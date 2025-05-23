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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Російський військовий аеродром "Северный" атакували безпілотники, - росЗМІ

Дрони атакували військовий аеродром у Росії

Безпілотники атакували військовий аеродром "Северный" у місті Іваново. Уламки збитих дронів впали за територією аеродрому.

Про це пише російська служба BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Регіональний штаб заявив також про падіння уламків на околиці Іванова, але не уточнює місце.

"На околиці м. Іваново зафіксували падіння уламків БПЛА на території приватного сектору. Постраждалих немає. За попередніми даними, із пошкоджень - вибите скло у низці приватних домоволодінь", - йдеться у повідомленні.

Раніше у четвер Росавіація двічі запроваджувала обмеження на польоти в аеропорту "Південний", який обслуговує цивільні рейси.

Дивіться: Російські регіони під ударами безпілотників: у Московській області - закриті аеропорти, у Рязанській - горить НПЗ. ВIДЕО

Автор: 

росія (65829) аеродром (302) Удари по РФ (316)


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Топ коментарі
+11
ЦІкаво чи дочекаються українці "атаки безпілотників" по Чонгару який на багато ближче працює цілодобово і на якому навіть утворились черги з фур орків які везуть на фронт амуніцію і **********???
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23.05.2025 09:31
+7
А ще є важливий логістичний шлях: залізниця ростов-Крим,яку дивним чином оминають безпілотники.Сибір- так,туди-табу.
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23.05.2025 09:35
+4
можливо завітали на 308-й АРЗ, розвідка могла показати якісь борти на викатці з цеху.
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23.05.2025 09:38
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Ох вже ці уламки.
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23.05.2025 09:03 Відповісти
Можливо доцільно назвати якусь з наших моделей ударних БПЛА словом "Уламок", бо саме "уламки", як слідує з доповідей рашистів, найчастіше попадють і уражають цілі
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23.05.2025 11:49 Відповісти
ЦІкаво чи дочекаються українці "атаки безпілотників" по Чонгару який на багато ближче працює цілодобово і на якому навіть утворились черги з фур орків які везуть на фронт амуніцію і **********???
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23.05.2025 09:31 Відповісти
А ще є важливий логістичний шлях: залізниця ростов-Крим,яку дивним чином оминають безпілотники.Сибір- так,туди-табу.
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23.05.2025 09:35 Відповісти
І Чонгар, і залізницю БПЛА не виведеш з ладу, а всі пошкодження усуваються за лічені години.
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23.05.2025 10:32 Відповісти
Так вони хотять,та і касапи далеко не китайці з їх технікою,щоби запросто...за лічені години.
Про міст вже і взагалі...
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23.05.2025 10:58 Відповісти
Понтони кидають за лічені години.
Рейки і шпали міняють теж. Навіть у нас.
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23.05.2025 11:01 Відповісти
Ну... десять разів вдарили і десять разів рейки і шпали міняють за лічені години під обстрілами фрв-дронів?
А якщо десять ешелонів підіб'ють також за лічені години міняють?
Почитайте,як касапи знищили логістику на "курськ",чому би не так само залізницю з ешелонами?
Чи краще,нехай вчасно їдуть постачати рос.війська на фронті?
Спроби-жодної.
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23.05.2025 11:14 Відповісти
Подивіться на відстані біля Суджі та від Чонгара до найближчої контрольованої нами точки.
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23.05.2025 11:19 Відповісти
Тому й така ситуація: якби перебили логістику наданими зах.ракетами,то все пішло б по інакшому.
А перенаправити на суджину.
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23.05.2025 11:53 Відповісти
Ще раз: залізничне полотно і понтон лагодяться швидко та дешево.
Ракет мало і вони дорогі.
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23.05.2025 11:55 Відповісти
То в цьому причина не бити по основній логістиці ворога на нашій території?
Нехай би це сирок десь сказав-написав.
Ви можете...Це позиція,я б сказав-оп,яке стоїть над усіма.
А негласна домовленість- не чіпати цю залізницю,не пояснює все?
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23.05.2025 12:10 Відповісти
Так само добре пояснює відсутність власного виробництва аналогів ішакєдів та власних балістичних і крилатих ракет у відповідній кількості.
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23.05.2025 12:12 Відповісти
Давайте так,в загальних рисах:
-Захід разом з США допомагають ракетами,озброєнням
-на війні логістика-головна мішень(касапи це по " курську" показали)
-спроб знищити головну логістику ворога на окуп.території не було
- будь при владі уряд нац.порятунку з новим ГК-першим ділом зайнялись би знищенням логістики ворога на окуп.території,методи,чим і як-діло воєнних..
Я давно читав,що цю залізницю спеціально оминають.
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23.05.2025 12:28 Відповісти
Це де таке пишуть? Дайте почитати.
Бо колись писали, що Порошенко бойову техніку сепарам в рази дешевше ніж ЗСУ продає.
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23.05.2025 12:33 Відповісти
Повно експертів,укр.,на тг,на ютубі,здається ТЧ.
Сам раніше не чув про таку залізницю: ніде нема про ню,певен що на нц більшість також не знає про таку залізницю .
А жодного удару,бо що?
Бо за кілька годин то-то?
Так,нехай ремонтують всю війну вони.
