі ж пояснили, якщо колись діло і дійде до копалин то тампона вже й на цьому світі не буде. Ця угода майже ні про що.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:06 Ответить
+17
Невідомим дронам-респект...
показать весь комментарий
22.05.2025 06:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По перше це не ми...а по друге А ЧОГО НЕ КОЖНИЙ ДЕНЬ? І чого перестали горіти НПЗ? Бо Трампу лизали? - так він кохає Путіна і це кохання вічне
показать весь комментарий
22.05.2025 06:37 Ответить
А навіщо зелений виродок віддав Трампу копалини? Як можна було так бездарно здати національні багатства? І чому ця скотина досі не здохла? Я не про Трампа.
показать весь комментарий
22.05.2025 06:41 Ответить
Риба, мОя, нібуя ніхто нічого не здав, якщо чесно. Це гра така.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:05 Ответить
Тобі ж пояснили, якщо колись діло і дійде до копалин то тампона вже й на цьому світі не буде. Ця угода майже ні про що.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:06 Ответить
хто пояснив? шо там з фондом в делавері? хто туди гроші буде вносити і скільки?
показать весь комментарий
22.05.2025 07:10 Ответить
Ти взагалі розумієш шо за таке рідкоземельні копалини, де вони знаходяться, як їх добувають, чи вони є взагалі? Може їх і немає, їх ще розвідати треба, це перспектива років на 30-40 вперед. Чи ти думав шо завтра почнуть вагони відвантажувати?
показать весь комментарий
22.05.2025 07:17 Ответить
ти взагалі розумієш, що таке фонд?
показать весь комментарий
22.05.2025 07:21 Ответить
Я розумію. Ти дай відповідь на моє запитання стосовно копалин. А ти починаєш тут умнічть. Той фонд запрацює, якщо колись і запрацює, якщо будуть якісь доходи, а може й не буде ніяких доходів та і копалин може ніяких не буде, а може воно шкурка вчинки не коштує. Ця угода просто заради угоди. Мені здається...
показать весь комментарий
22.05.2025 08:31 Ответить
стосовно яких копалин? що там в договорі написано? тільки рідкоземельні копалини? чи ще якісь?

фонд скоро створять, навіщо? що там в секретній частині договора написано?
показать весь комментарий
22.05.2025 08:34 Ответить
На то вона і сЄкрЄтна. А вам візьми і все виложи
показать весь комментарий
22.05.2025 09:15 Ответить
Фонд створять, щоб він наповнювався в рахунок зброї, яку дядько сем буде поставляти. Питання в тому, чи буде?
показать весь комментарий
22.05.2025 14:17 Ответить
Чому «не ми»??
показать весь комментарий
22.05.2025 08:39 Ответить
Невідомим дронам-респект...
показать весь комментарий
22.05.2025 06:38 Ответить
Лаптеногі самі себе обстрілюють, щоб потім казати що ми не хочемо закінчення війни
показать весь комментарий
22.05.2025 06:38 Ответить
в алабуга дрони складають татарські студенти...і ця молодь дорожить суверенітетом татарстану який був і якого позбавили...
татарстан озброюється і зібраними в гражах дрони чес від часу обстрілює російські міста, щоби сіяти паніку в рф...
татарстан має перемогти...
показать весь комментарий
22.05.2025 15:56 Ответить
нібито українських безпілотників

