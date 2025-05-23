Російський військовий аеродром "Северный" атакували безпілотники, - росЗМІ

Безпілотники атакували військовий аеродром "Северный" у місті Іваново. Уламки збитих дронів впали за територією аеродрому.

Про це пише російська служба BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Регіональний штаб заявив також про падіння уламків на околиці Іванова, але не уточнює місце.

"На околиці м. Іваново зафіксували падіння уламків БПЛА на території приватного сектору. Постраждалих немає. За попередніми даними, із пошкоджень - вибите скло у низці приватних домоволодінь", - йдеться у повідомленні.

Раніше у четвер Росавіація двічі запроваджувала обмеження на польоти в аеропорту "Південний", який обслуговує цивільні рейси.

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