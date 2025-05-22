Россияне заявили о сбивании якобы 105 украинских беспилотников: под ударом объекты ВПК

Ночью дроны атаковали Москву и еще несколько регионов России. Минобороны РФ заявило о сбивании якобы 105 украинских беспилотников, которые атаковали 10 российских областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

В частности, по данным военного ведомства, якобы 35 украинских беспилотников российские силы ПВО сбили над Московской областью. А также:

14 - над Орловской;

12 - над Курской;

11 - над Белгородской;

десять - над Тульской;

девять - над Калужской;

семь - над Воронежской;

по три - над Липецкой и Смоленской;

один - над Брянской.

Из-за атаки БпЛА в течение ночи ряд аэропортов приостанавливали работу.

О последствиях ночных атак в РФ официально не сообщали, однако губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что обломки одного из беспилотников упали в областном центре. В области в результате работы российской ПВО повреждены жилые дома.

В Орловской области временно ограничили работу мобильного интернета, поскольку массированные атаки украинских беспилотников продолжаются, сообщил губернатор Андрей Кличков.

По информации руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, дроны атаковали объекты ВПК РФ в Московской области и в Туле.

