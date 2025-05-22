Росіяни заявили про збиття нібито 105 українських безпілотників: під ударом об’єкти ВПК

Уночі дрони атакували Москву та ще декілька регіонів Росії. Міноборони РФ заявило про збиття нібито 105 українських безпілотників, які атакували 10 російських областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, за даними військового відомства, нібито 35 українських безпілотників російські сили ППО збили над Московською областю. А також:

14 - над Орловською;

12 - над Курською;

11 - над Бєлгородською;

десять - над Тульською;

дев'ять - над Калузькою;

сім - над Воронезькою;

по три - над Липецькою та Смоленською;

один - над Брянською.

Через атаку БпЛА протягом ночі низка аеропортів призупиняли роботу.

Про наслідки нічних атак у РФ офіційно не повідомляли, проте губернатор Тульської області Дмитро Міляєв повідомив, що уламки одного з безпілотників впали в обласному центрі. В області внаслідок роботи російської ППО пошкоджені житлові будинки.

В Орловській області тимчасово обмежили роботу мобільного інтернету, оскільки масовані атаки українських безпілотників тривають, повідомив губернатор Андрій Кличков.

За інформацією керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, дрони атакували обʼєкти ВПК РФ у Московській області та у Тулі.

