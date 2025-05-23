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Новини Атаки БпЛА по РФ
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Російські регіони під ударами безпілотників: у Московській області - закриті аеропорти, у Рязанській - горить НПЗ. ВIДЕО

У ніч на 23 травня українські безпілотники атакували низку регіонів Російської Федерації. Вибухи лунали у Московській, Тульській та Рязанській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Московська область

Увечері 22 травня та пізніше вночі Москву та область масовано атакували безпілотники. Внаслідок чого були закриті низка аеропортів.

Близько першої ночі, мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про збиття російською ППО шістьох безпілотників, що летіли на Москву.

За словами очевидців, вибухи було чути в московському районі Троїцьк і поселення Первомайське.

Згодом Собянін заявив, що російська ППО нібито збила 17 безпілотників. На місцях падіння уламків "працюють екстрені служби".

Тульська область

Близько 4 ранку 23 травня у Тульській області оголосили про відбій тривоги щодо атаки БпЛА. Зазначається, що надзвичайний режим тривав  53 години.

Губернатор Дмитро Міляєв заявив, що це була наймасованіша атака безпілотників на регіон за останній час. Над областю було знищено 37 ворожих БПЛА.

Жителі Тули повідомляють про вибухи над містом, працює ППО. У машин спрацьовує сигналізація, у небі видніються уламки збитих безпілотників.

Рязанська область

Офіційні повідомлення про атаку дронів на регіон наразі відсутні. Проте напередодні місцеві повідомили  про роботу ППО поряд з нафтопереробним заводом у Рязані.

Сервіс Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), зафіксував пожежу на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Рязані після удару дрона.


Рязанський нафтопереробний завод "Роснефти" входить до п'яти найбільших у Росії та постачає паливо, зокрема московський регіон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські дрони атакували завод з виробництва акумуляторів у Єльці Липецької області РФ. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4288) Удари по РФ (316)


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Топ коментарі
+27
Московія повинна згоріти до тла,
разом з болотними
тварями , які не дають спокійно жити украінцям 😠

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23.05.2025 07:01
+17
https://t.me/voynareal/115229 🔥 «Летит еще один! С*бываемся! Свет туши! Туши свет!» - не допомогло русні виключене світло, дрони масовано рознесли завод «Енергія» в місті Єлець Липецької області Це не просто найбільше російське підприємство з виробництва хімічних джерел струму, там виробляють акумулятори для БпЛА, а також використовують для ракетно-артилерійських комплексів, авіації та військово-морського флоту.
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23.05.2025 07:38
+15
А писали тут - "Трамп заборонив бить по НПЗ...". Чи він уже не котується, як "світовий розпорядник"?
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23.05.2025 06:59
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А писали тут - "Трамп заборонив бить по НПЗ...". Чи він уже не котується, як "світовий розпорядник"?
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23.05.2025 06:59 Відповісти
тут багато дурниць пишуть. була домовленість не бити по енергетиці - але кацапи її давно порушили
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23.05.2025 07:17 Відповісти
Тактика комариних укусів ні до чого не приведе, крім безглуздої втрати ресурсів. Ось так треба бити московських вурдалак ( бомбардування Гамбурга в 1943 році):

Ночью 24-25 июля в 0:57 британская авиация начала бомбардировку, продолжавшуюся в течение 50 минут. В налёте участвовал 791 самолёт: 728 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA бомбардировщиков сбросили 2400 тонн бомб. Сначала самолёты сбрасывали фугасные бомбы, разрушавшие крыши домов, а затем - зажигательные. Благодаря использованию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 Window - (це смуги алюмінієвої фольги, що скидалися з літаків для нейтралізації німецьких радарів) потери британской авиации составили всего 12 самолётов. Днём бомбардировку продолжили американские бомбардировщики.

Третья атака состоялась утром 26 июля, ночью в 0:20 вследствие плохой погоды на город было сброшено всего 2 бомбы.

В ночь 27-28 июля в рейде на Гамбург участвовало 787 самолётов: 353 бомбардировщика «https://ru.wikipedia.org/wiki/Avro_Lancaster Ланкастер», 244 бомбардировщика «https://ru.wikipedia.org/wiki/Handley_Page_Halifax Галифакс», 116 бомбардировщиков «https://ru.wikipedia.org/wiki/Short_Stirling Стирлинг» и 74 бомбардировщика «https://ru.wikipedia.org/wiki/Vickers_Wellington Веллингтон».

29 июля Гамбург вновь был атакован более чем 700 бомбардировщиками. Последняя атака состоялась 3 августа, когда вылетело 740 бомбардировщиков, однако неблагоприятные погодные условия помешали большинству из них долететь до цели.

За период с 24 по 30 июля 1943 года Королевские ВВС совершили 2355 ночных вылетов, американские - 235. Было уничтожено 74 % всех городских строений, сильные повреждения получили доки и 4 главные судоверфиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#cite_note-1 [1]. За всё время операции «Гоморра» погибло не менее 50 тысяч человек, 200 тысяч человек были ранены и обожжены, около миллиона человек стали бездомными. Более 3 тысяч самолётов сбросили около 9 тысяч тонн бомб, 250 тысяч зданий было разрушеноhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#cite_note-2 [2]. До конца войны на Гамбург было совершено ещё 69 налётов.
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23.05.2025 14:42 Відповісти
Відосиків з тієї та нашої сторони повно. Але жодного про НПЗ не знайшов. Якщо є, киньте.
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23.05.2025 07:50 Відповісти
Читай статтю. Я - перечитав...
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23.05.2025 08:06 Відповісти
Я подивився всі новини, телеграмм канали, наші та не наші та моніторінг сайта НАСА. Думаю, Ермак вкидує про НПЗ, щоб Зельку не порвали. Якщо є по суті підтвердження, скидай, а не демагогію розводи.
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23.05.2025 08:10 Відповісти
Рязанська область

Офіційні повідомлення про атаку дронів на регіон наразі відсутні. Проте напередодні місцеві повідомили про роботу ППО поряд з нафтопереробним заводом у Рязані.