А вони по нашій логістиці- знаєте як?
В Зах.Україні,один об'єкт били шахедами(геранями),поки повністю не вивели,шахеди летіли через всю країну.
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23.05.2025 13:05 Відповісти
Ніколи таких публікацій не стрічав.
Тільки коментарі в Інтернеті.
От якби ми мали такі ж потужності з випуску аналогів ішакєдів по масі БЧ, тоді можна було б розглядати варіант "бити щодня". А так - стрельнули раз і місяць накопичуємо.
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23.05.2025 13:07 Відповісти
По факту -така залізнична гілка є,її будували касапи вже на окупованих землях і то прискореними темпами.
Тепер ще одне: будівництву ніяк не завадили,касапи будували собі у воєнних цілях,на окупованих територіях,тихо,ніби десь в Сибіру.
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23.05.2025 13:39 Відповісти
Завадити можна лише регулярними обстрілами.
Для цього потрібно регулярне надходження засобів ураження, з урахуванням їх збиття та промахів.
Ми це маємо?
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23.05.2025 13:45 Відповісти
Ось тут підходимо до головного: тоді не можна, тепер не можна і чия в тім вина?
Не напрошується висновок,без ніяких публікацій,що все наперед обумовлено?
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23.05.2025 14:27 Відповісти
Можна, але неможливо через брак засобів ураження.
По військовим заводам і НПЗ он знову бити почали.
Бо там щось важливе легше пошкодити.
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23.05.2025 14:29 Відповісти
По Одесі вдарили,балістикою,тепер.
По центрах "балістики" можна у відповідь?
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23.05.2025 14:40 Відповісти
Можна, але де вона, балістика наша?
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23.05.2025 14:46 Відповісти
Під асфальтом,певно...
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23.05.2025 14:48 Відповісти
Виходить, що якби і дуже захотіли, то вдарити по руснявій логістиці можна хіба що асфальтом.
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23.05.2025 14:52 Відповісти
Не виходить.
Виходить,як козир буратінці дасть добро,то той дасть добро,Козир даром хліб не їсть.
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23.05.2025 18:26 Відповісти
Так немає власної балістики, немає чим бити.
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23.05.2025 18:28 Відповісти
Скільки же той безпілотник має вибухівки на собі?
Герань тягне 90кг,касапи сотнями запускають.Такі би по них у відповідь.
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23.05.2025 09:31 Відповісти
у Ан-196 б\ч така ж сама по вазі як і у шахедів.
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23.05.2025 09:45 Відповісти
50-75, та ще і кількість самих анів далеко відстає .
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23.05.2025 10:15 Відповісти
по ТТХ він несе 75 кг на дальність 1000+ км. Тому нема сенсу зменшувати вагу б\ч. Якщо до цілі до 500 км, то можно навіть збільшити вагу б\ч за рахунок зменшення об'єму палива.
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23.05.2025 12:22 Відповісти
"Якщо- то можна" краще би замінили аналогами шахедів (геранів) і в такій же кількості.
Та шахед -це ж не засекречені технології.
Самі іранці скопіювали свій шахед від ізраїльських дронів.
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23.05.2025 13:18 Відповісти
особливо нічого видатного у шахедах нема. Як зброя для поля бою він не придатний. Це зброя терору.
Ідея саме такого планера з дельтоподібним крилом для дрона, яке оснащене сервоприводами, і дозволяють безпілотнику виконувати плоскі розвороти і уникати складних маневрів, виникла ще наприкінці 80-х. І тоді німецька Dornier почала робити протирадіолокаційні дрони DAR
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23.05.2025 19:25 Відповісти
Ось це німецьки DAR
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23.05.2025 19:30 Відповісти
Відомо, що постановка DAR на озброєння бундесверу мала відбутись у 1990-х роках. Але так як "Холодна війна" завершилась, і противник, проти якого розроблялась ця система - зник, то й актуальність Die Drohne Antiradar як така відпала. Після чого "сліди" цього проекту вцілому *********, і виринають вже у ПАР під час війни за незалежність Намібії, де ВПС ПАР зустрілися з аналогічною проблемою - радянськими системами ППО, що перешкоджали їх роботі. Для вирішення цієї проблеми у ПАР теж вирішили використовувати БПЛА, що могли б боротися з радарами ЗРК. В рамках цієї програми був створений БПЛА Kentron ARD-10, який виглядав ось так:
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23.05.2025 19:36 Відповісти
У 90-тих в Ізраїлі після операції в Лівані, ізраїльтяни вивчали аналогічний досвід своїх колег з ПАР, оскільки ці дві держави й раніше мали доволі тісну співпрацю у військовій сфері. В результаті було створено БПЛА IAI Harpy, який виглядав ось так:

Це була ефективна система озброєнь, що мала експортний успіх, і тоді Ізраіль продавав їх кому попало - в Індію, Туреччину, Китай, Чилі... Якимось дивом тоді не продали у рф, можливо через непублічний тиск з боку США, можливо зіграла свою роль відсталість радянського генералітету армії рф. Таким чином Harpy з Китаю попала в Іран. Така от історія цієї концепції.
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23.05.2025 19:52 Відповісти
Приблизно 30 кг...
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23.05.2025 09:46 Відповісти
приблизно - це у якого?
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23.05.2025 10:01 Відповісти
можливо завітали на 308-й АРЗ, розвідка могла показати якісь борти на викатці з цеху.
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23.05.2025 09:38 Відповісти
 
 