Російські регіони під ударами безпілотників: у Московській області - закриті аеропорти, у Рязанській - горить НПЗ. ВIДЕО
У ніч на 23 травня українські безпілотники атакували низку регіонів Російської Федерації. Вибухи лунали у Московській, Тульській та Рязанській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Московська область
Увечері 22 травня та пізніше вночі Москву та область масовано атакували безпілотники. Внаслідок чого були закриті низка аеропортів.
Близько першої ночі, мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про збиття російською ППО шістьох безпілотників, що летіли на Москву.
За словами очевидців, вибухи було чути в московському районі Троїцьк і поселення Первомайське.
Згодом Собянін заявив, що російська ППО нібито збила 17 безпілотників. На місцях падіння уламків "працюють екстрені служби".
Тульська область
Близько 4 ранку 23 травня у Тульській області оголосили про відбій тривоги щодо атаки БпЛА. Зазначається, що надзвичайний режим тривав 53 години.
Губернатор Дмитро Міляєв заявив, що це була наймасованіша атака безпілотників на регіон за останній час. Над областю було знищено 37 ворожих БПЛА.
Жителі Тули повідомляють про вибухи над містом, працює ППО. У машин спрацьовує сигналізація, у небі видніються уламки збитих безпілотників.
Рязанська область
Офіційні повідомлення про атаку дронів на регіон наразі відсутні. Проте напередодні місцеві повідомили про роботу ППО поряд з нафтопереробним заводом у Рязані.
Сервіс Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), зафіксував пожежу на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Рязані після удару дрона.
Рязанський нафтопереробний завод "Роснефти" входить до п'яти найбільших у Росії та постачає паливо, зокрема московський регіон.
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Ночью 24-25 июля в 0:57 британская авиация начала бомбардировку, продолжавшуюся в течение 50 минут. В налёте участвовал 791 самолёт: 728 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA бомбардировщиков сбросили 2400 тонн бомб. Сначала самолёты сбрасывали фугасные бомбы, разрушавшие крыши домов, а затем - зажигательные. Благодаря использованию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 Window - (це смуги алюмінієвої фольги, що скидалися з літаків для нейтралізації німецьких радарів) потери британской авиации составили всего 12 самолётов. Днём бомбардировку продолжили американские бомбардировщики.
Третья атака состоялась утром 26 июля, ночью в 0:20 вследствие плохой погоды на город было сброшено всего 2 бомбы.
В ночь 27-28 июля в рейде на Гамбург участвовало 787 самолётов: 353 бомбардировщика «https://ru.wikipedia.org/wiki/Avro_Lancaster Ланкастер», 244 бомбардировщика «https://ru.wikipedia.org/wiki/Handley_Page_Halifax Галифакс», 116 бомбардировщиков «https://ru.wikipedia.org/wiki/Short_Stirling Стирлинг» и 74 бомбардировщика «https://ru.wikipedia.org/wiki/Vickers_Wellington Веллингтон».
29 июля Гамбург вновь был атакован более чем 700 бомбардировщиками. Последняя атака состоялась 3 августа, когда вылетело 740 бомбардировщиков, однако неблагоприятные погодные условия помешали большинству из них долететь до цели.
За период с 24 по 30 июля 1943 года Королевские ВВС совершили 2355 ночных вылетов, американские - 235. Было уничтожено 74 % всех городских строений, сильные повреждения получили доки и 4 главные судоверфиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#cite_note-1 [1]. За всё время операции «Гоморра» погибло не менее 50 тысяч человек, 200 тысяч человек были ранены и обожжены, около миллиона человек стали бездомными. Более 3 тысяч самолётов сбросили около 9 тысяч тонн бомб, 250 тысяч зданий было разрушеноhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#cite_note-2 [2]. До конца войны на Гамбург было совершено ещё 69 налётов.
Офіційні повідомлення про атаку дронів на регіон наразі відсутні. Проте напередодні місцеві повідомили про роботу ППО поряд з нафтопереробним заводом у Рязані.
Сервіс Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), зафіксував пожежу на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Рязані після удару дрона.
Рязанський нафтопереробний завод "Роснефти" входить до п'яти найбільших у Росії та постачає паливо, зокрема московський регіон. Джерело: https://censor.net/ua/v3553827
Якщо ти чимось незадоволений - висувавй "пред"яви "Цензору"... А не мені...
разом з болотними
тварями , які не дають спокійно жити украінцям 😠
кацапи мають великі проблеми з безпекою польотів, закуповують комплектуючі деталі контрабандою або в обхід санкцій
кажуть над територією рашки зникло 18 літаків, які летіли транзитом, раптово заявили про несправність і вимушену посадку, більше про судна ніхто не чув
таким чином цапи викрадають літаки, за попередньою домовленістю з пілотами