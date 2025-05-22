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Новини Атака дронів на регіони РФ Безпілотники атакували Москву
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РФ заявила про збиття нібито 159 українських БпЛА за 12 годин. Влада Москви каже про відбиття 11 дронів

Міноборони Росії стверджує, що нібито збила 159 українських безпілотників за 12 годин. У Москві заявляють про відбиття дронової атаки.

Про це повідомляє російське військове відомство, передає Цензор.НЕТ.

Так, із 8 ранку до 20:00 нібито було збито 159 безпілотників із України.

Зазначається, що найбільше дронів збили над територією Орловської області – 54 БпЛА, ще 22 – над Московським регіоном.

Атака дронів на РФ

Мер Москви Сергій Собянін ввечері 22 травня заявив про відбиття атаки 11 безпілотників, які, за його словами, летіли на Москву. Водночас чи є постраждалі або руйнування від "уламків" він не повідомив.

Атака дронів на РФ

Українська сторона цих заяв наразі не коментувала.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": БПЛА повторно атакували оборонний завод у російській Тулі: Путін був там три дні тому, - росЗМІ

Російські регіони, зокрема столиця РФ, третій день поспіль зазнають ударів безпілотниками.

Автор: 

безпілотник (4285) Міноборони (7450) москва (1262) Удари по РФ (313)


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Топ коментарі
+3
Московский авиационный транспортный узел сегодня фактически парализован постоянными налетами беспилотников. По сути повторяется ситуация перед 9 мая, когда одиночные, но постоянные налеты украинских БПЛА точно так же парализовали деятельность аэропортов. Ущерб, который нанесен, измеряется не разрушениями, а финансовыми потерями, и надо понимать, что для такого огромного мегаполиса фактическая блокировка аэропортов даже на сутки будет стоить очень большие деньги. Гораздо больше, чем стоимость всех задействованных беспилотников. (c)
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22.05.2025 23:03
+1
Смерть кацапам!
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22.05.2025 23:06
+1
кацапи дупля не можуть відбити в Україні вже 4-й рік,
а тут 159 дронів за 12 годин?
по перше їх було 477
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22.05.2025 23:10
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Московский авиационный транспортный узел сегодня фактически парализован постоянными налетами беспилотников. По сути повторяется ситуация перед 9 мая, когда одиночные, но постоянные налеты украинских БПЛА точно так же парализовали деятельность аэропортов. Ущерб, который нанесен, измеряется не разрушениями, а финансовыми потерями, и надо понимать, что для такого огромного мегаполиса фактическая блокировка аэропортов даже на сутки будет стоить очень большие деньги. Гораздо больше, чем стоимость всех задействованных беспилотников. (c)
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22.05.2025 23:03 Відповісти
Все равно нужно работать над обходом кацапского ПВО.
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22.05.2025 23:11 Відповісти
Непогано було б прочитати обгрунтовані фахівцями економічні оцінки втрат рашистів від припинення на добу роботи московського авіаційного транспортного вузла атаками наших дронів.
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22.05.2025 23:12 Відповісти
Кілька тисяч кацапів на п'ять годин запізнилися на курорт у Таїланд і Туреччину. Ось і всі втрати
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22.05.2025 23:24 Відповісти
у Собяніна істерика - вимагає припинити СВО
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22.05.2025 23:26 Відповісти
Смерть кацапам!
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22.05.2025 23:06 Відповісти
кацапи дупля не можуть відбити в Україні вже 4-й рік,
а тут 159 дронів за 12 годин?
по перше їх було 477
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22.05.2025 23:10 Відповісти
Фу, как не стыдно пропаГАНДОНАМ! Стопятьсот тысяч сбито! Все стопятьст тысяч двадцать воскмь! Что случилось? Ращистская фантазия заканчивается? К дедушке путлера геббельсу обращайтесь.
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23.05.2025 00:01 Відповісти
Мабуть вже час знайти, викопати залишки Гебельса і запропонувати їх Такеру Карлсону для феноменально цікавого спілкування віч-на віч.
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23.05.2025 00:16 Відповісти
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23.05.2025 01:16 Відповісти
БПЛА варто використовувати по москві тільки для відволікання ппо, а удари мають робити ракетами.А так це марно витрачені ресурси бо ефект близький до 0.
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23.05.2025 01:19 Відповісти
Москва має бути спалена.
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23.05.2025 02:57 Відповісти
А де обіцяні Янелохом ракети-дрони, на фоні яких він любить фотографуватися?
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23.05.2025 13:44 Відповісти
 
 