Ну правильно!
Може то їх власні, або безпілотники Гваделупи!
показать весь комментарий
22.05.2025 06:40 Ответить
СБУ и ГУР надо бы заслать несколько десятков своих агентов в Казахстан и от туда запустить под сотню дронов по военных объектах КНДР, пускай у жирного ускоглазого выродка очко пригорит!
показать весь комментарий
22.05.2025 06:45 Ответить
Із Казахстану? В КНДР? А долетять?
показать весь комментарий
22.05.2025 06:52 Ответить
Та тут все літає, куди хочеш.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:07 Ответить
Не городи єрунди казахстан не кацапстан
показать весь комментарий
22.05.2025 08:40 Ответить
Який гарний початок дня
показать весь комментарий
22.05.2025 06:46 Ответить
У Новомосковську знаходиться одне з чотирьох на росії виробників концентрованої азотної кислоти - АК "Азот". Сподіваюсь декілька кацапів розчиняться у розлитій кислоті.
показать весь комментарий
22.05.2025 06:51 Ответить
Тут важливіше те, що азотна кислота - ключовий реагент у виробленні майже всіх видів вибухових речовин. Ну, і розчинення кацапів річ теж не зайва...
показать весь комментарий
22.05.2025 09:58 Ответить
ще три підприємства, які виробляють концентровану - у москві, підєрі і нєвінномисску
показать весь комментарий
22.05.2025 10:27 Ответить
Вбивайте москалів,
Злодюг-злодійських,
Вбивайте без жалю!!
показать весь комментарий
22.05.2025 07:01 Ответить
"Невідомі дрони"!!! І хто ж це міг бути? Мабуть, Гондурас.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:06 Ответить
Краще б десяток відомих прилетіли по потрібній адресі, ніж 150 збитих.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:10 Ответить
https://youtu.be/i6lYfRI01AA?si=emL2sbpMQQfQ4Yw-
А цей пороховий завод коли ????
показать весь комментарий
22.05.2025 07:27 Ответить
Мабуть інопланетяни. Все одно дякую
показать весь комментарий
22.05.2025 07:29 Ответить
Наши дрони в ночи не літають бо у нас комендантська година, тому некуй брихати. А невідомим добрим дронам нехай щастить.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:37 Ответить
Наслідки є?
показать весь комментарий
22.05.2025 07:43 Ответить
Нема, бо в нас перемир'я
показать весь комментарий
22.05.2025 08:16 Ответить
Хто не хоче миру, отримує відповідь дронами по військових об'єктах і залишається без нпз
показать весь комментарий
22.05.2025 08:08 Ответить
беларусы наверно
показать весь комментарий
22.05.2025 09:28 Ответить
Хто вони, організми -пофігісти які своїм голосуванням на виборах привели до влади в Україні клоунів українофобів, ФСБшну агентуру, сепаратистів, кримінальні структури і корупціонерів. А після нападу московських банд андрофагів в запісяних кальсонах потікали за кордон?... "Це нащадки виповзнів із каторжного ГУЛАГу і колгоспного рабства. Нащадки "строітелей светлого будущего во всем мире". Мутанти і дегенерати, яких потрібно вимести запісяними ганчірками в рідні палестіни, копати окопи і на передовій лінії оборони зустрічати московські банди людоїдів." - Євангеліє від Українців-. (Г.К.)
показать весь комментарий
22.05.2025 09:45 Ответить
А чому не 9 травня коли РФ стягнула ППО для захисту Москви?
показать весь комментарий
22.05.2025 10:58 Ответить
Гарна новина.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:11 Ответить
аплодирую стоя ВСУ!
показать весь комментарий
22.05.2025 12:10 Ответить
Що характерно - кацапам , про це , взагалі не розповідають !
Вони повинні думати , що в них все чудово !
показать весь комментарий
22.05.2025 13:13 Ответить
Влучать у ціль тільки ті дрони , які невідомі дерьмаку...
показать весь комментарий
22.05.2025 14:49 Ответить
Якщо запускати хоча б по 1 дрону з різних локацій кожних 30хв, це паралізує руске авіасполучення. А це 50 шт в сутки. Невже кожна країна, що нас підтримує не може щодня надавати для цього по декілька дронів. І це буде гарний аргумент, щоб москалі зрозуміли що війна і їм приносить шкоду, зачіпає кожного,
бо всі слова інші безсмислено.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:41 Ответить
" ....зачіпає КОЖНОГО" ... Золоті слова.
З 2022-го моїх знайомих в росії не зачепило ЖОДНОГО. Вони тупо не знають і не бачать , що таке війна. Десь ... там ... хтось .... щось ....
показать весь комментарий
22.05.2025 16:21 Ответить
Смотри как это работает изнутри:

Гражданское лицо такой дрон запустить не может, думаю ты сам понимаешь. Незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами, все дела. Запускать его может только определенное формирование.

Но и это формирование запустить просто так дрон такого типа не может, поскольку в этом формировании каждый выполняет строго положенную на него функцию. Если у тебя в ВОСе пулеметчик, то к миномету тебя не подпустят. Не должны во всяком случае. Запустить дрон такого типа может ограниченный круг лиц.

А теперь самое важное.

У этого круга лиц, такие дроны не лежат ни в карманах, ни в рюкзаках. Такие дроны они получают со склада вкупе с боевым заданием. Поскольку это задание лежит за пределами ответственности этого формирования (чаще всего это рота), его выписывает не непосредственный командир этого формирования, а писюн повыше. Собственно все задания происходящие за пределами границ, являются стратегическими, и выписывают их следующие писюны: ІВАЩЕНКО Олег Іванович, КЛИМЕНКО Ігор Володимирович, МАЛЮК Василь Васильович, СИРСЬКИЙ Олександр Станіславович, УМЄРОВ Рустем Енверович и чаще всего по согласованию с царем.

Поэтому краiни могут надавать хоть 100 дронов в сутки. Без приказа их никто не запустит.
показать весь комментарий
22.05.2025 18:20 Ответить
і який результат?
показать весь комментарий
23.05.2025 00:19 Ответить
 
 