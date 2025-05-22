Россияне заявили о сбивании якобы 105 украинских беспилотников: под ударом объекты ВПК
Ночью дроны атаковали Москву и еще несколько регионов России. Минобороны РФ заявило о сбивании якобы 105 украинских беспилотников, которые атаковали 10 российских областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
В частности, по данным военного ведомства, якобы 35 украинских беспилотников российские силы ПВО сбили над Московской областью. А также:
- 14 - над Орловской;
- 12 - над Курской;
- 11 - над Белгородской;
- десять - над Тульской;
- девять - над Калужской;
- семь - над Воронежской;
- по три - над Липецкой и Смоленской;
- один - над Брянской.
Из-за атаки БпЛА в течение ночи ряд аэропортов приостанавливали работу.
О последствиях ночных атак в РФ официально не сообщали, однако губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что обломки одного из беспилотников упали в областном центре. В области в результате работы российской ПВО повреждены жилые дома.
В Орловской области временно ограничили работу мобильного интернета, поскольку массированные атаки украинских беспилотников продолжаются, сообщил губернатор Андрей Кличков.
По информации руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, дроны атаковали объекты ВПК РФ в Московской области и в Туле.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тим часом сотні москалів безкінечно застрягли в аеропортах очікуючи рейсів.