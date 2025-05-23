Російський військовий аеродром "Северный" атакували безпілотники, - росЗМІ
Безпілотники атакували військовий аеродром "Северный" у місті Іваново. Уламки збитих дронів впали за територією аеродрому.
Про це пише російська служба BBC, інформує Цензор.НЕТ.
Регіональний штаб заявив також про падіння уламків на околиці Іванова, але не уточнює місце.
"На околиці м. Іваново зафіксували падіння уламків БПЛА на території приватного сектору. Постраждалих немає. За попередніми даними, із пошкоджень - вибите скло у низці приватних домоволодінь", - йдеться у повідомленні.
Раніше у четвер Росавіація двічі запроваджувала обмеження на польоти в аеропорту "Південний", який обслуговує цивільні рейси.
Топ коментарі
+11 Олег Шестакович
показати весь коментар23.05.2025 09:31 Посилання
+7 Lemberg #565313
показати весь коментар23.05.2025 09:35 Посилання
+4 Urs
показати весь коментар23.05.2025 09:38 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про міст вже і взагалі...
Рейки і шпали міняють теж. Навіть у нас.
А якщо десять ешелонів підіб'ють також за лічені години міняють?
Почитайте,як касапи знищили логістику на "курськ",чому би не так само залізницю з ешелонами?
Чи краще,нехай вчасно їдуть постачати рос.війська на фронті?
Спроби-жодної.
А перенаправити на суджину.
Ракет мало і вони дорогі.
Нехай би це сирок десь сказав-написав.
Ви можете...Це позиція,я б сказав-оп,яке стоїть над усіма.
А негласна домовленість- не чіпати цю залізницю,не пояснює все?
-Захід разом з США допомагають ракетами,озброєнням
-на війні логістика-головна мішень(касапи це по " курську" показали)
-спроб знищити головну логістику ворога на окуп.території не було
- будь при владі уряд нац.порятунку з новим ГК-першим ділом зайнялись би знищенням логістики ворога на окуп.території,методи,чим і як-діло воєнних..
Я давно читав,що цю залізницю спеціально оминають.
Бо колись писали, що Порошенко бойову техніку сепарам в рази дешевше ніж ЗСУ продає.
Сам раніше не чув про таку залізницю: ніде нема про ню,певен що на нц більшість також не знає про таку залізницю .
А жодного удару,бо що?
Бо за кілька годин то-то?
Так,нехай ремонтують всю війну вони.
А вони по нашій логістиці- знаєте як?
В Зах.Україні,один об'єкт били шахедами(геранями),поки повністю не вивели,шахеди летіли через всю країну.
Тільки коментарі в Інтернеті.
От якби ми мали такі ж потужності з випуску аналогів ішакєдів по масі БЧ, тоді можна було б розглядати варіант "бити щодня". А так - стрельнули раз і місяць накопичуємо.
Тепер ще одне: будівництву ніяк не завадили,касапи будували собі у воєнних цілях,на окупованих територіях,тихо,ніби десь в Сибіру.
Для цього потрібно регулярне надходження засобів ураження, з урахуванням їх збиття та промахів.
Ми це маємо?
Не напрошується висновок,без ніяких публікацій,що все наперед обумовлено?
По військовим заводам і НПЗ он знову бити почали.
Бо там щось важливе легше пошкодити.
По центрах "балістики" можна у відповідь?
Виходить,як козир буратінці дасть добро,то той дасть добро,Козир даром хліб не їсть.
Герань тягне 90кг,касапи сотнями запускають.Такі би по них у відповідь.
Та шахед -це ж не засекречені технології.
Самі іранці скопіювали свій шахед від ізраїльських дронів.
Ідея саме такого планера з дельтоподібним крилом для дрона, яке оснащене сервоприводами, і дозволяють безпілотнику виконувати плоскі розвороти і уникати складних маневрів, виникла ще наприкінці 80-х. І тоді німецька Dornier почала робити протирадіолокаційні дрони DAR
Це була ефективна система озброєнь, що мала експортний успіх, і тоді Ізраіль продавав їх кому попало - в Індію, Туреччину, Китай, Чилі... Якимось дивом тоді не продали у рф, можливо через непублічний тиск з боку США, можливо зіграла свою роль відсталість радянського генералітету армії рф. Таким чином Harpy з Китаю попала в Іран. Така от історія цієї концепції.