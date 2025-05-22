РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
1 530 13

Россияне заявили о сбивании якобы 105 украинских беспилотников: под ударом объекты ВПК

Последствия атаки на Тулу

Ночью дроны атаковали Москву и еще несколько регионов России. Минобороны РФ заявило о сбивании якобы 105 украинских беспилотников, которые атаковали 10 российских областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

В частности, по данным военного ведомства, якобы 35 украинских беспилотников российские силы ПВО сбили над Московской областью. А также:

  • 14 - над Орловской;
  • 12 - над Курской;
  • 11 - над Белгородской;
  • десять - над Тульской;
  • девять - над Калужской;
  • семь - над Воронежской;
  • по три - над Липецкой и Смоленской;
  • один - над Брянской.

Из-за атаки БпЛА в течение ночи ряд аэропортов приостанавливали работу.

О последствиях ночных атак в РФ официально не сообщали, однако губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что обломки одного из беспилотников упали в областном центре. В области в результате работы российской ПВО повреждены жилые дома.

В Орловской области временно ограничили работу мобильного интернета, поскольку массированные атаки украинских беспилотников продолжаются, сообщил губернатор Андрей Кличков.

По информации руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, дроны атаковали объекты ВПК РФ в Московской области и в Туле.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные дроны массированно атакуют Москву, Тулу, Новомосковск. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (4148) Удары по РФ (498)
Топ комментарии
+5
Сами себя сбивают?
22.05.2025 10:45 Ответить
22.05.2025 10:45 Ответить
+1
❗️Масована атака на Москву 2.0. В Підмосковʼї досі лунають вибухи.

Тим часом сотні москалів безкінечно застрягли в аеропортах очікуючи рейсів.
22.05.2025 10:57 Ответить
22.05.2025 10:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Сами себя сбивают?
22.05.2025 10:45 Ответить
22.05.2025 10:45 Ответить
Восстание машин. Любому дрону лучше погибнуть в родной говени, среди своих
22.05.2025 10:53 Ответить
22.05.2025 10:53 Ответить
понарошку
22.05.2025 10:58 Ответить
22.05.2025 10:58 Ответить
мастер заголовков
22.05.2025 10:52 Ответить
22.05.2025 10:52 Ответить
❗️Масована атака на Москву 2.0. В Підмосковʼї досі лунають вибухи.

Тим часом сотні москалів безкінечно застрягли в аеропортах очікуючи рейсів.
22.05.2025 10:57 Ответить
22.05.2025 10:57 Ответить
Путіна цікавить тількі НПЗ. А що там десь сарай чи балкон розвалили, йому до жопи. Тому про це і домовився зі смарагдовим піструном.
22.05.2025 11:02 Ответить
22.05.2025 11:02 Ответить
Путіна цікавлять всі воєнні об'єкти, просто Україна за 3 роки повномасштабки ще не навчилась виготовляти такі дрони, які можуть завдати більше збитків ніж підірвати цистерну з пальним.
22.05.2025 11:13 Ответить
22.05.2025 11:13 Ответить
так. я власне про це і написав
22.05.2025 11:33 Ответить
22.05.2025 11:33 Ответить
А скільки не збили ?
22.05.2025 11:18 Ответить
22.05.2025 11:18 Ответить
У ніч на 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 18 БпЛА типу «Shahed 131/136»
22.05.2025 11:33 Ответить
22.05.2025 11:33 Ответить
Що характерно - кацапам , про це , не розповідають ! Вони повинні думати , що в них все чудово !
22.05.2025 13:00 Ответить
22.05.2025 13:00 Ответить
Дивився на характеристики наших дронів і порівнював їх з Шахедами- земля (наші)- небо(вони). По всьому: дальності, шаидкості, вибухівці. Наші можновладців час від часу показують наші дрони з цілком пристойними характеристиками але маю враження, що це відосики для піару. Реально їх немає. Невже за 3 роки не можна було скопіювати та побудувати лінію для Шахедів? кацапи побудували 3 заводи і клепають їх тисячами. Але також маю враження, що це свідома політика. росіяни зараз кошмарять нас в основному шахедами і їх головне завдання підвести наше суспільство до думки необхідності прийняти вимоги росії. скоро влада скаже - ми не маємо що протиставити Шахедам а тому потрібно йти на умови русні.
22.05.2025 13:55 Ответить
22.05.2025 13:55 Ответить
 
 