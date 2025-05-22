РФ заявила про збиття нібито 159 українських БпЛА за 12 годин. Влада Москви каже про відбиття 11 дронів

Міноборони Росії стверджує, що нібито збила 159 українських безпілотників за 12 годин. У Москві заявляють про відбиття дронової атаки.

Про це повідомляє російське військове відомство, передає Цензор.НЕТ.

Так, із 8 ранку до 20:00 нібито було збито 159 безпілотників із України.

Зазначається, що найбільше дронів збили над територією Орловської області – 54 БпЛА, ще 22 – над Московським регіоном.

Мер Москви Сергій Собянін ввечері 22 травня заявив про відбиття атаки 11 безпілотників, які, за його словами, летіли на Москву. Водночас чи є постраждалі або руйнування від "уламків" він не повідомив.

Українська сторона цих заяв наразі не коментувала.

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Російські регіони, зокрема столиця РФ, третій день поспіль зазнають ударів безпілотниками.