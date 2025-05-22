Неизвестные дроны массированно атакуют Москву, Тулу, Новомосковск. ВИДЕО
Местные власти Москвы, Тулы и Новомосковска заявили о массированной атаке якобы украинских беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.
В частности, жители Тулы на утро 22 мая насчитали уже более 10 взрывов в небе над городом. По предварительной информации, ПВО отражает налет беспилотников.
Ранее сообщалось, что небо над Тулой закрыто для полетов на всех высотах. Тульский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки в регионе. По его словам, обломки БПЛА упали в Туле, пострадавших нет.
Продолжается налет на Новомосковск - второй по величине город Тульской области, где расположен химический комбинат и еще несколько предприятий. Местные жители насчитали около 19 взрывов во время отражения атаки беспилотников системой ПВО.
Московский мэр Сергей Собянин тем временем заявил, что сбиты еще четыре беспилотника, летевших, по его словам, на Москву. Таким образом, с часу дня среды, согласно заявлениям Собянина, сбито уже 32 дрона, летевших на Москву.
План "Ковер" объявлен в московских аэропортах "Домодедово", "Жуковский" и "Внуково", сообщила Росавиация.
Также российские власти заявили об атаке беспилотников на Орловскую область. О звуках дронов сообщают жители Малоархангельска, Мценска и Кромского района. В разных районах области слышали по меньшей мере 4 хлопка.
По словам местных, БПЛА летели низко - над крышами домов. По данным Минобороны, за вечер среды над территорией Орловской области сбито 8 беспилотников.
фонд скоро створять, навіщо? що там в секретній частині договора написано?
татарстан озброюється і зібраними в гражах дрони чес від часу обстрілює російські міста, щоби сіяти паніку в рф...
татарстан має перемогти...
Ну правильно!
Може то їх власні, або безпілотники Гваделупи!
Злодюг-злодійських,
Вбивайте без жалю!!
А цей пороховий завод коли ????
Вони повинні думати , що в них все чудово !
бо всі слова інші безсмислено.
З 2022-го моїх знайомих в росії не зачепило ЖОДНОГО. Вони тупо не знають і не бачать , що таке війна. Десь ... там ... хтось .... щось ....
Гражданское лицо такой дрон запустить не может, думаю ты сам понимаешь. Незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами, все дела. Запускать его может только определенное формирование.
Но и это формирование запустить просто так дрон такого типа не может, поскольку в этом формировании каждый выполняет строго положенную на него функцию. Если у тебя в ВОСе пулеметчик, то к миномету тебя не подпустят. Не должны во всяком случае. Запустить дрон такого типа может ограниченный круг лиц.
А теперь самое важное.
У этого круга лиц, такие дроны не лежат ни в карманах, ни в рюкзаках. Такие дроны они получают со склада вкупе с боевым заданием. Поскольку это задание лежит за пределами ответственности этого формирования (чаще всего это рота), его выписывает не непосредственный командир этого формирования, а писюн повыше. Собственно все задания происходящие за пределами границ, являются стратегическими, и выписывают их следующие писюны: ІВАЩЕНКО Олег Іванович, КЛИМЕНКО Ігор Володимирович, МАЛЮК Василь Васильович, СИРСЬКИЙ Олександр Станіславович, УМЄРОВ Рустем Енверович и чаще всего по согласованию с царем.
Поэтому краiни могут надавать хоть 100 дронов в сутки. Без приказа их никто не запустит.