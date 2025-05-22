УКР
Новини
1 530 13

Росіяни заявили про збиття нібито 105 українських безпілотників: під ударом об’єкти ВПК

Наслідки атаки на Тулу

Уночі дрони атакували Москву та ще декілька регіонів Росії. Міноборони РФ заявило про збиття нібито 105 українських безпілотників, які атакували 10 російських областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, за даними військового відомства, нібито 35 українських безпілотників російські сили ППО збили над Московською областю. А також:

  • 14 - над Орловською;
  • 12 - над Курською;
  • 11 - над Бєлгородською;
  • десять - над Тульською;
  • дев'ять - над Калузькою;
  • сім - над Воронезькою;
  • по три - над Липецькою та Смоленською;
  • один - над Брянською.

Через атаку БпЛА протягом ночі низка аеропортів призупиняли роботу. 

Про наслідки нічних атак у РФ офіційно не повідомляли, проте губернатор Тульської області Дмитро Міляєв повідомив, що уламки одного з безпілотників впали в обласному центрі. В області внаслідок роботи російської ППО пошкоджені житлові будинки.

В Орловській області тимчасово обмежили роботу мобільного інтернету, оскільки масовані атаки українських безпілотників тривають, повідомив губернатор Андрій Кличков.

За інформацією керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, дрони атакували обʼєкти ВПК РФ у Московській області та у Тулі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомі дрони масовано атакують Москву, Тулу, Новомосковськ. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4760) Удари по РФ (501)
Топ коментарі
+5
Сами себя сбивают?
показати весь коментар
22.05.2025 10:45 Відповісти
+1
❗️Масована атака на Москву 2.0. В Підмосковʼї досі лунають вибухи.

Тим часом сотні москалів безкінечно застрягли в аеропортах очікуючи рейсів.
показати весь коментар
22.05.2025 10:57 Відповісти
Восстание машин. Любому дрону лучше погибнуть в родной говени, среди своих
показати весь коментар
22.05.2025 10:53 Відповісти
понарошку
показати весь коментар
22.05.2025 10:58 Відповісти
мастер заголовков
показати весь коментар
22.05.2025 10:52 Відповісти
Путіна цікавить тількі НПЗ. А що там десь сарай чи балкон розвалили, йому до жопи. Тому про це і домовився зі смарагдовим піструном.
показати весь коментар
22.05.2025 11:02 Відповісти
Путіна цікавлять всі воєнні об'єкти, просто Україна за 3 роки повномасштабки ще не навчилась виготовляти такі дрони, які можуть завдати більше збитків ніж підірвати цистерну з пальним.
показати весь коментар
22.05.2025 11:13 Відповісти
так. я власне про це і написав
показати весь коментар
22.05.2025 11:33 Відповісти
А скільки не збили ?
показати весь коментар
22.05.2025 11:18 Відповісти
У ніч на 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 18 БпЛА типу «Shahed 131/136»
показати весь коментар
22.05.2025 11:33 Відповісти
Що характерно - кацапам , про це , не розповідають ! Вони повинні думати , що в них все чудово !
показати весь коментар
22.05.2025 13:00 Відповісти
Дивився на характеристики наших дронів і порівнював їх з Шахедами- земля (наші)- небо(вони). По всьому: дальності, шаидкості, вибухівці. Наші можновладців час від часу показують наші дрони з цілком пристойними характеристиками але маю враження, що це відосики для піару. Реально їх немає. Невже за 3 роки не можна було скопіювати та побудувати лінію для Шахедів? кацапи побудували 3 заводи і клепають їх тисячами. Але також маю враження, що це свідома політика. росіяни зараз кошмарять нас в основному шахедами і їх головне завдання підвести наше суспільство до думки необхідності прийняти вимоги росії. скоро влада скаже - ми не маємо що протиставити Шахедам а тому потрібно йти на умови русні.
показати весь коментар
22.05.2025 13:55 Відповісти
 
 