Сервіс Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), зафіксував пожежу на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Рязані після удару дрона.

Рязанський нафтопереробний завод "Роснефти" входить до п'яти найбільших у Росії та постачає паливо, зокрема московський регіон. Джерело: https://censor.net/ua/v3553827

Якщо ти чимось незадоволений - висувавй "пред"яви "Цензору"... А не мені...
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23.05.2025 08:48 Відповісти
Запрет скорее всего был. Иначе чем объяснить полное отсутствие ударов по НПЗ и нефтебазам, а также спокойное 9 мая? Но теперь-то стало ясно, что краснов-трампудель слился (вернее вскрылся окончательно) и никакого перемирия не будет.
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23.05.2025 10:55 Відповісти
Можливо... "Кацапам вірить - себе не поважать...". Їм "збрехать - що дурню з гори збігти...".
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23.05.2025 11:29 Відповісти
Так эму оператор дрона ответил: "НПЗди!"
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23.05.2025 12:35 Відповісти
Чудово! Нехай там все дотла згорить
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23.05.2025 07:01 Відповісти
Московія повинна згоріти до тла,
разом з болотними
тварями , які не дають спокійно жити украінцям 😠

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23.05.2025 07:01 Відповісти
Фсьо сбілі. Гаріт трава.
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23.05.2025 07:02 Відповісти
То є так, тому що роз ібашили ємності, но потєрь нєт.
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23.05.2025 17:15 Відповісти
А то нет бьют?..
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23.05.2025 07:11 Відповісти
Бити,бити,і ще раз бити
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23.05.2025 07:13 Відповісти
Не скули, Трамп запретил кацапами бить по енергетикє
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23.05.2025 07:21 Відповісти
а по Батарейкам ?
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23.05.2025 07:39 Відповісти
Так і не бьють. Це просто вкид Ермака, щоб народ був задоволений. Сайт НАСА фіуксує тисячи різного роду пожежь. https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
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23.05.2025 08:01 Відповісти
прикурив і зафіксувало
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23.05.2025 08:16 Відповісти
Перданув(серанув) i фіксація
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24.05.2025 07:19 Відповісти
https://t.me/voynareal/115229 🔥 «Летит еще один! С*бываемся! Свет туши! Туши свет!» - не допомогло русні виключене світло, дрони масовано рознесли завод «Енергія» в місті Єлець Липецької області Це не просто найбільше російське підприємство з виробництва хімічних джерел струму, там виробляють акумулятори для БпЛА, а також використовують для ракетно-артилерійських комплексів, авіації та військово-морського флоту.
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23.05.2025 07:38 Відповісти
Зробимо Московію безполітною зоною ,нехай їздять потягами
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23.05.2025 07:42 Відповісти
болотною зоною
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23.05.2025 07:47 Відповісти
їхні боїнги і так не обслуговуються
кацапи мають великі проблеми з безпекою польотів, закуповують комплектуючі деталі контрабандою або в обхід санкцій
кажуть над територією рашки зникло 18 літаків, які летіли транзитом, раптово заявили про несправність і вимушену посадку, більше про судна ніхто не чув
таким чином цапи викрадають літаки, за попередньою домовленістю з пілотами
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23.05.2025 08:11 Відповісти
...а алени лучше
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23.05.2025 13:13 Відповісти
В Омані домовились похеріть ракетну программу.
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23.05.2025 07:51 Відповісти
В Рязані на сайті НАСА десь кілька десятків пожеж. А по РФ тисячі. Дивіться самі. https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ Думаю, наші роблять вкид про НПЗ, щоб Зельку не лаяли. Поки не буде іншого підтвердження, не повірю.
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23.05.2025 07:59 Відповісти
Перданув і фіксація
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24.05.2025 07:21 Відповісти
Боже, який приємний початок дня
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23.05.2025 08:07 Відповісти
Хай там все палає! Щоб бачили цапи, що війна по тєлєку і війна за вікном, це не свято!
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23.05.2025 08:25 Відповісти
пошкодили, а потрібно день за днем атакувати сотнями БПЛА підприємства недоістот, те що вони роблять з нашими... Ці всі пошкодження як комарик вкусив
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23.05.2025 09:21 Відповісти
Компресорну станцію кацапи відновляли півроку
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24.05.2025 07:23 Відповісти
Який ще "Дмитро Міляєв"? Ви ще Байдена назвіть Йосипом, а Макрона - Мануйлом!
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23.05.2025 10:06 Відповісти
Нарешті мпз почали знову горіти...
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23.05.2025 10:42 Відповісти
А результат крім розбитих вікон?
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23.05.2025 10:55 Відповісти
Зеля выходец из шоубиза, для этих людей пиар это всё. Они такими остаются на всю жизнь.
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23.05.2025 13:51 Відповісти
https://x.com/ninezabuv/status/1925625793675252126
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23.05.2025 19:40 Відповісти
 
 